Силите за териториална отбрана ще охраняват източната граница на Полша с Русия и Беларус
  Тема: Украйна

31 Октомври, 2025 22:59 667 4

Полша за първи път започна да разработва планове за такива специализирани звена за гранична отбрана, за да подобри структурата на СТО, през 2022 г.

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Полският министър на националната отбрана Владислав Кошиняк-Камиш одобри формирането на четири бригади от Силите за териториална отбрана (СТО), които ще бъдат натоварени със задачата да охраняват границите с Русия и Беларус, предаде Полската агенция по печата (ПАП), цитирана от БТА.

Полша за първи път започна да разработва планове за такива специализирани звена за гранична отбрана, за да подобри структурата на СТО, през 2022 г. Съгласно проекта четири бригади на СТО ще бъдат разположени постоянно по източната граница на страната и ще поемат по-голямата част от задълженията за нейната охрана от други органи, включително от армията.

Кошиняк-Камиш потвърди днес, че е одобрена окончателната концепция за новия Компонент за гранична отбрана (КОП).

"Това е поредната стъпка към укрепването на източния фланг на НАТО и североизточната граница на Полша като част от Програмата за национално възпиране и отбрана "Източен щит", написа той в "Екс".

КОП ще работи в тясно сътрудничество с Граничната охрана и ще споделя отговорността за обезопасяването на ключова инфраструктура по границите с Русия и Беларус, включително на складове за материали, системи за наблюдение и за защита срещу дронове и други.

В бъдеще Компонентът ще бъде оборудван с усъвършенствани системи, включително противовъздушни и противотанкови ракетни установки, дронове, оръжия против дронове и евентуално лека артилерия.

Силите за териториална отбрана са петият род войски в рамките на полските въоръжени сили. Те са създадени през 2017 г., като съставът им е попълван на доброволчески принцип. Основната мисия на СТО е да защитават Полша от заплахи, да подкрепят редовната армия и да помагат на цивилното население по време на кризи като природни бедствия.


Полша
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фюри

    6 2 Отговор
    На коне ли ще са срещу танковете, както през ВСВ?

    23:03 31.10.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    6 2 Отговор
    Демек ще си правят Гранични войски.

    23:09 31.10.2025

  • 3 Украйна

    1 1 Отговор
    Битката за Покровск!

    23:25 31.10.2025

  • 4 Рускиня

    3 0 Отговор
    Пановете пак измислят как успешно да победят РФ, но може да не им се сбъднат мечтите.
    Когато Император Наполеон достигнал то Варшава Шляхтата решила да бъде посрещнат Императора както подобава бъдещ освободител.
    Запознали Го с омъжената Мария Валевска, но в името на свободата Гжа. Валевска имала приятно време.
    В парка “Лаженки” Варшава има павилион където са се срещала височайшата двойка.
    Като така великия Император продължил на изток да превземе Москва, а мадам Валевска останала с подут корем от където се появило момче и кръстено Александър.
    Та мисълта ми е да не се получи вместо изписани вежди, извадени очи?

    23:32 31.10.2025

