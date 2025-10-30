"Сирски: Положението в Покровск е трудно, но под контрол"

Главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна, Олександър Сирски, инспектира сектора около Покровск и Мирноград - райони, които са сред основните обекти на руската настъпателна кампания. БиБиСи цитира неговите думи, в които той описва положението като трудно, но отрича разпространяваните от руската пропаганда твърдения за „блокада“ на украинските отбранителни сили в Покровск и Купянск, предава News.bg.

Според Сирски, в Покровск руската пехота се концентрира в градските квартали и често се опитва да избягва директни боеве, като постоянно променя местата си. Поради това основната задача на украинските сили е да локализират тези групи и да ги неутрализират.

Той посочи, че работят за повишаване на отбранителната устойчивост в сектора Покровск чрез по-добро взаимодействие между подразделенията и своевременното им снабдяване - включително задоволяване на възникнали допълнителни нужди.

Сирски подчерта важността на прецизното и координирано изпълнение на задачите от страна на командирите на всички нива и заяви, че е предприел строги мерки срещу безотговорност, включително заплахи от уволнение за онези, които не изпълняват задълженията си.