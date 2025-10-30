Новини
Свят »
Франция »
Макрон: Грешка е да се информираме от социалните мрежи - руснаците купуват фалшиви акаунти, за да дестабилизират Европа

Макрон: Грешка е да се информираме от социалните мрежи - руснаците купуват фалшиви акаунти, за да дестабилизират Европа

30 Октомври, 2025 05:54, обновена 30 Октомври, 2025 06:00 535 11

  • макрон-
  • франция-
  • депутат-
  • президент-
  • русия-
  • акаунти-
  • социални мрежи

Френски депутат скри скъпия си часовник преди телевизионно интервю

Макрон: Грешка е да се информираме от социалните мрежи - руснаците купуват фалшиви акаунти, за да дестабилизират Европа - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон призова за „много по-силна програма за защита и регулация в Европа” в отговор на чуждестранната намеса чрез социалните мрежи и злоупотребите с информация на платформите, предаде NOVA.

„Това са платформи, създадени да продават персонализирана реклама“, заяви той пред Форума за мира в Париж - поредица от дебати, посветени на глобалното управление.

„Но най-вече те са движени от процес, който има за цел да създаде максимално вълнение, което ще генерира максимален трафик, за да се максимизират рекламните им страници, и по този начин цялата система от ценности, на която се основават нашите демокрации, връзката с аргументацията, истината, е напълно разрушена“, посочи той, цитиран от АФП.

„Направихме всякакви глупости, напълно погрешно е да се информираме оттам и затова трябва да възвърнем контрола над демократичния си живот и информацията, като въведем регулации“, настоя Макрон.

Той подчерта, че днес най-големите купувачи на фалшиви акаунти са руснаците, за да дестабилизират европейските демокрации.

„Намираме се в ситуация на намеса под стероиди“, категоричен е френският държавен глава.В този контекст „ще въведем много по-мощна програма за защита и регулиране в Европа“, посочи Макрон.

„Вярвам дълбоко в иновациите, но нито за миг не вярвам в иновациите, които служат на тъмните сили“, подчерта Макрон.

Френският депутат Луи Бояр, представител на лявата партия „Покорна Франция“ и един от най-острите критици на президента Еманюел Макрон, предизвика буря в социалните мрежи, след като беше заснет в необичайна ситуация, предаде NOVA.

В кратко видео, направено зад кулисите преди телевизионно интервю, се вижда как Бояр сваля часовника си, секунди преди да застане пред камерата. По време на самото интервю той говори срещу „богатите“ и „ултрабогатите“, което предизвика вълна от обвинения в лицемерие.

Клипът е гледан вече близо 3 милиона пъти. Аржентинският президент Хавиер Милей коментира случая като пример за „политическо лицемерие и популизъм“.

Самият Бояр обясни, че часовникът му е подарък за 25-ия му рожден ден и струва около 395 евро, но мнозина остават скептични.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 на калпав

    12 0 Отговор
    водолаз Водораслите Му пречат---на калпава ракета космоса и крив--на патрав буи вълната му пречи

    06:08 30.10.2025

  • 2 Адрес 4000

    0 12 Отговор
    Сега се сетихте Макроне
    Европейци залюхани
    Това е от години
    Руснацитата още от зародиша на соц мрежи разбраха какъв идеален инструмент за пропаганда са

    Коментиран от #4, #5

    06:09 30.10.2025

  • 3 Ъъъъ не!

    14 0 Отговор
    Обратният човек фундаментално греши! В Европа отдавна няма демокрация!

    06:11 30.10.2025

  • 4 мушмул

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Адрес 4000":

    Точка, слага се точка в края на всяко изречение!

    06:12 30.10.2025

  • 5 ЩО БРЕ

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Адрес 4000":

    СВОБОДНА ЕВРОПА КВО БЕШЕ -ГЛАСЪТ НА АМЕРИКА КВО БЕШЕ ДОИЧЕ ВЕЛЕ КВО БЕШЕ

    06:13 30.10.2025

  • 6 Софиянец

    14 0 Отговор
    А да се информираш от психар с 16% одобрение, женен за дърт травестит е по-добре ли? 😂

    06:13 30.10.2025

  • 7 ганью

    1 3 Отговор
    обича иднъ жинъ казъ

    06:13 30.10.2025

  • 8 Статията би могло да се озаглави и така:

    5 0 Отговор
    ,,Казионните медии срещу социалните мрежи”.

    06:19 30.10.2025

  • 9 Фабриката за лъжи

    10 0 Отговор
    Сащ НАТО ЕС бълват лъжа и пропаганда масирано и ежедневно. Вижда се. Опитват се да контролират социалните мрежи, но не могат напълно. Затова им пречат в промиването на мозъците. Русофобията побърква лъже демократите... Искат да грабят разкъсват да нанасят стратегическо поражение на бойното поле, но се оказаха слаби варвари!

    06:19 30.10.2025

  • 10 пешо

    2 0 Отговор
    фалира е тая франция

    06:22 30.10.2025

  • 11 Тези западни джендъри,

    2 0 Отговор
    вече не са ми интересни, все едно и също дрънкат, а ефекта е нулев. Путин си играе играта, а тези само джавкат!?

    06:26 30.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания