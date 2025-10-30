Кремъл: Руските тестове на ракети и торпеда с ядрен двигател не са ядрени опити

Руските изпитания на ракета и торпедо с ядрен двигател не се считат за тестове на ядрено оръжие, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.
По думите му, тези тестове не попадат под ограниченията, наложени от международните договори за ядрени опити.
Това уточнение идва след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати ще възобновят изпитанията на ядрени оръжия.
Песков подчерта, че Москва ще наблюдава за евентуални нарушения на международния мораториум върху ядрените опити и напомни, че президентът Владимир Путин е предупредил, че ако някоя държава проведе тест с ядрено оръжие, Русия също ще го направи.
По-рано днес Тръмп нареди на американската армия незабавно да възобнови тестовете на ядрени оръжия след 33-годишна пауза, мотивирайки се с „програмите за тестване на други страни“, без да посочва конкретно Русия.
Миналата седмица Москва проведе ядрени учения и изпита крила ракета с ядрен двигател и торпедо с ядрен двигател, но досега не е изпитала ядрена бойна глава.
Според Федерацията на американските учени, Русия разполага с около 5459 бойни глави, а САЩ - с около 5177, като този брой включва разположени, складирани и изведени от експлоатация бойни глави.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хи их хи
12:49 30.10.2025
2 Хахахаха
12:50 30.10.2025
3 шизофрения
Коментиран от #17
12:51 30.10.2025
4 !!!?
Кремълската фашистка хунта се усети, че вече е нарушила и Договора за забрана за ядрени изпитания !!!?
Коментиран от #11, #18
12:52 30.10.2025
5 Истината
12:52 30.10.2025
6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Той шеще да праща ИНДИАНЦИТЕ
в родината им - ИНДИЯ🤣🤣🤣
какво остана от ЯО да разбира 🤣🤣🤣
12:54 30.10.2025
7 Оръжия от СССР
12:54 30.10.2025
8 Ню Йорк Таймс:
Този пробив подчертава старателната работа на руските въоръжени сили, ако Русия в крайна сметка поеме пълен контрол над Покровск, тя ще получи стратегически важен плацдарм в Източна Украйна.
"Ситуацията е много сложна, тъй като значителна част от града вече е превзета. Те продължават да изграждат присъствието си, все повече и повече, опитвайки се напълно да запълнят града със собствени сили. Когато се натъкнат на нашите позиции, те влизат в престрелки", разказва пред изданието един от ВСУшников.
Покровск образува последната голяма отбранителна линия, защитаваща окупираната от ВСУ част на ДНР. Падането на града ще доближи Русия до постигането на дългогодишната й цел — освобождението на региона.
Не е ясно колко дълго ВСУ ще може да задържи контрола над Покровск. В момента в града има твърде много руски войски, за да може Украйна да ги отблъсне.
Коментиран от #10
12:55 30.10.2025
9 в търсенето на Вундервафе
12:56 30.10.2025
10 и кво
До коментар #8 от "Ню Йорк Таймс:":много важно
12:57 30.10.2025
11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #4 от "!!!?":Пишеш БЕЗ да знаеш
или знаеш , ама пак пишеш❗
Всеки полет на самолет способен да носи Ядрено оръжие явно го имаш за пореден
Ядрен опит 🤣🤣🤣
Коментиран от #16
12:57 30.10.2025
12 така е
12:58 30.10.2025
13 Какво
12:58 30.10.2025
14 Минувач
Русия тества невиждани досега носители на ядрен заряд, които само по себе си са с ядрено задвижване и постигат нечувана далекобойност, автономност, скорост и неуязвимост.
САЩ, понеже нямат НИЩО подобно, нищо ново от няколко десетилетия, а не искат да изглеждат слаби и изоставащи пред света, то Тръмпи решава да прави ядрени опити. Това имат, това им е останало и това са им възможностите, които не са мръднали и на мм напред от десетилетия.
Та те САЩ нямат и действаща хуперзвукова ракета, докато Русия и Китай имат от много време.
Коментиран от #41
12:59 30.10.2025
15 Силиций
И не са провеждани изпитания,а само са ги боядисвали??
Коментиран от #26
13:00 30.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #3 от "шизофрения":Щото има подписан мораториум бе КВЛ. Ама няма договор който Като спре да им е изгоден, американците да не го нарушат
13:03 30.10.2025
18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #4 от "!!!?":Ихааааа,колко си пр3д...
13:04 30.10.2025
19 ТАСС
Само в България съществуват около 400 „mushroom“ (клонирани) уебсайта и поддомейни, които са използвани за масово разпространение на прокремълско съдържание в България. (анализи на HSSF / DFRLab / CSD).
DFRLab идентифицира 23 прокремълски Telegram канала, които усилват материали, а няколко „кремълски“ канала служат като източник. Това става чрез комбинация от автоматизирани преноси (форвардове) и човешки администратори.
За „тролове/платени хора“ — доклади и разследвания показват, че в България е използван модел cash-for-clicks (наемане на хора да създават/поддържат сайтове и да споделят постове). Броят на тези хора е по-малко публично документиран, но оценките говорят за няколкостотин участници в различни мрежи/кампании, плюс външни подизпълнители.
Заплащането варира според брой кликове/ споделяния до твърди суми от порядъка на 4000 лв. месечно.
Автоматизирани акаунти / чат-ботове (bots) на Кремъл са с хиляден порядък в зависимост от дефиницията (аккаунти, които автоматично препращат/публикуват/споделят.
Коментиран от #23
13:06 30.10.2025
20 да си го кажем
13:06 30.10.2025
21 Клоуна пусин 🤡💩
Руският диктатор отново заяви, че тежката междуконтинентална балистична ракета РС-28 „Сармат“, базирана в шахти, „скоро ще бъде на бойно дежурство“.
От 2020 г. насам Путлер редовно повтаря, че „Сармат“ „е на път да влезе на бойно дежурство“. И въпреки това нищо не се е случило.
13:07 30.10.2025
22 ТАСС
Руският военнопрестъпник полковник Вениамин Масжерин беше взривен заедно с колата си в Кемеровска област, Русия.
Този руски фа-ш-ист бе идентифициран чрез множество записи от улични камери и свидетели, които потвърдиха, че лично е избивал цивилни жители, сред които и много жени, в град Буча, Украйна.
Дългата ръка на справедливостта го застигна в Русия чрез агентите на ГУР.
Взривът е задействан дистанционно.
В момента събират полковника по съседните клони на дърветата, за да могат да го изпратят на концерт на Кобзон.
13:10 30.10.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #16 от "Ха,ха,ха":Прав си!
Но бурените никога не трябва да се оставят,
защото израстват и се размножават😉
13:12 30.10.2025
25 56346632899243
13:16 30.10.2025
26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #15 от "Силиций":Няма как да
ИЗВЪРШИШ ЯДРЕН ОПИТ
без наличие на
ЯДРЕН ЗАРЯД
в боеприпаса❗
13:16 30.10.2025
27 ТАСС
Грейдери засипаха с пясък гробовете на участниците в СВО и заравниха терена.
Това се случи на Маганското гробище (Маганское кладбище).
Властите са дали обяснение, че щели да правят алея на славата.
Какво се случва в главите на руснаците и как изобщо е възможно да се поругаят гробове на загинали войници?
Акълът не ми го побира!
Няма друга такава кочина.
13:17 30.10.2025
28 Заради руZия целия свят страда
13:18 30.10.2025
29 !!!?
Коментиран от #36, #38
13:20 30.10.2025
30 ТАСС
Представяте ли си какви гов..а имат в главите си тези фашизирани идиоти.
Да засипеш цяла Европа и половин Русия с ядрена пепел и да изтребиш десетки и стотици хиляди, а други милиони да заразиш с радиация, само за да можеш да кажеш , че си превзел украинска земя, защото армията ти е скапана, а народът ти е тъп, страхлив и фашизиран.
Тази империя трябва да бъде тотално изолирана, за да се разкапе по шевовете, съшити с лъжи и терор!
13:21 30.10.2025
31 Астроном
13:23 30.10.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ердоган
13:28 30.10.2025
34 А какво са?
13:28 30.10.2025
35 604
13:29 30.10.2025
36 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #29 от "!!!?":Добре е да знаеш, че на Света има
само ЕДНА СТРАНА,
която е ИЗПОЛЗВАЛА ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ,
при това срещу ЦИВИЛНИ ХОРА❗
13:34 30.10.2025
37 Кореспондент
13:35 30.10.2025
38 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #29 от "!!!?":Тръмп, като обяви,
ЧЕ ИЗПРАЩ ДВЕ ЯДРЕНИ ПОДВОДНИЦИ КРАЙ РУСИЯ,
това явно беше ядрен опит по твоята логика❗
Мноо си ТрЪмП❗❗❗❓
Коментиран от #42
13:37 30.10.2025
39 Макробиолог
13:39 30.10.2025
40 Оги
13:43 30.10.2025
41 Извинявай
До коментар #14 от "Минувач":руснаците успяха ли да сглобят автомобил ?
Ама техен си , не краден или китайски
13:44 30.10.2025
42 !!!?
До коментар #38 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Ако отидеш да се прегледаш на рентген не е ядрен опит, но ако този рентгенов апарат ти падне на главата няма да можеш да прецениш дали е ядрен опит...!
Бъди жив и здрав да не ти се случва...!
Коментиран от #43
13:44 30.10.2025
43 Що само
До коментар #42 от "!!!?":два плюса си сложи сам на т.пнята? Тя заслужава да се оцениш със 100 лайка.
14:01 30.10.2025