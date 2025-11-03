Новини
Свят »
Украйна »
Украйна е изправена пред бедствие в Покровск
  Тема: Украйна

Украйна е изправена пред бедствие в Покровск

3 Ноември, 2025 07:02 2 696 58

  • украйна-
  • покровск-
  • русия-
  • война-
  • донбас

Украинските спецсили провеждат операции зад руските линии, за да предотвратят падането на Покровск

Украйна е изправена пред бедствие в Покровск - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руските войски напреднаха повече във вътрешността на източноукраинския град Покровск по време на тежки боеве, предаде германското издание Focus.de.

То се позовава на информация на проправителствения украински военен канал Deep State в Телеграм, който не предостави повече информация.

През последните дни няколкостотин руски войници са проникнали през украинските линии около града и са се окопали в центъра на Покровск. Руските войски настъпват към миньорския град Покровск в Донбас повече от година, понасяйки тежки загуби.

Преди войната Покровск е имал население от приблизително 60 000 души. Украинските войски в Покровск и съседния град Мирноград са заплашени от обкръжение – бедствие за войниците.

Според съобщенията украински специални сили провеждат операции зад руските линии, за да предотвратят падането на Покровск. Украински медии, цитирайки източници от военното разузнаване на Украйна, казаха, че командоси са били докарани с хеликоптер, за да поддържат отворена линията за снабдяване между Покровск и Мирноград.

На този фон Германия оказа важна помощ на Киев. В следващите няколко дни Украйна ще получи две системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, обещани от Германия през август. Според информация в медиите, към месец октомври Украйна е разполагала с 10 американски ракетни системи „Пейтриът“ земя-въздух, повечето от които бяха доставени от германските запаси или купени с германска помощ.

Украйна е успяла да разшири своята система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ за отбрана на градовете си от руски въздушни удари благодарение на подкрепата на Германия, заяви в неделя президентът Володимир Зеленски.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ватенка

    31 3 Отговор
    Да няма свлачище,Ъ?

    07:04 03.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    64 6 Отговор
    В Покровск украинците масово се предават.

    07:04 03.11.2025

  • 3 Неразбрал

    57 12 Отговор
    Как 200 руснака проникнали в Покровск плениха 11 000 украинеца?

    Коментиран от #7, #11, #19, #20, #34

    07:06 03.11.2025

  • 4 ООрана държава

    64 2 Отговор
    Вчера зелник каза че всичко върви по мед и масло там и побеждават

    Коментиран от #10, #24

    07:06 03.11.2025

  • 5 ВУКРАИНА Е МОДНО ДА СЕНОСИ

    25 4 Отговор
    ЗЛАТЕН ЗЪБ ОТПРЕД КАТОНАШТЕ ЛИНГУРИ

    07:06 03.11.2025

  • 6 Последния Софиянец

    62 4 Отговор
    Украинците са получили от САЩ два хеликоптера Блек Хоук и с тях опитали да изкарат чужди наемници от града но са унищожени и двата

    Коментиран от #29

    07:06 03.11.2025

  • 7 Герп боклуци

    48 2 Отговор

    До коментар #3 от "Неразбрал":

    Що вярваш на числа подадени от украйнски източници?

    07:07 03.11.2025

  • 8 Уса

    63 3 Отговор
    Онзи ден им подариха 3 хеликоптера Блекхок а вчера направиха безразсъдна акция при която загинаха всички украински спецове и два хеликоптера.Няма толкова глупави хора

    Коментиран от #17, #18, #53

    07:07 03.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Победа с нами

    5 47 Отговор

    До коментар #4 от "ООрана държава":

    Тези глупости ги приказва Путин, а ДНР губернаторът Денис Пушилин му докладва, че в Мариупол имат вода веднъж на два дни, в Донецк веднъж на три дни, а в Макеевка веднъж на четири дни.

    Опят все по плану. Ха ха ха ха

    Коментиран от #13, #21

    07:08 03.11.2025

  • 11 МНОООГО СИ НЕГРАМОТЕН

    16 5 Отговор

    До коментар #3 от "Неразбрал":

    ДВЕСТА СА В ЦЕНТЪРА А Е ОЖГРАДЕН ОТ СТО И 86 ХИЛЯДИ....КЪКТО НАШТЕ ДВЕСТА В ПАРЛАМЕНТА РАЗВЯАТ БАЙРЯКА И ТЕ ТА СЪЩО.....

    Коментиран от #15

    07:08 03.11.2025

  • 12 ААААА НЕ Е ВЯРНО

    49 2 Отговор
    ВЧЕРА БУДАНОВ ЛИЧНО С ДВА ХЕЛИКОПТЕРА ОСВОБОДИ ПОКРОВСК
    ИМАШЕ ГО НА МУЛТФИЛМЧЕ
    С ДОБРО КАЧЕСТВО
    ОСВЕН ТОВА ОТ 200 РУСНАЦИ ТАМ СА ПЛЕНЕНИ 1200 ПО ДАННИ НА НАЩЕ УКРОМИСИРИ

    07:09 03.11.2025

  • 13 Иван

    24 2 Отговор

    До коментар #10 от "Победа с нами":

    А в столицата на Израел гейовете са навсякъде.......денонощно.

    07:12 03.11.2025

  • 14 Баце

    34 0 Отговор
    Скоро ще се казва Красноармейск та да могат шорошите да пик@ят кръв по-лесно.

    07:12 03.11.2025

  • 15 А ТЕА 200 В ЦЕНТЪРА

    16 0 Отговор

    До коментар #11 от "МНОООГО СИ НЕГРАМОТЕН":

    СА В ОБКРЪЖЕНИЕ
    НАЛИ
    И С БОЙ СИ ПРОБИВАТ ПЪТ НА ЗАПАД НАЛИ
    А ТИ ПАК СИ СИ ЗАБРАВИЛ ХАПЧЕТАТА НАЛИ

    07:13 03.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Анализатор

    3 10 Отговор

    До коментар #8 от "Уса":

    И усраинци и рушляци са един дол дренки.

    07:14 03.11.2025

  • 18 Семейство Свинсънс

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Уса":

    То като при служебен автомобил, не си го плащал и си го караш както искаш без да мислиш, а това че ние сме ги платили е отделен въпрос

    07:14 03.11.2025

  • 19 Българин...

    28 1 Отговор

    До коментар #3 от "Неразбрал":

    Гащниците са се предали! Никой не иска да умира за зелениятСопол!!!

    07:14 03.11.2025

  • 20 Баце

    18 1 Отговор

    До коментар #3 от "Неразбрал":

    Зеления пор сам каза преди няколко дена, че "там врагът е събрал големи сили около 170 000 и ще е трудно", попрочети, подготви се и не пиши издишащи опорки, че няма да ти платят.

    07:15 03.11.2025

  • 21 О.Р.

    17 0 Отговор

    До коментар #10 от "Победа с нами":

    А в Плевен как е?

    Коментиран от #41

    07:15 03.11.2025

  • 22 НА КОГО ДА ОБЯСНИ

    12 0 Отговор

    До коментар #9 от "Путин":

    НА ТЕБЕ ЛИ
    НЕВЪЗМОЖНО Е
    В ДЪРВЕНА УКРОКРА....ТУНА МОЖЕШ ДА ВКАРАШ ЕДИНСТВЕННО ПИРОН

    07:15 03.11.2025

  • 23 Иван

    14 1 Отговор

    До коментар #9 от "Путин":

    Защото реши че трябва да се унищожи не само Украйна, но и цялото НАТО-ОТАН.

    Коментиран от #30

    07:15 03.11.2025

  • 24 Брендо

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "ООрана държава":

    Предната вечер правихме заедно купон.

    07:15 03.11.2025

  • 25 телеграм..

    25 1 Отговор
    Вчера излъчихме кадри как два хеликоптера на сирскио с две дузини бандерци бяха батисани от кремля за около хиляда секунди и така натовските генерали в покровске..ще чакат спасение от следващата партида бандерское кяпчоноемясо изпратено от зелен мухал..ама нанай хихи

    07:16 03.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Иван

    21 0 Отговор
    И тези patriot системи как ще помогнат на покровск

    07:17 03.11.2025

  • 28 Най- накрая , след много мъки

    17 0 Отговор
    Сетила се Мара..... да каже истината.

    07:17 03.11.2025

  • 29 или само екипа

    13 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Барабар с екипа от 11 човека от специалните части и го има записано на видео.

    07:18 03.11.2025

  • 30 НАТО знаят ли че са във война???

    1 13 Отговор

    До коментар #23 от "Иван":

    И ще унищожи нато като зарови 2 млн вати и избяга на изток?,Логиката не ти е силна страна.

    07:18 03.11.2025

  • 31 Буха ха

    17 0 Отговор
    Трогателни са опитите на Мара да замаже положението. Ако бях на нея, най-добрият начин да създаде впечатлението че всичко е наред е да съобщи, че в неделя ще има прайд парад

    07:20 03.11.2025

  • 32 Нали вчера писа, че са получени МА

    16 0 Отговор
    а днес: "През следващите няколко дни Украйна ще получи две системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, обещани от Германия през август."

    07:20 03.11.2025

  • 33 УДРИ С ЛОПАТАТА

    14 0 Отговор
    По главите бандирофашистки.

    07:21 03.11.2025

  • 34 Но това е секретно инфо

    14 0 Отговор

    До коментар #3 от "Неразбрал":

    Да ти обясня: тези 200 човека не са баш руснаци, а доброволци от с. Коиловци плевенско, затова са толкова ефективни. Доказали са се мноогоо преди тези събития.

    07:22 03.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Някой

    5 0 Отговор
    Тук се хвалят с предаване на 2 системи Пейтриът. Че то само на гугълски реклами преди конфликта в Га-за ми излизаха реклами да си купя еврейски ПНО на камиони на Рафаел. И някакви еврейски радари на крака на Елта Системс. Запомних си ги на картинки. Вси едно да си ги купиш през интернет да ти ги докарат вкъщи. ;)

    Коментиран от #37

    07:24 03.11.2025

  • 37 Някой

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "Някой":

    Упс ПВО - съседни бутони на БДС кирилица. ;)

    07:25 03.11.2025

  • 38 БИЙ ФАШИСТА ПО ГЛАВАТА

    8 0 Отговор
    БИЙ, БИЙ, БИЙ!

    07:25 03.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ха ха ха

    5 3 Отговор

    До коментар #21 от "О.Р.":

    В Плевен май всеки ден им пускат вода. А то и Плевен е освободен от руснаци, така че нормално така

    07:27 03.11.2025

  • 42 Жоро

    14 1 Отговор
    Такаааа....от статията става ясно че Русия страхливо настъпва.... А укритие смело и самоотвержено отстъпват(бягат)....🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #44

    07:28 03.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Леля Гошо

    6 0 Отговор

    До коментар #43 от "ВЕРНО ЛИ Е":

    Не е вярно, оцелял е но е в Пирогов да му зашият сцепения гь...

    07:34 03.11.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Възраждане

    2 5 Отговор
    Че то от Покровск се вижда... КИЕВ! Има-- нема...Хиляда км.
    Хахахахаха
    2 ДНЯ и ВСЕ

    07:34 03.11.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 име

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Уса":

    В интерес на истината, не съм видял видео да свалят хеликоптера. Руснаците дават кадри само как хеликоптера стовари 10 нещастника и ги подпукаха веднага. Толкова за контраофанзивата на бандерите

    07:37 03.11.2025

  • 54 BBБОС

    7 0 Отговор
    Дигат бялото знаме и няма проблеми

    07:38 03.11.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания