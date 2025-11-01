В Конгреса на САЩ внесоха законопроект за забрана на тестовете с ядрено оръжие

Конгресменката от Демократическата партия Дина Тайтъс внесе законодателство, противопоставящо се на решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да провежда ядрени тестове.

В четвъртък Тръмп обяви, че е разпоредил провеждането на ядрени тестове „на равна нога“ с други държави, за които се твърди, че имат ядрени оръжейни програми. В платформата за социални медии TruthSocial Тръмп добави, че този процес ще започне незабавно. По-късно Тайтъс обяви, че в Конгреса на САЩ ще бъде внесен законопроект, противопоставящ се на решението на американския лидер.

„Конгресменката Дина Тайтъс внесе Закона за подновяване на усилията за спиране на тестовете и засилване на инициативите за контрол върху въоръженията (RESTRAIN), който ще забрани на САЩ да провеждат експлозивни ядрени тестове, след като президентът Тръмп обяви тази седмица, че Министерството на отбраната незабавно ще възобнови ядрените тестове“, се казва в съобщение на уебсайта на конгресменката.

В документа се посочва, че изявлението на Тръмп противоречи на договорите за контрол върху въоръженията и неразпространение на ядрени оръжия, инициирани от Съединените щати след края на Студената война, и може да провокира нови изпитания от Русия и Китай, възобновявайки международната надпревара във въоръжаването.

След изявленията на американския лидер, прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков подчерта, че настоящият мораториум върху изпитанията на ядрени оръжия остава в сила.

По-рано Робърт Флойд, изпълнителен секретар на Организацията на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити (ОДВЗЯО), коментирайки изявленията на Тръмп, отбеляза, че всякакви ядрени изпитания биха подкопали международната стабилност и сигурност.