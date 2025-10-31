Косово одобри рекорден бюджет за 2026 г. от 4 милиарда евро

Служебното правителство на Косово одобри днес рекорден проектобюджет за 2026 г. в размер на 4 милиарда евро, съобщават местните медии, цитирани от Радио Свободна Европа, въпреки че остава неясно дали парламентът ще разгледа и гласува документа, предава БТА.

Служебният премиер Албин Курти заяви, че бюджетът включва около 1 милиард евро за капиталови инвестиции. „Този бюджет ще въведе 13-та заплата за всички служители в публичния сектор и ще осигури увеличение от 0,5% на основната заплата за всяка година трудов стаж“, добави той.

Министърът на финансите Хекуран Мурати посочи, че бюджетът е с 10% по-голям от предходния. По време на заседанието служебното правителство увеличи минималната пенсия от 120 на 150 евро, както и надбавките за всички деца на възраст от 0 до 16 години с 50%.

Около 200 000 пенсионери и над 400 000 деца ще се възползват от тези увеличения, считано от 1 ноември, уточни Курти.

Все още не е ясно дали проектобюджетът ще бъде разгледан и гласуван от новосформирания парламент на Косово. Приемането на документа идва дни преди президентът Вьоса Османи да се срещне с лидерите на парламентарните партии, където се очаква да призове за компромис и изход от политическата безизходица.

Законодателният орган на Косово бе конституиран едва през септември, почти девет месеца след изборите, но страната все още не успява да сформира ново правителство. Партите засега не показват готовност да управляват заедно, което увеличава вероятността за предсрочни избори още през декември, отбелязва РСЕ.