Говори Москва: Русия е принудена да отговори на агресивния характер на действията на НАТО

Русия е принудена да отговори на агресивния характер на действията на НАТО, като разработва системи като "Буревестник". Това каза говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пред ТАСС, пише Фокус.



"Що се отнася до системи като "Буревестник“, както руското ръководство многократно е заявявало, тяхното разработване е необходимо и се осъществява, за да се поддържа стратегически баланс“, каза тя.



Преди няколко дни Русия съобщи, че успешно е тествала ядрената междуконтинентална крилата ракета с голям обсег и ядрена енергийна установка "Буревестник“.



Вчера руският президент Владимир Путин обяви, че успешно е бил тестван и подводният апарат "Посейдон" с ядрена енергийна установка. Днес прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви:



"До този момент не знаехме, че някой се занимава в [ядрени опити]... Ако става въпрос за изпитанията на "Буревестник", то това в никакъв случай не е ядрен опит“.

Министерството на външните работи на Русия обяви още, че всеки диалог с Япония относно сключването на мирен договор може да започне едва след като Токио се откаже от това, което Москва нарича "антируски" курс, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова каза, че именно сегашната политика на Япония е довела двустранните отношения между двете страни до задънена улица.

Русия, която е правоприемник на бившия Съветския съюз, и Япония никога не са подписвали мирен договор, с който официално да сложат край на враждебните действия помежду си от времето на Втората световна война, отбелязва Ройтерс.