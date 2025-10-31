Наводнения в Ню Йорк: двама души загинаха след проливни дъждове

Двама души загинаха вчера в наводнени мазета в Ню Йорк, след като проливни дъждове предизвикаха сериозни нарушения в транспорта и затвориха множество пътища, съобщава Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти, предава БТА.

В Бруклин водолазен екип откри тялото на 39-годишен мъж, след като пожарникари получили сигнал за човек, блокиран в наводнено мазе около 16:30 ч. Полицията съобщи, че мъжът е починал в болница, а самоличността му не се съобщава.

В Манхатън 43-годишен мъж е загинал на място, след като свидетел е разказал, че той е изгубил съзнание в наводнено мазе. Причината за смъртта му се разследва.

Рекордни количества дъжд и последствия

Някои райони на града регистрираха рекордни валежи. В Сентръл парк са измерени 4,57 см дъжд - стойност, която може да надмине рекорда от 4,17 см, поставен през 1917 г. На летище „Ла Гуардия“ са отчетени 5 см дъжд, с 2 см повече от предишния рекорд от 1955 г., съобщава Националната метеорологична служба.

Ню Йорк беше обхванат от часове проливен дъжд, включително по време на следобедния пик. Видеа и снимки в социалните мрежи показаха вода, която достига до броните на автомобилите и нахлува в станциите на метрото.

„Когато видите количеството вода, става ясно, че канализационната ни система не е проектирана за такъв обем. Валеше постоянно и равномерно“,

каза кметът Ерик Адамс.

Опасност за жилищата в сутерени

Внезапните наводнения представляват сериозна заплаха за хилядите апартаменти в сутерените на града. През 2021 г. проливни дъждове доведоха до смъртта на 11 души в такива жилища, подчертава опасността от подобни явления.