The ​​Economist: Украйна остава без пари през февруари, последната й надежда е Европа

Украйна ще остане без пари до февруари 2026 г., ако европейските партньори на Киев не успеят да намерят начин да я финансират, предаде The Economist.
„Украйна е изправена пред сериозен недостиг на средства. Ако нищо не се промени, тя ще остане без пари до края на февруари. Ръбът на пропастта бързо се приближава“, се казва в статията.
Според изчисленията на The Economist, до края на 2025 г. военните разходи на Украйна от началото на конфликта, отразени в бюджета за отбрана, плюс западните доставки на оръжие и военните субсидии, ще възлизат на приблизително 360 милиарда долара. Само през 2025 г. военните разходи ще достигнат 100-110 милиарда долара, рекордна сума и равна на половината от БВП на Украйна, се казва в статията.
Изданието отбелязва, че от трите източника на финансиране на Киев, два постепенно пресъхват – средства от Вашингтон и вътрешни заеми. The Economist заключава, че Европа остава последният източник на финансиране, призовавайки европейските лидери да използват всяка възможност за финансова подкрепа на Украйна. Изданието смята, че подобни действия предлагат на Европа „историческа възможност“ да промени баланса на силите в противопоставянето с Русия и да постигне военна и финансова независимост от Съединените щати.
Списанието по-рано изчисли, че Киев ще се нуждае от приблизително 389 милиарда долара през следващите четири години (2026-2029 г.) финансиране и оръжия, за да снабдява армията си и да подкрепя икономиката си.
Отбелязва се, че това е почти двойно повече от 206-те милиарда долара, които Киев е получил от февруари 2022 г. насам, от които делът на Съединените щати е бил приблизително 133 милиарда долара. Както подчертава The Economist, предвид скептицизма на настоящата администрация на САЩ относно финансовата помощ за Украйна, тези разходи трябва да бъдат поети предимно от останалите членове на НАТО, които ще трябва да увеличат разходите си по този елемент от 0,2% на 0,4% от БВП си.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Театърът на абсурдите
Коментиран от #25
05:39 31.10.2025
3 Най-добре
05:40 31.10.2025
4 Отец Дионисии
Господ да им помага на ВСУ
Амин
Коментиран от #8
05:42 31.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Браво Браво
Камо ли някоя Купейка ! Нали Милене
Коментиран от #16
05:43 31.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Абе тя
До коментар #4 от "Отец Дионисии":И ракетите беш свършила, ама...
05:45 31.10.2025
9 Баста
05:46 31.10.2025
10 Бункерен стратег
1.5 милиона руснаци за загробени
Това ако не е Успех за кремъл здраве да е!
Коментиран от #33
05:47 31.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Психо
05:49 31.10.2025
15 Глупости
Коментиран от #19, #28, #29
05:52 31.10.2025
16 Перо
До коментар #6 от "Браво Браво":Е и ти спечели няколко шекела!
05:52 31.10.2025
17 Иван
05:52 31.10.2025
18 Амии
05:54 31.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Добро утро!
05:58 31.10.2025
22 Да да
До коментар #19 от "Иван":Но и над Масква ... И над Масква тоже....И няма да остане рая, а право в пъклото
05:59 31.10.2025
23 Иван
05:59 31.10.2025
24 123
До коментар #5 от "Как да дадеш, като нямаш, копейко":Дай им ти бе като толкова знаеш, ама явно само папкаш и получаваш, а не даваш.Като се правиш на отворко евроатлантик дай ти на Украйна, така Зеленски ще има какво да краде.
06:00 31.10.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Да,бе
06:19 31.10.2025
28 Това не означава ли ,
До коментар #15 от "Глупости":че и ЕС няма пари?
06:28 31.10.2025
29 Леля Дрол
До коментар #15 от "Глупости":Пари ще се намерят, само че хората свършиха! Заради интересите на рошавата маймуна Джонсън и цялата островна пасмина, милиони хора бяха затрити, а една цяла държава престана да съществува! Много тъжно!
06:29 31.10.2025
30 ООрана държава
06:35 31.10.2025
31 Гошо
06:42 31.10.2025
32 Дzверцов
06:42 31.10.2025
33 Бъдеще
До коментар #10 от "Бункерен стратег":Всичко е по план. Източна украйна вече е западна Русия... 😉
06:46 31.10.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Мишел
До коментар #11 от "А ти ако толкова":Това е война на САЩ и НатО с Русия чрез наемници- украинската армия. Статията е за това, че парите за наемниците свършват.
06:48 31.10.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Източна Европа,
КОЯТО ВСЪЩНОСТ Е .... в Русия😉
06:52 31.10.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Историята се повтаря!
Коментиран от #40
07:04 31.10.2025
40 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #39 от "Историята се повтаря!":Абе направо се ПОТРЕТВА,
след Н.. от 4-та стая и Х.. от 5-та❗
07:08 31.10.2025