Виктор Орбан за войната в Украйна: Европа ще плати цялата сметка в края

Не е работа на Унгария да финансира Украйна. Нямаме причина да го правим: нито политически, нито икономически, нито морално. Не сме сами в Европа, но говорим най-открито. Ето защо Брюксел продължава да ни атакува. Това заяви премиерът на Унгария Виктор Орбан в платформата Х, пише Фокус.
The EU was built to serve sovereign nations, not to rule them. Brussels holds no leash on Hungary. We take no orders from unelected bureaucrats and answer only to our people. It's time to set the record straight. 🇭🇺 pic.twitter.com/glNxi30WvzAugust 14, 2025
Преди дни Орбан посочи, че над 20% от следващия бюджет на ЕС се предлага да отиде за Украйна, "докато европейската икономика е в сериозни проблеми."
Според "The Economist", Украйна ще се нуждае от 400 милиарда долара през следващите четири години, за да продължи войната. Оръжия, възстановяване, пенсии, заплати... и отново се очаква Европа да плати сметката. Няма никой друг, който да е готов да плати сметката", обясни той.
Според него заради това Брюксел иска да конфискува замразените руски активи, да преразгледа системата за финансиране от ЕС и да вземе нови заеми.
According to The Economist, Ukraine would need $400 billion over the next four years to continue the war. Weapons, reconstruction, pensions, salaries… and once again, Europe is expected to foot the bill. There’s no one else left willing to pick up the tab.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 3, 2025
That’s why… pic.twitter.com/0CRmRM3RXR
Той бе категоричен, че отхвърля тези действия.
"Те искат "челюстно правителство“ с Европейска прокуратура, икономически политики, съответстващи на ЕС, одобрени от Брюксел експерти и министър-председател, когото могат да контролират. През следващите четири години ще подкрепяме унгарските семейства, унгарския бизнес и унгарските пенсионери. Ето защо въвеждаме данъчно облекчение за майки с две или три деца, разширяваме нашата схема за 3% заеми за бизнеса и връщаме 14-ата пенсия.
Не можем да позволим парите на унгарците да бъдат изпращани в Украйна", отбеляза унгарският премиер.
