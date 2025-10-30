Новини
Свят »
Русия »
Говори Москва: Русия е принудена да отговори на агресивния характер на действията на НАТО
  Тема: Украйна

Говори Москва: Русия е принудена да отговори на агресивния характер на действията на НАТО

30 Октомври, 2025 21:53 744 22

  • русия-
  • нато-
  • ракети-
  • мария захарова-
  • буревестник-
  • владимир путин

Преди няколко дни Кремъл съобщи, че руската армия успешно е тествала ядрената междуконтинентална крилата ракета с голям обсег и ядрена енергийна установка "Буревестник“

Говори Москва: Русия е принудена да отговори на агресивния характер на действията на НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия е принудена да отговори на агресивния характер на действията на НАТО, като разработва системи като "Буревестник". Това каза говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пред ТАСС, пише Фокус.

"Що се отнася до системи като "Буревестник“, както руското ръководство многократно е заявявало, тяхното разработване е необходимо и се осъществява, за да се поддържа стратегически баланс“, каза тя.

Преди няколко дни Русия съобщи, че успешно е тествала ядрената междуконтинентална крилата ракета с голям обсег и ядрена енергийна установка "Буревестник“.

Вчера руският президент Владимир Путин обяви, че успешно е бил тестван и подводният апарат "Посейдон" с ядрена енергийна установка. Днес прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви:

"До този момент не знаехме, че някой се занимава в [ядрени опити]... Ако става въпрос за изпитанията на "Буревестник", то това в никакъв случай не е ядрен опит“.

Министерството на външните работи на Русия обяви още, че всеки диалог с Япония относно сключването на мирен договор може да започне едва след като Токио се откаже от това, което Москва нарича "антируски" курс, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Още новини от Украйна

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова каза, че именно сегашната политика на Япония е довела двустранните отношения между двете страни до задънена улица.

Русия, която е правоприемник на бившия Съветския съюз, и Япония никога не са подписвали мирен договор, с който официално да сложат край на враждебните действия помежду си от времето на Втората световна война, отбелязва Ройтерс.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майна

    7 1 Отговор
    Говори Москва, а пък източника Украйна
    Ха ха ха

    21:55 30.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 7 Отговор
    ИМА ли доброволец , копей , да тества ядрения бункер на Маша?

    Коментиран от #19

    21:56 30.10.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    8 3 Отговор
    Встават страна огромная.
    Встават на смертний бой.

    21:57 30.10.2025

  • 5 ШМАТКА

    3 0 Отговор
    ТАКА Е!

    21:57 30.10.2025

  • 6 Тъмп

    3 3 Отговор
    Принуден съм да изравня със земята Москва

    21:58 30.10.2025

  • 7 Линда

    2 4 Отговор
    Русия да благодари , че от Съветския съюз е наследила почти всичко , което има . Самата Русия и тоалетна чиния не може да произведе

    22:00 30.10.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    4 2 Отговор
    На Кофюрстердам и Александерплац отново ще има руски танкове, а руското знаме гордо ще се вее над Бундестага.

    Коментиран от #15

    22:00 30.10.2025

  • 9 Поредният Руски Скрап

    2 3 Отговор
    То и кинжалите им бяха неземни технологии но уви падат като Тухли
    И сега разчитат на жива сила със лади и жигули

    22:00 30.10.2025

  • 10 Сега

    2 0 Отговор
    На запад са забранени боевете с кучета или петли. Но той от 34 години насъсква провокативно и агресивно война между братски народи (а според много хора те са един народ).

    Коментиран от #18

    22:01 30.10.2025

  • 11 ру БЛАТА

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Иля Оренбург":

    Раша винаги печели а мужиците и наташките винаги ГУБЯТ 🤩🤡

    22:01 30.10.2025

  • 12 🇺🇦🇧🇬

    1 3 Отговор
    На нилой не му пука за поредния руски скрап...

    22:03 30.10.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор
    Ако някой си мисли, че руснаците ще спрат в Украйна, то този някой е глупак.

    22:04 30.10.2025

  • 14 Гончар Романенко

    0 0 Отговор
    Накратко:
    Мы вам еще покажем кузькину мать!

    22:04 30.10.2025

  • 15 Пропагандата

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    Пропагандата винаги цели глупака!😆

    22:04 30.10.2025

  • 16 Това е факт

    0 2 Отговор
    Без такива оръжия, агресорите на запад да са я разкостили Русия.

    22:06 30.10.2025

  • 17 Не Ви трябва Буревестник,

    1 0 Отговор
    Трябва ви нормален живот,а не военно положение.

    22:06 30.10.2025

  • 18 ПРИПОМНЯНЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Сега":

    1. Янукович дойде на власт 2010 г., защото в ПРЕДИЗБОРНАТА СИ ПРОГРАМА ОБЕЩА НА УКРАИНЦИТЕ ПРОЗАПАДЕН КУРС НА УПРАВЛЕНИЕ.
    2. Путин привика Янукович в Москва и след като даде обещание за 3 милиарда долара помощ на Украйна, притисна Янукович да се откаже от сближаването с Европа.
    3. Янукович обяви, че преговорите с ЕС се отлагат за в бъдеще.
    4. Волните и свободолюбиви Украинци разбраха, че са ИЗЛЪГАНИ И ПРОДАДЕНИ.
    5. Прогониха кремълския лакей с МАЙДАНА.
    6. Путин реши да даде урок на новата власт в Киев и организира отцепването на п-в Крим от Украйна, въпреки че с меморандума от Будапеща, Русия заедно с Англия и САЩ, е ГАРАНТ ЗА суверинитета и ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА УКРАЙНА.
    7. "Крым-наш" - при положение, че повече от 20 ГОДИНИ след като Украйна отново става независима, след разпадането на СССР, никой не поставяше въпроса за отделянето на Крим, а пък след това Путин се нахвърли и на останалата част от Украйна...

    22:08 30.10.2025

  • 19 Ще пратим

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    тебе маце. Да ти опърлят куйрука.

    22:09 30.10.2025

  • 20 Уточнение

    0 0 Отговор
    Гаварит факти.....ком бг

    22:10 30.10.2025

  • 21 Източна ромелия

    1 0 Отговор
    Защо не пишете, че САЩ се изтеглят от Източна Европа . Румън ците са получили писмо(грама) с която изтеглят голяма част от контингента си от Румъния включително и от базата Михаил Когълничану

    22:10 30.10.2025

  • 22 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Буревестник и Посейдон.
    Един Буревестник по Брюксел, и от Брюксел ни пух, ни пера.
    Един Посейдон по Мандатът, и Манхатън изчезва.
    За това бай Дончо се е спекъл.

    22:11 30.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания