Тръмп: Няма да се поддам на изнудването на демократите, тези хора не са в ред

3 Ноември, 2025 06:07, обновена 3 Ноември, 2025 06:15 1 036 3

Президентът коментира евентуална сделка за прекратяване на спирането на работата на правителството

Тръмп: Няма да се поддам на изнудването на демократите, тези хора не са в ред - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред CBS News, че не планира да се поддава на изнудване от Демократическата партия и да сключи сделка за прекратяване на спирането на федералното правителство.

„Много съм добър в това /б.р. намирането на компромиси/, но няма да го направя, като бъда изнудван от демократи, които са се изгубили. Нещо не е наред с тези хора“, каза действащият президент на Белия дом.

„Шумер /б.р. лидерът на малцинството в Сената/ е загубена кауза. Той няма какво да губи. Той се превърна в пилот камикадзе“, добави американският президент. Тръмп изрази увереност, че спирането на работата на правителството скоро ще приключи и финансирането на правителството на САЩ ще бъде възстановено.

„Ще го разберем. В крайна сметка ще трябва да гласуват“, каза действащият сенатор в Белия дом.

Частично спиране на работата на федералното правителство на САЩ започна в полунощ на 1 октомври поради липса на финансиране, след като в Конгреса не успяха да постигнат споразумение по няколко разходни пера, включително здравеопазване. Демократите и републиканците се обвиняват взаимно, че са провокирали спирането и са го удължили с политически цели.

От 1977 г. финансирането на федералното правителство е било прекъсвано повече от 20 пъти поради разногласия между администрацията и Конгреса. Най-дългият период е бил 35 дни – от 22 декември 2018 г. до 25 януари 2019 г. (по време на първия мандат на Доналд Тръмп).


