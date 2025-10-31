Новини
Трети подобен инцидент за тази седмица! Полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтийско море

31 Октомври, 2025 17:23

Страните по източния фланг на НАТО са под засилена тревога за потенциални нарушения на въздушното пространство от септември

Трети подобен инцидент за тази седмица! Полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтийско море - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Полша заяви днес, че нейни самолети са прехванали руски разузнавателен самолет над Балтийско море, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Това е третият подобен инцидент за тази седмица.

Самолетът не е нарушил полското въздушно пространство, уточни Оперативното командване на полските въоръжени сили, но също както в предишните инциденти, той не е бил заявил летателен план и транспондерите му са били изключени.

"Това е вече третата подобна ситуация за тази седмица, което потвърждава засилващата се активност на руската авиация в района на Балтика", подчертава армията.

Страните по източния фланг на НАТО са под засилена тревога за потенциални нарушения на въздушното пространство от септември, когато три руски военни самолета нарушиха въздушното пространство на Естония в продължение на 12 минути, само дни, след като над 20 руски дрона бяха навлезли във въздушното пространство на Полша.


Полша
Оценка 2.8 от 12 гласа.
Оценка 2.8 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    16 2 Отговор
    Голям тшак !

    Коментиран от #14

    17:25 31.10.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    22 1 Отговор
    Наблюдавали са от близо , не са прехванали❗

    17:26 31.10.2025

  • 3 ООрана държава

    21 2 Отговор
    Нали щяхте да ги сваляте ко стана? Пилота напълнил гащеризона. Не си играйте и вие на войничета, достатъчно е напрегнато положението

    17:27 31.10.2025

  • 4 пешо

    16 1 Отговор
    прехванаха на баба си налъмите

    17:27 31.10.2025

  • 5 И ако е натъпкан с ядрено оръжие

    11 2 Отговор
    Дори да бъде ударен с полша е свършено🤣🤣🤣🤣🤣 ще се активират ацядрените оръжия на борда и путин ще има правото да удари полша и с полша ше е свършено

    17:27 31.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Самолета

    20 1 Отговор
    НЕ Е нарушил Полското въздушно пространство!! !?!? Защо тогава вдигате изтребители?? Явно желанието на параноици те от НАТО е руски самолети да не излитат, за да не се жътясва бельото на членките на алианса!?

    17:30 31.10.2025

  • 8 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    15 0 Отговор
    Трети подобен инцидент за тази седмица! Полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтийско море

    А памперсите как са ?

    Пълни ли са ?

    17:31 31.10.2025

  • 9 Путин наблюдава

    4 4 Отговор
    как НАТО струпва оръжия и какво го чака!

    17:31 31.10.2025

  • 10 Тръмп каза, че има една подводница

    3 11 Отговор
    и не му трябват ракети , които да летят по 14 часа!
    Трябват му 5 минути и Маскалия уже нет!

    Коментиран от #25

    17:34 31.10.2025

  • 11 Хасковски каунь

    7 0 Отговор
    Внушение . Туй е най-важното за уоенолюбците

    17:34 31.10.2025

  • 12 БОЛШЕВИК

    9 1 Отговор
    Параноя тресе Западналите откачалки!

    17:34 31.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 АЧАЛНИК,

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    И ТВОЯ ЛИ TШAK НЯМА БУКВА „А”..А
    ПОКАЖИ ФОТО....

    Коментиран от #24

    17:37 31.10.2025

  • 15 Хахахаха

    4 8 Отговор
    Гледам, копейките много се радвате на война? Яяяя да се активизират управляващите, да ви пратят малко на фронта, за да ви излекуват набързо, а?

    Коментиран от #20

    17:38 31.10.2025

  • 16 Оня с коня

    6 2 Отговор
    малийй , много ги хващат бе? заХУЯ ли ги хващат само да питам?

    17:38 31.10.2025

  • 17 Вярно

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "бг де бил":

    Такива като тебе.

    17:38 31.10.2025

  • 18 Тити

    3 5 Отговор
    Да бяха ги свалили.

    Коментиран от #21

    17:38 31.10.2025

  • 19 дядото

    6 0 Отговор
    не пишете глупости,поляците загрижени за безопасността ,ескортират руските самолети в международното пространство,

    17:38 31.10.2025

  • 20 Оня с коня

    6 3 Отговор

    До коментар #15 от "Хахахаха":

    във момента от руска страна не набират хора защото имали много малко загуби само от окрайнска страна набират щото там няма месо ха ха ха

    Коментиран от #27

    17:39 31.10.2025

  • 21 Оня с коня

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Тити":

    как ще стане тая работа, че не ми е ясно?

    17:39 31.10.2025

  • 22 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Aбе,Факти,кога ще осведомите читателите ,че Ню Йорк е под вода?

    Коментиран от #32

    17:39 31.10.2025

  • 23 Самолета

    7 2 Отговор
    Е над неутрални води.къв е проблема.

    17:39 31.10.2025

  • 24 А ти защо нямаш буква Н.

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "АЧАЛНИК,":

    Покажи фото на твоя тшак.

    17:39 31.10.2025

  • 25 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тръмп каза, че има една подводница":

    Тоя вчера научи, че ИНДИАНЦИТЕ не са отишли в САЩ от ИНДИЯ❗
    Дано поне знае, че подводницата плува под вода🤣🤣

    17:43 31.10.2025

  • 26 Pyccкий Карлик

    3 0 Отговор
    Рушняци, стелт и разузнаване са несъвместими неща.
    За Четири Года Рассия паказа че няма дъно 😁👍

    17:49 31.10.2025

  • 27 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Оня с коня":

    На рашите хора не им трябват на фронта. На рашите на фронта им трябва пушечно месо, а копейките сте перфектни за това. Те рашите и без това, за повече от пушечно месо не ви смятат.

    17:50 31.10.2025

  • 28 Георгиев

    0 1 Отговор
    Полуфалшива статия. Самолетът е извън полското пространство, но бил изключен опознавателно. И нямал заявен летателен план. Глупости! Военен самолет. И в последното изречение, тия вече 20 дрона, които предписаха на Русия през полската граница, кърти мивки. Залепени с тиксо и стереопор елементи на свалени руски дронове. Анатолий е пропуснал да отбележи и дроновете в Германия и други страни на НАТО. Грешка!

    17:50 31.10.2025

  • 29 Във всяка жена има един скрит мъж

    0 0 Отговор
    Ако усети, че е по слаба, веднага влиза в позата на безащитна жертва!

    Коментиран от #31

    17:53 31.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Във всяка жена има един скрит мъж":

    За путлера ли става въпрос?

    18:01 31.10.2025

  • 32 Ъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Сатана Z":

    Има един чалъм, водата да се изпари набързо, ама Владимир Владимирович не е такъв човек!

    18:02 31.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

