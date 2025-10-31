Новини
Свят »
Русия »
Шойгу с ирония към Запада: Свободата не е за „стада“ без глас

Шойгу с ирония към Запада: Свободата не е за „стада“ без глас

31 Октомври, 2025 12:17 905 40

  • сергей шойгу-
  • русия-
  • запада-
  • свобода-
  • единство

Секретарят на Съвета за сигурност подчерта важността на традициите и единството на страната

Шойгу с ирония към Запада: Свободата не е за „стада“ без глас - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу заяви, че в историята на страната има многобройни случаи, когато враговете са се опитвали упорито да разделят народите, за да ги използват за свои цели. Изказването беше направено по време на откриването на международния фестивал "Народите на Русия и ОНД“, съобщава ТАСС, предава Фокус.

Шойгу цитира Пушкин: "... Защо на стадата да се дават даровете на свободата? Те трябва да се колят или да се стрижат", като подчерта, че това разбиране често лежи в основата на външната политика на западните страни, но с Русия този подход не е проработил и няма да проработи.

Той добави, че опитите на западните държави да разделят народите на Руската федерация и да подкопаят моралните и ценностни ориентири няма да донесат резултат. Според Шойгу общите традиции, уникалните обичаи, приятелството и добросъседството - това, което винаги е събирало и подкрепяло народите на страната - са от съществено значение и трябва да бъдат защитени.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    17 21 Отговор
    Свободата не е за „стада“ без глас. В русията е голяма свабада няма що.

    Коментиран от #7, #9, #10, #30

    12:20 31.10.2025

  • 2 Българин

    10 11 Отговор
    Сергей Шойгу би бил чудесен министър председател на България.
    Дано да приеме, като дойде моментът!

    Коментиран от #5, #11

    12:20 31.10.2025

  • 3 Вашето мнение

    8 7 Отговор
    Прогресивния свят се обединява в прайдове, какви стада, моля.

    12:21 31.10.2025

  • 4 Големи смешници

    10 10 Отговор
    Са рашистите, дай дай им да стрижат и колят съседните народи, така е изградена цялата империя на злото!
    Не дават свобода на околните стада, за да могат шепа маскали да живеят на гърба на стадата.....

    Коментиран от #21

    12:21 31.10.2025

  • 5 Вземи си го у вас!

    14 6 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Еленовъда от стада разбира, ама от свобода ХИЧ! Ще лежиш в килера под домашен арест!

    12:22 31.10.2025

  • 6 Сталин

    10 6 Отговор
    За 30 години западна демокрация стадото в България беше намалено с 3 000 000,а други станаха милиардери

    Коментиран от #22, #31

    12:22 31.10.2025

  • 7 777

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Как е в концлагера сащ, дето поли ията те стреля и след това отива да види какво си искал и съда застава на страната на режима и милиционерите?

    12:23 31.10.2025

  • 8 Хахахаха

    10 5 Отговор
    Шойгу, нормалния човек търси и харесва мира, любовта, красивите неща в живота. Зверствата са за дивите животни! Вие рашите виждате ли се в някои от тези две неща?

    12:24 31.10.2025

  • 9 Сталин

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Си Дзън - Цун Кай Xvй

    Коментиран от #14, #32

    12:24 31.10.2025

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    11 7 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Когато Пушкин е писал това,
    зад Океана конекрадците са гонели стадата бизони и червенокожите❗
    Същите които днешният Президент мисли , че са дошли от Индия и искаше да ги връща "в родината им" 🤣🤣🤣🤣

    12:25 31.10.2025

  • 11 Сталин

    7 9 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Също трябва да направим референдум България да бъде присъединена към Руската империя

    Коментиран от #13, #15

    12:26 31.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хахахаха

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    Пускай референдума ПОИМЕННО! Ако загубите, да се знае кой да си заминава от България в посока раша. Пускайте референдума ПОИМЕННО! Иначе България никога няма да се оправи!

    12:28 31.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Суверенът

    7 4 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    От умряли диктатори акъл не щем!

    Коментиран от #19

    12:30 31.10.2025

  • 16 шайку олëневода

    6 3 Отговор
    скоро ще пробва безмоторно летене от някой прозорец

    12:30 31.10.2025

  • 17 Сталин

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "Ленин":

    Майка ти се обади ,каза че си закъснял с един час за хапчето

    Коментиран от #27, #35

    12:30 31.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Размишления

    5 2 Отговор
    Добре го е казал само остава да осъзнаят че социализма трябва да го върнат защото той ограничава агентите на запада и строги мерки към хората които са агенти на запада.

    12:32 31.10.2025

  • 21 Секира

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Големи смешници":

    Ти свободен ли

    Коментиран от #26

    12:32 31.10.2025

  • 22 С две уточнения!

    1 6 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    "Демокрация" по комунистически! И не 3 000 000, а 6 691 730!

    Коментиран от #33

    12:33 31.10.2025

  • 23 Дано

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Свободата е":

    Те сполети същото!

    Коментиран от #25

    12:33 31.10.2025

  • 24 Папури не лапам!

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Сталин":

    А ти първо го изплюй, преди да го предлагаш на другите!

    Коментиран от #39

    12:34 31.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Сравнено с Вас рашистите

    7 0 Отговор

    До коментар #21 от "Секира":

    моята свобода е в хиляди пъти по голяма!

    Коментиран от #38

    12:36 31.10.2025

  • 27 Бай Колю от Шумен

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Сталин":

    Сталине, обръсни мустака дан ми боде на по калъмбята

    12:38 31.10.2025

  • 28 жива да не бях

    7 0 Отговор
    Кой го казва това...не е истина. Е няма по-нагло от руснака.

    12:39 31.10.2025

  • 29 Разбираемо е

    5 0 Отговор
    Да говориш за стада, след като си роден и израсъл в република Тува, там където има многобройни стада от елени!

    12:40 31.10.2025

  • 30 Ахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    "няма що" ли ти е аргумента? И за това ти плащат дори... Какво падение.

    12:40 31.10.2025

  • 31 Нека да пиша

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Отидоха на запад, не в прогнилата Русия.

    12:41 31.10.2025

  • 32 Нека да пиша

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    Май Ка Ти в Ус Та Та ..

    Коментиран от #37

    12:42 31.10.2025

  • 33 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "С две уточнения!":

    Ех, ТЪ.Панчев пак ли ти бе ❓
    Верно ли сме намалели с 6 691 730 ❓
    И каква ли пък демокрация може да има в Кралство с крал❓

    12:42 31.10.2025

  • 34 Свободен

    2 3 Отговор
    Защо си позволява така да обижда руснаците и то на празник?!
    Че са стадо е ясно, че овчаря е злобен дребосък изтъкан от комплекси - също!
    Но защо им го казва?!

    12:44 31.10.2025

  • 35 Д-р Гълъбова

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Сталин":

    Драго, айде идвай в психиатрична клиника. Днес ще си на халоперидол, и респиридон. И,електрошок. Знам че имаш проблем с Ленин, Наполеон,..

    12:45 31.10.2025

  • 36 Свободен

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Свободата е":

    Ти си следващият.
    Също ще обикаляш телевизиите, като бащата на момичето.

    12:48 31.10.2025

  • 37 Сталин

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Нека да пиша":

    Убитак,ела да прибереш майка си че цял ден е при мене

    12:49 31.10.2025

  • 38 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Сравнено с Вас рашистите":

    Американос се хвали пред руснак, че в САЩ има свобода, а Русия не.
    - И в какво се изразява свободата? -пита руснакът.
    - Ами у нас в Америка можеш свободно да критикуваш дори нашия Президент!
    - И в Русия можем свободно да критикуваме Вашия Президент!- бил отговорът.
    😉

    12:50 31.10.2025

  • 39 Сталин

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Папури не лапам!":

    Като няма папури ,лапай американски банани

    Коментиран от #40

    12:50 31.10.2025

  • 40 Червен комундел,

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Сталин":

    И банани не лапам, но мога да ти ги сложа отзад!

    12:54 31.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания