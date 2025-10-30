Полша затвори две летища заради военни операции в отговор на руски атаки срещу Украйна

Летищата в полските градове Радом и Люблин са временно затворени заради провеждането на военни авиационни операции. Това съобщиха от Полската агенция за аеронавигационни услуги (PANSA), цитирани от „Ройтерс“, предава News.bg.

Причината за мерките е руско нападение срещу обекти в съседна Украйна, уточняват от агенцията.

Говорителят на PANSA Марчин Хадай обяви, че по искане на армията е издадена директива за ограничения във въздушното пространство на страната, която включва и временното затваряне на летищата в Радом и Люблин.

„В източната част на Полша има определени ограничения, и самолетите трябва да избягват тази зона“, заяви Хадай. Той допълни, че летищата вероятно ще останат затворени около час, но крайната продължителност ще бъде определена от военните власти.

На 29 октомври полски изтребители прехванаха руски самолет, извършващ разузнавателна мисия в международното въздушно пространство над Балтийско море. По данни на армията, машината е летяла без подаден полетен план и с изключен транспондер.