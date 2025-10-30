Новини
Свят »
Украйна »
Как се живее без ток и вода: хората от Чернигов разказват
  Тема: Украйна

Как се живее без ток и вода: хората от Чернигов разказват

30 Октомври, 2025 19:53 768 41

  • украйна-
  • киев-
  • укренерго-
  • ракети-
  • дронове

В навечерието на зимата Русия атакува най-вече електроснабдяването на Украйна, заради което токът постоянно спира

Как се живее без ток и вода: хората от Чернигов разказват - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Хората в Чернигов научават едва в последния момент дали ще имат ток на следващия ден. Ударите на Русия принуждават властите в града постоянно да спират тока. А покрай това спира и водата. Как се живее така?

Анастасия Воронцова прибира лаптопа в чантата си, макар че е смятала да работи в едно кафене в Чернигов. Тя консултира хора в интернет и им помага да се представят по-добре пред клиентите.

Жената е отишла в кафенето, защото там има ток. Но заведението е препълнено и Воронцова се опасява, че това ще попречи на нейната работа. Обмисля дали да отиде в друго кафене, или да се прибере вкъщи, защото сега и там токът изненадващо е дошъл. "Според плановете точно сега не трябваше да има. Мога само да се надявам, че ще се задържи по-дълго", споделя жената пред германската обществена телевизия АРД.

Това е обичайното ежедневие на Анастасия. Чернигов, който се намира в Северна Украйна, е на по-малко от 80 км от Русия. Поради това – както в много други украински градове по границата и близо до фронта – обстрелите са изключително чести.

В навечерието на зимата Русия атакува най-вече електроснабдяването, заради което токът постоянно спира. Тъй като на украинското енергоснабдяване непрестанно му се налага да извършва ремонти, всяка сграда има план за наличието на ток.

Водоснабдяването също е засегнато

Повечето кафенета и магазини разполагат с генератори. Служителите имат грижата да ги снабдяват с дизел, за да не се стига до изключване и охлаждане.

Вече в дома си Воронцова разказва пред АРД как спиранията на тока влияят на целия ѝ живот – защото често освен тока спира и водата, когато градските помпи не могат да функционират.

Затова дори и тоалетната не може да се посещава безпрепятствено – водата в казанчето бързо свършва и трябва да се долива с шише. За предпочитане е да се отиде някъде другаде. "Тъй като ако дълго време нямаш течаща вода и въпреки това всички ходят до тоалетната, тръбите в къщата се запушват. Оттам нататък цялата сграда има проблем."

Недостигът се компенсира с импровизации

Поради всичко това Воронцова и сестра ѝ са качили множество бутилки вода до жилището на деветия етаж. Асансьорът не работи отдавна, разказва още АРД.

Сестрата Вероника Розумна, 29-годишна блогърка, която живее наблизо, идва на гости. В момента в дома ѝ ток няма и тя е дошла да зареди смартфона си.

Филмите на Вероника в Инстаграм са посветени на хубавото в живота: уютна закуска вкъщи, посещение при козметичката. Хората в Чернигов се опитват да живеят нормално въпреки всичко, което им се случва, посочва германската обществена медия.

Но това изисква истинско импровизаторско майсторство във времената без ток. Воронцова разказва как двете със сестра си имали планове да заминат за Киев да се разходят. "Когато се събудихме, за пореден път нямаше нито ток, нито вода. Казах на Вероника: "Ще се справим". Тя отиде да донесе вода, аз я затоплих на печката. Така можахме да се погрижим за сутрешния си тоалет. След това отидохме при познати, за да си изсушим косите. И след това вече заминахме".

Икономиката страда

За някои в Чернигов обаче спиранията на тока са екзистенциална заплаха за бизнеса им – като например за Кукобко, готвач и съсобственик на три ресторанта и пекарни в града. Без ток той може направо да изхвърли хранителните продукти. Но не го прави - решил е в дни без ток да ги раздава на нуждаещите се в града, пише АРД. Но Кукобко споделя, че постепенно руската нападателна война разрушава всичко, което той старателно е успял да изгради в течение на годините. Той познава хора, които са напуснали града поради тази причина - най-вече други предприемачи.

Икономиката се изнася от региона, споделя мъжът пред германската обществена медия. "Тук ще има все по-малко пари. Днес от пекарната ми хляб купуват 60 души дневно, утре ще са само 40 и постепенно бизнесът ми ще загине. Тъжно ми е, че напускат хора, които са постигнали тук нещо."

Самият той никога не е искал да заминава. Макар че от нападението на Русия срещу Украйна насам си е забранил да казва думата "никога" .


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    12 3 Отговор
    Без вода-да питат пкевенчани. Без ток - да питат по възрастните българи, които бяха на режим. 2 часа има, 2 часа няма.

    19:57 30.10.2025

  • 2 Да сте мислили

    16 1 Отговор
    като си продавахте държавата на англосаксонците.
    Борис Джонсън има и ток и вода.

    Коментиран от #20

    19:57 30.10.2025

  • 3 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    4 12 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    19:58 30.10.2025

  • 4 Баш Балък

    10 1 Отговор
    Русия ще ви ги даде, само развяваш белия байряк.

    Коментиран от #7, #23

    19:59 30.10.2025

  • 5 Един

    12 1 Отговор
    Съчувствам им на тези хора! Но трябва да разберат, че са жертви на нацисткия режим в Киев! Не на Русия! Че могат да си върнат живота и държавата като качат Зеля на бесилото, не като си пращат момчетата на фронта!

    Коментиран от #36

    20:02 30.10.2025

  • 6 Статията е добра

    11 0 Отговор
    , но да се пусне на западните страни. При тях да стане така, а не в Украйна. Еми подкрепяйте си Зеленски още нема ядове.

    20:04 30.10.2025

  • 7 Сигурно е много скъп

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Баш Балък":

    този бял байрак и нема помощи за него да го купят. Има пари само за бомби и това е.

    20:06 30.10.2025

  • 8 E как същото като в бегето😅😅😅

    8 0 Отговор
    Питайте в плевен перник регионите ка живеят без вода 🤣🤣🤣🤣 сега по съниту ше живеят и без бетона 😂😂😂😂

    20:06 30.10.2025

  • 9 Ъхъъъъъ...

    7 0 Отговор
    Днес от пекарната ми хляб купуват 60 души дневно, утре ще са само 40 и постепенно бизнесът ми ще загине.... Голям украински бизнес а?

    Коментиран от #25

    20:07 30.10.2025

  • 10 Мирише много

    5 0 Отговор
    "Сестрата Вероника Розумна, 29-годишна блогърка, която живее наблизо, идва на гости."
    Пропагандаторка на бандеризма. Мястото и е в Сибир, да шие работни ръкавици и памуклийки за урките в каторгата.

    20:08 30.10.2025

  • 11 Пич

    10 0 Отговор
    Нали сте българи , защо ви интересува Чернигов? Питайте как се живее без вода в Плевен!

    20:09 30.10.2025

  • 12 Така е пичове

    6 0 Отговор
    (война разрушава всичко, което той старателно е успял да изгради в течение на годините.) За НАТО си струва нали?

    20:09 30.10.2025

  • 13 ?????

    6 0 Отговор
    DW кво се правят на марсианци?
    От 2014 г. досега можеха да направят поне сто такива репортажа от Донецк.
    М/у другото тва е една от причините за сегашния им репортаж.

    20:10 30.10.2025

  • 14 Леле майкоооо, трагедия

    7 0 Отговор
    Сестрата Вероника Розумна, 29-годишна блогърка, която живее наблизо, идва на гости. В момента в дома ѝ ток няма и тя е дошла да зареди смартфона си.

    20:11 30.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ъхъъъъъ...

    10 0 Отговор
    Наистина ли си струваше да се умре за НАТО? Наистина ли беше невъзможно да се постигне споразумение с Русия? В края на краищата, от 1991 до 2014 г. Русия непрекъснато се опитваше да помогне на Украйна, давайки безкрайни отстъпки за газ, опитвайки се да бъде приятел, но това едностранчиво приятелство непрекъснато беше отхвърляно, а ръката, която подаваше, жестоко захапвана...

    20:13 30.10.2025

  • 17 Хахахаха

    1 6 Отговор
    Асвабадените от Донецк, могат да ви разкажат мноооого за руския мир! Те са така асвабадени от руския мир, че вече не им се живее. Нямат вода от години, спряно им е парното, по бензиностанциите нямат и бензин. Но поне били асвабадени!

    20:16 30.10.2025

  • 18 Ъхъъъъъ...

    5 0 Отговор
    ПАМЕТНИК НА „РЕКАТА НА СМЪРТТА“
    Лятото бавно се придвижва към Украйна - време на особена активност за желаещите да избягат от страната. Мъжете все още нямат право да напускат по закон, така че скоро нови бежанци ще плават през Тиса.. Неслучайно я наричат „Реката на смъртта“. При всякакво време, в ледена вода, отчаяни украинци се опитваха да преплуват бурния поток - до Румъния. Но течението и ледената вода са половината от проблема, когато собствените ти граничари те застрелят в гръб. Мнозина в Украйна обаче смятат, че тази година няма да стрелят с такава ярост. Тиса се е превърнала в такъв символ на смъртоносното желание за живот, че педиатърът Комаровски от Харков, известен с антируските си възгледи, открито предложи след края на военните действия на брега ѝ да се издигне колективен паметник. На хилядите мъже, опитали се да оцелеят.
    Читайте .....Читайте .....Но по-бедните бягат през „Реката на смъртта“. Богатите плащат. И всеки месец цената се увеличава. Например, наскоро в Буковина беше задържана група, която е помагала за контрабанда на млади хора през границата за 15 хиляди евро! Нека си припомним, че през 2022 г. ставките бяха от 5 до 10 хиляди...

    Коментиран от #40

    20:16 30.10.2025

  • 19 А българските пенсионери които

    5 0 Отговор
    плащат войната и са подложени на много по-високи цени на газта и горивата дали се чувстват обгрижени от Урсула и розовите понита които им го наложиха.
    70% увеличение на газа за три години А сега очакваме и горивата с 30%. Призовавам всички български пенсионери да изпратят по едногодишна пенсия на зеления смъркач на бели линии.

    20:16 30.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Как се живее без ток и вода

    5 1 Отговор
    С НАТО в сърцата естествено.. как ?

    Коментиран от #30

    20:18 30.10.2025

  • 22 Китай намалява до спиране

    3 1 Отговор
    частите за бойни дронове и налага ограничения върху износа на компоненти, които са необходими за производството на Украински дронове за фронта. Има и блокиране на опитите на Украинските компании да внасят компоненти през други страни, по-специално през Полша и Балтийските страни. Това ще се отрази на Украинската армия. За Русия няма ограничения от Китай.

    Коментиран от #29

    20:18 30.10.2025

  • 23 Хахахаха

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "Баш Балък":

    Мдааа. Те така направиха в Донбас и сега са само по байрак. Донецк е в хуманитарна криза. И то само след 11 години руски мир. Руския мир те оправя по-бързо от хората от Столипиново.

    20:18 30.10.2025

  • 24 Хохо Бохо

    5 0 Отговор
    А как само щяха да се къпят в руска кръв, как руските деца щяха да живеят по мазета и укрития. Помните ли бе нацистки гниди? Добре ли е сега?

    20:19 30.10.2025

  • 25 Тоя ще ги погребе всички

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ъхъъъъъ...":

    Както разправя ..

    20:19 30.10.2025

  • 26 Хехе, ти да не си мислиш

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Хахахаха":

    че те са приятели с англосаксонците?
    Те може и да си го мислят ама англосаксонците не си го мислят.

    20:20 30.10.2025

  • 27 6546864588

    1 0 Отговор
    Блогърка ! Се обеснява на Дойче веле !!!!
    На кой да вярваш ?
    А Зеленски иска 10 М имигранта ! Пълна подмяна на населението и културата ......Заличителят на една нация , на една Държава,

    20:20 30.10.2025

  • 28 Тя и Куба си е на кубинците

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Хахахаха":

    ама като искаха да сложат там руски ракети и щеше да стане ядрена война.
    С тоя плитък мозък може би не го разбираш.

    Коментиран от #34, #38

    20:21 30.10.2025

  • 29 Хахахаха

    0 4 Отговор

    До коментар #22 от "Китай намалява до спиране":

    Като им спрат дроновете, ще им дадат томахавките, не е проблем. А може и ядрена ракетка да им дадат.

    20:21 30.10.2025

  • 30 Хихихи

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Как се живее без ток и вода":

    Освободиха ги от всичко руско/съветско....строено по времето на СССР.. Желанието на укрите се изпълнява.

    20:22 30.10.2025

  • 31 И Киев е Руски

    3 0 Отговор
    Така трябва не само в чернигов а и в цяла Хохландия .Щом търпят зеленият сопол както и ние търпим чекмеджето от Банкя и прасето касичка

    20:22 30.10.2025

  • 32 Тео

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Хахахаха":

    Държавата е тяхна, но страната не е тяхна а на руснаците🫡

    20:22 30.10.2025

  • 33 Гориил

    4 1 Отговор
    Всъщност Украйна навлиза в зимния период с опустошена енергийна система, без ясна стратегия и без възможност за нейното възстановяване.Сумата, от която Украйна се нуждае за минимална реконструкция, се е увеличила от 300 милиарда долара на 800 милиарда долара. Вие нямате такива пари. Това е цената на всички социални програми на Германия.

    20:22 30.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Гориил

    0 0 Отговор
    Всъщност са раша за пореден път се провалиха да сменя световния ред...поне опитайа Zавалиите

    Коментиран от #37

    20:23 30.10.2025

  • 36 Путлеристан

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Един":

    А защо вече четвърта година не разбират мъдростта която се опитваш да им каеш

    20:25 30.10.2025

  • 37 оня с питон.я

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Гориил":

    никакъв ток за полските селяни в западна украйна.

    20:27 30.10.2025

  • 38 Куба а?

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Тя и Куба си е на кубинците":

    Общото събрание на ООН приема проект на резолюция, призоваваща САЩ да прекратят ембаргото срещу Куба

    От: Global Times | Публикувано: 30 октомври 2025 г., 09:44 ч.

    Общото събрание на ООН (ОСОН) прие в сряда проект на резолюция, с която призовава САЩ да прекратят икономическото, търговското и финансовото си ембарго срещу Куба. Проектът на резолюция беше приет със 165 гласа „за“, 7 „против“ и 12 „въздържал се“. Аржентина, Унгария, Израел, Северна Македония, Парагвай, Украйна и САЩ...

    20:27 30.10.2025

  • 39 Ъхъъъъъ...

    2 0 Отговор
    И се чудя какво трябва да загуби един украинец, за да се отърси от илюзиите, натрапени му от властите. Наистина ли само гробът може да поправи гърбавия?

    20:29 30.10.2025

  • 40 По времето на Янукович

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ъхъъъъъ...":

    визите бяха $30, но нацюгите направиха преврат и сега визи не дават.

    20:31 30.10.2025

  • 41 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Нали искахте демокрация, свиквайте. Това и е хубавото на демокрацията елегантна мизерия и разруха.

    20:31 30.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания