Ливан и Германия обсъдиха стабилността, суверенитета и сътрудничеството

Ливанският външен министър Юсеф Раджи прие германския си колега Йохан Вадефул на двустранна среща, последвана от по-широки дискусии с участието на германския посланик Курт Георг Щьокъл-Щилфрид и членовете на двете делегации, съобщава Националната новинарска агенция на Ливан (ННА), предава БТА.

Разговорите се концентрираха върху ключови въпроси, свързани с Ливан и региона, както и върху двустранните отношения и начини за засилване на сътрудничеството между двете страни. Вадефул информира Раджи за предстоящото си посещение в Сирия.

Германският министър подчерта, че целта на визитата му в Бейрут е да проучи как Германия може да допринесе за стабилността на Ливан, считан за ключов за регионалната сигурност. Той осъди израелските атаки на ливанска територия, призовавайки Израел да уважава суверенитета на Ливан и да спазва споразумението за прекратяване на огъня, като същото важи и за Хизбула.

Вадефул приветства решението на ливанското правителство да ограничи разпространението на оръжия чрез държавен монопол и изрази подкрепата на Германия за мерки, насочени към възстановяване на контрола над Южен Ливан и цялата територия на страната. Той предупреди, че неуспехът в този процес би изпратил сигнал за неспособността на държавата да упражнява властта си.

От своя страна Раджи поиска помощ от Германия за оказване на натиск върху Израел да спре атаките, да се изтегли от окупираните територии и да спазва ангажиментите си по споразумението за прекратяване на огъня. Той подчерта, че само дипломатическо решение може да гарантира стабилност и мир в южната част на страната. Раджи потвърди, че ливанската армия продължава да изпълнява задачите си, а държавният контрол върху оръжията е основното условие за възстановяване и икономическо развитие.

На срещата бе обсъдено и завръщането на сирийските бежанци. Вадефул увери, че Германия подкрепя позицията на Ливан, а Раджи подчерта необходимостта това да се случи с финансова помощ за Сирия.

Други теми на дискусията включваха ротацията на мироопазващите сили на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ), както и укрепване на културното и образователното сътрудничество между двете страни, включително увеличаване на броя на стипендиите за ливански студенти.