Въздушна тревога над Балтийско море! Полша вдигна изтребители заради руски Ил-20

Полски изтребители са прехванали и ескортирали руски самолет, който е извършвал разузнавателен полет в международното въздушно пространство над Балтийско море без съобщен летателен план и с изключен транспондер, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на полските въоръжени сили в социалната платформа "Екс“, пише БТА.
Инцидентът е станал в участъка от международното въздушно пространство, за който отговарят полските военновъздушни сили.
Прехванатият и ескортиран самолет е бил Ил-20. Той не е нарушил полското въздушно пространство, пояснява полската армия, цитирана от Ройтерс и ДПА.
Руският самолет Ил-20 ("Илюшин-20") е бил засечен вчера и прехванат от два полски изтребителя "МиГ-29", уточни в "Екс" Оперативното командване на полските въоръжени сили.
Пилотите на изтребителите са установили визуален контакт с руския самолет и са го ескортирали извън въпросното въздушно пространство, отбеляза ведомството, публикувайки снимка на машината на руските ВВС.
Военен говорител заяви пред полската телевизия Те Фау Ен 24 (TVN24), че прехващането е станало над водите северозападно от града на балтийския бряг Устка.
"В такива случаи във въздуха за броени минути се вдигат наши самолети от авиобазата Малборк. Пилотите поддържат визуален контакт, за да заявят присъствието си на пилотите на руските самолети", обясни говорителят.
Полша, която е държава член на ЕС и на НАТО, е един от най-близките политически и военни съюзници на Украйна и представлява стратегически разпределителен център за оръжейните доставки от Запада за Киев, посочва ДПА.
Самата Полша се чувства застрашена от Русия и укрепва отбраната си с бързи темпове, допълва агенцията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 604
13:26 29.10.2025
2 явер
13:27 29.10.2025
3 Сталин
13:27 29.10.2025
4 Оня с коня
абе нали нямаха чипове и се бият само с лопари защо пълните памперсите?
Коментиран от #24
13:27 29.10.2025
5 хи хи хиии
крадат перални , дори бензин за самолетите си нямат ха ха х ха
13:28 29.10.2025
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
13:29 29.10.2025
7 Боро
13:29 29.10.2025
8 МНОГО СА ДОБРИ В ПОЛША
13:29 29.10.2025
9 така, така
13:31 29.10.2025
10 Продължението
13:32 29.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Някой
Пшеките какво толкова се хвалят с това? Руснаците редовно вдигат изтребители заради подобно поведение на натювци. И не реват!
13:40 29.10.2025
14 стоян мукарев
13:48 29.10.2025
15 Я пък тоя
Без коментар!
13:50 29.10.2025
16 стоян георгиев
13:51 29.10.2025
17 пичомачо
13:55 29.10.2025
18 Паляк с мустак
Ама наште самальоти са обновени по нстювски... Под седалката има голям контейнер... Много да събира... Че много матрял изтърват пилотите кат видят ИЛ!
А за СУ или МИГ да не говорим...
13:57 29.10.2025
19 Дон Дони
14:00 29.10.2025
20 ГОЛЯМО
14:00 29.10.2025
21 Чичо Ганчо
14:00 29.10.2025
22 Крокоруй
14:02 29.10.2025
23 Киро
14:14 29.10.2025
24 Ами
До коментар #4 от "Оня с коня":Те нямат, ама севернокорейците имат. В момента цяла Русия виси на помощите и армията на Северна Корея и дроновете на Иран.
Коментиран от #27
14:33 29.10.2025
25 Левски
14:41 29.10.2025
26 Бай той Толстой
14:42 29.10.2025
27 Бай той Толстой
До коментар #24 от "Ами":Е как бе-нали чичо Дончо унищожи Иран.А Северна Корея пасат трева,щото нямат храна.
Коментиран от #28
14:43 29.10.2025
28 Ами
До коментар #27 от "Бай той Толстой":Краснов си е ваш актив, вие си отговаряйте за него. Само той не се е втурнал да праща оръжие на Русия още, ама няма да се изненадам ако скоро го направи.
14:50 29.10.2025
29 Такива случаи
Що си е изключил транспордера тоя мужик, иска да го свалят ли?
14:57 29.10.2025