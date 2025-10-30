Новини
Сирски: Положението в Покровск е трудно, но под контрол
  Тема: Украйна

Сирски: Положението в Покровск е трудно, но под контрол

30 Октомври, 2025 14:54, обновена 30 Октомври, 2025 14:58 926 43

Сирски признава сложностите, отхвърля твърденията за „блокада“ и предупреждава командирите за дисциплина

Сирски: Положението в Покровск е трудно, но под контрол - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна, Олександър Сирски, инспектира сектора около Покровск и Мирноград - райони, които са сред основните обекти на руската настъпателна кампания. БиБиСи цитира неговите думи, в които той описва положението като трудно, но отрича разпространяваните от руската пропаганда твърдения за „блокада“ на украинските отбранителни сили в Покровск и Купянск, предава News.bg.

Според Сирски, в Покровск руската пехота се концентрира в градските квартали и често се опитва да избягва директни боеве, като постоянно променя местата си. Поради това основната задача на украинските сили е да локализират тези групи и да ги неутрализират.

Той посочи, че работят за повишаване на отбранителната устойчивост в сектора Покровск чрез по-добро взаимодействие между подразделенията и своевременното им снабдяване - включително задоволяване на възникнали допълнителни нужди.

Сирски подчерта важността на прецизното и координирано изпълнение на задачите от страна на командирите на всички нива и заяви, че е предприел строги мерки срещу безотговорност, включително заплахи от уволнение за онези, които не изпълняват задълженията си.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да,бе

    38 6 Отговор
    Сирски явно има предвид под руски контрол...

    15:01 30.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дайте човек

    30 6 Отговор
    Не искаме да слушаме подобни организми

    Коментиран от #23

    15:01 30.10.2025

  • 4 И КОЛКО

    23 2 Отговор
    ХЛАДИЛНИ КАМАЗА ЩЕ ЧАКАТ НА ФРОНТА

    Коментиран от #10

    15:01 30.10.2025

  • 5 си дзън

    9 22 Отговор
    Ма нали руснаците превзеха Покровск или не?

    Коментиран от #9, #42

    15:01 30.10.2025

  • 6 Ясно

    24 4 Отговор
    "инспектира сектора ОКОЛО Покровск и Мирноград" ......ОКОЛО
    .......
    Вече са руски- Красноармейск и Димитров/ кръстен на Г. Димитров/

    15:03 30.10.2025

  • 7 Pyccкий Карлик

    25 6 Отговор
    Задава се втори Азовсталь 👍

    Коментиран от #12

    15:03 30.10.2025

  • 8 Докторът

    29 6 Отговор
    Пациентът почина, но състоянието му е стабилизкрано.

    15:03 30.10.2025

  • 9 Превзеха го

    25 3 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    Тоя говори за:
    цитирам "ОКОЛО"
    Чети внимателно.

    Коментиран от #35

    15:05 30.10.2025

  • 10 Хахахаха

    18 4 Отговор

    До коментар #4 от "И КОЛКО":

    Че то на бандерите останаха ли им Камази бе.

    15:06 30.10.2025

  • 11 Руската армия

    19 4 Отговор
    разпространява листовки с указания за безопасно предаване на украински бойци които искат да спасят живота си в обкръжените в Купянск и Красноармейск. В публикуваните кадри върху листовки, предназначени за 114-а отделна бригада за териториална отбрана на въоръжените сили на Украйна, се виждат фразите: "времето в обкръжението тече по-бързо от кръв от артерия", "това не е шега или пропаганда, вие сте обкръжени, победени сте, имате час да се предадете", "сега все още можете да вдигнете ръце и да избягате". Освен това бяха показани инструкции за онези украински войници, които приеха предложението да спасят живота си. "Ако видите БЛА - незабавно пуснете оръжието, вдигнете ръцете си нагоре и активно ги размахвайте, операторът ще разбере намеренията ви. Следвайте БЛА, той ще ви води по безопасен път", се казва в листовките. В текста се пояснява, че руските въоръжени сили гарантират добро отношение към доброволно предалите се, медицинска помощ и възможност за контакт с роднини. Целта е да има по-малко проливане на кръв и от двете страни.

    15:06 30.10.2025

  • 12 джуджи ,

    4 9 Отговор

    До коментар #7 от "Pyccкий Карлик":

    Как дела ?!

    15:07 30.10.2025

  • 13 СИРСКИ

    13 4 Отговор
    няма проблем, всичко е точно работата е готова ,човека каза ще видим!

    15:08 30.10.2025

  • 14 между другото

    13 4 Отговор
    Ако слушаме на зеленият папугай и на Сирски тъпотиите - укрията си е цяла и невредима ...Няма война , всички солдати са живи и здрави, иде топла и приятна зима и ...так далее ....

    15:12 30.10.2025

  • 15 Като изгубите контрола

    11 4 Отговор
    селището става без значение и не важно. 😄

    Коментиран от #17

    15:12 30.10.2025

  • 16 Ангел

    13 4 Отговор
    "...основната задача на украинските сили е да локализират тези групи и да ги неутрализират..."
    С какво да ги локализират и неутрализират? Нямат нито войници вече, нито оръжие. Напоследък и парите свършиха в Европа, вече няма и пари кой да им дава на тези измислени герои...

    15:12 30.10.2025

  • 17 ха-ха

    11 4 Отговор

    До коментар #15 от "Като изгубите контрола":

    Като добавим и половината укрия ...

    15:13 30.10.2025

  • 18 АнтиНаци

    12 3 Отговор
    Поредното доказателство, че тези, които управляват в Киев са нацита, защото за пореден път не им пука за хиляди военни, които са обградени (това цял свят го вижда, само те не). Вместо да им кажат да се предадат, те ще ги похарчат за едното нищо. Хиляди мъже и момчета ще си дадат живота за една нациска западна кауза и продължават да слушат марионетките управляващи. Защо „миролюбеца“ Тръмп не се обади на наркоманизираният клоун и не му каже да издаде заповед да се предадат, а не да бъдат убити тези мъже?! Защо?! Защото е същият нацист и той и е марионетка на същите на които беше марионетка Байдън. Сега го играят по различен начин, за да заблудят публиката, но целите са едни и същи...

    Коментиран от #33

    15:14 30.10.2025

  • 19 НАСКО

    15 3 Отговор
    Вие оставете Красноармейск (Покровск)! Какво става в Одеса? Носят се упорити слухове за бунт! Цял квартал е превзет и барикадиран!

    Коментиран от #26, #34

    15:18 30.10.2025

  • 20 Тоест там е

    12 3 Отговор
    Храма на обречените.

    15:18 30.10.2025

  • 21 Мишел

    11 3 Отговор
    Положението в Покровск е трудно, но под руски контрол. Руската армия е пресякла всички снабдителни линии, в града руски диверсионно-щурмови групи контролират по-голямата част квартали и разширяват зоните на контрол . 5 500 украински военни са обкръжени, без снабдяване, без заповед за отстъпление. Лавинообразно расте броят на тези, които се предават на руските части.

    15:19 30.10.2025

  • 22 DW смърди

    9 2 Отговор
    "Сирски: Положението в Покровск е трудно, но под контрол"

    Уточнявам - под руски контрол.
    Следва команда "ставай, сдавай и се уволнявай!"...

    15:20 30.10.2025

  • 23 Баламата

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Дайте човек":

    До понеделник е под контрол,след това няма да е важен тоя град

    15:22 30.10.2025

  • 24 Путин

    1 7 Отговор
    бърза,да не го застигнат санкциите!Централната банка,предупреждава за банкрут!

    15:23 30.10.2025

  • 25 Я пък тоя

    7 2 Отговор
    Щом Сирски се показа всичко е ясно.
    Да гръмнат още две три знамена, да събират цирковата трупа и да се изнасят.
    Руснаците вече в геада, но положението е под контрол.

    15:23 30.10.2025

  • 26 Те няма

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "НАСКО":

    Да си го признаят никога. Носят се слухове че има френски войски в Полша които чакат нареждане за влизане в украйна и че американците ще бъдат заменени с турци. Кскво правим тогава ?

    Коментиран от #31, #38, #39

    15:24 30.10.2025

  • 27 Величко

    2 2 Отговор
    Да де ... , под контрол , но каква част от Покровск е под ваш контрол ... ? !

    Коментиран от #29

    15:25 30.10.2025

  • 28 Путин

    1 2 Отговор
    е наредил,да се остави коридор,за изтегляне на натовските генерали!

    15:25 30.10.2025

  • 29 Бивш

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Величко":

    град.....

    15:26 30.10.2025

  • 30 Утре ли

    2 3 Отговор
    ще загуби стратегическо значение? 😄

    Коментиран от #32

    15:26 30.10.2025

  • 31 Атина Палада

    4 4 Отговор

    До коментар #26 от "Те няма":

    Оф,франсета ха ха ха да беше казал поне някакви други..Даже и български са по добре от франсетата ..

    15:27 30.10.2025

  • 32 Някой

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Утре ли":

    Понеделник....

    15:27 30.10.2025

  • 33 Някои високопоставени които никога

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "АнтиНаци":

    не са били на фронта в окопа и не познават миризмата на кръв на загиналия до теб приятел който преди малко /примерно/ ти е дал огънче да запалиш цигара. Те не знаят, че когато си в отбрана ако стане напечено отстъпваш и има къде, а когато си обкръжен няма къде да отстъпиш и се чудиш напред ли да стреляш или да се пазиш отзад и отстрани.

    15:28 30.10.2025

  • 34 Така ли?

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "НАСКО":

    Ха дано тръгне там. Това е разковничето. Англичаните са там и искат да правят сериозна военна база. И точно в града на Екатерина Велика.

    15:29 30.10.2025

  • 35 🤔.....

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Превзеха го":

    Пак ли?

    15:31 30.10.2025

  • 36 Блатна пиянка от маскаля

    0 2 Отговор
    Няма нищо,цял свят са свикнали ,че от просията си лъжем за добър ден,иначе е верно че севодня превзехме 6м земя близо до ТКЗС-то .....на 😂😂

    15:32 30.10.2025

  • 37 Рюская подложчица(неумна)

    0 1 Отговор
    Ама как тъй бря,нали путанин сказа нещо за някви чували там,и орките били могучаи???!!

    15:36 30.10.2025

  • 38 омбре

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Те няма":

    разузнаването потвърди ли ----ЧЕ НЯМА ЧОБАНИ ОТ КОИЛОВЦИ

    15:37 30.10.2025

  • 39 КоиловциБрадърс

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Те няма":

    Бате каза, тия францета да не опитват пак, чако че са командоси.
    Що на бате галоша а много тежък.
    Той, бате не е лош човек, ама като пийне много лошо бие.
    п.п.
    До сега не съм виждал бате трезав.

    15:38 30.10.2025

  • 40 Всичко е под контрол!

    2 0 Отговор
    ,,Спокойно моряци,корабът бавно потъва...!"...!

    15:38 30.10.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Слабо Папагале!

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "си дзън":

    Само 100 пъти си го повторил!
    Давай и не ни разочаровай,можеш още...😉😝😂!

    15:40 30.10.2025

  • 43 Ялчън

    0 0 Отговор
    Може да е превъртял играта човека. Напрежението е голямо.

    15:41 30.10.2025

Новини по държави:
