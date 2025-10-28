Урсула фон дер Лайен за балоните над Литва: Провокация и хибридна заплаха

Европа е напълно солидарна с Литва на фона на регистрираните в нейното въздушно пространство контрабандни балони.

Това написа в X председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен.

Случилото се, по думите ѝ, е дестабилизация, провокация и хибридна заплаха.

Няма да го толерираме. Това е още една причина да ускорим източното наблюдение на фланга и европейската инициатива за защита от дронове, пише още тя.

Europe stands in full solidarity with Lithuania in the face of the persistent incursions of helium smuggling balloons into its airspace.



This is destabilisation.

This is provocation.



We call it by its name: a hybrid threat.

We will not tolerate it.



This is yet another reason… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 27, 2025

Припомняме, че литовският министър-председател Инга Ругинене заяви по-рано, че страната ѝ ще започне да сваля със стрелба балоните на контрабандисти, които пресичат границата от Беларус и многократно нарушават въздушното пространство на страната.

През изминалата седмица Литва - член на НАТО - бе принудена четири пъти да затвори временно летище Вилнюс, след като подобни балони навлязоха в националното въздушно пространство. При всеки инцидент граничните пунктове с Беларус също бяха затваряни за кратко.

По данни на властите, балоните се използват от контрабандисти за прехвърляне на цигари, но Вилнюс обвинява и беларуското правителство, че не спира тези действия. Премиерът Ругинене определи случаите като "хибридни атаки" и обяви, че граничните пунктове с Беларус ще останат затворени, освен за дипломати и граждани на ЕС, напускащи страната.

"Днес решихме да предприемем най-строги мерки - няма друг начин", каза Ругинене на пресконференция. Тя добави, че правителството може да обсъди активирането на член 4 от договора на НАТО, който предвижда консултации между съюзниците при заплаха за сигурността.