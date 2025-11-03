Тръмп: Путин и Си Дзинпин са корави, умни и силни мъже, не можеш да си играеш с тях

Руските и китайските лидери Владимир Путин и Си Дзинпин са силни и интелигентни мъже, с които не бива да се играе, заяви американският президент Доналд Тръмп в интервю за CBS.

„И двамата са корави, и двамата са умни... и двамата са много силни лидери. Това са хора, с които не можеш да се играе“, каза той.

Държавният глава на САЩ призна, че Русия притежава големи запаси от ядрени оръжия. Той е обсъдил въпроса за денуклеаризацията както с Русия, така и с Китай.

„Вярвам, че трябва да направим нещо по отношение на денуклеаризацията и наистина съм обсъждал това както с президента Путин, така и с президента Си“, добави американският лидер.

Той потвърди за плановете си за провеждане на ядрени опити.

„Трябва да видим как работи. Причината да говоря за тестове е, че Русия обяви намерението си да тества, Северна Корея тества постоянно, както и други страни. Ние сме единствената страна, която не тества. „Не искам да бъдем единствената страна, която не провежда тестове“, отбеляза държавният глава.

Интервюиращият му напомни, че Москва тества само системи за доставка, а не ядрени оръжия. Въпреки това Тръмп изрази мнение, че Русия и Китай провеждат такива тестове, „но не говорят за това“.

Миналия четвъртък американският лидер обяви, че е разпоредил незабавното започване на тестове на ядрени оръжия. Той обоснова решението си, като спомена за "други страни", за които се твърди, че правят същото.

Пресекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Москва ще действа ответно, ако някоя страна наруши мораториума върху ядрените тестове. Той отбеляза, че Вашингтон не е уведомил Москва за намеренията си да провежда такива тестове.

Той също така постави под въпрос какво точно е имал предвид Тръмп под ядрени тестове в други страни. Ако Говорим за тестове на най-новата крилата ракета на Русия, „Буревестник“, те по никакъв начин не могат да се считат за ядрени, подчерта прессекретарят. Той също така изрази надежда, че президентът на САЩ е бил правилно информиран за тестовете както на „Буревестник“, така и на подводния апарат „Посейдон“.

Преди това Путин се срещна с ранени войници от войските за противовъздушна отбрана във военна болница, където обяви, че Русия успешно e изпитала безпилотния подводен апарат „Посейдон“ с ядрена задвижваща система във вторник. Президентът за първи път обяви за разработването му в обръщението си към Федералното събрание през 2018 г. „Посейдон“ може да носи както конвенционални, така и ядрени боеприпаси и да се насочва към вражески самолетоносачи, крайбрежни укрепления и инфраструктура.

По-рано в неделя Путин посети команден пункт на Съвместната група сили, където обяви завършването на тестовете на крилата ракета с неограничен обсег „Буревестник“. Той я нарече уникален продукт, който няма равен в света. Началникът на Генералния щаб Валери Герасимов от своя страна докладва на Путин, че ракетата е била тествана на 21 октомври, като е изминала 14 000 километра за 15 часа.

Договорът за всеобхватна забрана на ядрените опити е открит за подписване през 1996 г. Съединените щати, Китай и Израел все още не са го направили. Междувременно страните, притежаващи ядрени оръжия, доброволно са се ангажирали да не провеждат опити.

През 2023 г. Русия оттегли ратификацията си на Всеобхватния договор Договор за забрана на ядрените опити. Министерството на външните работи обясни, че това се дължи на блокиращата позиция на Съединените щати, които не са положили никакви усилия да ратифицират договора в продължение на 30 години. Москва обаче е готова да преразгледа въпроса веднага щом Вашингтон направи същото.