"Сирски: Положението в Покровск е трудно, но под контрол"

Главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна, Олександър Сирски, инспектира сектора около Покровск и Мирноград - райони, които са сред основните обекти на руската настъпателна кампания. БиБиСи цитира неговите думи, в които той описва положението като трудно, но отрича разпространяваните от руската пропаганда твърдения за „блокада“ на украинските отбранителни сили в Покровск и Купянск, предава News.bg.
Според Сирски, в Покровск руската пехота се концентрира в градските квартали и често се опитва да избягва директни боеве, като постоянно променя местата си. Поради това основната задача на украинските сили е да локализират тези групи и да ги неутрализират.
Той посочи, че работят за повишаване на отбранителната устойчивост в сектора Покровск чрез по-добро взаимодействие между подразделенията и своевременното им снабдяване - включително задоволяване на възникнали допълнителни нужди.
Сирски подчерта важността на прецизното и координирано изпълнение на задачите от страна на командирите на всички нива и заяви, че е предприел строги мерки срещу безотговорност, включително заплахи от уволнение за онези, които не изпълняват задълженията си.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да,бе
15:01 30.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Дайте човек
Коментиран от #23
15:01 30.10.2025
4 И КОЛКО
Коментиран от #10
15:01 30.10.2025
5 си дзън
Коментиран от #9, #42
15:01 30.10.2025
6 Ясно
.......
Вече са руски- Красноармейск и Димитров/ кръстен на Г. Димитров/
15:03 30.10.2025
7 Pyccкий Карлик
Коментиран от #12
15:03 30.10.2025
8 Докторът
15:03 30.10.2025
9 Превзеха го
До коментар #5 от "си дзън":Тоя говори за:
цитирам "ОКОЛО"
Чети внимателно.
Коментиран от #35
15:05 30.10.2025
10 Хахахаха
До коментар #4 от "И КОЛКО":Че то на бандерите останаха ли им Камази бе.
15:06 30.10.2025
11 Руската армия
15:06 30.10.2025
12 джуджи ,
До коментар #7 от "Pyccкий Карлик":Как дела ?!
15:07 30.10.2025
13 СИРСКИ
15:08 30.10.2025
14 между другото
15:12 30.10.2025
15 Като изгубите контрола
Коментиран от #17
15:12 30.10.2025
16 Ангел
С какво да ги локализират и неутрализират? Нямат нито войници вече, нито оръжие. Напоследък и парите свършиха в Европа, вече няма и пари кой да им дава на тези измислени герои...
15:12 30.10.2025
17 ха-ха
До коментар #15 от "Като изгубите контрола":Като добавим и половината укрия ...
15:13 30.10.2025
18 АнтиНаци
Коментиран от #33
15:14 30.10.2025
19 НАСКО
Коментиран от #26, #34
15:18 30.10.2025
20 Тоест там е
15:18 30.10.2025
21 Мишел
15:19 30.10.2025
22 DW смърди
Уточнявам - под руски контрол.
Следва команда "ставай, сдавай и се уволнявай!"...
15:20 30.10.2025
23 Баламата
До коментар #3 от "Дайте човек":До понеделник е под контрол,след това няма да е важен тоя град
15:22 30.10.2025
24 Путин
15:23 30.10.2025
25 Я пък тоя
Да гръмнат още две три знамена, да събират цирковата трупа и да се изнасят.
Руснаците вече в геада, но положението е под контрол.
15:23 30.10.2025
26 Те няма
До коментар #19 от "НАСКО":Да си го признаят никога. Носят се слухове че има френски войски в Полша които чакат нареждане за влизане в украйна и че американците ще бъдат заменени с турци. Кскво правим тогава ?
Коментиран от #31, #38, #39
15:24 30.10.2025
27 Величко
Коментиран от #29
15:25 30.10.2025
28 Путин
15:25 30.10.2025
29 Бивш
До коментар #27 от "Величко":град.....
15:26 30.10.2025
30 Утре ли
Коментиран от #32
15:26 30.10.2025
31 Атина Палада
До коментар #26 от "Те няма":Оф,франсета ха ха ха да беше казал поне някакви други..Даже и български са по добре от франсетата ..
15:27 30.10.2025
32 Някой
До коментар #30 от "Утре ли":Понеделник....
15:27 30.10.2025
33 Някои високопоставени които никога
До коментар #18 от "АнтиНаци":не са били на фронта в окопа и не познават миризмата на кръв на загиналия до теб приятел който преди малко /примерно/ ти е дал огънче да запалиш цигара. Те не знаят, че когато си в отбрана ако стане напечено отстъпваш и има къде, а когато си обкръжен няма къде да отстъпиш и се чудиш напред ли да стреляш или да се пазиш отзад и отстрани.
15:28 30.10.2025
34 Така ли?
До коментар #19 от "НАСКО":Ха дано тръгне там. Това е разковничето. Англичаните са там и искат да правят сериозна военна база. И точно в града на Екатерина Велика.
15:29 30.10.2025
35 🤔.....
До коментар #9 от "Превзеха го":Пак ли?
15:31 30.10.2025
36 Блатна пиянка от маскаля
15:32 30.10.2025
37 Рюская подложчица(неумна)
15:36 30.10.2025
38 омбре
До коментар #26 от "Те няма":разузнаването потвърди ли ----ЧЕ НЯМА ЧОБАНИ ОТ КОИЛОВЦИ
15:37 30.10.2025
39 КоиловциБрадърс
До коментар #26 от "Те няма":Бате каза, тия францета да не опитват пак, чако че са командоси.
Що на бате галоша а много тежък.
Той, бате не е лош човек, ама като пийне много лошо бие.
п.п.
До сега не съм виждал бате трезав.
15:38 30.10.2025
40 Всичко е под контрол!
15:38 30.10.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Слабо Папагале!
До коментар #5 от "си дзън":Само 100 пъти си го повторил!
Давай и не ни разочаровай,можеш още...😉😝😂!
15:40 30.10.2025
43 Ялчън
15:41 30.10.2025