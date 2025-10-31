Новини
Атаките са причинили 20 процента недостиг на гориво, спрели са 37% от капацитета на рафинериите в Русия и са предизвикали дефицит на гориво в 57 региона, което е принудило Москва да наложи забрана за износ на бензин до края на годината

160 успешни удара по слабото място на Москва! Украйна унищожава руските петролни съоръжения - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) е извършила 160 успешни удара по руски петролни съоръжения от началото на годината. Това обяви началникът на СБУ Васил Малюк, цитиран от "Франс прес".

По негови думи само в периода между септември и октомври украински дронове са поразили 20 цели, свързани с петрол, в Русия, сред които шест рафинерии, два петролни терминала, три депа и девет помпени станции.

Той отбеляза, че атаките са причинили 20% недостиг на гориво, спрели са 37% от капацитета на рафинериите в Русия и са предизвикали дефицит на гориво в 57 региона, което е принудило Москва да наложи забрана за износ на бензин до края на годината.

Малюк подчерта и че руските системи за противовъздушна отбрана "Панцир" са се доказали като най-ефективни срещу украински дронове, но Украйна е унищожила 48% от тях от началото на 2025 г.

Въпреки че Русия може да произвежда около 30 такива системи годишно, броят на загубените от украински удари вече надвишава тази цифра, отчете той.

Преди това беше съобщено, че дронове на СБУ са извършили успешна нощна операция, насочена към ключови руски военни и инфраструктурни обекти във временно окупирания Крим.

До сутринта руснаците съобщават, че са загубили зенитно-ракетна система "Панцир-С2" - ключов елемент от тяхната противовъздушна отбрана, оценен на около 20 милиона долара, както и две радарни станции.


  • 1 От много унищожаване

    45 6 Отговор
    404 отиде в киреча.

    Коментиран от #4, #6, #15

    15:52 31.10.2025

  • 2 между другото

    52 4 Отговор
    Заглавието ме развесели , не знаех , че укрите са толкова страшни . Големи унищожения , голямо чудо ! А в крайна сметка - укрията се смалява , не Русия ! Укрите ще стоят на тъмно и студено , не Русия !

    Коментиран от #55

    15:52 31.10.2025

  • 3 русофоборсук: само 160 успешни удара!?

    40 3 Отговор
    закръглете на 1000

    да се радваме барабар с хейтърите

    15:53 31.10.2025

  • 4 Между другото

    43 5 Отговор

    До коментар #1 от "От много унищожаване":

    украйна е без ток. На много места и без вода и отопление. Вчера и днес големи дебати до бой в Радата.
    Затова пускат тази статия, за заблуда на планктона.

    Коментиран от #14, #23

    15:54 31.10.2025

  • 5 Я пък тоя

    32 2 Отговор
    Това добре, обаче прочетох нещо в ON AIR BULGARIA.
    Споделям
    "Украйна се похвали със 100% унищожение на система "Орешник" в Русия"
    Това Какво е, пожелание, приказка, фантазия ики журналистическа измислица?

    Коментиран от #13, #32, #49

    15:55 31.10.2025

  • 6 Амчи

    26 2 Отговор

    До коментар #1 от "От много унищожаване":

    тя украйна остан без ТеЦ- ове. Всички да зад борда:))

    15:55 31.10.2025

  • 7 Гориил

    16 3 Отговор
    Към днешна дата над 150 предприятия са претърпели реконструкция и увеличават обемите на производство. Не се поддавайте на еуфорията.

    Коментиран от #22

    15:56 31.10.2025

  • 8 Някой

    27 3 Отговор
    Удар не означава ,че обекта е разрушен. Може да е повреден, може даже да не е засегнат. Зеленски да направи пак пощенска марка по случая.
    Макар да помним, колко скъпо му излиза това. Нека си спомним как красиво проблясват и препушват нощем енергийните обекти на Украйна. При това с десетки за една нощ. Скоро няма да остане здрава енергийна инфраструктура в Украйна. Но зельо се перчи колко обекта бил ударил в Русия.

    Коментиран от #26

    15:56 31.10.2025

  • 9 ВСУ В ПОКРОВСК

    17 1 Отговор
    СА ОБНАДЕЖДЕНИ ОТ ТАЯ НОВИНА
    АЙДЕ ПИРИМОГА ДЕ......БИЛИ

    15:56 31.10.2025

  • 10 гост

    14 1 Отговор
    А деца има ли ранени?

    15:56 31.10.2025

  • 11 зИленски

    18 1 Отговор
    КОЛКО НАШИ МОМЧЕТА умряха на фронта ЗА ТОЗИ ПЕРИОД ?????

    15:56 31.10.2025

  • 12 почти са в москва

    21 2 Отговор
    а по-миналото лято били унищожили установка на буревестник. бухахахах защо чак сега ни го съобщават. тогава тдори не се говореше за буревестник.

    Коментиран от #25, #50

    15:56 31.10.2025

  • 13 Симеон Иванов

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Я пък тоя":

    Познай от веднъж.
    (Имаш функционираща глава на раменете - не си Кая Калас все пак :) )

    Коментиран от #17

    15:57 31.10.2025

  • 14 за заблуда на планктона

    8 10 Отговор

    До коментар #4 от "Между другото":

    за кой планктон?

    русофоборците ли
    дет само бълнуват за копейки
    а не дадоха по заплата за бункера по призива на бате им кирче

    15:58 31.10.2025

  • 15 мечката

    8 13 Отговор

    До коментар #1 от "От много унищожаване":

    404 е империята на злото. Никой не си е представял че са чак толкова слаби. путин е новия горбачов и ще завърши като николай романов.

    Коментиран от #21

    16:00 31.10.2025

  • 16 160 успешни🤣🤣🤣🤣🤣

    6 13 Отговор
    Сега започва неистовият вой, рев и истеричните припадъци на копейките🤣🤣🤣🤣🤣, все едно ВСУ жилищата им са ударили и са им взели имането🤣🤣🤣, дано ВСУ да продължи да работи по точно и да увеличи количеството.

    Коментиран от #53

    16:01 31.10.2025

  • 17 Я пък тоя

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Симеон Иванов":

    В ступор съм, не мога да мусля.
    Това ме удари като парен локомотив в главата.
    Очните ми ябълки са с 4 сантиметра разкритие!
    🤣

    16:01 31.10.2025

  • 18 Спецназ

    14 1 Отговор
    Статия за удари статистически от началото на годината??

    В момент когато заради кървавия наркоман в Киев който НАМА да даде заповед за изтегляне ще

    бъдат избити 10 хиляди войници в обкръженията на Купянск и Покровск...

    ПФУ!!

    Коментиран от #33

    16:02 31.10.2025

  • 19 Върховната рада на Украйна

    13 2 Отговор
    е оттеглила от разглеждане законопроект за забрана на руския език. Съобщи украинският депутат Володимир Вятрович. Според него правителството е убедило мнозинството от парламентаристите да оттеглят законопроекта, уж по искане на Европейския съюз. В същото време самият депутат не беше доволен от това състояние на нещата. Според него борбата срещу руския език уж е в националните интереси на страната. По-рано се е разбрало, че жителите на град Житомир и не само там в Украйна масово преминават на руски език в ежедневното общуване. Правоприлагащите органи на Руската федерация обясниха, че местните жители са започнали да пренебрегват забраните на украинските власти, без да крият предпочитанията си.

    Коментиран от #36

    16:02 31.10.2025

  • 20 Българин

    16 25 Отговор
    A междувпрочем, докато се занимаваме тук с глупости, Покровск вече падна окончателно!!! В момента тече процедура по разоръжаването и извозването на хилядите украински военнопленници, като бойци от полк "Азов" се извозват отделно от редовните войскови части!

    Коментиран от #24, #45

    16:03 31.10.2025

  • 21 Мечтай си

    9 2 Отговор

    До коментар #15 от "мечката":

    стоЕнке.

    Коментиран от #59

    16:03 31.10.2025

  • 22 Хм...

    3 9 Отговор

    До коментар #7 от "Гориил":

    И как са ги поправили? Почти всички такива предприятия са със западни технологии. А доставки няма.

    Коментиран от #57

    16:03 31.10.2025

  • 23 Хахахаха

    9 11 Отговор

    До коментар #4 от "Между другото":

    Украйна е без ток, вода и топло най-вече в Донбас в окупираните от раша територии! Там нямат нищо.

    Коментиран от #29

    16:04 31.10.2025

  • 24 Пак ли

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    ,за кой път?

    Коментиран от #34, #39

    16:04 31.10.2025

  • 25 Я пък тоя

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "почти са в москва":

    И не само буревестник.
    Прочетете коментар номер 5

    16:04 31.10.2025

  • 26 Естествено че не означава

    3 10 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    Но забравяш че след ремонта още на другият ден рафинерията е пак ударена.

    16:04 31.10.2025

  • 27 пешо

    10 3 Отговор
    до нова година няма да има украйна

    Коментиран от #30

    16:04 31.10.2025

  • 28 Лъжливото овчарче

    10 0 Отговор
    Покровск падна!

    16:05 31.10.2025

  • 29 Хихихихи

    6 7 Отговор

    До коментар #23 от "Хахахаха":

    Ще стане красиво и бързо както в Мариупол.

    Коментиран от #38

    16:05 31.10.2025

  • 30 Уточни

    0 5 Отговор

    До коментар #27 от "пешо":

    Коя нова година!

    16:06 31.10.2025

  • 31 Глас от бункера 🙄

    4 3 Отговор
    Всичко е по план ...Нищо ,че бензина липсва на някои бензиностанции...

    16:06 31.10.2025

  • 32 Розов еднорог

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Я пък тоя":

    Намерил си и ти черква да се прекръстиш!!! Он Еър, а!!!😂😂😂😂😂

    16:07 31.10.2025

  • 33 Гориил

    8 3 Отговор

    До коментар #18 от "Спецназ":

    В Украйна започна война между народа и наборната служба. Тълпи от украински мъже бият офицери, опожаряват мобилизационни центрове и се защитават от нападения с оръжие.

    Коментиран от #60

    16:07 31.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Гиркин

    3 6 Отговор
    Вчера в Покровск имаше 200 солдата!Вече са прочистени!

    Коментиран от #58

    16:08 31.10.2025

  • 36 Хахахаха

    1 5 Отговор

    До коментар #19 от "Върховната рада на Украйна":

    В ежедневното общуване, никой не е забранявал някой език! Ако видиш украинските блогъри, също си говорят на руски. Това няма никакво значение! Голяма част от света са англоезични, и голяма част от света са испано говорящи! Това не прави техните държави собственост на Англия или на Испания. Това, че има руско говорящи в Украйна, не означава че това е руска територия!

    Коментиран от #48

    16:08 31.10.2025

  • 37 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    2 7 Отговор
    ₚашистите влязоха в тази война с доста детската илюзия, че ще бомбардират всички останали, а никой няма да бомбардира тях.

    16:09 31.10.2025

  • 38 Хахахаха

    4 10 Отговор

    До коментар #29 от "Хихихихи":

    А може и като в Донецк! Рашите превърнаха града в ко чи на, само за 11 години.

    Коментиран от #40

    16:09 31.10.2025

  • 39 Българин

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "Пак ли":

    БИ БИ СИ-14;45 ч. Влез им в сайта

    16:10 31.10.2025

  • 40 Мдаа

    8 1 Отговор

    До коментар #38 от "Хахахаха":

    И цялата 404е кочина.

    16:11 31.10.2025

  • 41 Русофил

    0 2 Отговор
    От март,поне три пенсии изхарчих,да черпя за паданията на Покровск!

    16:11 31.10.2025

  • 42 Добри новини

    2 2 Отговор
    В ₚусия внезапно спря работа подстанция „Владимирская“ – ръководител на ЦПД
    Тя е разположена във Владимирска област, между Москва и Нижни Новгород, и е една от основните подстанции на енергийния пръстен около руската столица.
    Подстанцията предава мощности от атомни и топлоелектрически централи (по-специално Смоленската, Костромската, Рязанската) в посока на руската столица и централните региони.
    В момента подстанцията продължава да гори. Всичко е наред.

    16:11 31.10.2025

  • 43 Баш Балък

    1 5 Отговор
    Укро пропагандата е 90 % лъжа, значи най-много 15 поразени цели, може и паднали отломки от свалени дронове тук и там.

    Коментиран от #46

    16:14 31.10.2025

  • 44 Факти,

    1 1 Отговор
    Само лъжете, бе

    16:14 31.10.2025

  • 45 Прав си !

    11 0 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    Кривата ти русофилска кратуна е паднала в тoaлетната чиния.

    16:15 31.10.2025

  • 46 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    9 0 Отговор

    До коментар #43 от "Баш Балък":

    Клепар, днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?


    Благодаря за отговора!

    Коментиран от #56

    16:15 31.10.2025

  • 47 Българин

    1 3 Отговор
    Путин им каза, че ще играе атома, ама тия са толкоз тъпи, че докато не изгорят в ядрения пъкъл всички украинци, няма да се спрат! А можеха да помолят за пощада и войната да свърши на руските условия само за няколко дни!

    Коментиран от #51

    16:17 31.10.2025

  • 48 Дудов

    1 4 Отговор

    До коментар #36 от "Хахахаха":

    Колега , ама укрите нямаха ли си "език"? За една македонче от махалата питам

    16:17 31.10.2025

  • 49 Гост

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "Я пък тоя":

    Имат предвид фактите. Орешник на 100% засега пада само в Украйна. Малко се объркаха със свалянето щото падна баш върху заводите и ги унищожи ама няма нищо.

    16:17 31.10.2025

  • 50 Баш Балък

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "почти са в москва":

    Щото е било външна тоалетна, в Русия нали имало много, все някоя са уцелили, колкото и да са калпави.

    16:18 31.10.2025

  • 51 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Българин":

    Да изгорят
    Повече въздух за хората ще остане

    16:18 31.10.2025

  • 52 Архимандрисандрит Бибиян

    1 1 Отговор
    Путилифонът императорът дедо Пуйло каза каде напоследно не мой се нарадва на победи ма има един проблем! Требвало понекога да се сабужда деа!

    16:18 31.10.2025

  • 53 Дио

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "160 успешни🤣🤣🤣🤣🤣":

    Воя започна в Покровск.В телеграма виждаме какво се случва.

    16:19 31.10.2025

  • 54 Отлично

    1 2 Отговор
    Отлично, блъскайте братя украинци, блъскайте, те ви държът без ток , но тая зима трябва и мнозинството от орките да изпитат "прелестите" на войната която разпали кървавото жуже. Русия е огромна и с ПВО не може да я защитиш цялата, даже 1/10 не мож покри. За първи път в нейните воини територията не е предимство, а по-скоро недостатък

    Коментиран от #61

    16:19 31.10.2025

  • 55 Путин

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "между другото":

    Многоходови бакшиши сме веее

    16:19 31.10.2025

  • 56 Баш Балък

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Какво е клепар?

    16:20 31.10.2025

  • 57 Гориил

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Хм...":

    Деветдесет процента от заводите са построени по време на съветската епоха. Русия произвежда цялото си оборудване сама, но то е по-ефективно, надеждно и с по-високо качество.Единствените щети са причинени от неизпълнението от страна на Германия на задълженията ѝ относно Амурския газов завод. Руски и китайски фирми обаче напълно подмениха германското оборудване и заводът вече е завършен на 90 процента. Въпреки това германците непрекъснато търсят начини да се върнат, но времето е изгубено и репутацията им е съсипана.

    16:20 31.10.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 мечката

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Мечтай си":

    и това ли не можеш? Горката...

    16:21 31.10.2025

  • 60 Изпражнението гайтанджиева

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Гориил":

    Това са руски фейкове.

    16:21 31.10.2025

  • 61 Шизъл Скорсизъл

    0 1 Отговор

    До коментар #54 от "Отлично":

    Гледаме гледаме как блъскат.Украта става пустиня

    16:22 31.10.2025

