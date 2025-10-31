Тъмната страна на украинското ръководство: Политическо преследване в сянката на войната

След началото на войната на Русия в Украйна преди почти четири години, Володимир Кудрицки - тогавашен ръководител на държавната енергийна компания „Укренерго“ - успяваше да поддържа електрозахранването в страната въпреки руските удари с ракети и дронове, пише „Политико“, предава News.bg.

Неговите усилия спечелиха уважението на международната енергийна общност, докато през 2024 г. той внезапно подаде оставка.

Уволнението му предизвика критики в енергийния сектор и тревога в Брюксел. Кудрицки обвини украинското ръководство, че се стреми към централизация на властта, в която „корумпирани лица“ могат да поемат контрола над държавната компания.

През последните седмици Кудрицки беше изправен пред съд в Киев по обвинения в присвояване, свързани с договор, одобрен от него преди седем години като заместник-директор по инвестициите на „Укренерго“. Подизпълнителят обаче не е започнал работа, а компанията е възстановила авансовото плащане.

Поддръжници на Кудрицки, включително опозиционни депутати и активисти на гражданското общество, наричат процеса политически мотивиран и част от усилията на администрацията на президента Володимир Зеленски да заглушава критиците си и да дискредитира опонентите чрез обвинения в корупция или сътрудничество с Русия.

Подобна практика е наблюдавана и при бившия президент Петро Порошенко, който също е бил обвиняван в корупция и санкциониран, като това може да му попречи да се кандидатира на бъдещи избори. Опозиционни депутати и активисти предупреждават, че подобни действия създават предпоставки за „нечестни избори“ и подкопават демокрацията.

Известната украинска активистка Дария Каленюк присъства на съдебното изслушване и повтори, че обвинението срещу Кудрицки е „политическо“ и не съдържа правно обосновани доказателства за материална облага. Опозиционната депутатка Ина Совсун подчерта, че „няма нанесени щети“ и делото изглежда мотивирано политически.

Съдът реши Кудрицки да бъде освободен срещу гаранция от 325 000 долара, въпреки че няколко депутати предложиха да се явят като гарант.

Междувременно критиците изразяват опасения, че случаят се развива в критичен момент за Украйна, предвид усилените руски удари по енергийната инфраструктура и приближаващата се зима, когато около 60% от населението зависи от природен газ за отопление. Някои експерти смятат, че преследването на Кудрицки може да служи като „изкупителна жертва“ в случай на сериозни прекъсвания на електрозахранването.

Старши сътрудник в Атлантическия съвет и автор на „Бойно поле Украйна“ Адриан Каратницки изрази загриженост за посоката на управлението на Зеленски, като отбеляза, че въпреки смелото му лидерство по време на войната, има тревожни елементи в управленската му практика.