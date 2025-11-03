Украйна е изправена пред бедствие в Покровск

Руските войски напреднаха повече във вътрешността на източноукраинския град Покровск по време на тежки боеве, предаде германското издание Focus.de.
То се позовава на информация на проправителствения украински военен канал Deep State в Телеграм, който не предостави повече информация.
През последните дни няколкостотин руски войници са проникнали през украинските линии около града и са се окопали в центъра на Покровск. Руските войски настъпват към миньорския град Покровск в Донбас повече от година, понасяйки тежки загуби.
Преди войната Покровск е имал население от приблизително 60 000 души. Украинските войски в Покровск и съседния град Мирноград са заплашени от обкръжение – бедствие за войниците.
Според съобщенията украински специални сили провеждат операции зад руските линии, за да предотвратят падането на Покровск. Украински медии, цитирайки източници от военното разузнаване на Украйна, казаха, че командоси са били докарани с хеликоптер, за да поддържат отворена линията за снабдяване между Покровск и Мирноград.
На този фон Германия оказа важна помощ на Киев. В следващите няколко дни Украйна ще получи две системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, обещани от Германия през август. Според информация в медиите, към месец октомври Украйна е разполагала с 10 американски ракетни системи „Пейтриът“ земя-въздух, повечето от които бяха доставени от германските запаси или купени с германска помощ.
Украйна е успяла да разшири своята система за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ за отбрана на градовете си от руски въздушни удари благодарение на подкрепата на Германия, заяви в неделя президентът Володимир Зеленски.
1 Ватенка
07:04 03.11.2025
2 Последния Софиянец
07:04 03.11.2025
3 Неразбрал
Коментиран от #7, #11, #19, #20, #34
07:06 03.11.2025
4 ООрана държава
Коментиран от #10, #24
07:06 03.11.2025
5 ВУКРАИНА Е МОДНО ДА СЕНОСИ
07:06 03.11.2025
6 Последния Софиянец
Коментиран от #29
07:06 03.11.2025
7 Герп боклуци
До коментар #3 от "Неразбрал":Що вярваш на числа подадени от украйнски източници?
07:07 03.11.2025
8 Уса
Коментиран от #17, #18, #53
07:07 03.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Победа с нами
До коментар #4 от "ООрана държава":Тези глупости ги приказва Путин, а ДНР губернаторът Денис Пушилин му докладва, че в Мариупол имат вода веднъж на два дни, в Донецк веднъж на три дни, а в Макеевка веднъж на четири дни.
Опят все по плану. Ха ха ха ха
Коментиран от #13, #21
07:08 03.11.2025
11 МНОООГО СИ НЕГРАМОТЕН
До коментар #3 от "Неразбрал":ДВЕСТА СА В ЦЕНТЪРА А Е ОЖГРАДЕН ОТ СТО И 86 ХИЛЯДИ....КЪКТО НАШТЕ ДВЕСТА В ПАРЛАМЕНТА РАЗВЯАТ БАЙРЯКА И ТЕ ТА СЪЩО.....
Коментиран от #15
07:08 03.11.2025
12 ААААА НЕ Е ВЯРНО
ИМАШЕ ГО НА МУЛТФИЛМЧЕ
С ДОБРО КАЧЕСТВО
ОСВЕН ТОВА ОТ 200 РУСНАЦИ ТАМ СА ПЛЕНЕНИ 1200 ПО ДАННИ НА НАЩЕ УКРОМИСИРИ
07:09 03.11.2025
13 Иван
До коментар #10 от "Победа с нами":А в столицата на Израел гейовете са навсякъде.......денонощно.
07:12 03.11.2025
14 Баце
07:12 03.11.2025
15 А ТЕА 200 В ЦЕНТЪРА
До коментар #11 от "МНОООГО СИ НЕГРАМОТЕН":СА В ОБКРЪЖЕНИЕ
НАЛИ
И С БОЙ СИ ПРОБИВАТ ПЪТ НА ЗАПАД НАЛИ
А ТИ ПАК СИ СИ ЗАБРАВИЛ ХАПЧЕТАТА НАЛИ
07:13 03.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Анализатор
До коментар #8 от "Уса":И усраинци и рушляци са един дол дренки.
07:14 03.11.2025
18 Семейство Свинсънс
До коментар #8 от "Уса":То като при служебен автомобил, не си го плащал и си го караш както искаш без да мислиш, а това че ние сме ги платили е отделен въпрос
07:14 03.11.2025
19 Българин...
До коментар #3 от "Неразбрал":Гащниците са се предали! Никой не иска да умира за зелениятСопол!!!
07:14 03.11.2025
20 Баце
До коментар #3 от "Неразбрал":Зеления пор сам каза преди няколко дена, че "там врагът е събрал големи сили около 170 000 и ще е трудно", попрочети, подготви се и не пиши издишащи опорки, че няма да ти платят.
07:15 03.11.2025
21 О.Р.
До коментар #10 от "Победа с нами":А в Плевен как е?
Коментиран от #41
07:15 03.11.2025
22 НА КОГО ДА ОБЯСНИ
До коментар #9 от "Путин":НА ТЕБЕ ЛИ
НЕВЪЗМОЖНО Е
В ДЪРВЕНА УКРОКРА....ТУНА МОЖЕШ ДА ВКАРАШ ЕДИНСТВЕННО ПИРОН
07:15 03.11.2025
23 Иван
До коментар #9 от "Путин":Защото реши че трябва да се унищожи не само Украйна, но и цялото НАТО-ОТАН.
Коментиран от #30
07:15 03.11.2025
24 Брендо
До коментар #4 от "ООрана държава":Предната вечер правихме заедно купон.
07:15 03.11.2025
25 телеграм..
07:16 03.11.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Иван
07:17 03.11.2025
28 Най- накрая , след много мъки
07:17 03.11.2025
29 или само екипа
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Барабар с екипа от 11 човека от специалните части и го има записано на видео.
07:18 03.11.2025
30 НАТО знаят ли че са във война???
До коментар #23 от "Иван":И ще унищожи нато като зарови 2 млн вати и избяга на изток?,Логиката не ти е силна страна.
07:18 03.11.2025
31 Буха ха
07:20 03.11.2025
32 Нали вчера писа, че са получени МА
07:20 03.11.2025
33 УДРИ С ЛОПАТАТА
07:21 03.11.2025
34 Но това е секретно инфо
До коментар #3 от "Неразбрал":Да ти обясня: тези 200 човека не са баш руснаци, а доброволци от с. Коиловци плевенско, затова са толкова ефективни. Доказали са се мноогоо преди тези събития.
07:22 03.11.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Някой
Коментиран от #37
07:24 03.11.2025
37 Някой
До коментар #36 от "Някой":Упс ПВО - съседни бутони на БДС кирилица. ;)
07:25 03.11.2025
38 БИЙ ФАШИСТА ПО ГЛАВАТА
07:25 03.11.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Ха ха ха
До коментар #21 от "О.Р.":В Плевен май всеки ден им пускат вода. А то и Плевен е освободен от руснаци, така че нормално така
07:27 03.11.2025
42 Жоро
Коментиран от #44
07:28 03.11.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Леля Гошо
До коментар #43 от "ВЕРНО ЛИ Е":Не е вярно, оцелял е но е в Пирогов да му зашият сцепения гь...
07:34 03.11.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Възраждане
Хахахахаха
2 ДНЯ и ВСЕ
07:34 03.11.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 име
До коментар #8 от "Уса":В интерес на истината, не съм видял видео да свалят хеликоптера. Руснаците дават кадри само как хеликоптера стовари 10 нещастника и ги подпукаха веднага. Толкова за контраофанзивата на бандерите
07:37 03.11.2025
54 BBБОС
07:38 03.11.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.