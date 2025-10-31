160 успешни удара по слабото място на Москва! Украйна унищожава руските петролни съоръжения

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) е извършила 160 успешни удара по руски петролни съоръжения от началото на годината. Това обяви началникът на СБУ Васил Малюк, цитиран от "Франс прес".
По негови думи само в периода между септември и октомври украински дронове са поразили 20 цели, свързани с петрол, в Русия, сред които шест рафинерии, два петролни терминала, три депа и девет помпени станции.
Той отбеляза, че атаките са причинили 20% недостиг на гориво, спрели са 37% от капацитета на рафинериите в Русия и са предизвикали дефицит на гориво в 57 региона, което е принудило Москва да наложи забрана за износ на бензин до края на годината.
Малюк подчерта и че руските системи за противовъздушна отбрана "Панцир" са се доказали като най-ефективни срещу украински дронове, но Украйна е унищожила 48% от тях от началото на 2025 г.
Въпреки че Русия може да произвежда около 30 такива системи годишно, броят на загубените от украински удари вече надвишава тази цифра, отчете той.
Преди това беше съобщено, че дронове на СБУ са извършили успешна нощна операция, насочена към ключови руски военни и инфраструктурни обекти във временно окупирания Крим.
До сутринта руснаците съобщават, че са загубили зенитно-ракетна система "Панцир-С2" - ключов елемент от тяхната противовъздушна отбрана, оценен на около 20 милиона долара, както и две радарни станции.
