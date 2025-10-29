Новини
Въздушна тревога над Балтийско море! Полша вдигна изтребители заради руски Ил-20

Въздушна тревога над Балтийско море! Полша вдигна изтребители заради руски Ил-20

29 Октомври, 2025 13:23, обновена 29 Октомври, 2025 13:42

Държавите от източния фланг на НАТО са в повишена готовност за потенциални нарушения на въздушното им пространство от септември, когато три руски военни самолета нахлуха в небето над Естония за 12 минути

Въздушна тревога над Балтийско море! Полша вдигна изтребители заради руски Ил-20 - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Полски изтребители са прехванали и ескортирали руски самолет, който е извършвал разузнавателен полет в международното въздушно пространство над Балтийско море без съобщен летателен план и с изключен транспондер, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на полските въоръжени сили в социалната платформа "Екс“, пише БТА.

Инцидентът е станал в участъка от международното въздушно пространство, за който отговарят полските военновъздушни сили.

Прехванатият и ескортиран самолет е бил Ил-20. Той не е нарушил полското въздушно пространство, пояснява полската армия, цитирана от Ройтерс и ДПА.

Руският самолет Ил-20 ("Илюшин-20") е бил засечен вчера и прехванат от два полски изтребителя "МиГ-29", уточни в "Екс" Оперативното командване на полските въоръжени сили.

Пилотите на изтребителите са установили визуален контакт с руския самолет и са го ескортирали извън въпросното въздушно пространство, отбеляза ведомството, публикувайки снимка на машината на руските ВВС.

Военен говорител заяви пред полската телевизия Те Фау Ен 24 (TVN24), че прехващането е станало над водите северозападно от града на балтийския бряг Устка.

"В такива случаи във въздуха за броени минути се вдигат наши самолети от авиобазата Малборк. Пилотите поддържат визуален контакт, за да заявят присъствието си на пилотите на руските самолети", обясни говорителят.

Полша, която е държава член на ЕС и на НАТО, е един от най-близките политически и военни съюзници на Украйна и представлява стратегически разпределителен център за оръжейните доставки от Запада за Киев, посочва ДПА.

Самата Полша се чувства застрашена от Русия и укрепва отбраната си с бързи темпове, допълва агенцията.


Полша
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 604

    9 21 Отговор
    И що не свалили ? Биткъджийййй пхаха хохя

    13:26 29.10.2025

  • 2 явер

    11 29 Отговор
    Сваляйте ги вече, какви са тези самолети да си летят без разрешение.

    13:27 29.10.2025

  • 3 Сталин

    58 8 Отговор
    Параноя и нощни напикавания

    13:27 29.10.2025

  • 4 Оня с коня

    51 7 Отговор
    НАТО-ТО пак са напълнили памперсите


    абе нали нямаха чипове и се бият само с лопари защо пълните памперсите?

    Коментиран от #24

    13:27 29.10.2025

  • 5 хи хи хиии

    47 3 Отговор
    ТОВА Е КРИВА ЛОПАТА С ЧИП, руснаците вече нямат самолети

    крадат перални , дори бензин за самолетите си нямат ха ха х ха

    13:28 29.10.2025

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    46 7 Отговор
    руската мечка само да изреве в гората и всичко около гората се изпуща по няколко пъти на вечер, камо ли да видят от близо руската мечка , ще им прелеят памепрсите

    13:29 29.10.2025

  • 7 Боро

    41 3 Отговор
    Пак ли си фантазирате? Според американските медии руският самолет е бил само следен, никакво прихващане не е имало. Полските самолети не са напускали тяхното въздушно пространство, но са били в повишена бойна готовност.

    13:29 29.10.2025

  • 8 МНОГО СА ДОБРИ В ПОЛША

    33 5 Отговор
    СЛЕД КАТО ,,ПРИХВАНАХА" 20 ДРОНА СЕГА ХВАНАХА И САМОЛЕТ ОТ ПРЕДИ 60 ГОДИНИ.

    13:29 29.10.2025

  • 9 така, така

    32 3 Отговор
    Тия параноици ще провалят зелените планове на баба урсула. ЕС вече няма да има добри показатели за своя въглероден отпечатък. Всеки ден четем съобщения за поредния безсмислен полет на нечие ВВС на НАТО. Ма кого гонят, оня дето докато те излетят вече си е отишъл и не представлява никаква заплаха. Обаче замърсяването са го направили, то за оня дето....

    13:31 29.10.2025

  • 10 Продължението

    17 1 Отговор
    , изгори гориво и ги приземи

    13:32 29.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Някой

    20 3 Отговор
    Кх-кх!
    Пшеките какво толкова се хвалят с това? Руснаците редовно вдигат изтребители заради подобно поведение на натювци. И не реват!

    13:40 29.10.2025

  • 14 стоян мукарев

    6 2 Отговор
    ей широко им около врата на поляците и лесно вдигат изтребителите .дай боже всекиму такъв късмет ,ама пък ние кога сме били късметлии ,хеле аз ...хахах .

    13:48 29.10.2025

  • 15 Я пък тоя

    20 3 Отговор
    Излетели и го гледали как си лети.
    Без коментар!

    13:50 29.10.2025

  • 16 стоян георгиев

    2 1 Отговор
    споко адашче ,не си само ти в тази ситуация ,можем и клуб по интереси да си заформим даже .

    13:51 29.10.2025

  • 17 пичомачо

    10 2 Отговор
    Въй, въх, ко? Котка лае срещу куче. Страшно е..

    13:55 29.10.2025

  • 18 Паляк с мустак

    13 3 Отговор
    Страшни тез Илчовци, еййй! И отдалеч ги гледаме и пак страшни, еййй!
    Ама наште самальоти са обновени по нстювски... Под седалката има голям контейнер... Много да събира... Че много матрял изтърват пилотите кат видят ИЛ!
    А за СУ или МИГ да не говорим...

    13:57 29.10.2025

  • 19 Дон Дони

    10 4 Отговор
    Тези поляци много смели! Търсят конфликт!

    14:00 29.10.2025

  • 20 ГОЛЯМО

    12 4 Отговор
    ПОSИРАНЕ ПАДА В НАТЮВЦИТЕ.

    14:00 29.10.2025

  • 21 Чичо Ганчо

    14 2 Отговор
    Те паляците вдигнали, щото МИГът се вдига, ами ние кво да дигнем, ако трябва? На Фките чергилата ли???

    14:00 29.10.2025

  • 22 Крокоруй

    6 1 Отговор
    някой трябва им оправдае разхода за гориво. Като нашите: какво правите: работим! Кво работите бре? Почестват се и чакат края на работния ден.

    14:02 29.10.2025

  • 23 Киро

    10 1 Отговор
    Откъде накъде знаете че полетът е разузнавателен,и не е нарушено никоя граница...хората си минават и заминават.Страха е голямо шопе...аааааа?!

    14:14 29.10.2025

  • 24 Ами

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "Оня с коня":

    Те нямат, ама севернокорейците имат. В момента цяла Русия виси на помощите и армията на Северна Корея и дроновете на Иран.

    Коментиран от #27

    14:33 29.10.2025

  • 25 Левски

    3 0 Отговор
    Ама, много се боите от русите. Я по-спокойно. Сигурно сънувате кошмари с Новата.

    14:41 29.10.2025

  • 26 Бай той Толстой

    2 1 Отговор
    Малии-страх.

    14:42 29.10.2025

  • 27 Бай той Толстой

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ами":

    Е как бе-нали чичо Дончо унищожи Иран.А Северна Корея пасат трева,щото нямат храна.

    Коментиран от #28

    14:43 29.10.2025

  • 28 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Бай той Толстой":

    Краснов си е ваш актив, вие си отговаряйте за него. Само той не се е втурнал да праща оръжие на Русия още, ама няма да се изненадам ако скоро го направи.

    14:50 29.10.2025

  • 29 Такива случаи

    1 0 Отговор
    са добра тренировка за пилотите от НАТО!

    Що си е изключил транспордера тоя мужик, иска да го свалят ли?

    14:57 29.10.2025

