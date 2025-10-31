Новини
Тъмната страна на украинското ръководство: Политическо преследване в сянката на войната
  Тема: Украйна

Тъмната страна на украинското ръководство: Политическо преследване в сянката на войната

31 Октомври, 2025 14:45 1 202 22

  • укренерго-
  • украйна-
  • ръководство-
  • володимир кудрицки

Опозиция и експерти предупреждават за политически мотивирано преследване на енергийни ръководители в Украйна

Тъмната страна на украинското ръководство: Политическо преследване в сянката на войната - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

След началото на войната на Русия в Украйна преди почти четири години, Володимир Кудрицки - тогавашен ръководител на държавната енергийна компания „Укренерго“ - успяваше да поддържа електрозахранването в страната въпреки руските удари с ракети и дронове, пише „Политико“, предава News.bg.

Неговите усилия спечелиха уважението на международната енергийна общност, докато през 2024 г. той внезапно подаде оставка.

Уволнението му предизвика критики в енергийния сектор и тревога в Брюксел. Кудрицки обвини украинското ръководство, че се стреми към централизация на властта, в която „корумпирани лица“ могат да поемат контрола над държавната компания.

През последните седмици Кудрицки беше изправен пред съд в Киев по обвинения в присвояване, свързани с договор, одобрен от него преди седем години като заместник-директор по инвестициите на „Укренерго“. Подизпълнителят обаче не е започнал работа, а компанията е възстановила авансовото плащане.

Поддръжници на Кудрицки, включително опозиционни депутати и активисти на гражданското общество, наричат процеса политически мотивиран и част от усилията на администрацията на президента Володимир Зеленски да заглушава критиците си и да дискредитира опонентите чрез обвинения в корупция или сътрудничество с Русия.

Подобна практика е наблюдавана и при бившия президент Петро Порошенко, който също е бил обвиняван в корупция и санкциониран, като това може да му попречи да се кандидатира на бъдещи избори. Опозиционни депутати и активисти предупреждават, че подобни действия създават предпоставки за „нечестни избори“ и подкопават демокрацията.

Известната украинска активистка Дария Каленюк присъства на съдебното изслушване и повтори, че обвинението срещу Кудрицки е „политическо“ и не съдържа правно обосновани доказателства за материална облага. Опозиционната депутатка Ина Совсун подчерта, че „няма нанесени щети“ и делото изглежда мотивирано политически.

Съдът реши Кудрицки да бъде освободен срещу гаранция от 325 000 долара, въпреки че няколко депутати предложиха да се явят като гарант.

Междувременно критиците изразяват опасения, че случаят се развива в критичен момент за Украйна, предвид усилените руски удари по енергийната инфраструктура и приближаващата се зима, когато около 60% от населението зависи от природен газ за отопление. Някои експерти смятат, че преследването на Кудрицки може да служи като „изкупителна жертва“ в случай на сериозни прекъсвания на електрозахранването.

Старши сътрудник в Атлантическия съвет и автор на „Бойно поле Украйна“ Адриан Каратницки изрази загриженост за посоката на управлението на Зеленски, като отбеляза, че въпреки смелото му лидерство по време на войната, има тревожни елементи в управленската му практика.


Оценка 2 от 12 гласа.
Оценка 2 от 12 гласа.
  • 1 А не бе

    25 1 Отговор
    Абе ще прогледнат укрите . че зеленият просяк ще довоеде страната до гибел ама ще е късно.

    14:49 31.10.2025

  • 2 между другото

    22 0 Отговор
    Руснаците им спряха тока по всички направления - и на укрите , и на натОвците ! Те това е положението , центчетата да си пазят нервите , че ще им трябват за след време !

    14:50 31.10.2025

  • 3 Я пък тоя

    19 0 Отговор
    Защо ме занимавайте с глупости!?
    Кажете какво става с без стратегическия град Покровск!

    Коментиран от #5, #7

    14:55 31.10.2025

  • 4 Разбойко Бор и Сова

    10 0 Отговор
    Откраднаха и българсикте реактори. Обаче нашите си ги откраднаха обратно докато украинците ги крадат. Надхитрихме най-големите ман-гали, щото сме още по-големи ман-гали.

    Да искат пари от Тръмп, да си ги харчат.

    14:56 31.10.2025

  • 5 между другото

    15 1 Отговор

    До коментар #3 от "Я пък тоя":

    Явно за Красноармейск питаш ....

    Коментиран от #8

    14:56 31.10.2025

  • 6 Тези

    15 1 Отговор
    Сами ще се самоизядат. Лапнали всички за пари. Порошенко и той да го д...❌а

    14:56 31.10.2025

  • 7 Зеленски съм

    17 1 Отговор

    До коментар #3 от "Я пък тоя":

    Покровск е християнско име - не е ценно вече за Украйна. Да си го прибират руснаците щом го искат. Важното е милиардите да текат от Държавния резрв към зелените джобове.

    Урсулът също ще даде всичко, хем на Зеленски, хем на Америка, защото никой не може да я махне нея, щото никой не я е избрал и няма как да бъде махната докато не одруса парите на Евросъюза.

    Та Покровск... като турския град Бахмут, на който руснаците върнаха после старото име.

    14:59 31.10.2025

  • 8 Я пък тоя

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "между другото":

    Благодаря за забележката!
    +++

    Коментиран от #10

    15:04 31.10.2025

  • 9 Хамсал

    14 0 Отговор
    И пак русите много търпят! Не са им пипнали още 750 киловатовите подстанции към атомните централи! Направят ли го, нощем на спътниковите снимки Покрайнината ще е, като космическа черна дупка!

    15:12 31.10.2025

  • 10 между другото

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Я пък тоя":

    Не беше забележка , а леко уточнение ....!

    15:15 31.10.2025

  • 11 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT

    9 0 Отговор
    Путин още преди няколко седмици каза че една страна ще направи ядрен опит. Сега няма съмнение, че тази страна е сша

    Коментиран от #14

    15:15 31.10.2025

  • 12 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT

    8 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    15:15 31.10.2025

  • 13 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT

    9 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    15:15 31.10.2025

  • 14 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT":

    Франция.

    Коментиран от #15

    15:19 31.10.2025

  • 15 дедо..

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Атина Палада":

    Явно онова дъртото,дека е биломуж преди да се роди-сака да гледа сейр иначе ако макроно не напрай опито-че го прати у нокаут

    Коментиран от #18

    15:25 31.10.2025

  • 16 Верно ли

    7 0 Отговор
    Хайде стига бе! Героичната страна, която отстоява европейската демокрация, преследва политически дори "свои".... Това не може да бъде! Май ще се разтури дружинката за окраждане на европейските народи през проекта Украйна, а? То тия да ги оставиш, сами ще се приключат.

    15:31 31.10.2025

  • 17 Дудов

    3 1 Отговор
    Зеленски е гадно човече.Като Сталин

    15:35 31.10.2025

  • 18 Атина Палада

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "дедо..":

    Изхождам от това,че САЩ няма да влязат в директен сблъсък с Русия..Друга държава с ЯО не се сещам...От Европейските страни само Франция има свое .В Англия, Германия, Италия...там ЯО е на САЩ ..Само САЩ може да го използва..

    Коментиран от #20

    15:36 31.10.2025

  • 19 Атина Палада

    5 0 Отговор
    Защо надписа на държавата енергийна компания в Украйна е на руски език? Нали имали някакъв украински език:)))

    15:40 31.10.2025

  • 20 онзи

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Атина Палада":

    Може да имат ЯО , но никой не смее да припари до Русия по ред причини , за които няма нужда да влизаме в подробности . Който разбрал- разбрал ....

    Коментиран от #21

    15:42 31.10.2025

  • 21 щото

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "онзи":

    и който не е - да е !

    15:43 31.10.2025

  • 22 Ха, Ха

    0 0 Отговор
    Добре познаваме тъмната страна на укро-хунтата, която демонкратична атлантическа Европа всякак поддържа днес

    16:09 31.10.2025

