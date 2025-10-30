Новини
Кремъл: Руските тестове на ракети и торпеда с ядрен двигател не са ядрени опити

30 Октомври, 2025 12:42

Москва уточнява, че изпитанията не нарушават международни договори, докато САЩ възобновяват тестове на ядрени оръжия

Руските изпитания на ракета и торпедо с ядрен двигател не се считат за тестове на ядрено оръжие, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

По думите му, тези тестове не попадат под ограниченията, наложени от международните договори за ядрени опити.

Това уточнение идва след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати ще възобновят изпитанията на ядрени оръжия.

Песков подчерта, че Москва ще наблюдава за евентуални нарушения на международния мораториум върху ядрените опити и напомни, че президентът Владимир Путин е предупредил, че ако някоя държава проведе тест с ядрено оръжие, Русия също ще го направи.

По-рано днес Тръмп нареди на американската армия незабавно да възобнови тестовете на ядрени оръжия след 33-годишна пауза, мотивирайки се с „програмите за тестване на други страни“, без да посочва конкретно Русия.

Миналата седмица Москва проведе ядрени учения и изпита крила ракета с ядрен двигател и торпедо с ядрен двигател, но досега не е изпитала ядрена бойна глава.

Според Федерацията на американските учени, Русия разполага с около 5459 бойни глави, а САЩ - с около 5177, като този брой включва разположени, складирани и изведени от експлоатация бойни глави.


  • 1 Хи их хи

    15 8 Отговор
    Не му обяснявайте, Тръмпчо е бизнесмен, не политик!

    12:49 30.10.2025

  • 2 Хахахаха

    18 16 Отговор
    Песков да осигури памперси на руския елит, да не се ослушва.

    12:50 30.10.2025

  • 3 шизофрения

    11 15 Отговор
    До вчера величаехме руските неандерталски технологии и съветвахме диктатора да хвърля атома направо върху главите на врага, а сега се разревахме ама как така врага ще прави тестове, това да не му е бащиния!

    Коментиран от #17

    12:51 30.10.2025

  • 4 !!!?

    14 16 Отговор
    Аха !
    Кремълската фашистка хунта се усети, че вече е нарушила и Договора за забрана за ядрени изпитания !!!?

    Коментиран от #11, #18

    12:52 30.10.2025

  • 5 Истината

    14 15 Отговор
    Няма никакви Буревестници и Посейдони, а дърти, рашистки лъжи на бункерния фюрер.

    12:52 30.10.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    14 2 Отговор
    То за ТръмПича е все едно❗
    Той шеще да праща ИНДИАНЦИТЕ
    в родината им - ИНДИЯ🤣🤣🤣
    какво остана от ЯО да разбира 🤣🤣🤣

    12:54 30.10.2025

  • 7 Оръжия от СССР

    6 8 Отговор
    Масква тества оръжията от СССР с нови чипове от перални!

    12:54 30.10.2025

  • 8 Ню Йорк Таймс:

    10 6 Отговор
    Уличните битки кипят в Покровск (Красноармейск), армията на Русия контролира по-голямата част от града, пишат вече и досега.

    Този пробив подчертава старателната работа на руските въоръжени сили, ако Русия в крайна сметка поеме пълен контрол над Покровск, тя ще получи стратегически важен плацдарм в Източна Украйна.

    "Ситуацията е много сложна, тъй като значителна част от града вече е превзета. Те продължават да изграждат присъствието си, все повече и повече, опитвайки се напълно да запълнят града със собствени сили. Когато се натъкнат на нашите позиции, те влизат в престрелки", разказва пред изданието един от ВСУшников.

    Покровск образува последната голяма отбранителна линия, защитаваща окупираната от ВСУ част на ДНР. Падането на града ще доближи Русия до постигането на дългогодишната й цел — освобождението на региона.

    Не е ясно колко дълго ВСУ ще може да задържи контрола над Покровск. В момента в града има твърде много руски войски, за да може Украйна да ги отблъсне.

    Коментиран от #10

    12:55 30.10.2025

  • 9 в търсенето на Вундервафе

    4 2 Отговор
    Напомня ми нещо от близката история на света.

    12:56 30.10.2025

  • 10 и кво

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Ню Йорк Таймс:":

    много важно

    12:57 30.10.2025

  • 11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 4 Отговор

    До коментар #4 от "!!!?":

    Пишеш БЕЗ да знаеш
    или знаеш , ама пак пишеш❗
    Всеки полет на самолет способен да носи Ядрено оръжие явно го имаш за пореден
    Ядрен опит 🤣🤣🤣

    Коментиран от #16

    12:57 30.10.2025

  • 12 така е

    5 8 Отговор
    Путлеристан попадна в собствения си капан.

    12:58 30.10.2025

  • 13 Какво

    8 5 Отговор
    Краварите пак ли се правят шантави?

    12:58 30.10.2025

  • 14 Минувач

    10 7 Отговор
    Тръмпочът яко се изложи, хах!
    Русия тества невиждани досега носители на ядрен заряд, които само по себе си са с ядрено задвижване и постигат нечувана далекобойност, автономност, скорост и неуязвимост.
    САЩ, понеже нямат НИЩО подобно, нищо ново от няколко десетилетия, а не искат да изглеждат слаби и изоставащи пред света, то Тръмпи решава да прави ядрени опити. Това имат, това им е останало и това са им възможностите, които не са мръднали и на мм напред от десетилетия.
    Та те САЩ нямат и действаща хуперзвукова ракета, докато Русия и Китай имат от много време.

    Коментиран от #41

    12:59 30.10.2025

  • 15 Силиций

    5 8 Отговор
    Буревестник и Посейдон изведнъж станаха неядрени оръжия??
    И не са провеждани изпитания,а само са ги боядисвали??

    Коментиран от #26

    13:00 30.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 5 Отговор

    До коментар #3 от "шизофрения":

    Щото има подписан мораториум бе КВЛ. Ама няма договор който Като спре да им е изгоден, американците да не го нарушат

    13:03 30.10.2025

  • 18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "!!!?":

    Ихааааа,колко си пр3д...

    13:04 30.10.2025

  • 19 ТАСС

    5 9 Отговор
    Руската пропаганда ли? Милиарди хвърлят.
    Само в България съществуват около 400 „mushroom“ (клонирани) уебсайта и поддомейни, които са използвани за масово разпространение на прокремълско съдържание в България. (анализи на HSSF / DFRLab / CSD).
    DFRLab идентифицира 23 прокремълски Telegram канала, които усилват материали, а няколко „кремълски“ канала служат като източник. Това става чрез комбинация от автоматизирани преноси (форвардове) и човешки администратори.
    За „тролове/платени хора“ — доклади и разследвания показват, че в България е използван модел cash-for-clicks (наемане на хора да създават/поддържат сайтове и да споделят постове). Броят на тези хора е по-малко публично документиран, но оценките говорят за няколкостотин участници в различни мрежи/кампании, плюс външни подизпълнители.
    Заплащането варира според брой кликове/ споделяния до твърди суми от порядъка на 4000 лв. месечно.
    Автоматизирани акаунти / чат-ботове (bots) на Кремъл са с хиляден порядък в зависимост от дефиницията (аккаунти, които автоматично препращат/публикуват/споделят.

    Коментиран от #23

    13:06 30.10.2025

  • 20 да си го кажем

    5 8 Отговор
    Крепостна държава с народ тънещ в миzepия,глад и изостаналост,ама иначе се опитват да дрънкат оръжие като големите сили.Някой прочел ли е от Русия да дойде новина различна от сглобяването на някоя ракетка ? Няма такова нещо.Това е абсолютно излишна държава за човечеството ,което не дава и не спомага с нищо за развитието на света,а само точи ресурси като кърлеж от природата и се опитва да прави оръжия.Тея когато и да изчезнат все ще е късно и на никой няма да липсват.

    13:06 30.10.2025

  • 21 Клоуна пусин 🤡💩

    5 7 Отговор
    Празни обещания на вожда Пусин, да постави отново и отново и ОТНОВО „Сармат“ на бойно дежурство. За пета поредна година. 🤡🤣💊
    Руският диктатор отново заяви, че тежката междуконтинентална балистична ракета РС-28 „Сармат“, базирана в шахти, „скоро ще бъде на бойно дежурство“.
    От 2020 г. насам Путлер редовно повтаря, че „Сармат“ „е на път да влезе на бойно дежурство“. И въпреки това нищо не се е случило.

    13:07 30.10.2025

  • 22 ТАСС

    6 8 Отговор
    Присъдата е изпълнена.
    Руският военнопрестъпник полковник Вениамин Масжерин беше взривен заедно с колата си в Кемеровска област, Русия.
    Този руски фа-ш-ист бе идентифициран чрез множество записи от улични камери и свидетели, които потвърдиха, че лично е избивал цивилни жители, сред които и много жени, в град Буча, Украйна.
    Дългата ръка на справедливостта го застигна в Русия чрез агентите на ГУР.
    Взривът е задействан дистанционно.
    В момента събират полковника по съседните клони на дърветата, за да могат да го изпратят на концерт на Кобзон.

    13:10 30.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 2 Отговор

    До коментар #16 от "Ха,ха,ха":

    Прав си!
    Но бурените никога не трябва да се оставят,
    защото израстват и се размножават😉

    13:12 30.10.2025

  • 25 56346632899243

    4 6 Отговор
    руското laino не е laino , то е манна небесна

    13:16 30.10.2025

  • 26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 2 Отговор

    До коментар #15 от "Силиций":

    Няма как да
    ИЗВЪРШИШ ЯДРЕН ОПИТ
    без наличие на
    ЯДРЕН ЗАРЯД
    в боеприпаса❗

    13:16 30.10.2025

  • 27 ТАСС

    4 5 Отговор
    Якутия, Русия.
    Грейдери засипаха с пясък гробовете на участниците в СВО и заравниха терена.
    Това се случи на Маганското гробище (Маганское кладбище).
    Властите са дали обяснение, че щели да правят алея на славата.
    Какво се случва в главите на руснаците и как изобщо е възможно да се поругаят гробове на загинали войници?
    Акълът не ми го побира!
    Няма друга такава кочина.

    13:17 30.10.2025

  • 28 Заради руZия целия свят страда

    6 6 Отговор
    Кога обикновеният руснак ще вдене,че от войната печелят само богаташите - а бедните се връщат обратно в черни чували ?

    13:18 30.10.2025

  • 29 !!!?

    5 7 Отговор
    Путлер сам се похвали, че "Буревестник" е ядрен кютук за ядрени кютуци...!!!?

    Коментиран от #36, #38

    13:20 30.10.2025

  • 30 ТАСС

    5 7 Отговор
    В Русия висши офицери вече призовават за употреба на ядрено оръжие срещу Украйна.
    Представяте ли си какви гов..а имат в главите си тези фашизирани идиоти.
    Да засипеш цяла Европа и половин Русия с ядрена пепел и да изтребиш десетки и стотици хиляди, а други милиони да заразиш с радиация, само за да можеш да кажеш , че си превзел украинска земя, защото армията ти е скапана, а народът ти е тъп, страхлив и фашизиран.
    Тази империя трябва да бъде тотално изолирана, за да се разкапе по шевовете, съшити с лъжи и терор!

    13:21 30.10.2025

  • 31 Астроном

    1 0 Отговор
    Оня от космоса ща ва оправи 3ай атлас 3I/atlas

    13:23 30.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ердоган

    3 0 Отговор
    Кремъл: кухненския нож не е оръжие, но ако някой се доближи до Путин с такъв ще бъде посрещнат с AK47

    13:28 30.10.2025

  • 34 А какво са?

    2 1 Отговор
    Маслинени клонки за всеобхватен мир ли?

    13:28 30.10.2025

  • 35 604

    1 2 Отговор
    Глупости на търкалета...съкратените яо съ много повече от описаните...проверявайте кът преписвате...аналчекэри!

    13:29 30.10.2025

  • 36 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 2 Отговор

    До коментар #29 от "!!!?":

    Добре е да знаеш, че на Света има
    само ЕДНА СТРАНА,
    която е ИЗПОЛЗВАЛА ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ,
    при това срещу ЦИВИЛНИ ХОРА❗

    13:34 30.10.2025

  • 37 Кореспондент

    0 0 Отговор
    Много шум за поредните, руски фейкове🤣

    13:35 30.10.2025

  • 38 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 3 Отговор

    До коментар #29 от "!!!?":

    Тръмп, като обяви,
    ЧЕ ИЗПРАЩ ДВЕ ЯДРЕНИ ПОДВОДНИЦИ КРАЙ РУСИЯ,
    това явно беше ядрен опит по твоята логика❗
    Мноо си ТрЪмП❗❗❗❓

    Коментиран от #42

    13:37 30.10.2025

  • 39 Макробиолог

    0 0 Отговор
    Тайм из тикин ауей,но ние се занимаваме с шменти капели.Кое е по важно?От едната страна --няколко десетки млрда прахосани в Украйна като частни инвестиции и държавни разходи в милитаризацията и,които ако не се стигне до прекратяване на огъня по линията на фронта,отиват практически в графа загуби .От друга-още 5-10години за Китай в енергиен комфорт през които ще си допострои превъзхождащ флот и еквивалентен ядрен потенциал.Някои богоизбрани така и не разбраха че понякога може да загубят малко,някъде ,в нещо.

    13:39 30.10.2025

  • 40 Оги

    0 1 Отговор
    Бай Дончо не е разбрал за какво точно иде реч. Чул нещо там ядрено и хайде, отпраши влака. Не е чак толкова умен все пак.

    13:43 30.10.2025

  • 41 Извинявай

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Минувач":

    руснаците успяха ли да сглобят автомобил ?
    Ама техен си , не краден или китайски

    13:44 30.10.2025

  • 42 !!!?

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Ако отидеш да се прегледаш на рентген не е ядрен опит, но ако този рентгенов апарат ти падне на главата няма да можеш да прецениш дали е ядрен опит...!
    Бъди жив и здрав да не ти се случва...!

    Коментиран от #43

    13:44 30.10.2025

  • 43 Що само

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "!!!?":

    два плюса си сложи сам на т.пнята? Тя заслужава да се оцениш със 100 лайка.

    14:01 30.10.2025

