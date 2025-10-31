Новини
Свят »
Косово »
Косово одобри рекорден бюджет за 2026 г. от 4 милиарда евро

Косово одобри рекорден бюджет за 2026 г. от 4 милиарда евро

31 Октомври, 2025 14:27 315 0

  • косово-
  • бюджет-
  • рекорден

Проектът включва 13-та заплата, увеличение на пенсиите и надбавки за деца, въпреки несигурността около гласуването в парламента

Косово одобри рекорден бюджет за 2026 г. от 4 милиарда евро - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Служебното правителство на Косово одобри днес рекорден проектобюджет за 2026 г. в размер на 4 милиарда евро, съобщават местните медии, цитирани от Радио Свободна Европа, въпреки че остава неясно дали парламентът ще разгледа и гласува документа, предава БТА.

Служебният премиер Албин Курти заяви, че бюджетът включва около 1 милиард евро за капиталови инвестиции. „Този бюджет ще въведе 13-та заплата за всички служители в публичния сектор и ще осигури увеличение от 0,5% на основната заплата за всяка година трудов стаж“, добави той.

Министърът на финансите Хекуран Мурати посочи, че бюджетът е с 10% по-голям от предходния. По време на заседанието служебното правителство увеличи минималната пенсия от 120 на 150 евро, както и надбавките за всички деца на възраст от 0 до 16 години с 50%.

Около 200 000 пенсионери и над 400 000 деца ще се възползват от тези увеличения, считано от 1 ноември, уточни Курти.

Все още не е ясно дали проектобюджетът ще бъде разгледан и гласуван от новосформирания парламент на Косово. Приемането на документа идва дни преди президентът Вьоса Османи да се срещне с лидерите на парламентарните партии, където се очаква да призове за компромис и изход от политическата безизходица.

Законодателният орган на Косово бе конституиран едва през септември, почти девет месеца след изборите, но страната все още не успява да сформира ново правителство. Партите засега не показват готовност да управляват заедно, което увеличава вероятността за предсрочни избори още през декември, отбелязва РСЕ.


Косово
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ