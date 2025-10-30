Как се живее без ток и вода: хората от Чернигов разказват

Хората в Чернигов научават едва в последния момент дали ще имат ток на следващия ден. Ударите на Русия принуждават властите в града постоянно да спират тока. А покрай това спира и водата. Как се живее така?
Анастасия Воронцова прибира лаптопа в чантата си, макар че е смятала да работи в едно кафене в Чернигов. Тя консултира хора в интернет и им помага да се представят по-добре пред клиентите.
Жената е отишла в кафенето, защото там има ток. Но заведението е препълнено и Воронцова се опасява, че това ще попречи на нейната работа. Обмисля дали да отиде в друго кафене, или да се прибере вкъщи, защото сега и там токът изненадващо е дошъл. "Според плановете точно сега не трябваше да има. Мога само да се надявам, че ще се задържи по-дълго", споделя жената пред германската обществена телевизия АРД.
Това е обичайното ежедневие на Анастасия. Чернигов, който се намира в Северна Украйна, е на по-малко от 80 км от Русия. Поради това – както в много други украински градове по границата и близо до фронта – обстрелите са изключително чести.
В навечерието на зимата Русия атакува най-вече електроснабдяването, заради което токът постоянно спира. Тъй като на украинското енергоснабдяване непрестанно му се налага да извършва ремонти, всяка сграда има план за наличието на ток.
Водоснабдяването също е засегнато
Повечето кафенета и магазини разполагат с генератори. Служителите имат грижата да ги снабдяват с дизел, за да не се стига до изключване и охлаждане.
Вече в дома си Воронцова разказва пред АРД как спиранията на тока влияят на целия ѝ живот – защото често освен тока спира и водата, когато градските помпи не могат да функционират.
Затова дори и тоалетната не може да се посещава безпрепятствено – водата в казанчето бързо свършва и трябва да се долива с шише. За предпочитане е да се отиде някъде другаде. "Тъй като ако дълго време нямаш течаща вода и въпреки това всички ходят до тоалетната, тръбите в къщата се запушват. Оттам нататък цялата сграда има проблем."
Недостигът се компенсира с импровизации
Поради всичко това Воронцова и сестра ѝ са качили множество бутилки вода до жилището на деветия етаж. Асансьорът не работи отдавна, разказва още АРД.
Сестрата Вероника Розумна, 29-годишна блогърка, която живее наблизо, идва на гости. В момента в дома ѝ ток няма и тя е дошла да зареди смартфона си.
Филмите на Вероника в Инстаграм са посветени на хубавото в живота: уютна закуска вкъщи, посещение при козметичката. Хората в Чернигов се опитват да живеят нормално въпреки всичко, което им се случва, посочва германската обществена медия.
Но това изисква истинско импровизаторско майсторство във времената без ток. Воронцова разказва как двете със сестра си имали планове да заминат за Киев да се разходят. "Когато се събудихме, за пореден път нямаше нито ток, нито вода. Казах на Вероника: "Ще се справим". Тя отиде да донесе вода, аз я затоплих на печката. Така можахме да се погрижим за сутрешния си тоалет. След това отидохме при познати, за да си изсушим косите. И след това вече заминахме".
Икономиката страда
За някои в Чернигов обаче спиранията на тока са екзистенциална заплаха за бизнеса им – като например за Кукобко, готвач и съсобственик на три ресторанта и пекарни в града. Без ток той може направо да изхвърли хранителните продукти. Но не го прави - решил е в дни без ток да ги раздава на нуждаещите се в града, пише АРД. Но Кукобко споделя, че постепенно руската нападателна война разрушава всичко, което той старателно е успял да изгради в течение на годините. Той познава хора, които са напуснали града поради тази причина - най-вече други предприемачи.
Икономиката се изнася от региона, споделя мъжът пред германската обществена медия. "Тук ще има все по-малко пари. Днес от пекарната ми хляб купуват 60 души дневно, утре ще са само 40 и постепенно бизнесът ми ще загине. Тъжно ми е, че напускат хора, които са постигнали тук нещо."
Самият той никога не е искал да заминава. Макар че от нападението на Русия срещу Украйна насам си е забранил да казва думата "никога" .
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
19:57 30.10.2025
Борис Джонсън има и ток и вода.
19:57 30.10.2025
6 Статията е добра
7 Сигурно е много скъп
До коментар #4 от "Баш Балък":този бял байрак и нема помощи за него да го купят. Има пари само за бомби и това е.
20:06 30.10.2025
20:06 30.10.2025
20:07 30.10.2025
Пропагандаторка на бандеризма. Мястото и е в Сибир, да шие работни ръкавици и памуклийки за урките в каторгата.
От 2014 г. досега можеха да направят поне сто такива репортажа от Донецк.
М/у другото тва е една от причините за сегашния им репортаж.
20:10 30.10.2025
18 Ъхъъъъъ...
Лятото бавно се придвижва към Украйна - време на особена активност за желаещите да избягат от страната. Мъжете все още нямат право да напускат по закон, така че скоро нови бежанци ще плават през Тиса.. Неслучайно я наричат „Реката на смъртта“. При всякакво време, в ледена вода, отчаяни украинци се опитваха да преплуват бурния поток - до Румъния. Но течението и ледената вода са половината от проблема, когато собствените ти граничари те застрелят в гръб. Мнозина в Украйна обаче смятат, че тази година няма да стрелят с такава ярост. Тиса се е превърнала в такъв символ на смъртоносното желание за живот, че педиатърът Комаровски от Харков, известен с антируските си възгледи, открито предложи след края на военните действия на брега ѝ да се издигне колективен паметник. На хилядите мъже, опитали се да оцелеят.
Читайте .....Читайте .....Но по-бедните бягат през „Реката на смъртта“. Богатите плащат. И всеки месец цената се увеличава. Например, наскоро в Буковина беше задържана група, която е помагала за контрабанда на млади хора през границата за 15 хиляди евро! Нека си припомним, че през 2022 г. ставките бяха от 5 до 10 хиляди...
Коментиран от #40
20:16 30.10.2025
19 А българските пенсионери които
70% увеличение на газа за три години А сега очакваме и горивата с 30%. Призовавам всички български пенсионери да изпратят по едногодишна пенсия на зеления смъркач на бели линии.
20:16 30.10.2025
21 Как се живее без ток и вода
20:18 30.10.2025
22 Китай намалява до спиране
20:18 30.10.2025
23 Хахахаха
До коментар #4 от "Баш Балък":Мдааа. Те така направиха в Донбас и сега са само по байрак. Донецк е в хуманитарна криза. И то само след 11 години руски мир. Руския мир те оправя по-бързо от хората от Столипиново.
20:18 30.10.2025
25 Тоя ще ги погребе всички
До коментар #9 от "Ъхъъъъъ...":Както разправя ..
20:19 30.10.2025
26 Хехе, ти да не си мислиш
До коментар #20 от "Хахахаха":че те са приятели с англосаксонците?
Те може и да си го мислят ама англосаксонците не си го мислят.
20:20 30.10.2025
На кой да вярваш ?
А Зеленски иска 10 М имигранта ! Пълна подмяна на населението и културата ......Заличителят на една нация , на една Държава,
20:20 30.10.2025
28 Тя и Куба си е на кубинците
До коментар #20 от "Хахахаха":ама като искаха да сложат там руски ракети и щеше да стане ядрена война.
С тоя плитък мозък може би не го разбираш.
Коментиран от #34, #38
20:21 30.10.2025
29 Хахахаха
До коментар #22 от "Китай намалява до спиране":Като им спрат дроновете, ще им дадат томахавките, не е проблем. А може и ядрена ракетка да им дадат.
20:21 30.10.2025
30 Хихихи
До коментар #21 от "Как се живее без ток и вода":Освободиха ги от всичко руско/съветско....строено по времето на СССР.. Желанието на укрите се изпълнява.
20:22 30.10.2025
31 И Киев е Руски
20:22 30.10.2025
До коментар #20 от "Хахахаха":Държавата е тяхна, но страната не е тяхна а на руснаците🫡
20:22 30.10.2025
20:23 30.10.2025
36 Путлеристан
До коментар #5 от "Един":А защо вече четвърта година не разбират мъдростта която се опитваш да им каеш
20:25 30.10.2025
До коментар #35 от "Гориил":никакъв ток за полските селяни в западна украйна.
20:27 30.10.2025
38 Куба а?
До коментар #28 от "Тя и Куба си е на кубинците":Общото събрание на ООН приема проект на резолюция, призоваваща САЩ да прекратят ембаргото срещу Куба
От: Global Times | Публикувано: 30 октомври 2025 г., 09:44 ч.
Общото събрание на ООН (ОСОН) прие в сряда проект на резолюция, с която призовава САЩ да прекратят икономическото, търговското и финансовото си ембарго срещу Куба. Проектът на резолюция беше приет със 165 гласа „за“, 7 „против“ и 12 „въздържал се“. Аржентина, Унгария, Израел, Северна Македония, Парагвай, Украйна и САЩ...
20:27 30.10.2025
40 По времето на Янукович
До коментар #18 от "Ъхъъъъъ...":визите бяха $30, но нацюгите направиха преврат и сега визи не дават.
20:31 30.10.2025
