Секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу заяви, че в историята на страната има многобройни случаи, когато враговете са се опитвали упорито да разделят народите, за да ги използват за свои цели. Изказването беше направено по време на откриването на международния фестивал "Народите на Русия и ОНД“, съобщава ТАСС, предава Фокус.

Шойгу цитира Пушкин: "... Защо на стадата да се дават даровете на свободата? Те трябва да се колят или да се стрижат", като подчерта, че това разбиране често лежи в основата на външната политика на западните страни, но с Русия този подход не е проработил и няма да проработи.

Той добави, че опитите на западните държави да разделят народите на Руската федерация и да подкопаят моралните и ценностни ориентири няма да донесат резултат. Според Шойгу общите традиции, уникалните обичаи, приятелството и добросъседството - това, което винаги е събирало и подкрепяло народите на страната - са от съществено значение и трябва да бъдат защитени.