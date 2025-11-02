Новини
Експлозии разтърсиха училище в Северна Германия

2 Ноември, 2025 14:51 1 420 29

140 пожарникари работят на мястото на инцидента

Експлозии разтърсиха училище в Северна Германия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Експлозии и пожар са възникнали в училище в град Гестахт, близо до Хамбург, в Северна Германия. Смята се, че пожарът е в сграда, в която се помещават кабинети по химия и физика, съобщава новинарският портал t-online, позовавайки се на говорител на пожарната.

Пожар е избухнал в гимназия в Гестахт, югоизточно от Хамбург, в неделя сутринта. Според говорител на пожарната, пожарникари са били извикани в сградата поради обилно задимяване и няколко експлозии“, пише изданието.

Според предварителна информация, пожарът е в училищната сграда, в която се помещават кабинети по химия и физика. 140 пожарникари работят на мястото на инцидента. Причината за пожара все още е неизвестна. Информация за евентуални пострадали не е публикувана.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 0 Отговор
    В неделя училищата не работят.Явно банди произвеждат наркотици.

    14:53 02.11.2025

  • 2 Kaлпазанин

    19 1 Отговор
    Само Путин ,или някой палестинец ще да е бил виновен

    14:55 02.11.2025

  • 3 То е ясно

    16 0 Отговор
    Некой инженер на Меркел е бъркал любовна отвара.

    14:57 02.11.2025

  • 4 училище за барути

    14 1 Отговор
    "Дуално обучение" в Северна Германия...

    14:57 02.11.2025

  • 5 Вчера бях в Брюксел!!!

    18 1 Отговор
    Нещо страшно е! Само африканци! НЕ РАБОТЯТ! ПРОДАВАТ НАРКОТИЦИ!Накъде сме се запътили!
    НЕЗАБАВНО ИЗЛИЗАНИ ОТ ЕС И ЕВРОТО!

    14:57 02.11.2025

  • 6 Почеркът

    6 4 Отговор
    е на Путин. Целите са деца, кърмачета, бременни, инвалиди, лингвисти, лекари и ай-ти гении.

    14:58 02.11.2025

  • 7 Пак добре, че са се отървали

    11 0 Отговор
    Само с няколко експлозии. Нашите барутници Сопот и Карлово ще заличат

    14:59 02.11.2025

  • 8 Навярно

    11 0 Отговор
    става на въпрос за засекретена база на Райнметал за тестове на барутни смеси.

    15:00 02.11.2025

  • 9 Име

    3 0 Отговор
    Работа на Петров и Баширов, няма съмнение.

    15:01 02.11.2025

  • 10 малки алтернативни русямилчита

    2 2 Отговор
    са варили герьiч

    15:02 02.11.2025

  • 11 Пожар е избухнал в гимназия в Гестахт

    4 0 Отговор
    И 140 пожарникари работят на мястото на инцидента ! Някой подобно чудо да е виждал в България ? Тук максимум 7-8 човека ще пушат цигари и ще гледат как си гори.

    15:03 02.11.2025

  • 12 между другото

    5 0 Отговор
    Много съмнително пожарът да е от някой кабинет по химия и физика , като се има предвид колко пришълци има по тези земи .

    15:03 02.11.2025

  • 13 Чудо голямо

    2 0 Отговор
    кабинети по химия и физика

    15:05 02.11.2025

  • 14 вехтия

    4 1 Отговор
    рано започнаха коледата

    15:07 02.11.2025

  • 15 А да са

    5 0 Отговор
    Наръгали някой новоизбран кмет в Германия случайно ?

    15:08 02.11.2025

  • 16 Тео

    5 0 Отговор
    Измамване и оглупяване на хората от социалистическите страни�.

    - �Ние незабелязано ще заменим човешките ценности с фалшиви�.

    - �Литературата, театрите и киното ще изобразяват и прославят най-ниските човешки чувства и страсти�.

    - �Ние ще поддържаме и издигаме така наречените художници, които ще насаждат и втълпяват в човешкото съзнание култ към секса, насилието, садизма и предателството... към каквато и да е безнравственост�.

    - �В управлението на държавата ще създадем хаос и бъркотия... ще съдействаме за безпринципността на чиновниците и рушветчийството�.

    - �Бюрократизмът и недобросъвестната работа ще бъдат издигнати в добродетел, честността и почтеността ще се осмиват�.

    -�Простащината и наглостта, лъжата и измамата, пиянството, наркоманията, животинският страх на един от друг, предателството, безсрамието, национализмът, враждебността между народите... всичко това ще култивираме най-ловко и незабелязано и то ще разцъфне с кичести цветове�.

    - �Главният залог ще бъде върху младежта. Ще започнем да я разлагаме и развращаваме, ще я лишаваме от чест. От младежите ще направим циници, вулгарни хора, простаци, космополити. Ще предизвикаме ерозия и развращаване на младежта

    15:09 02.11.2025

  • 17 ха-ха

    3 0 Отговор
    140 пожарникари гасят огъня от някакви си кабинети ?! Айде , бе , нема нужда ....

    15:09 02.11.2025

  • 18 онзи

    4 1 Отговор
    Пак е дългата ръка на Путин ...

    15:12 02.11.2025

  • 19 Много дечица на руснаци

    1 4 Отговор
    учат там! Майстори са по диверсиите!

    15:15 02.11.2025

  • 20 Хеми значи бензин

    2 1 Отговор
    С края на дизеловото недоразумение идва и края на германия

    15:17 02.11.2025

  • 21 Да споделя

    2 0 Отговор
    Занятията трябваше да започнат в понеделник след есенната ваканция.... Кмет: „Надявам се, че застрахователната компания ще се намеси“
    Кметът Олаф Шулце също оцени ситуацията тази сутрин. Политикът от Социалдемократическата партия потвърди, че засега не могат да се провеждат занятия в част от училището. Шулце заяви пред NDR Schleswig-Holstein: „За нас като град приоритет сега е да ремонтираме засегнатата зона и да подготвим класните стаи възможно най-бързо, за да могат занятията да се възобновят възможно най-скоро.“ Кметът добави, че се надява „застрахователната компания да покрие разходите“, тъй като финансовото положение на общините в момента е несигурно....

    15:18 02.11.2025

  • 22 Да споделя

    3 0 Отговор
    Врясъци и тръшкане и оле майко предаде БТА а реалността е следната

    Коментиран от #28

    15:20 02.11.2025

  • 23 Да споделя

    2 0 Отговор
    Аз ако бях писач-мисирка щях да напиша друго за региона което е водещата новина за местните медии. (Повишено ниво на заплаха: Зона, забранена за полети над хранилището за ядрени отпадъци в Лубмин
    Към 2 ноември 2025 г., 12:08 ч.
    Над временното съоръжение за съхранение на ядрени отпадъци в Лубмин ще бъде създадена забранена за полети зона. Федералното правителство оправдава решението със заплаха, изострена от дронове.Заповедта засяга не само временното хранилище Лубмин, но и западногерманските хранилища за ядрени отпадъци в Горлебен и Ахаус. Забраната е планирана да влезе в сила на 19 март следващата година. Зоната обхваща диаметър от 1,5 километра и височина от приблизително 600 метра над временните хранилища. Досега зона, забранена за полети, се е прилагала само за атомните електроцентрали. Така повече щях да стресирам матриала във форума

    15:24 02.11.2025

  • 24 Страшен пожар пичове

    3 1 Отговор
    Изгоря квартала и до довечера Гестахт няма да го има... Експлозии разтърсват цяла Германия... страшна работа е

    15:29 02.11.2025

  • 25 Биби

    2 0 Отговор
    Чета в немска медия, че предишната седмица е имало взлом в училището, може да има връзка със сегашната ситуация.

    В немските училища се правят реални опити по химия, носят предпазни очила, там се съхраняват вещества, които не са безобидни.
    Случвало се е по време на опити да се задейства училищната аларма.

    Коментиран от #27

    15:35 02.11.2025

  • 26 еднорог

    2 0 Отговор
    Гостите инженери химици и физици правят опити в името на зелената сделка.

    15:43 02.11.2025

  • 27 Там децата направо

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Биби":

    Си играят с плутоний от сметището ....

    15:44 02.11.2025

  • 28 Голяма мизерия

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Да споделя":

    е тази Германия. Как им изглежда училищата само. И в Африка ще им се смеят даже

    15:46 02.11.2025

  • 29 Фриц

    2 0 Отговор
    А сме тръгнали да нападаме Русия ,Майн гот

    15:52 02.11.2025

Новини по държави:
