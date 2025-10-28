Урсула фон дер Лайен за балоните над Литва: Провокация и хибридна заплаха

Европа е напълно солидарна с Литва на фона на регистрираните в нейното въздушно пространство контрабандни балони.
Това написа в X председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен.
Случилото се, по думите ѝ, е дестабилизация, провокация и хибридна заплаха.
Няма да го толерираме. Това е още една причина да ускорим източното наблюдение на фланга и европейската инициатива за защита от дронове, пише още тя.
Europe stands in full solidarity with Lithuania in the face of the persistent incursions of helium smuggling balloons into its airspace.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 27, 2025
This is destabilisation.
This is provocation.
We call it by its name: a hybrid threat.
We will not tolerate it.
This is yet another reason…
Припомняме, че литовският министър-председател Инга Ругинене заяви по-рано, че страната ѝ ще започне да сваля със стрелба балоните на контрабандисти, които пресичат границата от Беларус и многократно нарушават въздушното пространство на страната.
През изминалата седмица Литва - член на НАТО - бе принудена четири пъти да затвори временно летище Вилнюс, след като подобни балони навлязоха в националното въздушно пространство. При всеки инцидент граничните пунктове с Беларус също бяха затваряни за кратко.
По данни на властите, балоните се използват от контрабандисти за прехвърляне на цигари, но Вилнюс обвинява и беларуското правителство, че не спира тези действия. Премиерът Ругинене определи случаите като "хибридни атаки" и обяви, че граничните пунктове с Беларус ще останат затворени, освен за дипломати и граждани на ЕС, напускащи страната.
"Днес решихме да предприемем най-строги мерки - няма друг начин", каза Ругинене на пресконференция. Тя добави, че правителството може да обсъди активирането на член 4 от договора на НАТО, който предвижда консултации между съюзниците при заплаха за сигурността.
6 Литва
До коментар #1 от "бен Ходжа":Сейма разреши продажбата на хранителни продукти с изтекъл срок на годност. Kestutis Mazeika, член на демократичната фракция Vardan Lietuvos (За Литва), който подкрепи предложението, каза, че изменението е важно за намаляване на хранителните отпадъци.
В името на Литва ще отровим литовците.
"Така ще победим Русия!"
8 Абсолютна
9 Честно
Или пък може!
11 Рускините от Литва с ЕС паспорти
Казват, че само тука ги пускали!
11:25 28.10.2025
15 Разговор пред телевизора
- Новият танк може да работи при плюс 50 и при минус 50 градуса по Целзий...
В този момент се чува звънецът за междучасието. По време на почивката един от студентите дописва към -50 още една нула.
Връща се полковникът и гледайки дъската, повтаря:
- И така, новият танк работи при температури от плюс 50 до минус 500 градуса по Целзий...
Студентът вдига ръка:
- Другарю полковник, физиката не познава толкова ниски температури!
- Няма значение! Този танк е секретен и физиката, естествено, още нищо не знае!
16 Бойните балони и барута в кратуната
За контрабанда става въпрос бе де били!
Аман от европейски Толупи и Мърсули
29 Разговор пред телевизора
- Здравейте, Владимир Владимирович, обаждаме се от Кока Кола и имаме едно бизнес предложение. Ще ви дадем 2 милиарда долара ако за знаме на Русия върнете старото знаме на Съветския съюз и някъде в някой ъгъл със съвсеееем мънички букви напишете "Coca cola".
- Предложението ви звучи интересно - отвърнал Путин - и аз ще го обмисля и ще се консултирам с Медведев, защото все пак това е много голямо решение и не мога да го взема сам и щом имам отговор ще се чуем за да ви кажа какво сме решили.
Затворил Путин телефона и се обадил на Медведев:
- Здрасти, Дима, абе да те питам, спомняш ли си кога ни изтича договорът с Аквафреш?
31 Запада загина
До коментар #27 от "100 000 балона":клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада много са сладки когато са ядосани 🍌🍌
32 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑
До коментар #26 от "Яка":По-добре излишна сигурност и параноя отколкото недостатъчни и после при проблем да се чудим как да реагираме
11:35 28.10.2025
37 Я пък тоя
Урсула нямала да толерира това. Пак, хахахаха!
Какво искате, бонбони и ядки ли да ви пращат, с бутилка коняк и бутилка уиски?
Този луд, луд свят.
38 Времето лети, не прощава:
—И затова не можем да се ориентираме!
43 Абе тази урсула
Нещо ни будалкат? ЕС си е Нато или натото е = на ЕС? Какво става?
44 Следващото ще е
До коментар #22 от "Балонче хвъковато":Детски фърчила със бонбонки Тик-Так. И от тях в централата ще се оа кат ха ха
бях се затъжил за тая вещица
58 стоян георгиев-мераклията
До коментар #55 от "Боруна Лом":Отт πеррии. и го в сбръ4каната съсухрена стаффидда ,поне да я излекуваш от уринна континенция .
59 бай Митко
До коментар #9 от "Честно":Тя, че е тъпа и отвратителна е факт неоспорим! Но два пъти по тъпи са тези дето и вървят по свирката и в захлас я величаят! Гробарите на ЕС!
