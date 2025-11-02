Експлозии разтърсиха училище в Северна Германия

Експлозии и пожар са възникнали в училище в град Гестахт, близо до Хамбург, в Северна Германия. Смята се, че пожарът е в сграда, в която се помещават кабинети по химия и физика, съобщава новинарският портал t-online, позовавайки се на говорител на пожарната.

„Пожар е избухнал в гимназия в Гестахт, югоизточно от Хамбург, в неделя сутринта. Според говорител на пожарната, пожарникари са били извикани в сградата поради обилно задимяване и няколко експлозии“, пише изданието.

Според предварителна информация, пожарът е в училищната сграда, в която се помещават кабинети по химия и физика. 140 пожарникари работят на мястото на инцидента. Причината за пожара все още е неизвестна. Информация за евентуални пострадали не е публикувана.