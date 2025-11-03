Украйна е изправена пред бедствие в Покровск

Руските войски напреднаха повече във вътрешността на източноукраинския град Покровск по време на тежки боеве, предаде германското издание Focus.de.

То се позовава на информация на проправителствения украински военен канал Deep State в Телеграм, който не предостави повече информация.

През последните дни няколкостотин руски войници са проникнали през украинските линии около града и са се окопали в центъра на Покровск. Руските войски настъпват към миньорския град Покровск в Донбас повече от година, понасяйки тежки загуби.

Преди войната Покровск е имал население от приблизително 60 000 души. Украинските войски в Покровск и съседния град Мирноград са заплашени от обкръжение – бедствие за войниците.

Според съобщенията украински специални сили провеждат операции зад руските линии, за да предотвратят падането на Покровск. Украински медии, цитирайки източници от военното разузнаване на Украйна, казаха, че командоси са били докарани с хеликоптер, за да поддържат отворена линията за снабдяване между Покровск и Мирноград.

На този фон Германия оказа важна помощ на Киев. В следващите няколко дни Украйна ще получи две системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, обещани от Германия през август. Според информация в медиите, към месец октомври Украйна е разполагала с 10 американски ракетни системи „Пейтриът“ земя-въздух, повечето от които бяха доставени от германските запаси или купени с германска помощ.

Украйна е успяла да разшири своята система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ за отбрана на градовете си от руски въздушни удари благодарение на подкрепата на Германия, заяви в неделя президентът Володимир Зеленски.