Макрон: Грешка е да се информираме от социалните мрежи - руснаците купуват фалшиви акаунти, за да дестабилизират Европа

Френският президент Еманюел Макрон призова за „много по-силна програма за защита и регулация в Европа” в отговор на чуждестранната намеса чрез социалните мрежи и злоупотребите с информация на платформите, предаде NOVA.
„Това са платформи, създадени да продават персонализирана реклама“, заяви той пред Форума за мира в Париж - поредица от дебати, посветени на глобалното управление.
„Но най-вече те са движени от процес, който има за цел да създаде максимално вълнение, което ще генерира максимален трафик, за да се максимизират рекламните им страници, и по този начин цялата система от ценности, на която се основават нашите демокрации, връзката с аргументацията, истината, е напълно разрушена“, посочи той, цитиран от АФП.
„Направихме всякакви глупости, напълно погрешно е да се информираме оттам и затова трябва да възвърнем контрола над демократичния си живот и информацията, като въведем регулации“, настоя Макрон.
Той подчерта, че днес най-големите купувачи на фалшиви акаунти са руснаците, за да дестабилизират европейските демокрации.
„Намираме се в ситуация на намеса под стероиди“, категоричен е френският държавен глава.В този контекст „ще въведем много по-мощна програма за защита и регулиране в Европа“, посочи Макрон.
„Вярвам дълбоко в иновациите, но нито за миг не вярвам в иновациите, които служат на тъмните сили“, подчерта Макрон.
Френският депутат Луи Бояр, представител на лявата партия „Покорна Франция“ и един от най-острите критици на президента Еманюел Макрон, предизвика буря в социалните мрежи, след като беше заснет в необичайна ситуация, предаде NOVA.
В кратко видео, направено зад кулисите преди телевизионно интервю, се вижда как Бояр сваля часовника си, секунди преди да застане пред камерата. По време на самото интервю той говори срещу „богатите“ и „ултрабогатите“, което предизвика вълна от обвинения в лицемерие.
Клипът е гледан вече близо 3 милиона пъти. Аржентинският президент Хавиер Милей коментира случая като пример за „политическо лицемерие и популизъм“.
Самият Бояр обясни, че часовникът му е подарък за 25-ия му рожден ден и струва около 395 евро, но мнозина остават скептични.
Макрон: Грешка е да се информираме от социалните мрежи - руснаците купуват фалшиви акаунти, за да дестабилизират Европа
30 Октомври, 2025 05:54, обновена 30 Октомври, 2025 06:00 535 11
Френски депутат скри скъпия си часовник преди телевизионно интервю
1 на калпав
06:08 30.10.2025
2 Адрес 4000
Европейци залюхани
Това е от години
Руснацитата още от зародиша на соц мрежи разбраха какъв идеален инструмент за пропаганда са
Коментиран от #4, #5
06:09 30.10.2025
3 Ъъъъ не!
06:11 30.10.2025
4 мушмул
До коментар #2 от "Адрес 4000":Точка, слага се точка в края на всяко изречение!
06:12 30.10.2025
5 ЩО БРЕ
До коментар #2 от "Адрес 4000":СВОБОДНА ЕВРОПА КВО БЕШЕ -ГЛАСЪТ НА АМЕРИКА КВО БЕШЕ ДОИЧЕ ВЕЛЕ КВО БЕШЕ
06:13 30.10.2025
6 Софиянец
06:13 30.10.2025
7 ганью
06:13 30.10.2025
8 Статията би могло да се озаглави и така:
06:19 30.10.2025
9 Фабриката за лъжи
06:19 30.10.2025
10 пешо
06:22 30.10.2025
11 Тези западни джендъри,
06:26 30.10.2025