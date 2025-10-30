Кремъл: Руските тестове на ракети и торпеда с ядрен двигател не са ядрени опити

Руските изпитания на ракета и торпедо с ядрен двигател не се считат за тестове на ядрено оръжие, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

По думите му, тези тестове не попадат под ограниченията, наложени от международните договори за ядрени опити.

Това уточнение идва след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати ще възобновят изпитанията на ядрени оръжия.

Песков подчерта, че Москва ще наблюдава за евентуални нарушения на международния мораториум върху ядрените опити и напомни, че президентът Владимир Путин е предупредил, че ако някоя държава проведе тест с ядрено оръжие, Русия също ще го направи.

По-рано днес Тръмп нареди на американската армия незабавно да възобнови тестовете на ядрени оръжия след 33-годишна пауза, мотивирайки се с „програмите за тестване на други страни“, без да посочва конкретно Русия.

Миналата седмица Москва проведе ядрени учения и изпита крила ракета с ядрен двигател и торпедо с ядрен двигател, но досега не е изпитала ядрена бойна глава.

Според Федерацията на американските учени, Русия разполага с около 5459 бойни глави, а САЩ - с около 5177, като този брой включва разположени, складирани и изведени от експлоатация бойни глави.