Лоши новини за Кремъл! Лондон прехвърли още ракети Storm Shadow на украинската армия

Обединеното кралство наскоро e прехвърлило още няколко крилати ракети Storm Shadow на Украйна, съобщава Bloomberg, позовавайки се на осведомени източници.

Точният брой ракети, получени от Киев, не е уточнен, но новите доставки би трябвало да осигурят на Украйна провизии за цялата зима, защото Обединеното кралство се опасява, че Русия ще засили атаките си през този период.

Лондон за първи път прехвърли крилати ракети "Сторм Шадоу" с обхват до 250 км на Киев през 2023 г. Украйна ги използва за първи път , за да порази военни цели в Русия през ноември 2024 г.

Британските власти не са разкрили общия брой ракети, които Киев е получил от началото на войната.