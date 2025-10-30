Началникът на украинския Генерален щаб: В Покровск има най-малко 200 руски войници, но скоро ще бъдат открити и унищожени

Украйна взема мерки за укрепване на отбраната на стратегическия транспортен възел Покровск с цел да подсигури един от основните пътища за снабдяване и евакуация на украинските сили в района и да прочисти града от проникналите в него руски пехотни подразделения, заяви началникът на украинския Генерален щаб Олександър Сирски, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Генералът съобщи, че е посетил района на Покровск, за да се срещне с военнослужещите там, в момент, когато Русия – почти четири години след началото на инвазията в Украйна – продължава да засилва атаките си за превземане на града.

Той отхвърли твърденията на Москва, че силите ѝ са хванали в капан украински войски в укрепения град.

„Вражеската пехота, избягвайки сражения, се струпва в застроените площи, променяйки местоположението си, така че първостепенната задача е да бъдат открити и унищожени“, написа Сирски в „Телеграм“.

От повече от година Русия бавно и постепенно напредва към град Покровск в украинската Донецка област, превземайки едно след друго по-малки населени места южно от града.

В неделя украинският Генерален щаб каза, че най-малко 200 руски военнослужещи са проникнали в града, завързвайки престрелки със силите на Киев.

Украйна взема мерки за „засилване на устойчивостта на отбраната“ на Покровск, заяви Сирски и добави, че отделно от това е издал заповед за подобряване на логистичната ситуация в района чрез укрепване на отбраната на пътищата за снабдяване и евакуация.

„Основният приоритет е да опазим живота на нашите войници“, каза той.

Снабдяването на града е усложнено от атаките на руските дронове, но „е възможно“, се казва в публикация във „Фейсбук“ на украинския Седми корпус за бързо реагиране, който е разположен в района.

Бригадата добави, че Русия основно използва пехота в атаките си срещу Покровск, но е разположила и бронирана техника за настъпление към Мирноград, който се намира на около шест километра в североизточна посока.