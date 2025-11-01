Новини
В Конгреса на САЩ внесоха законопроект за забрана на тестовете с ядрено оръжие

1 Ноември, 2025 14:47 593 7

  • дина тайтъс-
  • конгрес-
  • опити-
  • ядрено оръжие-
  • законопроект

Предложението е на конгресменката от Демократическата партия Дина Тайтъс

В Конгреса на САЩ внесоха законопроект за забрана на тестовете с ядрено оръжие - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Конгресменката от Демократическата партия Дина Тайтъс внесе законодателство, противопоставящо се на решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да провежда ядрени тестове.

В четвъртък Тръмп обяви, че е разпоредил провеждането на ядрени тестове „на равна нога“ с други държави, за които се твърди, че имат ядрени оръжейни програми. В платформата за социални медии TruthSocial Тръмп добави, че този процес ще започне незабавно. По-късно Тайтъс обяви, че в Конгреса на САЩ ще бъде внесен законопроект, противопоставящ се на решението на американския лидер.

„Конгресменката Дина Тайтъс внесе Закона за подновяване на усилията за спиране на тестовете и засилване на инициативите за контрол върху въоръженията (RESTRAIN), който ще забрани на САЩ да провеждат експлозивни ядрени тестове, след като президентът Тръмп обяви тази седмица, че Министерството на отбраната незабавно ще възобнови ядрените тестове“, се казва в съобщение на уебсайта на конгресменката.
В документа се посочва, че изявлението на Тръмп противоречи на договорите за контрол върху въоръженията и неразпространение на ядрени оръжия, инициирани от Съединените щати след края на Студената война, и може да провокира нови изпитания от Русия и Китай, възобновявайки международната надпревара във въоръжаването.

След изявленията на американския лидер, прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков подчерта, че настоящият мораториум върху изпитанията на ядрени оръжия остава в сила.
По-рано Робърт Флойд, изпълнителен секретар на Организацията на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити (ОДВЗЯО), коментирайки изявленията на Тръмп, отбеляза, че всякакви ядрени изпитания биха подкопали международната стабилност и сигурност.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 9 гласа.
  • 1 Тази е американската Меркел

    0 6 Отговор
    Ще затрие и Америка!

    14:48 01.11.2025

  • 2 малииии

    1 5 Отговор
    тва вещиците откоги пак се активираха

    14:49 01.11.2025

  • 3 БОЛШЕВИК

    5 1 Отговор
    Бай Дончо е като луд с картечница, няма кой да му позволи да си играе с атома!

    14:50 01.11.2025

  • 4 чичково червенотиквениче

    5 1 Отговор
    И имат основание.
    Най-затъналата в дългове страна на света, 30 и няколко ТРИЛИОНА доларес в момента, ще наливат милиарди за глупости.
    В добавка сащ и без друго притежават най-голям брой ядрени бойни глави.
    Не ядрени опити им трябват, ами подобряване на транспортирането им чрез по-модерни ракетни системи.

    14:53 01.11.2025

  • 5 Фланга на НАТЮ

    1 0 Отговор
    Е много подходящ за тестовете с ядрено оръжие. Не мислите ли? Няма Тексас да замърсяват я

    15:10 01.11.2025

  • 6 Само да си знаете

    1 0 Отговор
    Че ядрените тестове, не са към Министерството на отбраната а към Министерството на енергетиката в САЩ !

    15:13 01.11.2025

  • 7 ЦИРК

    1 0 Отговор
    Чиста проба популизъм и изкривяване на действителността.

    Тръмп обяви и разпореди подготовка за реципрочност при изпитанията на ЯО. Т.е. САЩ да се подготвят в случай че други държави започнат изпитания на ЯО и самите те да имат възможност да направят това ако счетат за добре. В Най каунти, Невада (не далеч от Лас Вегас), където е полигонът на САЩ за изпитание на ЯО от години цари разруха, а инфраструктурата е в окаяно състояние. В момента САЩ нямат никаква възможност за изпитание на ЯО дори и да искат да го направят.

    15:15 01.11.2025