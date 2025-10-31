Нощен кошмар! Украинските дронове с голям обсег разтърсват Русия

На тайно място в украинската провинция множество бойни дронове се сглобяват нощем при почти пълна тишина, за да нанасят удари дълбоко навътре на територията на Русия, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Целите им са стратегически - нефтопреработвателни заводи, складове за гориво и военни логистични центрове. От лятото нкампанията на Украйна с дронове с голям обсег се засили драстично, като удари енергийната инфраструктура в цяла Русия и изтощи въздушната отбрана на страната, отбелязва агенцията.

Изработени от части, произведени в широка мрежа от работилници, тези дронове сега летят много по-далеч, отколкото когато и да било досега след началото на войната.

Офицери в бронежилетки се движат с бърза увереност, а фаровете им светят в червено, за да останат скрити. Двигателите бръмчат като стари мотоциклети, а изгорелите газове се стелят в безлунната нощ.

Минути по-късно, един след друг, дроновете излитат от импровизирана писта и се отправят на изток. Ударите причиняват недостиг на бензин в Русия, като налагат дори нормиране в някои региони и подчертават нарастващата уязвимост на инфраструктурата на страната, посочва АП.

Генерал-лейтенант Васил Малюк, началник на украинската Служба за сигурност, заяви днес, че досега Украйна е атакувала около 160 рафинерии, помпени станции и други съоръжения на руската нефтена промишленост от началото на годината, съобщи ДПА.

През септември и октомври са атакувани 20 съоръжения, каза шефът на разузнавателната служба в Киев. "Те включват шест нефтопреработвателни завода, два нефтени терминала, три нефтени депа и девет нефтопреносни помпени станции", каза Малюк, цитиран от новинарската агенция Интерфакс-Украйна.

Според оценките на Малюк на руския пазар липсва около една пета от необходимите му нефтопродукти. Той отбеляза, че капацитетът на Русия за преработка на нефт е намален с около 37%. Изчисленията на експерти в нефтената промишленост също достигат до приблизително същите цифри, отбелязва ДПА.

Малюк каза още, че Украйна взема на прицел руската нефтопреработвателна промишленост, защото тя финансира лъвския пай от руския отбранителен бюджет.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски призова за налагане на санкции върху още 340 танкера от "сенчестия флот" на Русия. Корабите се използват за износ на руски петрол, заобикаляйки съществуващите ограничения. Зеленски направи оценка, че Русия може да разполага с общо над 1500 такива кораба, плаващи под различни флагове, съобщи ДПА.

Западни наблюдатели казват, че украинските атаки срещу енергийната инфраструктура на Русия досега са имали сериозен, но не и парализиращ ефект. Украинските дронове многократно са нанасяли удари по 16 големи руски рафинерии, които представляват около 38% от номиналния капацитет за рафиниране на петрол в страната, според скорошно изследване на "Карнеги Ендоумънт" (Carnegie Endowment), американски мозъчен тръст, цитирано от Асошиейтед прес.

Според изследването обаче реалното въздействие е било значително по-ограничено - повечето заводи са възобновили работата си в рамките на няколко седмици, а производството на рафинирани продукти в Русия е било компенсирано от неизползван капацитет и съществуващи излишъци от гориво.

Дълбоките удари обаче дадоха в ръцете на Киев инициативата в един важен момент, отбелязва АП. САЩ и Европа засилват санкциите срещу руската петролна индустрия, въпреки че искането на Украйна за американски ракети "Томахок" с голям обсег е в застой.

Президентът Володимир Зеленски твърди, че подобрените способности на Украйна за удари с голям обсег нанасят реални щети, като принуждават Кремъл да внася гориво и да ограничава износа. "Смятаме, че те са загубили до 20% от запасите си от бензин - пряко в резултат на нашите удари", каза Зеленски пред журналисти на брифинг в Киев.

На тайната стартова площадка командирът, който ръководи операцията - широкоплещест мъж, идентифициран само с позивната Фидел в съответствие с украинските военни правила - наблюдава с очила за нощно виждане как дроновете се издигат в звездното небе.

"Дроновете се развиват", каза Фидел пред Асошиейтед Прес. "Вместо да летят до 500 километра, сега летят до 1000... Три фактора са необходими за успешната операция - дроновете, хората и планирането. Искаме да постигнем най-добрите резултати. За нас това е свята мисия", добави украинският командир.

Голяма част от украинския флот от дронове е местно производство. "Лютий", водещият модел дрон при нощните атаки, е безпилотен летателен апарат с височина до кръста, с корпус с форма на наденица, перка отзад и характерна триъгълна опашка.

Той не изглежда нито елегантен, нито заплашителен - по-скоро прилича на продукт от "Хоум Депо" (Home Depot), една от най-големите американски търговски вериги за строителни материали, отколкото на продукт на отбранителната компания "Локхийд Мартин" (Lockheed Martin). Но лесният монтаж означава, че дронът "Лютий" може да се прикрива и постоянно да се усъвършенства - оптимизиран, за да се промъква през строго наблюдаваното въздушно пространство на предната фронтова линия.

Типичен за украинската философия за военно производство без излишни украшения, "Лютий" (чието име означава "свиреп" на украински) се превърна в символ на национална гордост и наскоро бе изобразен на пощенска марка в Украйна.

Обхватът на тези дронове - като някои модели удвоиха обхвата си през последната година, за да атакуват рутинно цели в радиус до 1000 километра от границата - бележи промяна в географията на конфликта, посочва АП. Атаките преди година нанасяха щети на рафинерии в много по-малък обхват, предимно в западните гранични райони на Русия. Разходите също намаляха, което поставя на изпитание скъпите системи за противовъздушна отбрана, като в Украйна вече се произвеждат дронове с голям обсег на действие за едва 55 000 долара.

"Това, което виждаме, е, че Украйна става все по-добра в пренасянето на войната на територията на Русия", каза Адриано Босони, директор по аналитичната дейност в глобалната компания за анализ на риска "Ар Ей Ен И" (RANE), базирана в Ню Йорк. "През по-голямата част от войната Русия изхождаше от предположението, че собствената ѝ територия е в безопасност. Вече не е така", добави той.

Стратегическата логика е изтощаване чрез логистика, твърди Босони - като принуждава Русия да пренасочи доставките и да ангажира противовъздушната отбрана в по-широка зона, Киев се стреми да намали способността на Москва да поддържа мащабни операции.

Международната агенция по енергия (МАЕ) със седалище в Париж твърди, че повтарящите се удари с дронове са намалили капацитета за рафиниране на петрол на Русия с около 500 000 барела на ден. Това е предизвикало недостиг на гориво на вътрешния пазар и е ограничило износа на дизелово гориво и реактивно гориво, въпреки че общото световно производство на петрол остава устойчиво, а цените - стабилни.

Собствените способности на Киев да нанася удари позволяват независими изстрелвания на дронове, като заобикалят необходимото одобрение от Запада за внос на оръжия с голям обсег. Тази автономност предшестваше по-строгите санкции срещу Русия - съюзниците ескалираха действията си едва след като Украйна прекара месеци наред в удари по руски рафинерии, отбелязва АП.

На практика всяка мисия е урок по компромиси, посочва АП. По-малко от 30% от дроновете достигат зоната на целта, така че е необходимо щателно планиране, каза Фидел, размишлявайки върху човешката цена. "Войната се стовари върху нашето поколение, за да можем да се борим за нашите деца и те да може да живеят в свободна, демократична страна", заяви той. "В момента трупаме опит, който ще бъде използван от всяка държава в света, и плащаме цената с нашия живот и живота на нашите приятели", каза в заключение Фидел.