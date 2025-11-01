Карни се извинил на вечеря с Тръмп за канадската антитарифна реклама с Рейгън, иска преговори

Канадското правителство остава ангажирано с продължаването на търговските преговори със Съединените щати. Това заяви канадският премиер Марк Карни пред репортери след срещата на върха на АТИС в Кьонджу, Южна Корея.

„Готови сме да договорим търговско споразумение със Съединените щати, което ще бъде още по-изгодно и за двете страни“, каза премиерът.

Той добави, че Отава е готова да предложи на Вашингтон „най-добрата възможна търговска сделка“.

Карни също така обяви, че по време на частна вечеря в кулоарите на срещата на върха на АТИС се е извинил на президента на САЩ Доналд Тръмп за канадската антитарифна реклама, излъчена в САЩ.

По-рано Тръмп заяви, че Вашингтон не планира да възобнови търговските преговори с Отава, защото в САЩ излъчиха реклама, спонсорирана от канадски служители, критикуваща вносните тарифи.

Както беше съобщено по-рано, Онтарио, основният индустриален регион на Канада, стартира рекламна кампания по американската телевизия, насочена към отмяна на тарифите на Тръмп. Това включваше излъчване на клипове в американските медии с откъси от реч на 40-ия президент на САЩ Роналд Рейгън, критикуващ тарифите и защитаващ принципите на свободната търговия.