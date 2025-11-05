Как ЦРУ открадна плановете на Путин за войната в Украйна

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Книгата "Мисията" на американския журналист Тим Уайнър започва с катастрофално събитие за ЦРУ: последиците от 11 септември 2001 г., които засегнаха агенция, отслабена от края на Студената война. Според автора, тя кулминира в друга криза, не по-малко сериозна: вторият мандат на Доналд Тръмп в Белия дом, който той описва като цялостно разрушаване на американското разузнаване.

След атаката срещу Световния търговски център, агенцията е въвлечена във фиаското с оръжията за масово унищожение - лъжа, която щеше да позволи на Съединените щати да нахлуят в Ирак. ЦРУ се превръща, според Уайнър, в "отмъстителна паравоенна сила". Разузнаването бързо отстъпва място на борбата срещу тероризма и издирването на Осама бин Ладен. Но с ограничен успех: организаторът на атаките от 11 септември се изплъзва на Съединените щати в продължение на десет години.

Войната срещу тероризма води до създаването на тайните затвори на ЦРУ (или "черни обекти") - програма за тайно задържане и изтезания на заподозрени в тероризъм. След тази катастрофа ЦРУ възстанови своите разузнавателни и шпионски възможности. Но това завръщане към корените му сега е изправено пред безпрецедентно предизвикателство: завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом.

За тази книга журналистът - носител на наградата "Пулицър" през 1988 г., а след това и на Националната награда за книга деветнадесет години по-късно - интервюира шестима директори на ЦРУ, тринадесет началници на станции и офицери, които са работили под прикритие в продължение на десетилетия.

В интервю за френския вестник L'Express Уайнър разказва за бурния четвърт век на ЦРУ и разкрива задкулисната работа на разузнавателната агенция.

L'EXPRESS: Голяма част от "Мисията" е посветена на годините на Тръмп. Как oценявате развитието на отношенията му с ЦРУ от първия му мандат?

ТИМ УАЙНЪР: Има "преди" и "след" 2020 г. По това време срещу него е започната първата процедура по импийчмънт. Тръмп беше обвинен в натиск върху украинското правителство да започне разследване срещу Джо Байдън, който тогава беше един от фаворитите на предварителните избори на Демократическата партия през 2020 г. Но Сенатът го оправда. След това той полудя. Той започна атаката си срещу разузнавателните служби, като уволни директора на Националното разузнаване. На негово място постави Джон Ратклиф. Негов заместник беше Каш Пател. Тези двама мъже сега ръководят съответно ЦРУ и ФБР.

Нека видим какво е заложено на карта тук след второто встъпване в длъжност на Тръмп. Какво направи Ратклиф, откакто се присъедини към ЦРУ на 23 януари? Първо, той систематично уволняваше най-опитните и компетентни служители. След това всички служители на ЦРУ, наети между 2023 и 2024 г. по времето на Байдън. И всичко това за броени дни. Накрая, той отмени политиката на ЦРУ за наемане на персонал, основана на разнообразието, която беше в сила от много години. Защо разнообразието е важно в ЦРУ?

Не защото Агенцията е бастион на "уокизма", а защото работи на много солиден принцип: изпращането изключително на бели мъже да шпионират в Китай, Пакистан или Судан е осъдителна политика. Искате хора, които познават езиците и културите на страните, които шпионират. Искате те да могат да се слеят с тълпата.

Това е суперсилата на ЦРУ. Така те остават скрити. Но тази структура се разпада, много бързо, по заповед на президента на Съединените щати. А това е много опасно. Най-голямата заплаха за американската национална сигурност е президентът на Съединените щати.

L'EXPRESS: Разкривате името на неидентифициран досега висш служител на ЦРУ, Томаш Ракушан. Защо е важно широката общественост да знае самоличността му?

ТИМ УАЙНЪР: В "Мисията" името на Ракушан се появява след атаката на Русия срещу нашата демокрация през 2016 г. Тази тайна операция е може би най-успешната атака след Троянския кон на древността. Чрез политическа война, "война в социалната среда" - не-боен подход, съчетаващ дезинформация, шпионаж, саботаж и подривна дейност - Москва успя да раздели американския народ, да унищожи Хилари Клинтън и да издигне Доналд Тръмп.

В този контекст, Томаш Ракушан беше назначен за ръководител на тайните служби на ЦРУ през август 2017 г. Именно той ръководеше контраофанзивата срещу руснаците. Ракушан имаше една отличителна черта. Той беше от чешки произход и е бил на девет години, когато съветските танкове смазаха Пражката пролет през 1968 г. Затова чувствата му към руснаците бяха много силни. След като пое тайните служби, той свика всички висши офицери, отговорни за операциите, и им каза: "Руснаците манипулираха проклетите ни избори. Как да сме сигурни, че това никога повече няма да се повтори?"

Той ги помоли да използват дългогодишния си опит в проследяването на терористи срещу руснаците. Не за да ги убиват, а за да ги опознаят по-добре. Кои са те, публично и лично? Какво е истинското им име? Кого обичат? Кого мразят? С цел да се доближат до тях и да ги вербуват. Ракушан заповяда на войниците си: вербувайте руски шпиони; руски дипломати; руски олигарси. Влезте в Кремъл.

Това беше истинско предизвикателство: ЦРУ се опитваше да проникне в него от 1947 г. Без успех, докато мобилизацията, водена от Ракушан, не доведе до кражба на военните планове на Путин за Украйна няколко години по-късно. Тази операция беше майсторски клас по шпионаж. Така че беше важно името му да бъде написано черно на бяло.

L'EXPRESS: Как си обяснявате успеха на тази операция, след години на провали?

ТИМ УАЙНЪР: Том Ракушан и неговият наследник, Том Силвестър, успяха да убедят широката общественост, че руснаците сериозно са подкопали нашата демокрация. Това чувство мотивира агентите. Но това не спря с изборите през 2016 г. Вижте какво правят руснаците в цяла Европа днес.

Те водят тайна кампания от саботаж, подривна дейност и шпионаж, насочена към унищожаване на демократичните държави. Съединените щати послужиха като тестов случай за оценка на способността на Путин да постигне това. И той спечели, тъй като имаме Доналд Тръмп за президент.

L'EXPRESS: Това не е ли малко предубедено? Не всички американци имаха нужда от руснаците, за да гласуват за Тръмп.

ТИМ УАЙНЪР: Разбира се, избирането му не е свързано единствено с Русия. Отговорността не е на Кремъл, а наша. Въпреки това, войната в социалните медии, разгърната през 2014, 2015 и 2016 г. в Съединените щати, създаде условията за избирането му, като инжектира отрова в американския политически организъм. Оттогава републикански политици и коментатори на Fox News повтарят руската пропаганда в нашето публично пространство.

Това е лудост! Да, Тръмп е американски феномен. Но политическият му успех е увеличен и подсилен от руската политическа война. Как бихте нарекли място, където можете да използвате армията по същия начин, по който използвате полицията - когато това е забранено от конституцията? Място, където държавен глава казва, че никой съдия или съд не може да го арестува? Тръмп прави Америка все по-подобна на Русия всеки ден.

L'EXPRESS: В средата на 2010-те руски хакери създадоха Cozy Bear, злонамерен софтуер, който щяха да използват, за да хакнат сървърите на Демократическата партия. Пишете, че това е била "най-опустошителната тайна операция от 11 септември насам". Без нито един изстрел.

ТИМ УАЙНЪР: Хората не осъзнават сериозността на ситуацията. Социалната война доведе Доналд Тръмп на власт. Днес той систематично унищожава ЦРУ и ФБР, защото тези агенции разследваха връзките между "Екипа на Тръмп" и "Екипа на Путин" по време на изборите през 2016 г. Случващото се е изключително опасно, защото увеличава риска от катастрофа, свързана с провал в разузнаването, сравним с този от 11 септември 2001 г. Представете си, ако утре на американска земя се случи атака.

Какво би направил Тръмп? Той би обявил военно положение. Всъщност той вече го прави до известна степен, като разполага войски по улиците на някои американски градове. Той би отменил следващите избори. Това би бил краят на нашия благороден експеримент с представителната демокрация. Това са сериозни времена. Тази опасност заплашва не само Съединените щати, а цялата планета. Защото ЦРУ е способно да осуети плановете на много терористични организации по света.

Преди година те предотвратиха опит за терористична атака срещу концерт на Тейлър Суифт във Виена. Ако този план беше осъществен, хиляди хора щяха да загинат. Какво би станало, ако ЦРУ беше престанало да функционира?

L'EXPRESS: Нека върнем малко времето назад. В "Мисията" осъзнаваме, че ЦРУ, вероятно една от най-мощните разузнавателни служби в света - ако не и най-мощната - е била сляпа в много области, като Ирак и Пакистан. Как е възможно това?

ТИМ УАЙНЪР: Когато започнах да отразявам ЦРУ през 80-те години на миналия век, ми отне известно време да разбера, че "Агенцията" е изпълнителят на американската външна политика. С редки изключения, тя винаги изпълнява заповедите на президента. Историята ѝ разкрива истинските намерения на президентите много по-добре от дипломатическите или военните записи. Често това, което смятаме за провали в разузнаването, всъщност са политически провали.

Разузнаването няма правомощия да провежда тайни операции. Президентът взема решенията. В "Мисията" разказвам как президентът на Съединените щати реши да нахлуе в Ирак шест дни след 11 септември. Луис Руеда - авторът на тайния план за за проникване във военните разузнавателни служби на Саддам Хюсеин - казва, че администрацията на Буш щеше да нахлуе в страната, дори ако Саддам се беше появил с ластик и кламер!

Да не забравяме, че нахлуването стана възможно благодарение на катастрофалната - и напълно невярна - оценка на ЦРУ, че Саддам Хюсеин всъщност е имал програма за оръжия за масово унищожение. Как е възможно тя да е била толкова грешна? Първо, защото ЦРУ не е имало нито един шпионин в Ирак от 1998 г. Не е разполагало с никаква разузнавателна информация. Затова ЦРУ избра да даде на администрацията на Буш това, което искаше, тъй като беше решила, независимо от всичко, да нахлуе в Ирак.

След инвазията ЦРУ най-накрая рекунструира разузнавателната информация на място. Когато докладваха фактите на Буш - окупацията и войната бяха катастрофа - той отхвърли идеята. Войната беше предизвикана от идеология. Идеологията е враг на разузнаването.

Това бедствие все още има последици днес. Когато американското разузнаване открадна военните планове на Владимир Путин за Украйна и реши да ги разкрие на света, те бяха посрещнати с предпазливост: "Не сте ли вие тези, които ни казаха, че Саддам Хюсеин притежава оръжия за масово унищожение преди 18 години?" Някои смятат ЦРУ за злонамерена сила. Но тя е от съществено значение. Както президентът Айзенхауер веднъж каза, разузнаването е неприятна, но жизненоважна необходимост.

L'EXPRESS: Съдейки по думите Ви, в основата на работата на ЦРУ е агентурното разузнаване. Това обяснява неговата мощ.

ТИМ УАЙНЪР: В една от първите глави на книгата четем разказ за тайна операция в Перу, довела до смъртоносна катастрофа. Бившият ръководител на отдела за Латинска Америка, Джак Дивайн, обобщава катастрофата, казвайки: "Мисията стана по-важна от правилата. А това е опасно." Това изречение е историята на ЦРУ след 11 септември. То илюстрира как то се е превърнало в сила, изцяло посветена на борбата с тероризма. Това не е целта на агенцията.

Със завръщането на шпионажа на полагащото му се място през 2017 г., с призива за оръжие срещу Русия, ЦРУ преоткри истинската си мисия и възвърна значението си. Твърди се, че шпионажът е втората най-стара професия в света. Със сигурност съществува от превземането на Йерихон от израилтяните. Но ние, американците, сме новаци в това. Откога DGSE съществува във вашата страна, под една или друга форма? От Ришельо! Китайците практикуват шпионаж още от Сун Дзъ и неговото "Изкуство на войната" преди 26 века. Руснаците - от Петър Велики.

Ние го правим го от 1947 г., когато е създадено ЦРУ. Ние сме деца. Но знаем едно нещо - Сун Дзъ е бил прав, когато е писал: "Познай врага си и познай себе си; дори да трябва да водиш сто войни, ще спечелиш сто пъти." Единственият начин да опознаеш някого е да говориш с него. Ето защо книгата се нарича "Мисията": оригиналната работа на ЦРУ е бил шпионажът, агентурното разузнаване. Ако шпионажът е същността на разузнаването, тогава набирането на източници е неговата квинтесенция.

L" EXPRESS: Рисувате мрачна картина на втория мандат на Доналд Тръмп. В този контекст, как виждате бъдещето на ЦРУ?

ТИМ УАЙНЪР: Знаем, че сърцевината на разузнавателната работа е набирането на чуждестранни агенти. Как се набират източници? Защо ставаш американски шпионин? Парите очевидно са определящ фактор. Отмъщението също. Някои искат самолетен билет до САЩ. Но има и друга причина. Ако си руснак, иранец, китаец, севернокореец... Може би искаш да промениш света около себе си. Днес ЦРУ ще се сблъсква с все по-големи трудности при набирането на противници на тези режими.

Защо? Защото Тръмп се присъедини към оста на авторитарните държави. Можем да определим точно датата, която символизира този повратен момент: 24 февруари 2025 г., когато той нареди на Съединените щати да гласуват против резолюция, осъждаща Русия, на третата годишнина от войната в Украйна. Представете си за момент, че сте агент на ЦРУ. Вие сте прекарали последните десет години от живота си, работейки за оцеляването на Украйна, срещу руския империализъм. И сте свидетели на това. Достатъчно е, за да ви се свие стомахът!

След Втората световна война "Агенцията" е била пълна с руски, германски и източноевропейски емигранти. Така че, дори нейните лидери - бели англосаксонски протестанти - да не са познавали терена, агентите са го познавали. Те са вербували агенти, водени от ожесточена омраза към Сталин. Те са им говорили, поддържайки огледален образ на Съветския съюз: земя, бореща се за свобода и демокрация. Блестящият град на хълма. Сега светлините му угасват една по една.