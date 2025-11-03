Виктор Орбан за войната в Украйна: Европа ще плати цялата сметка в края

Новини
3 Ноември, 2025 18:47

Според Орбан заради това Брюксел иска да конфискува замразените руски активи, да преразгледа системата за финансиране от ЕС и да вземе нови заеми

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Не е работа на Унгария да финансира Украйна. Нямаме причина да го правим: нито политически, нито икономически, нито морално. Не сме сами в Европа, но говорим най-открито. Ето защо Брюксел продължава да ни атакува. Това заяви премиерът на Унгария Виктор Орбан в платформата Х, пише Фокус.


Преди дни Орбан посочи, че над 20% от следващия бюджет на ЕС се предлага да отиде за Украйна, "докато европейската икономика е в сериозни проблеми."

Според "The ​​Economist", Украйна ще се нуждае от 400 милиарда долара през следващите четири години, за да продължи войната. Оръжия, възстановяване, пенсии, заплати... и отново се очаква Европа да плати сметката. Няма никой друг, който да е готов да плати сметката", обясни той.

Според него заради това Брюксел иска да конфискува замразените руски активи, да преразгледа системата за финансиране от ЕС и да вземе нови заеми.


Той бе категоричен, че отхвърля тези действия.

"Те искат "челюстно правителство“ с Европейска прокуратура, икономически политики, съответстващи на ЕС, одобрени от Брюксел експерти и министър-председател, когото могат да контролират. През следващите четири години ще подкрепяме унгарските семейства, унгарския бизнес и унгарските пенсионери. Ето защо въвеждаме данъчно облекчение за майки с две или три деца, разширяваме нашата схема за 3% заеми за бизнеса и връщаме 14-ата пенсия.

Не можем да позволим парите на унгарците да бъдат изпращани в Украйна", отбеляза унгарският премиер.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    50 8 Отговор
    Росен Желязков без разрешение от парламента тегли 14 млрд за Украйна които ще плащаме 45 години

    Коментиран от #11

    18:48 03.11.2025

  • 2 островът накрай геюропа

    26 7 Отговор
    може да плати с потъване или почистване с цунами

    18:49 03.11.2025

  • 3 Чорбан

    8 16 Отговор
    дюбрю ютру!

    18:49 03.11.2025

  • 4 Пич

    41 11 Отговор
    Орбан е тарикат ! А нашите слуги - роби , ама тъпи роби !!! Плащат без да мрънкат , защото парите са наши , а не техни !!!

    18:50 03.11.2025

  • 5 Сталин

    38 8 Отговор
    Сметката ще я плащат гоите,Ротшилд е пред фалит ,стотиците трилиони дългове и напечатани пари никога не могат да бъдат върнати,затова е нужна голяма война за да бъдат занулени тези стотици трилиони.Това е началото на трета световна Европа ще бъде въоръжена за бъдеща война с Русия,забравете за пенсии и социални плащания ,всичките пари ще заминат във ционисткия банков кабал който ще финансира оръжейните компании.В процеса на война ще бъдат ликвидирани повечето от белите раси и Европа ще бъде населена само с талибани и примати,това е хилядолетната мечта на талмудистите, така че може да целунете задните си части за довиждане ,до 5 години и сте готови

    Коментиран от #33

    18:50 03.11.2025

  • 6 Няма държава

    42 6 Отговор
    Та разбрахте ли защо ни приеха в еврозоната , и приехме еврото

    Коментиран от #82

    18:50 03.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Руската опозиция зад граница

    12 34 Отговор
    разкри, че Орбан е вербуван от КГБ 1980г.

    Коментиран от #60, #61, #63

    18:50 03.11.2025

  • 9 Ганя Путинофила

    10 33 Отговор
    Това беше целта на Маскалия! Да разбуни Европа и тя да плаща!
    Маскаля няма да прости на Европа, че тя живее по добре от Маскалия!

    18:52 03.11.2025

  • 10 ?????

    32 5 Отговор
    Върви им на хората с премиери.
    На нас ни върви с чужди кчи синове.

    18:52 03.11.2025

  • 11 Сталин

    22 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ами като дойдат на власт пак комунистите ще конфискуваме хотела с водопада и чекмеджетата и уменията на другите Гробари ще платим милиардите на Ротшилд

    Коментиран от #75

    18:52 03.11.2025

  • 12 Сатана Z

    24 4 Отговор
    БГ то плащаше репарации на Гърция 560 години ,та няма да я изплашат и още 100 години да плаща за поредната загубена война ,в която взема дейно участие.

    18:53 03.11.2025

  • 13 Атина Палада

    20 5 Отговор
    ОрбанЕ,това го знаят и децата .

    Коментиран от #28

    18:53 03.11.2025

  • 14 Факти

    10 32 Отговор
    Най-голямата сметка я плаща Русия. Тя изгуби най-много хора. Тя изгуби европейските пазари. Тя стана васал на Китай. Войната ще свърши и Украйна ще се оправи. Русия никога няма да се оправи.

    18:53 03.11.2025

  • 15 ОРБАН

    10 22 Отговор
    Може да позволим парите на Унгария да отидат в Русия но никога в Украйна.Това съм го споделил и с Румен Радев и той е напълно съгласен с мен и каза че ще последва моят опит и ще го приложи в България.

    18:54 03.11.2025

  • 16 Жалки крадливи еничари!

    11 25 Отговор
    "...ще подкрепяме унгарските семейства, унгарския бизнес и унгарските пенсионери ..."
    Така ги подкрепяш, че станаха най-бедните в ЕС. Селяка орбан работи за хората, като наш Шиши.

    18:55 03.11.2025

  • 17 Бай Ганьо

    7 20 Отговор
    Дреме ми за руските активи

    18:56 03.11.2025

  • 18 Орбан има Стокхолмски синдром

    8 21 Отговор
    след като руснаците откраднаха големи маджарски територии /Сталин/ и ги подариха на Украйна
    и след като руски танкове газиха Будапеща 1957г.

    18:57 03.11.2025

  • 19 касата

    10 27 Отговор
    Орбан се оказа по-голям смотаняк и палячо, даже и от педофила Путин!

    18:58 03.11.2025

  • 20 Pyccкий Карлик

    9 21 Отговор
    Колкото и да плати Европа това са жалки копейки в сравитие с цената която плаща Русия. Дотук 500 000 кобзона, 18 трилиона рубли на вятъра и репутация ниже плинтуса 😁

    Коментиран от #30

    18:58 03.11.2025

  • 21 Историята помни

    8 14 Отговор
    През 2008 г. Орбан критикува Кремъл – наричаше други европейски правителства „марионетки на Москва“ и определяше одобрението на проекта „Южен поток“ от предишното правителство за държавна измяна.

    Изведнъж през 2009 г. всичко се промени. Орбан неочаквано се появи на събора на “Единна Русия” в Санкт Петербург, където се срещна с Путин. Той веднага спря да критикува Русия, а година по-късно, когато Орбан отново стана премиер на Унгария, се превърна в един от ключовите апологети на Путин в Европа.

    Какво се случи с Орбан за толкова кратък период от време?

    Пълен куфар с пари

    "Веднъж през пролетта на 1994 г., в навечерието на изборите, преводачът на Могилевич ми донесе куфар с 1 милион марки."
    Едва след парламентарните избори разбрах, че младежът на когото връчих куфара с 1 млн. ДМ е Виктор Орбан от Фидес. Могилевич го нарече „решаващ фактор в предизборната кампания“.
    През 2008 г., криминалния крал Семьон Могилевич е арестуван в Москва не по искане на ФСБ, а за укриване на данъци.
    Дитмар Клодо смята, че за да осигури освобождаването си, Могилевич е предал част от активите си и е споделил с Кремъл документите си, компрометиращи Виктор Орбан.
    „За съжаление днес Орбан е марионетка, която следва инструкциите на Путин“, коментира Клодо пред The Insider. Той смята, че в замяна на свободата си Могилевич е предал компрометиращите записи на ФСБ Николай Патрушев. Веднага след ареста на Могилевич , Орбан направи рязък завой в политиката си.

    Коментиран от #58

    19:00 03.11.2025

  • 22 Защо

    7 10 Отговор
    не се спасяваш в БРИКС?Насила ли те държат в ЕС?

    Коментиран от #34

    19:01 03.11.2025

  • 23 Само да попитам

    9 13 Отговор
    Ами ако Путлер реши че в Унгария има ф ашисти Ко праим

    19:02 03.11.2025

  • 24 Ако бях

    8 3 Отговор
    Орбан,щях да вкарам Унгария в РФ!

    19:02 03.11.2025

  • 25 русия си е платила сметката

    8 4 Отговор
    има 360 милиарда руски пари блокирани в чужбина

    19:02 03.11.2025

  • 26 Наблюдател

    6 10 Отговор
    Орбан някак си е обединил Буда и дебелян Магнитски в едно.

    Коментиран от #29, #32

    19:02 03.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Не знаех

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "Атина Палада":

    че си дете!Още много не знаеш!

    19:04 03.11.2025

  • 29 орбан

    5 10 Отговор

    До коментар #26 от "Наблюдател":

    е типичен турчин

    Коментиран от #70

    19:04 03.11.2025

  • 30 Миризлив руски палячо -крепостен

    8 10 Отговор

    До коментар #20 от "Pyccкий Карлик":

    Да, ама на нас Путин ни каза, че като победим, живота ни ще стане прекрасен, и ще станем много богати!

    19:04 03.11.2025

  • 31 Не разбирам

    7 8 Отговор
    Орбан защо стои в ЕС?

    Коментиран от #41

    19:05 03.11.2025

  • 32 чутовно

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Наблюдател":

    феноменален си...почИти като гуемото Д.

    19:06 03.11.2025

  • 33 Брачед

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Ами ти,...от кои си? Ти няма ли да плащаш?

    Коментиран от #42

    19:06 03.11.2025

  • 34 Атина Палада

    3 3 Отговор

    До коментар #22 от "Защо":

    Защото оглавява новият ЕС! Кукловодите така са решили ...Пешките им в БрУсел вече не им били необходими...

    19:06 03.11.2025

  • 35 Дудов

    10 5 Отговор
    Единствения читава политик в ЕС

    19:07 03.11.2025

  • 36 Европеец

    6 7 Отговор
    Плащам на Украина,за да не ме убие Путин!

    19:07 03.11.2025

  • 37 Прав е!

    5 11 Отговор
    Русия обра Украйна и си присъедини 4 области, сащ си пласират стоките, а ние не смеем един Лукоил да одържавим. Русия трябва да си плати за кражбите с конфискация на активи и репарации.

    19:08 03.11.2025

  • 38 Научна фантастика

    7 4 Отговор
    Как биха ви звучали тези думи от устата на български премиер?

    19:08 03.11.2025

  • 39 Некой си

    10 4 Отговор
    Овчари коментират тук. Явно никога не са ходили в Унгария. Ние приличаме на Бангладеш в сравнение с тях!

    Коментиран от #45, #52

    19:08 03.11.2025

  • 40 Време е

    2 1 Отговор
    за Време разделно....

    19:09 03.11.2025

  • 41 Дрът русофил

    8 9 Отговор

    До коментар #31 от "Не разбирам":

    И аз не разбирам защо нашите руски еничари не заминават за Раша?

    Коментиран от #46, #59

    19:09 03.11.2025

  • 42 Този ще им прави

    2 4 Отговор

    До коментар #33 от "Брачед":

    🎺-и на всеки поотделно

    19:11 03.11.2025

  • 43 пенсионер

    6 10 Отговор
    Орбан е пътник, но още не го е осъзнал. Толкова години да ядеш от залъка на унгарците и нищо полезно да не правиш. Знае само да се подмазва на терориста путинец.

    19:11 03.11.2025

  • 44 Защо,кога и как

    5 3 Отговор
    Маджария,стана Унгария?

    19:11 03.11.2025

  • 45 Още един неграмотен русофил

    7 4 Отговор

    До коментар #39 от "Некой си":

    Така е. Там инвестираха цяла Европа, Япония и Корея. Дори произвеждат Мерцедес и Тойота! Путин не е инвестирал 1 рубла.
    Ав България никой не иска да инвестира. Дори путин.

    Коментиран от #50

    19:12 03.11.2025

  • 46 Ами те

    3 2 Отговор

    До коментар #41 от "Дрът русофил":

    И за Украйна не искат...нали я подкрепят?

    Коментиран от #51

    19:12 03.11.2025

  • 47 Орбан,Вучич и Фицо

    2 6 Отговор
    Фики,Шики и Мики ще бягат в Москва!

    19:12 03.11.2025

  • 48 Дон Корлеоне

    6 6 Отговор
    Орбан май ще се окаже пасивен педофил,също като Путин?!

    19:13 03.11.2025

  • 49 Фори

    4 2 Отговор
    Писка вика но не иска да напуска ЕС! Мазохист ли е или по умен от Възраждане?

    19:13 03.11.2025

  • 50 Инвестирал

    0 3 Отговор

    До коментар #45 от "Още един неграмотен русофил":

    е в теб!

    19:13 03.11.2025

  • 51 Учуден

    5 7 Отговор

    До коментар #46 от "Ами те":

    Защо копейките като ги пращат да живеят в Русия гледат като отровени от гъби, сърдят се, пенявят се и си плюят в пазвата?!

    Коментиран от #55, #56, #57

    19:13 03.11.2025

  • 52 гай Баньо

    4 2 Отговор

    До коментар #39 от "Некой си":

    Още по времето на соца бяха доста напред от нас , и не само !

    19:15 03.11.2025

  • 53 Справедлив

    4 5 Отговор
    Браво на Виктор Орбан. Това е политик.

    19:15 03.11.2025

  • 54 Кажете

    4 3 Отговор
    един нормален приятел на Русия!

    19:16 03.11.2025

  • 55 пиночет

    5 2 Отговор

    До коментар #51 от "Учуден":

    Защото никой не му пука за тях,ако отидат в Русия нашите копейки,ще ги изпратят на фронта или да чистят кенефите в Кремъл

    Коментиран от #64

    19:17 03.11.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Отива се трудно

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Учуден":

    Три години,през филтрационен лагер!

    19:17 03.11.2025

  • 58 Ами

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Историята помни":

    Някак си пропускаш, че Сорос вкара Орбан в политиката и във влстта.
    След това пък взе, че го изкара.
    После пък народа взе, че пак вкара Орбан във властта.
    Тогава пък Орбан взе, че изкара Сорос от Унгария.
    Но версията за куфарчето с марките е много интересна :)

    19:17 03.11.2025

  • 59 Атина Палада

    0 5 Отговор

    До коментар #41 от "Дрът русофил":

    ЕС затвори границите..На Изток е забранено.Грози те затвор,ако те хванат,че пътуваш на Изток .Само за САЩ са отворени границите,но пък САЩ не ви искат..Не искат нито русофили,нито русофиби..

    Коментиран от #87

    19:17 03.11.2025

  • 60 Уффф ..., Божкеее...!

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Руската опозиция зад граница":

    И дори да е вярно ,размърдай си едната мозъчна клетка-какво те топли това...?!

    19:18 03.11.2025

  • 61 ?????

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Руската опозиция зад граница":

    Ха ха.
    Прочети това онова преди да мъчиш клавиатурата.
    Руската опозиция в България в лицето на Генадий Гудков също разкри че той някога си бил вербувал Тръмп.
    За руските клиенти на Сорос всеки мислещ нормално и не подчиняващ се на тяхните повели е вербуван някога от КГБ, а още по-добре ако е вербуван лично от Путин.

    Коментиран от #65

    19:18 03.11.2025

  • 62 Плащаме

    1 4 Отговор
    Оказва се,че само Украйна,може да спре лудия с Орешника!

    Коментиран от #67

    19:19 03.11.2025

  • 63 НАЛИ?!

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Руската опозиция зад граница":

    Ами вие така говорихте и за Тръмп!
    Че бил вербуван от КГБ и е бил агент на Путин-
    ,,Агент Краснов"...!
    Ама много бързо забравихте за тази мантра...?!

    19:20 03.11.2025

  • 64 Атина Палада

    1 3 Отговор

    До коментар #55 от "пиночет":

    Защо бре,вие американофилите, кво чистите в САЩ?

    Коментиран от #74

    19:20 03.11.2025

  • 65 ?????

    3 2 Отговор

    До коментар #61 от "?????":

    В интерес на истината Генадий Гудков бързо се уплаши и се постара да изтрие тая негова глупост.
    Но следите остават винаги.

    19:20 03.11.2025

  • 66 Ким Чен

    1 1 Отговор
    и Орбан ,от един баща ли са?

    Коментиран от #105

    19:21 03.11.2025

  • 67 Ами айде де!

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "Плащаме":

    Вече ще се пенсионирам,в очакване на същото...!
    А то не идва и не идва...😨!

    19:21 03.11.2025

  • 68 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    3 3 Отговор
    Нас със Орбан ни свързва педофилията

    19:22 03.11.2025

  • 69 Дон Дони

    3 1 Отговор
    Тръмп тръгнал да търси нобелова награда за мир уж потушил осем конфликта но се оказа че няма ни един! На път да разпали нови два, Венецуела и Нигер! Налага санкции а ни дължи неустойка за Ф16! И продължава с наглостта един клоун, артист и по Коледа ще ни го натресат със,, Сам в Къщи’’ !

    19:23 03.11.2025

  • 70 да де,

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "орбан":

    Е какъв друг да е? В ранното средновековие мого автори пишейки за унгрците ги наричат не угри (огури, огузи), а турци. Дори и съвременните унгарци твърдят, че езика им най много съвпада с турския и се разбират помеждуси най добре откокото на всеки друг чужд език.

    19:23 03.11.2025

  • 71 Факти

    4 6 Отговор
    Орбан е марионетка. Путин го държи с компромати.

    19:23 03.11.2025

  • 72 и връщаме 14-ата пенсия.

    2 2 Отговор
    тиквата:
    на наште пенционери на минимална им стига 50лв коледна добавка

    19:23 03.11.2025

  • 73 Марков

    4 6 Отговор
    Орбан е шутът на Путин за Европа!

    Коментиран от #81

    19:23 03.11.2025

  • 74 пиночет

    2 3 Отговор

    До коментар #64 от "Атина Палада":

    Дреме ми за Сащ

    19:24 03.11.2025

  • 75 тиквата съм: аман заман не ги вземайте

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    ще ги намерите празни

    ще конфискуваме хотела с водопада и чекмеджетата

    19:26 03.11.2025

  • 76 Фотос

    0 0 Отговор
    Не трябва ли Путин да е зад Орбан?

    Коментиран от #79

    19:26 03.11.2025

  • 77 Цвети Янева

    4 0 Отговор
    Аз избрах еврото и Пеевски

    Коментиран от #80

    19:27 03.11.2025

  • 78 Двама

    3 0 Отговор
    Пътника.

    19:28 03.11.2025

  • 79 Дон Корлеоне

    4 0 Отговор

    До коментар #76 от "Фотос":

    Путин е пасивния

    Коментиран от #91

    19:28 03.11.2025

  • 80 Пепи Волгата

    4 0 Отговор

    До коментар #77 от "Цвети Янева":

    Аз избрах ЕВРОТО!

    Коментиран от #83, #84

    19:30 03.11.2025

  • 81 1678

    2 3 Отговор

    До коментар #73 от "Марков":

    Да бяха всички като орбан ,а шута май си ти но не на Путин а на хурсула

    19:31 03.11.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Поп фолк звездата Мария

    3 0 Отговор

    До коментар #80 от "Пепи Волгата":

    И аз избрах еврото

    19:31 03.11.2025

  • 84 Коцето Копейкин

    3 2 Отговор

    До коментар #80 от "Пепи Волгата":

    Пепи,и на мен всичко ми е в евро, ама нали трябва да хвърлим прах в очите на хората

    19:33 03.11.2025

  • 85 НОВОФАШИСТИТЕ ЩЕ ОТГОВАРЯТ

    2 3 Отговор
    За разпалването на войната в окраина.

    19:34 03.11.2025

  • 86 Цвети Янева

    3 1 Отговор
    Единствен Пеевски,мисли за хората

    19:34 03.11.2025

  • 87 ха, ха, ха...

    3 0 Отговор

    До коментар #59 от "Атина Палада":

    Ние пък сме си счупили краката да бързаме за на Изток или за Америка. То на Изток дори копейки като теб не искат и да чуят даже за кратко посещение, а се опитваш нас да облъчваш. Защо не показа снимки от 9 май на Червения площад как най модерния съвременен трактор на безаалоговата може се движи единствено ако е закачен за трактор?

    19:38 03.11.2025

  • 88 Винаги се намира някой

    1 1 Отговор
    Да извика.... ЦАРЯТ Е ГОЛ!!!

    19:40 03.11.2025

  • 89 Герги

    2 1 Отговор
    а би трябвало Унгария да я плати...

    19:42 03.11.2025

  • 90 ВЕЛИК ПРЕЗИДЕНТ

    1 1 Отговор
    Ето това е независим държавен глава,който го е грижа за народа.Ако бях унгарец,щях да съм горд с държавата си.....но сега се срамувам от своята.

    Коментиран от #95

    19:42 03.11.2025

  • 91 пиночет

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "Дон Корлеоне":

    Дончо ще свириш ли пак на вълшебна флейта за 5лв в подлеза на Централна Гара тази събота както последните 2години ?Ами просто да подготвя инструмента подходящо за концерта .

    Коментиран от #94

    19:44 03.11.2025

  • 92 махайте го тоя от Европа

    3 1 Отговор
    Мита, визи, такси и за половин година ФАЛИТ.
    Иначе цялата му клика цоцат евросубсидии и пишат учебници за схеми, пране на пари от олигархията.
    Малко са ги мачкали СССР по време на окупацията. Явно са успели да им промият мозъците там където боя не е помогнал.

    19:45 03.11.2025

  • 93 Божеее колко много безцентаджии

    2 1 Отговор
    Не разбрахте ли залудо щракате по копчетата!?!?!?
    Притяга се кранчето спряха мазалото....
    Тръмп анулира над 90% от договорите на USAID за оказване на помощ в чужбина.
    Край на НПО-тата и в България....
    Върховният съд разреши на администрацията на Тръмп да замрази 4 милиарда долара от фондове за чуждестранна помощ, отпуснати от Конгреса.
    А колко сладко беше... ама беше!!!

    „САЩ (по тяхна информация) са похарчили над 1 милиард долара за справяне с "руското влияние"!
    Българската ПЕТА КОЛОНА е получила от ФАЩ над 47 милиона долара ($47,709,686) за анти руска и антипрезидентска пропаганда.“

    19:47 03.11.2025

  • 94 Дон Корлеоне

    2 1 Отговор

    До коментар #91 от "пиночет":

    Опъвам Кабаева,даже ми плащат

    Коментиран от #100

    19:49 03.11.2025

  • 95 Не е

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "ВЕЛИК ПРЕЗИДЕНТ":

    Президент

    19:50 03.11.2025

  • 96 пиночет

    1 0 Отговор
    Идва краят на Путин

    19:51 03.11.2025

  • 97 Русенец

    0 1 Отговор
    Почвам да се замислям, дали това не е била целта изначало?
    Две суперсили се бият на широк плац, насред шаштисаната и суперстресирана Европа, която плаща ли плаща, само и само да не стигне патакламата до нея.

    19:52 03.11.2025

  • 98 Бункерен плъх-Плешивия охлюв

    2 0 Отговор
    Няма да мръдна от бункера

    19:53 03.11.2025

  • 99 Нищо ново

    0 1 Отговор
    Двама наглеци и подлеци

    19:53 03.11.2025

  • 100 пиночет

    1 1 Отговор

    До коментар #94 от "Дон Корлеоне":

    Кабаева може и да опъпаваш но ба щатти още продължава да ти разпъва розетката 🎯 периодично .

    19:53 03.11.2025

  • 101 Архимандрисандрит Бибиян

    1 0 Отговор
    Орган виси изпразнен од съдържание,самотен никому ненужен и спаружен.

    19:54 03.11.2025

  • 102 Коментарът ми.

    1 1 Отговор
    Двама типични подлеци и патологични лъжци на снимката.

    Коментиран от #104

    19:55 03.11.2025

  • 103 Архимандрисандрит Бибиян

    2 0 Отговор
    Слава на Русия ,закрилница на Православието !

    19:58 03.11.2025

  • 104 Хъм...,така ли...?!

    1 0 Отговор

    До коментар #102 от "Коментарът ми.":

    А ако на снимката бяха Боко и Шиши...
    Те пък да не би да са...Ангелчета...😝?!

    20:02 03.11.2025

  • 105 Уважавам напъна ти...

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Ким Чен":

    ...за нещо умно и оригинално...!
    Но на практика,се чу само едно...,,тр@ц"...🤣!

    20:05 03.11.2025

