Полша затвори две летища заради военни операции в отговор на руски атаки срещу Украйна

30 Октомври, 2025 10:43 686 13

Летищата в Радом и Люблин временно преустановиха работа по искане на армията заради ограничения във въздушното пространство

Полша затвори две летища заради военни операции в отговор на руски атаки срещу Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Летищата в полските градове Радом и Люблин са временно затворени заради провеждането на военни авиационни операции. Това съобщиха от Полската агенция за аеронавигационни услуги (PANSA), цитирани от „Ройтерс“, предава News.bg.

Причината за мерките е руско нападение срещу обекти в съседна Украйна, уточняват от агенцията.

Говорителят на PANSA Марчин Хадай обяви, че по искане на армията е издадена директива за ограничения във въздушното пространство на страната, която включва и временното затваряне на летищата в Радом и Люблин.

„В източната част на Полша има определени ограничения, и самолетите трябва да избягват тази зона“, заяви Хадай. Той допълни, че летищата вероятно ще останат затворени около час, но крайната продължителност ще бъде определена от военните власти.

На 29 октомври полски изтребители прехванаха руски самолет, извършващ разузнавателна мисия в международното въздушно пространство над Балтийско море. По данни на армията, машината е летяла без подаден полетен план и с изключен транспондер.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Маг

    0 5 Отговор
    Вероятно е в 2026 да нов взрив на АЕЦ в Украйна. Нарочен взрив. Облакът който ще се надигне ще промени климата така, че водата ще унищожи много държави. Ще убива водата от реките, не от моретата. От хаоса ще се надигне нова власт, която няма да е нито от Изток, нито от Запад. Ще е от Юг. Парите ще са незначителни. Който се остави без земя, няма да оцелее.

    10:44 30.10.2025

  • 2 Pyccкий Карлик

    1 11 Отговор
    Лукойл фалира, все 👍
    Толкоз за "санкциите не работят"

    10:48 30.10.2025

  • 3 Хасковски каунь

    5 0 Отговор
    От тъмно са задумкали и на полигон "Корен" .На кокошките им са се дръпнаха яйцата. В селската поща още не е открит смесения магазин "Шопар". В паника съм

    10:51 30.10.2025

  • 4 Алекс

    14 0 Отговор
    "....полски изтребители прехванаха руски самолет, извършващ разузнавателна мисия в международното въздушно пространство над Балтийско море..."
    Как знаеха каква е мисията на руския самолет? Какви права имат поляците над международното въздушно пространство? Нали затова е международно, нито една страна няма едностранни права над него.

    10:53 30.10.2025

  • 5 Я пък тоя

    8 0 Отговор
    Затвори летища в отговор!!!!!
    Какъв е тоя отговор не разбрах.
    Поляците сами си правят страхове, после треперят от страх.

    11:18 30.10.2025

  • 6 Историк

    1 6 Отговор
    Империята на злото,лъжата,войната ще тероризира и заплашва света,докато й се разрешава. 100 години болшевиките правят това и няма незасегната част от света с вечните й революции и войни, както е поръчал Ленин.

    Коментиран от #11

    11:29 30.10.2025

  • 7 Дедо ви...

    5 0 Отговор
    Фейки пак нещо се спотайвате, а цялата покрайна гърми, гори и пуши след Руската Атака започнала рано сутринта и включва удари с „Кинжал“ по Ладижинската топлоелектрическа централа, както и ракети „Калибър“ и „Искандер“ по цели в Запорожие и Днепропетровск. Допълнителни ракети са поразили цел в Черкаска област, а стратегически бомбардировачи са Ту-95МС изстреляли оръжията си срещу Одеска област. Украинската страна е засесла над 100 дрона „Геран-2“. Прекъсвания на електрозахранването възникнаха в Киев, Лвов и Ивано-Франковск, а до 7:00 ч. сутринта нападението все още продължава.

    Коментиран от #9

    11:33 30.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Театър "Сълза и смях"

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Дедо ви...":

    Такива работи не съобщават

    11:38 30.10.2025

  • 10 Лицемерни 60клуци

    4 0 Отговор
    Поляците се на💩аха

    11:39 30.10.2025

  • 11 Я пък тоя

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Историк":

    Само не разбрах, Историк ли си или Истерик?

    Коментиран от #12

    11:52 30.10.2025

  • 12 Историк

    0 3 Отговор

    До коментар #11 от "Я пък тоя":

    Няма как да разбереш с чугунена глава с една мозъчна гънка,свързана с Кремъл.

    Коментиран от #13

    11:55 30.10.2025

  • 13 Я пък тоя

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Историк":

    Не е една мозъчна гънка, а мозъчна клетка, обаче и тя е достатъчна за да разбера, че ви липсва възможноста да имате и една клетка.
    А сега прочетете за воените операции войни и преврати на САЩ и после пак кажете кой е засегнал света.
    Чудя се, как можаха да ти промият черепа така!

    12:04 30.10.2025

