Нощен кошмар! Украинските дронове с голям обсег разтърсват Русия
  Тема: Украйна

Нощен кошмар! Украинските дронове с голям обсег разтърсват Русия

31 Октомври, 2025 21:59

Западни наблюдатели казват, че украинските атаки срещу енергийната инфраструктура на Русия досега са имали сериозен, но не и парализиращ ефект

Нощен кошмар! Украинските дронове с голям обсег разтърсват Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

На тайно място в украинската провинция множество бойни дронове се сглобяват нощем при почти пълна тишина, за да нанасят удари дълбоко навътре на територията на Русия, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Целите им са стратегически - нефтопреработвателни заводи, складове за гориво и военни логистични центрове. От лятото нкампанията на Украйна с дронове с голям обсег се засили драстично, като удари енергийната инфраструктура в цяла Русия и изтощи въздушната отбрана на страната, отбелязва агенцията.

Изработени от части, произведени в широка мрежа от работилници, тези дронове сега летят много по-далеч, отколкото когато и да било досега след началото на войната.

Офицери в бронежилетки се движат с бърза увереност, а фаровете им светят в червено, за да останат скрити. Двигателите бръмчат като стари мотоциклети, а изгорелите газове се стелят в безлунната нощ.

Минути по-късно, един след друг, дроновете излитат от импровизирана писта и се отправят на изток. Ударите причиняват недостиг на бензин в Русия, като налагат дори нормиране в някои региони и подчертават нарастващата уязвимост на инфраструктурата на страната, посочва АП.

Генерал-лейтенант Васил Малюк, началник на украинската Служба за сигурност, заяви днес, че досега Украйна е атакувала около 160 рафинерии, помпени станции и други съоръжения на руската нефтена промишленост от началото на годината, съобщи ДПА.

През септември и октомври са атакувани 20 съоръжения, каза шефът на разузнавателната служба в Киев. "Те включват шест нефтопреработвателни завода, два нефтени терминала, три нефтени депа и девет нефтопреносни помпени станции", каза Малюк, цитиран от новинарската агенция Интерфакс-Украйна.

Според оценките на Малюк на руския пазар липсва около една пета от необходимите му нефтопродукти. Той отбеляза, че капацитетът на Русия за преработка на нефт е намален с около 37%. Изчисленията на експерти в нефтената промишленост също достигат до приблизително същите цифри, отбелязва ДПА.

Малюк каза още, че Украйна взема на прицел руската нефтопреработвателна промишленост, защото тя финансира лъвския пай от руския отбранителен бюджет.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски призова за налагане на санкции върху още 340 танкера от "сенчестия флот" на Русия. Корабите се използват за износ на руски петрол, заобикаляйки съществуващите ограничения. Зеленски направи оценка, че Русия може да разполага с общо над 1500 такива кораба, плаващи под различни флагове, съобщи ДПА.

Западни наблюдатели казват, че украинските атаки срещу енергийната инфраструктура на Русия досега са имали сериозен, но не и парализиращ ефект. Украинските дронове многократно са нанасяли удари по 16 големи руски рафинерии, които представляват около 38% от номиналния капацитет за рафиниране на петрол в страната, според скорошно изследване на "Карнеги Ендоумънт" (Carnegie Endowment), американски мозъчен тръст, цитирано от Асошиейтед прес.

Според изследването обаче реалното въздействие е било значително по-ограничено - повечето заводи са възобновили работата си в рамките на няколко седмици, а производството на рафинирани продукти в Русия е било компенсирано от неизползван капацитет и съществуващи излишъци от гориво.

Дълбоките удари обаче дадоха в ръцете на Киев инициативата в един важен момент, отбелязва АП. САЩ и Европа засилват санкциите срещу руската петролна индустрия, въпреки че искането на Украйна за американски ракети "Томахок" с голям обсег е в застой.

Президентът Володимир Зеленски твърди, че подобрените способности на Украйна за удари с голям обсег нанасят реални щети, като принуждават Кремъл да внася гориво и да ограничава износа. "Смятаме, че те са загубили до 20% от запасите си от бензин - пряко в резултат на нашите удари", каза Зеленски пред журналисти на брифинг в Киев.

На тайната стартова площадка командирът, който ръководи операцията - широкоплещест мъж, идентифициран само с позивната Фидел в съответствие с украинските военни правила - наблюдава с очила за нощно виждане как дроновете се издигат в звездното небе.

"Дроновете се развиват", каза Фидел пред Асошиейтед Прес. "Вместо да летят до 500 километра, сега летят до 1000... Три фактора са необходими за успешната операция - дроновете, хората и планирането. Искаме да постигнем най-добрите резултати. За нас това е свята мисия", добави украинският командир.

Голяма част от украинския флот от дронове е местно производство. "Лютий", водещият модел дрон при нощните атаки, е безпилотен летателен апарат с височина до кръста, с корпус с форма на наденица, перка отзад и характерна триъгълна опашка.

Той не изглежда нито елегантен, нито заплашителен - по-скоро прилича на продукт от "Хоум Депо" (Home Depot), една от най-големите американски търговски вериги за строителни материали, отколкото на продукт на отбранителната компания "Локхийд Мартин" (Lockheed Martin). Но лесният монтаж означава, че дронът "Лютий" може да се прикрива и постоянно да се усъвършенства - оптимизиран, за да се промъква през строго наблюдаваното въздушно пространство на предната фронтова линия.

Типичен за украинската философия за военно производство без излишни украшения, "Лютий" (чието име означава "свиреп" на украински) се превърна в символ на национална гордост и наскоро бе изобразен на пощенска марка в Украйна.

Обхватът на тези дронове - като някои модели удвоиха обхвата си през последната година, за да атакуват рутинно цели в радиус до 1000 километра от границата - бележи промяна в географията на конфликта, посочва АП. Атаките преди година нанасяха щети на рафинерии в много по-малък обхват, предимно в западните гранични райони на Русия. Разходите също намаляха, което поставя на изпитание скъпите системи за противовъздушна отбрана, като в Украйна вече се произвеждат дронове с голям обсег на действие за едва 55 000 долара.

"Това, което виждаме, е, че Украйна става все по-добра в пренасянето на войната на територията на Русия", каза Адриано Босони, директор по аналитичната дейност в глобалната компания за анализ на риска "Ар Ей Ен И" (RANE), базирана в Ню Йорк. "През по-голямата част от войната Русия изхождаше от предположението, че собствената ѝ територия е в безопасност. Вече не е така", добави той.

Стратегическата логика е изтощаване чрез логистика, твърди Босони - като принуждава Русия да пренасочи доставките и да ангажира противовъздушната отбрана в по-широка зона, Киев се стреми да намали способността на Москва да поддържа мащабни операции.

Международната агенция по енергия (МАЕ) със седалище в Париж твърди, че повтарящите се удари с дронове са намалили капацитета за рафиниране на петрол на Русия с около 500 000 барела на ден. Това е предизвикало недостиг на гориво на вътрешния пазар и е ограничило износа на дизелово гориво и реактивно гориво, въпреки че общото световно производство на петрол остава устойчиво, а цените - стабилни.

Собствените способности на Киев да нанася удари позволяват независими изстрелвания на дронове, като заобикалят необходимото одобрение от Запада за внос на оръжия с голям обсег. Тази автономност предшестваше по-строгите санкции срещу Русия - съюзниците ескалираха действията си едва след като Украйна прекара месеци наред в удари по руски рафинерии, отбелязва АП.

На практика всяка мисия е урок по компромиси, посочва АП. По-малко от 30% от дроновете достигат зоната на целта, така че е необходимо щателно планиране, каза Фидел, размишлявайки върху човешката цена. "Войната се стовари върху нашето поколение, за да можем да се борим за нашите деца и те да може да живеят в свободна, демократична страна", заяви той. "В момента трупаме опит, който ще бъде използван от всяка държава в света, и плащаме цената с нашия живот и живота на нашите приятели", каза в заключение Фидел.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 39 гласа.
Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван Симеонов

    17 40 Отговор
    Русийката си заминава, никакви буревесници, посейдони, орешници и други такива бутафории няма да й помогнат.

    Коментиран от #8, #22, #48

    21:25 31.10.2025

  • 2 Сатана Z

    41 10 Отговор
    Щом фашистката пропаганда ме спира да лъже това означава ,че за Укро нацисткият режим нещата са много ,ама много зле.Слава на Русия

    Коментиран от #26

    21:25 31.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Още новини от Украйна

    38 6 Отговор
    Камък върху камък няма да остане от Укрия в борбата на Русия срещу украинския нацизъм.

    21:27 31.10.2025

  • 5 Бай Стамат

    38 4 Отговор
    Цялата западна преса днес пише колко е зле положението на украо на фронта. Вие винаги изоставате.
    Ясно е защо пишете тези статии. Като подложки още не сте уведомени какво е положението и не ви е наредено какво да пишете.

    21:27 31.10.2025

  • 6 Да бе, знаем, руснаците нямат ракети,

    33 2 Отговор
    яздят магарета, нямат яйца и масло, Путин умрятри пъти и долара стана 200 рубли и се бият със сапьорски лопатки.

    21:28 31.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ти отдавна си си

    19 3 Отговор

    До коментар #1 от "Иван Симеонов":

    заминал....

    21:28 31.10.2025

  • 9 Абе

    29 3 Отговор
    Положението на фронта за украинците е фатално. Тези лъжливистатии намс да им помогнат.

    21:29 31.10.2025

  • 10 Явно, някой украински град съвсем

    32 4 Отговор
    скоро ще изгуби каквото и да е било стратегическо значение щом почват да пускат такива евтино пропагандни статийки.

    21:33 31.10.2025

  • 11 Фернандо Редондо

    6 26 Отговор
    Русия и копейките ни обясняват как Украйна от 2014 г., осем години „бомбардирала собствените си градове“ и убивала десетки хиляди, което било причината руZия да се намеси. Интересно, че от 2022 насам - при пълномащабна война и далеч по-големи възможности - такива „бомбардировки“ изведнъж спряха. Ако Украйна наистина го е правила тогава, защо не го прави сега? Отговорът е елементарен - защото никога не го е правила. Мирише на типична руска лъжа, гарнирана с пропаганда по стар московски тертип.

    Коментиран от #13

    22:00 31.10.2025

  • 12 Фейк на часа

    20 2 Отговор
    Поредният фейк на сайтът "Фейкове".

    22:00 31.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 си дзън

    6 12 Отговор
    Розовите фламинга много обичали рафинерии.

    22:03 31.10.2025

  • 15 Баш Балък

    16 2 Отговор
    Укрите все попиляват Русия, и все нае.б.ани.

    Коментиран от #17

    22:04 31.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гледайте сега АЛ ДЖАЗИРА

    7 17 Отговор
    Раша гори ужасно в десетки градове. Стотици хиляди се евакуират под мощна заря

    Коментиран от #23, #27

    22:05 31.10.2025

  • 19 Pyccкий Карлик

    9 13 Отговор
    Пълна лъжа !!!
    Руснаците пабеждават, а pyccкая ПВО лучшая в мире.
    Още Четири Года и Покровск ке падне 😁

    Коментиран от #44, #47

    22:05 31.10.2025

  • 20 Българин

    5 12 Отговор

    До коментар #16 от "Удри бе!":

    В Покровск няма живо ватенки!

    22:07 31.10.2025

  • 21 ?????

    16 2 Отговор
    Само да попитам колко км. навътре в Русия са доблестните украинци?
    Или тва е друго? А?

    22:07 31.10.2025

  • 22 КЗББ и ДП

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Иван Симеонов":

    Ненормалници

    22:08 31.10.2025

  • 23 си дзън

    7 10 Отговор

    До коментар #18 от "Гледайте сега АЛ ДЖАЗИРА":

    Зарята над русията е за победата при Покровск.

    22:09 31.10.2025

  • 24 Покровск е обречен

    15 1 Отговор
    това е заглавието на статия във Френско издание. Остър недостиг на пехотинци заплашва не само Покровск, но и последната агломерация на Донбас - Славянск и Краматорск. Въоръжените сили на Украйна се оказаха в ситуация на "претоварване на възможностите си". Казва източника. Кризите са в няколко посоки едновременно, от Купянск до Покровск, показват остър недостиг на пехота във въоръжените сили на Украйна. Анализаторите смятат, че агломерацията Покровская вече е обречена. Това се казва в публикацията на Френски вестник вестник. Авторите на публикацията отбелязват, че ситуацията в Покровск е критична. Към днешна дата около 80% от територията на града вече е в "сивата зона", според картите на проекта за мониторинг на дълбоката държава. Това създава голяма опасност за съседния Мирноград. Според повечето военни анализатори които сега смятат, че Покровско -Мирноградската агломерация вече е обречена. Изданието прогнозира, че през следващите седмици можем да очакваме маневра за изтегляне на украинските войски от този "джоб", за да избегнем ненужни загуби.Основният проблем остава липсата на хора. На теория Украйна вече има нови укрепления на север от Покровск. "Но въпросът е дали въоръжените сили на Украйна имат достатъчно пехота, за да окупират и задържат тези укрепления", отбелязват френските журналисти.

    22:11 31.10.2025

  • 25 разтърсват…

    11 1 Отговор
    розовите си ууукраински бузки

    22:13 31.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Гост

    4 8 Отговор
    Бият ги, като маче у дирек 🎃

    22:13 31.10.2025

  • 29 1678

    9 2 Отговор
    Пълни глупости

    Коментиран от #33

    22:13 31.10.2025

  • 30 Пора

    3 11 Отговор
    Путинова русия умира.

    Коментиран от #32

    22:15 31.10.2025

  • 31 Кошмара е

    5 2 Отговор
    Кошмара е за Анатолия.. Колко си хубава !! а та гръмна отвсякъде!!

    22:16 31.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 9656

    3 8 Отговор

    До коментар #29 от "1678":

    Няма глупости Руснаци мрат на поразия.

    22:16 31.10.2025

  • 34 Гост

    11 2 Отговор
    Сглобявали дронове тихо, на тъмно и без да слушат музика по радиото. А после ги пренасяли с велосипеди до поляната за изстрелване.
    А Зайо-байо и Ежко-бежко извършвали логистични операции, съглсувани с другите щабове чрез пощенски гугутки.
    ДЪНОООООООО!

    Коментиран от #37

    22:18 31.10.2025

  • 35 Пич

    9 2 Отговор
    Ако това е вярно , спирайте преговорите , и само малко изчакайте Украйна да превземе Москва !!! Стиска ли ви ?! Или...... знаете , че плещите глупост върху глупост !!!

    Коментиран от #38

    22:18 31.10.2025

  • 36 Копейки не се напъвайте

    4 9 Отговор
    Путин загуби тази война.Загуби и русийката си.

    Коментиран от #45

    22:21 31.10.2025

  • 37 Иво

    2 5 Отговор

    До коментар #34 от "Гост":

    ...и един милион при Кобзон.Толкоз

    22:22 31.10.2025

  • 38 Копейкотрошач

    1 6 Отговор

    До коментар #35 от "Пич":

    Вратлето ти е много тънко.

    Коментиран от #53

    22:23 31.10.2025

  • 39 Рускиня

    6 2 Отговор
    Западни наблюдатели казват, че украинските атаки срещу енергийната инфраструктура на Русия досега са имали сериозен, но не и парализиращ ефект

    Анатоли, ГЪДЕ Е КОШМАРА?
    Бомбастично заглавие!

    22:23 31.10.2025

  • 40 Лост

    7 1 Отговор
    А как започва като някоя приказка тази статия.Офицери с бронежилетки на които фаровете светели в червено.Изгорелите газове се стелели в безлунната нощ.Кой ги измисля тези глупости.

    22:23 31.10.2025

  • 41 Иван де Ла Пеня

    1 5 Отговор
    Руснаците и копейките казват, че в Одеса и Харков били руснаци и затова тези градове трябвало да станат руска собственост. Това че не е така, Не е. Ама пропускат да кажет, че в самата Русия не са руснаци а има 21 републики с различни народи.. Та тръгнали са да дирят сметка какви са хората в Одеса, а не поглеждат какви са примерно в Дагестан, Тува, Бурятия, Якутия... Нали Путин каза, че всеки народ има правото на идентичност и да се самоопределя, визирайки рускоговорящите в ДНР и ЛНР? Защо не позволява на републиките да се самоопределят и да решат дали искат да са част от тюрмата на народите или да са независими?

    22:24 31.10.2025

  • 42 Ганчев

    1 5 Отговор
    Удри по руски-фашистката зган! До последната ватенка в Русия по В САЩ го решиха вече.

    22:25 31.10.2025

  • 43 Ех мечти на Урко фашисти

    5 0 Отговор
    Урки ненормални сте

    22:26 31.10.2025

  • 44 Супатааа, карлик

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Pyccкий Карлик":

    супатаааааа

    22:27 31.10.2025

  • 45 Рускиня

    6 1 Отговор

    До коментар #36 от "Копейки не се напъвайте":

    “Путин загуби тази война”

    Украйна загуби 30% територия и 2,000,000 военни
    + за милиарди долари военно снаражение от ЕС и САЩ.

    Коментиран от #51

    22:27 31.10.2025

  • 46 БЕСАРАБСКИ ФРОНТ

    3 0 Отговор
    ТОВА СА НАШИ НОВИНИ И МОЖЕ ДА НЕ СА ВЕРНИ

    22:30 31.10.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Пандора

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Иван Симеонов":

    И какао следва? Някой заблуждава ли се, че такива атаки ще останат без отговор?
    А за сигурността на рафинериите по цял свят ще трябват толкова средства от тук нататък, че карането на коли ДВГ ще стане лукс.

    22:34 31.10.2025

  • 49 Артьом Дмитрук от Върховната рада

    2 0 Отговор
    на Украйна казал, че катастрофалната ситуация в Украйна постепенно се движи към колапс на фона на промяна в позицията на Доналд Тръмп по украинския конфликт. "Мобилизацията се провали, фронтът се изпразва, страната изгаря отвътре. Всички виждат, че войната е към своя край, но този край няма да бъде политически, а човешки - когато няма такива, които могат да бъдат хвърлени на фронта", казваа Дмитрук.

    22:34 31.10.2025

  • 50 Перо

    4 0 Отговор
    Руснаците извадиха нови видове дронове, засичащи мястото на излъчване на сигнала за управление на украинските дронове, индивидуално и в радиомрежа! След установяване локацията на целта /целите/, следва огнен смерч и тотално унищожаване на командния център! Да не говорим за средствата за радиоелектронна борба и пълната загуба на сигнала са управление на първичните украински дронове към руските цели! Просто силите са абсолютно неравни във всяко отношение, а ЕС налива огромни средства в каца, без дъно!

    Коментиран от #54

    22:34 31.10.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Президентът на Венецуела

    3 0 Отговор
    Николас Мадуро на фона на струпването на Американски сили в Карибския регион се е обърнал към Русия за помощ с искане за доставка на ракети, радари и модернизирани самолети, след като е проучил поверителни документи. Той е изпратил и съответно писмо с молба до Руския президент Владимир Путин. Казва източника. Венецуелските власти, според документите, също са се обърнали към Китай и Иран с искане за военна помощ и оборудване за укрепване на отбраната. В писмо до китайския президент Си Дзинпин, според WP, Мадуро е поискал "засилено военно сътрудничество" между двете страни, за да се противопостави на "ескалацията на отношенията между САЩ и Венецуела".
    След получаването на молбата Руски самолет Ил-76 е пристигнал в Каракас, а на следващия ден Русия ратифицира споразумение за стратегическо партньорство и сътрудничество с Венецуела.

    22:38 31.10.2025

  • 53 Пич

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "Копейкотрошач":

    Но както точно ти добре знаеш , Хора ми е много дебел !!!

    22:38 31.10.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 То....

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "По Спокойно":

    По дефолт и ти трябва да си мъж ! Но ни от уста го вадиш , ни от заден хангар ! Тази жена е по голям мъж от тебе !!!

    Коментиран от #56

    22:41 31.10.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Важното е, че Европа прогресивно обеднява наливайки пари в дупката Украйна.

    22:46 31.10.2025

  • 58 Рускиня

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "По Спокойно":

    Поправка!
    Загинали украински военни 3,000,000 😂
    Може пак да напишеш нещо за твоята леля!

    22:47 31.10.2025

  • 59 Рускиня

    0 0 Отговор
    Благодаря за премахнатия 51🍀

    22:49 31.10.2025

