Трети подобен инцидент за тази седмица! Полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтийско море

Полша заяви днес, че нейни самолети са прехванали руски разузнавателен самолет над Балтийско море, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Това е третият подобен инцидент за тази седмица.

Самолетът не е нарушил полското въздушно пространство, уточни Оперативното командване на полските въоръжени сили, но също както в предишните инциденти, той не е бил заявил летателен план и транспондерите му са били изключени.

"Това е вече третата подобна ситуация за тази седмица, което потвърждава засилващата се активност на руската авиация в района на Балтика", подчертава армията.

Страните по източния фланг на НАТО са под засилена тревога за потенциални нарушения на въздушното пространство от септември, когато три руски военни самолета нарушиха въздушното пространство на Естония в продължение на 12 минути, само дни, след като над 20 руски дрона бяха навлезли във въздушното пространство на Полша.