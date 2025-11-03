Новини
Лоши новини за Кремъл! Лондон прехвърли още ракети Storm Shadow на украинската армия
Лоши новини за Кремъл! Лондон прехвърли още ракети Storm Shadow на украинската армия

3 Ноември, 2025 15:17

Точният брой ракети, получени от Киев, не е уточнен, но новите доставки би трябвало да осигурят на Украйна провизии за цялата зима

Лоши новини за Кремъл! Лондон прехвърли още ракети Storm Shadow на украинската армия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Обединеното кралство наскоро e прехвърлило още няколко крилати ракети Storm Shadow на Украйна, съобщава Bloomberg, позовавайки се на осведомени източници.

Точният брой ракети, получени от Киев, не е уточнен, но новите доставки би трябвало да осигурят на Украйна провизии за цялата зима, защото Обединеното кралство се опасява, че Русия ще засили атаките си през този период.

Лондон за първи път прехвърли крилати ракети "Сторм Шадоу" с обхват до 250 км на Киев през 2023 г. Украйна ги използва за първи път , за да порази военни цели в Русия през ноември 2024 г.

Британските власти не са разкрили общия брой ракети, които Киев е получил от началото на войната.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ганя Путинофила

    9 22 Отговор
    Войната ще свърши, когато един Томахоук уцели мумията на ленин в Мацква!

    15:20 03.11.2025

  • 2 604

    14 5 Отговор
    Колку ли шъ въ търпи рашъ....накрая че замине заводиту нъ тия шадоли барабар с населените местъ покрай негу!

    15:20 03.11.2025

  • 3 а една от

    12 3 Отговор
    КОЛОНИТЕ -ДАЛИ Е ПОСРЕЩНАТА --СЪС САЛЮТ

    15:20 03.11.2025

  • 4 Тва е щото

    20 4 Отговор
    Искат мир ... и НАТЮ са отбранителни миротворци ..галактически

    15:21 03.11.2025

  • 5 Любознателен

    16 2 Отговор
    Ракетите провизии за зимата ли са? Нещо като компоти? Егати журналистиката. И да преписвате не можете

    15:22 03.11.2025

  • 6 СССР

    19 4 Отговор
    Лоши новини и за Лондон. На вода е подводница с ядрени торпеда Посейдон.

    Коментиран от #10, #20

    15:23 03.11.2025

  • 7 Българите сме за братушките бе

    17 4 Отговор
    Поне 76% ....А Лондон има позитивно покритие в България под 2%

    Коментиран от #18

    15:24 03.11.2025

  • 8 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    ,,Няколко,, ракети.Две или три?

    Коментиран от #14

    15:24 03.11.2025

  • 9 Си дзън

    2 10 Отговор
    Ще гори блатната, ще се вдига заря ,ще има евакуации,маЦква ще е купола на цирк

    15:24 03.11.2025

  • 10 СССР

    1 6 Отговор

    До коментар #6 от "СССР":

    А тя Британия ще стои и гледа-

    Британия има на разположение 195 ядрени бойни глави, поставени на носители в океанския й флот от подводници клас „Вангард“, способни да носят и изстрелват балистични ракети.

    Коментиран от #21

    15:26 03.11.2025

  • 11 Pyccкий Карлик

    4 6 Отговор
    Руснаците харесват га ги млатят с Шадоус и Хаймърси вече Четири Года, толкова са безпомощни.
    Как беше....паБеда будет за нами ? 😁👍

    15:26 03.11.2025

  • 12 Само дето не е написано че

    4 0 Отговор
    Лондон прехвърли още ракети Storm Shadow на украинската армия за 19 път и никакъв ефект от това няма до сега. Това е за 20 път ... успех .... олигофрени на 200

    15:27 03.11.2025

  • 13 всички против руския Фашизъм!

    2 4 Отговор
    РФ Разпад!

    15:27 03.11.2025

  • 14 оня с коня

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    20 или 30 СЪЩО са"няколко".

    15:27 03.11.2025

  • 15 Някой

    3 0 Отговор
    Може по случайност да се взриви някой завод във Великобритания. Или попътно да потъне кораб. Мешат се навсякъде и са създали толкова много проблеми. Май бе на 42 държави национален празник да е независимост от Великобритания (включително на САЩ), на част мешано и с от на Франция. Войни и в момента са заради тях и как са си цепили държави.

    15:27 03.11.2025

  • 16 Генадий

    3 1 Отговор
    Оле ле.....нещо да кажете за Покровск? Островните маймуни ще си платят за всичко!

    15:27 03.11.2025

  • 17 Дори Вучич

    2 3 Отговор
    предаде Путлер!

    Предлага сръбските боеприпаси на Украйна!

    15:27 03.11.2025

  • 18 Циганите

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Българите сме за братушките бе":

    не Сте българи!

    15:29 03.11.2025

  • 19 Член 5 от устава на НАТО

    1 1 Отговор
    Гарантира, че никой противник няма да изстреля ядрени ракети срещу Стария континент, защото ще последва мълниеносен ответен удар от трите ядрени сили в Алианса - САЩ, Великобритания и Франция.

    15:29 03.11.2025

  • 20 подводницата на САЩ

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "СССР":

    Наша подводница е на 100км от руските брегове! Коя ще порази първа Мацква?

    15:29 03.11.2025

  • 21 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "СССР":

    КАТО ТЕЗИ РАКЕТИ, КЪДЕТО ЩЯХА ДА СИ ВЗРИВЯТ МИНИСТЪРРА СИ! ПУУ!

    15:30 03.11.2025

  • 22 Додо

    0 0 Отговор
    Това му е работата на Лондон.Да вреди на Русия,а сметката да я плати Укрия.

    15:30 03.11.2025

