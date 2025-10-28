Новини
Свят »
Урсула фон дер Лайен за балоните над Литва: Провокация и хибридна заплаха

Урсула фон дер Лайен за балоните над Литва: Провокация и хибридна заплаха

28 Октомври, 2025 11:19 991 61

  • литва-
  • беларус-
  • русия-
  • балони-
  • нато-
  • урсула фон дер лaйен

През изминалата седмица Литва - член на НАТО - беше принудена четири пъти да затвори временно летище Вилнюс, след като подобни балони навлязоха в националното въздушно пространство

Урсула фон дер Лайен за балоните над Литва: Провокация и хибридна заплаха - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Европа е напълно солидарна с Литва на фона на регистрираните в нейното въздушно пространство контрабандни балони.

Това написа в X председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен.

Случилото се, по думите ѝ, е дестабилизация, провокация и хибридна заплаха.

Няма да го толерираме. Това е още една причина да ускорим източното наблюдение на фланга и европейската инициатива за защита от дронове, пише още тя.

Припомняме, че литовският министър-председател Инга Ругинене заяви по-рано, че страната ѝ ще започне да сваля със стрелба балоните на контрабандисти, които пресичат границата от Беларус и многократно нарушават въздушното пространство на страната.

През изминалата седмица Литва - член на НАТО - бе принудена четири пъти да затвори временно летище Вилнюс, след като подобни балони навлязоха в националното въздушно пространство. При всеки инцидент граничните пунктове с Беларус също бяха затваряни за кратко.

По данни на властите, балоните се използват от контрабандисти за прехвърляне на цигари, но Вилнюс обвинява и беларуското правителство, че не спира тези действия. Премиерът Ругинене определи случаите като "хибридни атаки" и обяви, че граничните пунктове с Беларус ще останат затворени, освен за дипломати и граждани на ЕС, напускащи страната.

"Днес решихме да предприемем най-строги мерки - няма друг начин", каза Ругинене на пресконференция. Тя добави, че правителството може да обсъди активирането на член 4 от договора на НАТО, който предвижда консултации между съюзниците при заплаха за сигурността.


Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бен Ходжа

    53 0 Отговор
    Путин напада НАТО...с балони. Веселяк.

    Коментиран от #6

    11:20 28.10.2025

  • 2 пешо

    57 0 Отговор
    тази вещица ще разсипе ЕС

    11:22 28.10.2025

  • 3 АМАH OT ИДИOTИ

    48 0 Отговор
    УРОДЛИВОTO CЪЩЕСТBO ПАК АМБРАЗУРАТА
    😖
    ЗАГУБИХТЕ BOЙНАТA.
    ФАКТ. 😝🤣😆

    11:23 28.10.2025

  • 4 Зевс

    41 0 Отговор
    Балонче хвърковато, аз моля те с поклон, ела да си играем на нашия балкон :)

    11:23 28.10.2025

  • 5 Баба ти

    43 0 Отговор
    Урдзурлата е най-голямата опасност за ЕС!

    11:24 28.10.2025

  • 6 Литва

    34 0 Отговор

    До коментар #1 от "бен Ходжа":

    Сейма разреши продажбата на хранителни продукти с изтекъл срок на годност. Kestutis Mazeika, член на демократичната фракция Vardan Lietuvos (За Литва), който подкрепи предложението, каза, че изменението е важно за намаляване на хранителните отпадъци.
    В името на Литва ще отровим литовците.
    "Така ще победим Русия!"

    11:24 28.10.2025

  • 7 Извод

    41 0 Отговор
    Балоните определено са по-умни от тази!

    11:24 28.10.2025

  • 8 Абсолютна

    30 0 Отговор
    Кукувица

    11:24 28.10.2025

  • 9 Честно

    34 0 Отговор
    Тая не мое да е толкоз тъпа!
    Или пък може!

    Коментиран от #59

    11:25 28.10.2025

  • 10 Ааааа

    27 0 Отговор
    Малко е. Вдигнете цялото НАТЮ на крак заради балони с цигари ха ха ха. Изтребителите също ха ха ха

    11:25 28.10.2025

  • 11 Рускините от Литва с ЕС паспорти

    10 8 Отговор
    се преселват в България!
    Казват, че само тука ги пускали!

    11:25 28.10.2025

  • 12 КОЛЬО ПАРЪМА

    19 0 Отговор
    Бурсук фондее лайнер

    11:25 28.10.2025

  • 13 факт

    27 0 Отговор
    Засега Русия напада натото с балони, по Хелоуин ще напада с тикви, а по Коледа с бенгалски огън. Детската градина в ЕС вместо да се радва, се плаши, което означава, че тези деца не се развиват правилно. Може да е от зелена сделка, или пък от ваксините - причини колкото щеш.

    11:26 28.10.2025

  • 14 1:1

    21 0 Отговор
    Докторката все повече заприличва на учителката на Макрон. Остава и да започне да ги шамаросва, ако не я слушат, и приликата ще стане пълна.

    11:26 28.10.2025

  • 15 Разговор пред телевизора

    12 2 Отговор
    Лекция във военната академия. Преподавателят диктува и едновременно с това записва на дъската:
    - Новият танк може да работи при плюс 50 и при минус 50 градуса по Целзий...
    В този момент се чува звънецът за междучасието. По време на почивката един от студентите дописва към -50 още една нула.
    Връща се полковникът и гледайки дъската, повтаря:
    - И така, новият танк работи при температури от плюс 50 до минус 500 градуса по Целзий...
    Студентът вдига ръка:
    - Другарю полковник, физиката не познава толкова ниски температури!
    - Няма значение! Този танк е секретен и физиката, естествено, още нищо не знае!

    11:26 28.10.2025

  • 16 Бойните балони и барута в кратуната

    17 0 Отговор
    На Атлантиците. ....(балоните над Литва: Провокация и хибридна заплаха)...

    11:27 28.10.2025

  • 17 Да не са свършили пак саламите

    1 10 Отговор
    руснята?

    11:27 28.10.2025

  • 18 Факт

    12 1 Отговор
    Боклук

    11:27 28.10.2025

  • 19 Ганя Путинофила

    9 3 Отговор
    Ганя дори не чете статията!
    За контрабанда става въпрос бе де били!

    11:28 28.10.2025

  • 20 Бойните балони и барута в кратуната

    15 0 Отговор
    Важното е барут да има, санкции и пакети с хранителни помощи и санитарни материали в ЕС и БГ щото сме еврозонци. О Смешна ми и жалка Европо ..
    Аман от европейски Толупи и Мърсули

    11:29 28.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Балонче хвъковато

    18 0 Отговор
    Щом Урсула започна да се занимава с тези балончета...Европолитиците като че ли правят всичко възможно да ни покажат, че кризата, която се задава не им е приоритет. Преди бяха дрончета, сега хибридни балончета. Кое ще е следващото?

    Коментиран от #44

    11:29 28.10.2025

  • 23 Смех, бате

    13 0 Отговор
    Поредната порция смях предоставена от Брюксел за вестник 200 вица. Вече са под дъното ха ха

    11:29 28.10.2025

  • 24 Трол

    15 0 Отговор
    Спешно трябва да се направи обща поръчка за защита от балони.

    11:30 28.10.2025

  • 25 Ко речи?

    16 0 Отговор
    Провокации със контрабандни цигари? Няма такъв смях просто 😂😂😂

    11:30 28.10.2025

  • 26 Яка

    12 0 Отговор
    Параноя е налегнала ЕСесовските управници, навсякъде ги дебне "руска хибридна" заплаха! Баширов и Петров са неуморни в "подривната" си дейност срещу ЕС ЕС!

    Коментиран от #32

    11:31 28.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Пич

    12 0 Отговор
    На това тъпото главата му е един огромен балон , пълен с въздух !!!

    11:32 28.10.2025

  • 29 Разговор пред телевизора

    6 4 Отговор
    От компанията Кока Кола се обадили на Владимир Путин:
    - Здравейте, Владимир Владимирович, обаждаме се от Кока Кола и имаме едно бизнес предложение. Ще ви дадем 2 милиарда долара ако за знаме на Русия върнете старото знаме на Съветския съюз и някъде в някой ъгъл със съвсеееем мънички букви напишете "Coca cola".
    - Предложението ви звучи интересно - отвърнал Путин - и аз ще го обмисля и ще се консултирам с Медведев, защото все пак това е много голямо решение и не мога да го взема сам и щом имам отговор ще се чуем за да ви кажа какво сме решили.
    Затворил Путин телефона и се обадил на Медведев:
    - Здрасти, Дима, абе да те питам, спомняш ли си кога ни изтича договорът с Аквафреш?

    11:32 28.10.2025

  • 30 Северноатлантик

    14 0 Отговор
    На запад употребяваме наркотици . Какви са тези контрабандни цигари ?!

    11:33 28.10.2025

  • 31 Запада загина

    2 10 Отговор

    До коментар #27 от "100 000 балона":

    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада много са сладки когато са ядосани 🍌🍌

    11:34 28.10.2025

  • 32 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑

    1 9 Отговор

    До коментар #26 от "Яка":

    По-добре излишна сигурност и параноя отколкото недостатъчни и после при проблем да се чудим как да реагираме

    11:35 28.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 БеZплатен Преглед

    1 9 Отговор
    Не е ли иронично че гинекологията Урсула бърка в игрите на ПУТин...и ще го излекува мухахаха

    11:37 28.10.2025

  • 37 Я пък тоя

    12 0 Отговор
    Заплаха за сигурността, защото ги замерят с цигари, хахахаха!
    Урсула нямала да толерира това. Пак, хахахаха!
    Какво искате, бонбони и ядки ли да ви пращат, с бутилка коняк и бутилка уиски?
    Този луд, луд свят.

    11:37 28.10.2025

  • 38 Времето лети, не прощава:

    6 0 Отговор
    "Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме !"

    —И затова не можем да се ориентираме!

    11:37 28.10.2025

  • 39 Ха-ха-ха

    11 0 Отговор
    Балони, пълни с евро атлантическа пр дня. Както и дроновете над мюнхенското летище. Никой не ги е видял. Никой не ги е свалил. Но били "руски и невидими"? С чипове от украински перални??? Ха-ха-ха... Тези ни мислят за луди? Заразени с "чумата по овцете ", които безсмислено изклаха?..

    11:39 28.10.2025

  • 40 СВТ 40

    10 0 Отговор
    Тая кифла до кога ще е траем.

    11:40 28.10.2025

  • 41 Малкия холандец

    12 0 Отговор
    Еййй изпотрепаха контрабанда, в карибския регион действа тръмпича, в балтийския урсулица😄😄човек една линия и един качак не може да дръпнеш вече спокойно

    11:40 28.10.2025

  • 42 Хибридните балони

    12 0 Отговор
    В кухите кратуни. Ама да не станат верно бойни балони щото един такъв капещ напалм за 46 ст. за милиарди щети може да направи. И няма сила на света която да го предотврати. Най малко олигофрените от НАТО

    11:42 28.10.2025

  • 43 Абе тази урсула

    10 0 Отговор
    От кога стана главнокомандуващ на "икономическият съюз от независими страни"???
    Нещо ни будалкат? ЕС си е Нато или натото е = на ЕС? Какво става?

    11:43 28.10.2025

  • 44 Следващото ще е

    9 0 Отговор

    До коментар #22 от "Балонче хвъковато":

    Детски фърчила със бонбонки Тик-Так. И от тях в централата ще се оа кат ха ха

    11:45 28.10.2025

  • 45 Джамбaза

    13 0 Отговор
    В един балон има повече сиво вещество от това в ЕК барабар със сътрудниците!

    11:45 28.10.2025

  • 46 оня с коня

    11 0 Отговор
    ГРОЗНАТАТАкукумяфка ЖИВА БИЛА

    бях се затъжил за тая вещица

    11:46 28.10.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Да каже някой на Урсула че тези балони са с контрабандни цигари.

    11:51 28.10.2025

  • 50 Ъъъъъъъъъ

    4 0 Отговор
    Урсула да не се занимава с глупости, ами да отива да спасява Зеленски, че скоро ще го обесят...."Азов", които според някои форумни корифеи щяха да режат "руски тикви", по традиция първи са се избягали и са оставили децата да спират руското настъпление. В Украйна вече се формира коалиция "Антизеленски", която цели да ограничи правомощията му и да му вземат контрола над правителството и армията.....Дори депутатите от собствената му партия се обеъшат срещу него.

    11:53 28.10.2025

  • 51 гочето

    5 0 Отговор
    Урсули - мърсули

    11:54 28.10.2025

  • 52 Биг Джо

    8 0 Отговор
    Тая е тотално изтрщяла! Значи излиза, че Русия праща безплатни цигари за да се гъбарка с ЕС. Ненормални хора са по върховете на ЕС.

    11:54 28.10.2025

  • 53 Ми не

    6 0 Отговор
    Учение на НАТО джендъри.

    11:54 28.10.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Боруна Лом

    6 1 Отговор
    ДА ЕВ......А И ЧИРУСА!

    Коментиран от #58

    11:58 28.10.2025

  • 56 Тая крадлива

    6 0 Отговор
    Тая крадлива вещица е най-голямата заплаха за Европа а и за света !!

    11:59 28.10.2025

  • 57 Дедо ти

    4 0 Отговор
    Абе кво ни я натрапвате непрекъснато тази продухана коштрамба ,даже и окото не може да зарадва !

    12:01 28.10.2025

  • 58 стоян георгиев-мераклията

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Боруна Лом":

    Отт πеррии. и го в сбръ4каната съсухрена стаффидда ,поне да я излекуваш от уринна континенция .

    12:04 28.10.2025

  • 59 бай Митко

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Честно":

    Тя, че е тъпа и отвратителна е факт неоспорим! Но два пъти по тъпи са тези дето и вървят по свирката и в захлас я величаят! Гробарите на ЕС!

    12:08 28.10.2025

  • 60 Само се чудя

    0 0 Отговор
    Коя е по-умна, тая или АналенатаЛена Бербок?

    12:16 28.10.2025

  • 61 Фон дер Миндер

    0 1 Отговор
    Урсулооо , не се повъртай а въри бързо да измислиш как да издоиш овцете за още 300-400 милиарда за стена срещу балони , хвърчила и калинки

    12:23 28.10.2025