Лоши новини за Кремъл! Лондон прехвърли още ракети Storm Shadow на украинската армия

Обединеното кралство наскоро e прехвърлило още няколко крилати ракети Storm Shadow на Украйна, съобщава Bloomberg, позовавайки се на осведомени източници.
Точният брой ракети, получени от Киев, не е уточнен, но новите доставки би трябвало да осигурят на Украйна провизии за цялата зима, защото Обединеното кралство се опасява, че Русия ще засили атаките си през този период.
Лондон за първи път прехвърли крилати ракети "Сторм Шадоу" с обхват до 250 км на Киев през 2023 г. Украйна ги използва за първи път , за да порази военни цели в Русия през ноември 2024 г.
Британските власти не са разкрили общия брой ракети, които Киев е получил от началото на войната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганя Путинофила
15:20 03.11.2025
2 604
15:20 03.11.2025
3 а една от
15:20 03.11.2025
4 Тва е щото
15:21 03.11.2025
5 Любознателен
15:22 03.11.2025
6 СССР
Коментиран от #10, #20
15:23 03.11.2025
7 Българите сме за братушките бе
Коментиран от #18
15:24 03.11.2025
8 Последния Софиянец
Коментиран от #14
15:24 03.11.2025
9 Си дзън
15:24 03.11.2025
10 СССР
До коментар #6 от "СССР":А тя Британия ще стои и гледа-
Британия има на разположение 195 ядрени бойни глави, поставени на носители в океанския й флот от подводници клас „Вангард“, способни да носят и изстрелват балистични ракети.
Коментиран от #21
15:26 03.11.2025
11 Pyccкий Карлик
Как беше....паБеда будет за нами ? 😁👍
15:26 03.11.2025
12 Само дето не е написано че
15:27 03.11.2025
13 всички против руския Фашизъм!
15:27 03.11.2025
14 оня с коня
До коментар #8 от "Последния Софиянец":20 или 30 СЪЩО са"няколко".
15:27 03.11.2025
15 Някой
15:27 03.11.2025
16 Генадий
15:27 03.11.2025
17 Дори Вучич
Предлага сръбските боеприпаси на Украйна!
15:27 03.11.2025
18 Циганите
До коментар #7 от "Българите сме за братушките бе":не Сте българи!
15:29 03.11.2025
19 Член 5 от устава на НАТО
15:29 03.11.2025
20 подводницата на САЩ
До коментар #6 от "СССР":Наша подводница е на 100км от руските брегове! Коя ще порази първа Мацква?
15:29 03.11.2025
21 Боруна Лом
До коментар #10 от "СССР":КАТО ТЕЗИ РАКЕТИ, КЪДЕТО ЩЯХА ДА СИ ВЗРИВЯТ МИНИСТЪРРА СИ! ПУУ!
15:30 03.11.2025
22 Додо
15:30 03.11.2025