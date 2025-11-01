Новини
Карни се извинил на вечеря с Тръмп за канадската антитарифна реклама с Рейгън, иска преговори

1 Ноември, 2025 10:13, обновена 1 Ноември, 2025 10:17 586 4

  • карни-
  • тръмп-
  • реклама-
  • тарифи

Готови сме да договорим търговско споразумение със САЩ, което да бъде още по-изгодно и за двете страни, каза премиерът

Карни се извинил на вечеря с Тръмп за канадската антитарифна реклама с Рейгън, иска преговори - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Канадското правителство остава ангажирано с продължаването на търговските преговори със Съединените щати. Това заяви канадският премиер Марк Карни пред репортери след срещата на върха на АТИС в Кьонджу, Южна Корея.

„Готови сме да договорим търговско споразумение със Съединените щати, което ще бъде още по-изгодно и за двете страни“, каза премиерът.

Той добави, че Отава е готова да предложи на Вашингтон „най-добрата възможна търговска сделка“.

Карни също така обяви, че по време на частна вечеря в кулоарите на срещата на върха на АТИС се е извинил на президента на САЩ Доналд Тръмп за канадската антитарифна реклама, излъчена в САЩ.

По-рано Тръмп заяви, че Вашингтон не планира да възобнови търговските преговори с Отава, защото в САЩ излъчиха реклама, спонсорирана от канадски служители, критикуваща вносните тарифи.

Както беше съобщено по-рано, Онтарио, основният индустриален регион на Канада, стартира рекламна кампания по американската телевизия, насочена към отмяна на тарифите на Тръмп. Това включваше излъчване на клипове в американските медии с откъси от реч на 40-ия президент на САЩ Роналд Рейгън, критикуващ тарифите и защитаващ принципите на свободната търговия.


  • 1 Трюдо

    4 0 Отговор
    Канада свали гащите

    10:18 01.11.2025

  • 2 демократ

    3 0 Отговор
    Канада е под китайска окупация нямат думата.

    10:23 01.11.2025

  • 3 Леля Гошо

    2 0 Отговор
    Канада някога беше най доброто място на света, но поредица от премиери либерали, особено Трюдо през последните 10 години и еб... майката

    10:50 01.11.2025

  • 4 Нова Индия

    2 0 Отговор
    След КОВИД пандемията Трюдо вкара около 4 милиона индийци в страната, а това е 10% от населението, което взриви цялата финансова и социална система. Това са потенциалните избиратели на либералите, макар да имат конфликт точно с Моди. По-късно Карни прие данъчни облекчения за фирми, които наемат новоприети емигранти (точно индийците) на работа и така спечели изборите. От своя страна, всичките инженерни фирми, в които съм работил произвеждаха продукция за САЩ, а това сега е ограничено поради тарифите на Тръмп. Имам канадско гражданство и го пазя единствено за да забия към Нова Индия (Канада) ако нашите шапшали ни вкарат във войната.

    11:24 01.11.2025

