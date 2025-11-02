Експлозии разтърсиха училище в Северна Германия

Експлозии и пожар са възникнали в училище в град Гестахт, близо до Хамбург, в Северна Германия. Смята се, че пожарът е в сграда, в която се помещават кабинети по химия и физика, съобщава новинарският портал t-online, позовавайки се на говорител на пожарната.
„Пожар е избухнал в гимназия в Гестахт, югоизточно от Хамбург, в неделя сутринта. Според говорител на пожарната, пожарникари са били извикани в сградата поради обилно задимяване и няколко експлозии“, пише изданието.
Според предварителна информация, пожарът е в училищната сграда, в която се помещават кабинети по химия и физика. 140 пожарникари работят на мястото на инцидента. Причината за пожара все още е неизвестна. Информация за евентуални пострадали не е публикувана.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
14:53 02.11.2025
14:55 02.11.2025
14:57 02.11.2025
14:57 02.11.2025
НЕЗАБАВНО ИЗЛИЗАНИ ОТ ЕС И ЕВРОТО!
14:57 02.11.2025
14:58 02.11.2025
14:59 02.11.2025
15:00 02.11.2025
15:01 02.11.2025
15:02 02.11.2025
15:03 02.11.2025
15:03 02.11.2025
15:05 02.11.2025
15:07 02.11.2025
15:08 02.11.2025
- �Ние незабелязано ще заменим човешките ценности с фалшиви�.
- �Литературата, театрите и киното ще изобразяват и прославят най-ниските човешки чувства и страсти�.
- �Ние ще поддържаме и издигаме така наречените художници, които ще насаждат и втълпяват в човешкото съзнание култ към секса, насилието, садизма и предателството... към каквато и да е безнравственост�.
- �В управлението на държавата ще създадем хаос и бъркотия... ще съдействаме за безпринципността на чиновниците и рушветчийството�.
- �Бюрократизмът и недобросъвестната работа ще бъдат издигнати в добродетел, честността и почтеността ще се осмиват�.
-�Простащината и наглостта, лъжата и измамата, пиянството, наркоманията, животинският страх на един от друг, предателството, безсрамието, национализмът, враждебността между народите... всичко това ще култивираме най-ловко и незабелязано и то ще разцъфне с кичести цветове�.
- �Главният залог ще бъде върху младежта. Ще започнем да я разлагаме и развращаваме, ще я лишаваме от чест. От младежите ще направим циници, вулгарни хора, простаци, космополити. Ще предизвикаме ерозия и развращаване на младежта
15:09 02.11.2025
15:09 02.11.2025
15:12 02.11.2025
15:15 02.11.2025
15:17 02.11.2025
Кметът Олаф Шулце също оцени ситуацията тази сутрин. Политикът от Социалдемократическата партия потвърди, че засега не могат да се провеждат занятия в част от училището. Шулце заяви пред NDR Schleswig-Holstein: „За нас като град приоритет сега е да ремонтираме засегнатата зона и да подготвим класните стаи възможно най-бързо, за да могат занятията да се възобновят възможно най-скоро." Кметът добави, че се надява „застрахователната компания да покрие разходите", тъй като финансовото положение на общините в момента е несигурно....
15:18 02.11.2025
Коментиран от #28
15:20 02.11.2025
Към 2 ноември 2025 г., 12:08 ч.
Над временното съоръжение за съхранение на ядрени отпадъци в Лубмин ще бъде създадена забранена за полети зона. Федералното правителство оправдава решението със заплаха, изострена от дронове.Заповедта засяга не само временното хранилище Лубмин, но и западногерманските хранилища за ядрени отпадъци в Горлебен и Ахаус. Забраната е планирана да влезе в сила на 19 март следващата година. Зоната обхваща диаметър от 1,5 километра и височина от приблизително 600 метра над временните хранилища. Досега зона, забранена за полети, се е прилагала само за атомните електроцентрали. Така повече щях да стресирам матриала във форума
15:24 02.11.2025
15:29 02.11.2025
В немските училища се правят реални опити по химия, носят предпазни очила, там се съхраняват вещества, които не са безобидни.
Случвало се е по време на опити да се задейства училищната аларма.
Коментиран от #27
15:35 02.11.2025
15:43 02.11.2025
До коментар #25 от "Биби":Си играят с плутоний от сметището ....
15:44 02.11.2025
До коментар #22 от "Да споделя":е тази Германия. Как им изглежда училищата само. И в Африка ще им се смеят даже
15:46 02.11.2025
15:52 02.11.2025