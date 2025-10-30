Макрон: Грешка е да се информираме от социалните мрежи - руснаците купуват фалшиви акаунти, за да дестабилизират Европа

Френският президент Еманюел Макрон призова за „много по-силна програма за защита и регулация в Европа” в отговор на чуждестранната намеса чрез социалните мрежи и злоупотребите с информация на платформите, предаде NOVA.



„Това са платформи, създадени да продават персонализирана реклама“, заяви той пред Форума за мира в Париж - поредица от дебати, посветени на глобалното управление.



„Но най-вече те са движени от процес, който има за цел да създаде максимално вълнение, което ще генерира максимален трафик, за да се максимизират рекламните им страници, и по този начин цялата система от ценности, на която се основават нашите демокрации, връзката с аргументацията, истината, е напълно разрушена“, посочи той, цитиран от АФП.



„Направихме всякакви глупости, напълно погрешно е да се информираме оттам и затова трябва да възвърнем контрола над демократичния си живот и информацията, като въведем регулации“, настоя Макрон.



Той подчерта, че днес най-големите купувачи на фалшиви акаунти са руснаците, за да дестабилизират европейските демокрации.



„Намираме се в ситуация на намеса под стероиди“, категоричен е френският държавен глава.В този контекст „ще въведем много по-мощна програма за защита и регулиране в Европа“, посочи Макрон.



„Вярвам дълбоко в иновациите, но нито за миг не вярвам в иновациите, които служат на тъмните сили“, подчерта Макрон.



Френският депутат Луи Бояр, представител на лявата партия „Покорна Франция“ и един от най-острите критици на президента Еманюел Макрон, предизвика буря в социалните мрежи, след като беше заснет в необичайна ситуация, предаде NOVA.



В кратко видео, направено зад кулисите преди телевизионно интервю, се вижда как Бояр сваля часовника си, секунди преди да застане пред камерата. По време на самото интервю той говори срещу „богатите“ и „ултрабогатите“, което предизвика вълна от обвинения в лицемерие.



Клипът е гледан вече близо 3 милиона пъти. Аржентинският президент Хавиер Милей коментира случая като пример за „политическо лицемерие и популизъм“.



Самият Бояр обясни, че часовникът му е подарък за 25-ия му рожден ден и струва около 395 евро, но мнозина остават скептични.

