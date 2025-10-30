Новини
Началникът на украинския Генерален щаб: В Покровск има най-малко 200 руски войници, но скоро ще бъдат открити и унищожени
30 Октомври, 2025 20:23 642 37

От повече от година Русия бавно и постепенно напредва към град Покровск в украинската Донецка област, превземайки едно след друго по-малки населени места южно от града

Началникът на украинския Генерален щаб: В Покровск има най-малко 200 руски войници, но скоро ще бъдат открити и унищожени - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украйна взема мерки за укрепване на отбраната на стратегическия транспортен възел Покровск с цел да подсигури един от основните пътища за снабдяване и евакуация на украинските сили в района и да прочисти града от проникналите в него руски пехотни подразделения, заяви началникът на украинския Генерален щаб Олександър Сирски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Генералът съобщи, че е посетил района на Покровск, за да се срещне с военнослужещите там, в момент, когато Русия – почти четири години след началото на инвазията в Украйна – продължава да засилва атаките си за превземане на града.

Той отхвърли твърденията на Москва, че силите ѝ са хванали в капан украински войски в укрепения град.

„Вражеската пехота, избягвайки сражения, се струпва в застроените площи, променяйки местоположението си, така че първостепенната задача е да бъдат открити и унищожени“, написа Сирски в „Телеграм“.

В неделя украинският Генерален щаб каза, че най-малко 200 руски военнослужещи са проникнали в града, завързвайки престрелки със силите на Киев.

Украйна взема мерки за „засилване на устойчивостта на отбраната“ на Покровск, заяви Сирски и добави, че отделно от това е издал заповед за подобряване на логистичната ситуация в района чрез укрепване на отбраната на пътищата за снабдяване и евакуация.

„Основният приоритет е да опазим живота на нашите войници“, каза той.

Снабдяването на града е усложнено от атаките на руските дронове, но „е възможно“, се казва в публикация във „Фейсбук“ на украинския Седми корпус за бързо реагиране, който е разположен в района.

Бригадата добави, че Русия основно използва пехота в атаките си срещу Покровск, но е разположила и бронирана техника за настъпление към Мирноград, който се намира на около шест километра в североизточна посока.


Оценка 1.6 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 28 Отговор
    тука в сайта има най-много 2 копейки , но скоро ще замлъкнат-завинаги

    Коментиран от #13

    20:25 30.10.2025

  • 2 Хахахаха

    21 1 Отговор
    Насмърканяк.

    20:25 30.10.2025

  • 3 Тео

    30 2 Отговор
    200 руснаци са обградили и обкръжили над 10 000 укри😑

    20:25 30.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Всеки ден ще е така до победата

    3 27 Отговор
    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    Коментиран от #33

    20:26 30.10.2025

  • 6 Сатана Z

    24 2 Отговор
    200 руски войници са обкръжили 5000 укри в Красноармейск и в момента ги зачистват един по един.Слава на Русия

    20:26 30.10.2025

  • 7 Ненормални Урко фашисти

    22 1 Отговор
    Отивате си

    20:26 30.10.2025

  • 8 Яшар

    16 0 Отговор
    Щом са там сред укреите , значи укрит са обградени и скоро ще бъдат ун жени

    20:26 30.10.2025

  • 9 Путин Путин...

    2 16 Отговор
    Защо убиваш жестоко руснаци като пилци...

    20:26 30.10.2025

  • 10 зеле белоносо

    13 1 Отговор
    Ох, много ми е лошо!

    20:26 30.10.2025

  • 11 Има видеа навсякъде ...

    2 12 Отговор
    Осеяно с трупове на руснаци...жестоко...

    Коментиран от #18

    20:27 30.10.2025

  • 12 Удри Вова,

    16 1 Отговор
    Тия крави не са наши, мамцу им п0йeбeM фашистичку!

    20:27 30.10.2025

  • 13 стоян георгиев

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Няма да си жив да видиш.

    Коментиран от #19

    20:28 30.10.2025

  • 14 Николова , София

    13 1 Отговор
    Слава на Русия дано освободят и нас ...в Дубай през 2020 показаха че могат ..хи хи..хи хи

    Коментиран от #16

    20:28 30.10.2025

  • 15 Последни новини от Покровск

    3 9 Отговор
    Сирски директно каза, че Путин си фантазира обкръжени украински войници в Покровск и Купянск (ВИДЕО)

    "Ситуацията е сложна, но твърденията на руската пропаганда за предполагаемата "блокада" на украинските отбранителни сили в Покровск, както и в Купянск, са неверни. В същото време в Покровск вражеската пехота, избягвайки сражения, се струпва в градската зона и сменя местоположенията си, ние ги идентифицираме и унищожаваме", подчерта Сирски в Telegram и показа кадри от ликвидирани окупатори

    20:28 30.10.2025

  • 16 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤

    2 9 Отговор

    До коментар #14 от "Николова , София":

    И дронове бихме посрещнали на Дунава... каквото и да е ..само да дойде нещо с петолъчки...че МУХЛЯСАХА за пореден път погачите:(

    Коментиран от #25

    20:29 30.10.2025

  • 17 Путине путине..

    2 8 Отговор
    Не гледаш ли САТЕЛИТИ И ДРОНОВЕ....руските войски настъпват срещу...НИЩОТО....Следва взривена руска техника и избиването на путинистите....Ако Путин е толкова мераклия, да отиде в Покровск, сам да се убеди....ако му стиска де.

    20:29 30.10.2025

  • 18 Затова ли Путин кани

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Има видеа навсякъде ...":

    западни журналя .....Колко си Гумен.

    20:30 30.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Бай Дончо от Бялата колиба чичо Томовата

    6 0 Отговор
    Оууууу,още не ги виждате?!....да не са с някакъв нов модел комуфлаж....стелт...

    20:30 30.10.2025

  • 21 СБО провал

    2 5 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    20:30 30.10.2025

  • 22 Факти

    2 6 Отговор
    Само три въпроса за 2-те копейки тук:
    1) Демилитаризирахте ли Украйна?
    2) Денацифицирахте ли Украйна?
    3) Върнахте ли НАТО където беше 91-а?

    Коментиран от #27

    20:30 30.10.2025

  • 23 💼🚽Куфарче с л...на💼🚽

    1 3 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧччччч и Вместо денацификацияя настана деНефтефикация и депопулация

    20:30 30.10.2025

  • 24 ?????

    5 0 Отговор
    Абе той Сирски не е началник на ГЩ.
    Сигурно и другото в статията е толкова вярно.
    Да четат или да питат преди да пишат.

    20:31 30.10.2025

  • 25 Николова , София

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤":

    Ти четеш ли ве а алак кво съм написала или се правиш на интересен

    20:31 30.10.2025

  • 26 Професор

    0 0 Отговор
    200 руски военни са малко дори за нашите ловни дружинки които стрелят по дивите прасета.

    20:31 30.10.2025

  • 27 К00ПЕЙКИте

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Факти":

    Плана ни е твърде многоходов И безаналогов за да го разбереш

    20:32 30.10.2025

  • 28 Чики-Рики

    2 1 Отговор
    Тъкмо се чудех къде се ,, бави,, поредната украинска измишльотина,....и ето, цъфна!

    20:32 30.10.2025

  • 29 Анатолиииииии,

    4 1 Отговор
    как може да пишеш пълни простотии и лъжи. Украински командир в Красноармейск/Покровск/ каза, че цифрата е убийствена намалена и в града се набрюдават много руски части, като непрекъснато броя им се покамва, а те нямат нито сили нито боеприпаси са се противопоставят, като той отправи молба да се договорят за да ги пуснат руснаците. Но преди малко чух, че наркомана Зельо не е съгласен, та белите гумени чували отново ще заваля в Киев.

    20:32 30.10.2025

  • 30 Гориил

    2 1 Отговор
    Киев ясно заяви, че не възнамерява да освобождава гарнизоните си, като слага оръжие и прекратява съпротивата. Съответно, всички украински войски, обкръжени в Купянск и района на Красноармейск, са изправени пред ликвидация. Жалко е, но руснаците не мразят обикновените украинци. Всички затворници получават добро отношение, питателна храна и висококачествени медицински грижи.Бандера иска да бъдат унищожени.

    20:32 30.10.2025

  • 31 Последният момент

    2 1 Отговор
    Началникът на генералния щаб на ВСУ и господин зеленский току-що обявиха че се връщат от свръх секретна мисия до планетата мелмак. Върховният главнокомандващ на мелмак е обещал на господин зеленский свръх секретно чародейно оръжие което веднага ще унищожи цялата руска федерация. Датата на пристигането на това оръжие не е уточнена но това ще стане в близките една-две години. Посрещането изпращането е било топло и без участието на никакви официални лица от мелмацианците. След напускането на на делегацията шмъркачи от мелмак там се състояли празнични тържества че са ги и зрители като мръсни боклуци.

    20:33 30.10.2025

  • 32 Гледам в Ю ТУБ

    1 5 Отговор
    Филмчета за Покровск....не видях обкръжение....само как взривяват руски танкове и руски войници....горките русначета, колко жално и молещо се гледат приближаващата се смърт....украинските дронове

    Коментиран от #35

    20:33 30.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Перо

    2 0 Отговор
    Тоя унтерменш от ционисткия режим не разбра ли, че му е време да хвърли кърпата за да спаси човешки животи! Това му е единствения шанс и е време за мир и берлинска стена по фронтовата линия, като рускоезичното население, след геноцида и дискриминацията се пресели в завзетите територии!

    20:35 30.10.2025

  • 35 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Гледам в Ю ТУБ":

    ВИДЯХ КАДРИТЕ КОИТО ПОКАЗА СИРСКИ :(((

    УКРИТЕ УБИВАТ И ГОРЯТ ОЩЕ ЖИВИ РУСКИ ВОЙНИЦИ:(((

    ТОВА Е ЖЕСТОКО И НЕХУМАННО :(((

    ТРЯБВА ДА СЕ СВИКА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ООН:(((

    20:36 30.10.2025

  • 36 Точен

    0 0 Отговор
    Чети правилното: 2000 руски войници трепят укрите, които украинското военно ръководство изостави без муниции и провизии...

    20:36 30.10.2025

  • 37 !!!?

    0 0 Отговор
    В Покровск видяли Путлер да се разхожда с Корана на Кадиров...!...!...!

    20:36 30.10.2025

