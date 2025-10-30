Полша затвори две летища заради военни операции в отговор на руски атаки срещу Украйна

Летищата в полските градове Радом и Люблин са временно затворени заради провеждането на военни авиационни операции. Това съобщиха от Полската агенция за аеронавигационни услуги (PANSA), цитирани от „Ройтерс“, предава News.bg.
Причината за мерките е руско нападение срещу обекти в съседна Украйна, уточняват от агенцията.
Говорителят на PANSA Марчин Хадай обяви, че по искане на армията е издадена директива за ограничения във въздушното пространство на страната, която включва и временното затваряне на летищата в Радом и Люблин.
„В източната част на Полша има определени ограничения, и самолетите трябва да избягват тази зона“, заяви Хадай. Той допълни, че летищата вероятно ще останат затворени около час, но крайната продължителност ще бъде определена от военните власти.
На 29 октомври полски изтребители прехванаха руски самолет, извършващ разузнавателна мисия в международното въздушно пространство над Балтийско море. По данни на армията, машината е летяла без подаден полетен план и с изключен транспондер.
1 Маг
10:44 30.10.2025
2 Pyccкий Карлик
Толкоз за "санкциите не работят"
10:48 30.10.2025
3 Хасковски каунь
10:51 30.10.2025
4 Алекс
Как знаеха каква е мисията на руския самолет? Какви права имат поляците над международното въздушно пространство? Нали затова е международно, нито една страна няма едностранни права над него.
10:53 30.10.2025
5 Я пък тоя
Какъв е тоя отговор не разбрах.
Поляците сами си правят страхове, после треперят от страх.
11:18 30.10.2025
6 Историк
Коментиран от #11
11:29 30.10.2025
7 Дедо ви...
Коментиран от #9
11:33 30.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Театър "Сълза и смях"
До коментар #7 от "Дедо ви...":Такива работи не съобщават
11:38 30.10.2025
10 Лицемерни 60клуци
11:39 30.10.2025
11 Я пък тоя
До коментар #6 от "Историк":Само не разбрах, Историк ли си или Истерик?
Коментиран от #12
11:52 30.10.2025
12 Историк
До коментар #11 от "Я пък тоя":Няма как да разбереш с чугунена глава с една мозъчна гънка,свързана с Кремъл.
Коментиран от #13
11:55 30.10.2025
13 Я пък тоя
До коментар #12 от "Историк":Не е една мозъчна гънка, а мозъчна клетка, обаче и тя е достатъчна за да разбера, че ви липсва възможноста да имате и една клетка.
А сега прочетете за воените операции войни и преврати на САЩ и после пак кажете кой е засегнал света.
Чудя се, как можаха да ти промият черепа така!
12:04 30.10.2025