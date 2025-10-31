Новини
The ​​Economist: Украйна остава без пари през февруари, последната й надежда е Европа
  Тема: Украйна

The ​​Economist: Украйна остава без пари през февруари, последната й надежда е Европа

31 Октомври, 2025 05:25

Само през 2025 г. военните разходи ще достигнат 100-110 милиарда долара, изчислява изданието

The ​​Economist: Украйна остава без пари през февруари, последната й надежда е Европа - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна ще остане без пари до февруари 2026 г., ако европейските партньори на Киев не успеят да намерят начин да я финансират, предаде The ​​Economist.

„Украйна е изправена пред сериозен недостиг на средства. Ако нищо не се промени, тя ще остане без пари до края на февруари. Ръбът на пропастта бързо се приближава“, се казва в статията.

Според изчисленията на The Economist, до края на 2025 г. военните разходи на Украйна от началото на конфликта, отразени в бюджета за отбрана, плюс западните доставки на оръжие и военните субсидии, ще възлизат на приблизително 360 милиарда долара. Само през 2025 г. военните разходи ще достигнат 100-110 милиарда долара, рекордна сума и равна на половината от БВП на Украйна, се казва в статията.

Изданието отбелязва, че от трите източника на финансиране на Киев, два постепенно пресъхват – средства от Вашингтон и вътрешни заеми. The Economist заключава, че Европа остава последният източник на финансиране, призовавайки европейските лидери да използват всяка възможност за финансова подкрепа на Украйна. Изданието смята, че подобни действия предлагат на Европа „историческа възможност“ да промени баланса на силите в противопоставянето с Русия и да постигне военна и финансова независимост от Съединените щати.

Списанието по-рано изчисли, че Киев ще се нуждае от приблизително 389 милиарда долара през следващите четири години (2026-2029 г.) финансиране и оръжия, за да снабдява армията си и да подкрепя икономиката си.

Отбелязва се, че това е почти двойно повече от 206-те милиарда долара, които Киев е получил от февруари 2022 г. насам, от които делът на Съединените щати е бил приблизително 133 милиарда долара. Както подчертава The Economist, предвид скептицизма на настоящата администрация на САЩ относно финансовата помощ за Украйна, тези разходи трябва да бъдат поети предимно от останалите членове на НАТО, които ще трябва да увеличат разходите си по този елемент от 0,2% на 0,4% от БВП си.


Украйна
  • 2 Театърът на абсурдите

    42 1 Отговор
    Завчера писахте, че Европа осигурява финансово Украйна за 2026 и 2027 година... 😂

    Коментиран от #25

    05:39 31.10.2025

  • 3 Най-добре

    38 12 Отговор
    До януари Русия ще прогони киевската хунта и ще спаси украинската република. ЕС да почва да си връща борчовете, взети от гией либералите.

    05:40 31.10.2025

  • 4 Отец Дионисии

    9 42 Отговор
    То и Русия вече превършва парите а Уж беше Супер сила
    Господ да им помага на ВСУ
    Амин

    Коментиран от #8

    05:42 31.10.2025

  • 6 Браво Браво

    8 31 Отговор
    Малко Про Руска пропаганда никому не е излишна
    Камо ли някоя Купейка ! Нали Милене

    Коментиран от #16

    05:43 31.10.2025

  • 8 Абе тя

    24 2 Отговор

    До коментар #4 от "Отец Дионисии":

    И ракетите беш свършила, ама...

    05:45 31.10.2025

  • 9 Баста

    21 1 Отговор
    Стига с тия пари нямате на тъпкване.

    05:46 31.10.2025

  • 10 Бункерен стратег

    1 29 Отговор
    Всичко върви по план
    1.5 милиона руснаци за загробени
    Това ако не е Успех за кремъл здраве да е!

    Коментиран от #33

    05:47 31.10.2025

  • 14 Психо

    8 10 Отговор
    Дежурното нацисткоИзчадие припечели 1 фалшив долар за една доза .

    05:49 31.10.2025

  • 15 Глупости

    5 29 Отговор
    Има 300 милиарда замразени руски активи на Запад. Те биха стигнали на Украйна за 5-6 години. Първите 140 милиарда даже вече е измислено как да бъдат прибрани. Така че споко, ако кървавото жуже скпри не се съгласи на примирие нищо добро не го чака.

    Коментиран от #19, #28, #29

    05:52 31.10.2025

  • 16 Перо

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Браво Браво":

    Е и ти спечели няколко шекела!

    05:52 31.10.2025

  • 17 Иван

    13 1 Отговор
    Последните надежди на Украйна са Вьоса Османи, Хуан Гуайдо и Миша Саакашвили.......и умрелия Навални.

    05:52 31.10.2025

  • 18 Амии

    26 1 Отговор
    България също свърши парите, всичко продаде и деяни на кредити

    05:54 31.10.2025

  • 21 Добро утро!

    2 23 Отговор
    Бункерният фюрер вече 4 години повтаря 😂, че всичко е по план и Украйна ще падне за 3 дни 😂, а Европа ще замръзне и фалира, а става точно обратното...

    05:58 31.10.2025

  • 22 Да да

    1 12 Отговор

    До коментар #19 от "Иван":

    Но и над Масква ... И над Масква тоже....И няма да остане рая, а право в пъклото

    05:59 31.10.2025

  • 23 Иван

    18 0 Отговор
    Паразитите Украйна и Израел.

    05:59 31.10.2025

  • 24 123

    17 0 Отговор

    До коментар #5 от "Как да дадеш, като нямаш, копейко":

    Дай им ти бе като толкова знаеш, ама явно само папкаш и получаваш, а не даваш.Като се правиш на отворко евроатлантик дай ти на Украйна, така Зеленски ще има какво да краде.

    06:00 31.10.2025

  • 27 Да,бе

    10 0 Отговор
    Тя Украйна отдавна е ясна,но тези които наливаха пари и оръжие в тая война трябва да лежат до живот.

    06:19 31.10.2025

  • 28 Това не означава ли ,

    7 0 Отговор

    До коментар #15 от "Глупости":

    че и ЕС няма пари?

    06:28 31.10.2025

  • 29 Леля Дрол

    14 0 Отговор

    До коментар #15 от "Глупости":

    Пари ще се намерят, само че хората свършиха! Заради интересите на рошавата маймуна Джонсън и цялата островна пасмина, милиони хора бяха затрити, а една цяла държава престана да съществува! Много тъжно!

    06:29 31.10.2025

  • 30 ООрана държава

    7 0 Отговор
    Ние сме дашни без моз ъчници и ще даваме даваме дваме

    06:35 31.10.2025

  • 31 Гошо

    5 0 Отговор
    Ей го дей февруари, споко нашия булгар влиза в кюпа на богатити, ще ви внесе първа вноска

    06:42 31.10.2025

  • 32 Дzверцов

    2 0 Отговор
    Банкрут и капитулацуя. Санкциите работят.

    06:42 31.10.2025

  • 33 Бъдеще

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Бункерен стратег":

    Всичко е по план. Източна украйна вече е западна Русия... 😉

    06:46 31.10.2025

  • 35 Мишел

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "А ти ако толкова":

    Това е война на САЩ и НатО с Русия чрез наемници- украинската армия. Статията е за това, че парите за наемниците свършват.

    06:48 31.10.2025

  • 37 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор
    "Украйна остава без пари през февруари, последната й надежда е Европа"....
    Източна Европа,
    КОЯТО ВСЪЩНОСТ Е .... в Русия😉

    06:52 31.10.2025

  • 39 Историята се повтаря!

    1 0 Отговор
    С една дума евроцентовете пак загубиха войната с копейките!

    Коментиран от #40

    07:04 31.10.2025

  • 40 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Историята се повтаря!":

    Абе направо се ПОТРЕТВА,
    след Н.. от 4-та стая и Х.. от 5-та❗

    07:08 31.10.2025

