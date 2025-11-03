Новини
Свят »
Германия »
"Щяха да ме принудят да се бия срещу Украйна"
  Тема: Украйна

"Щяха да ме принудят да се бия срещу Украйна"

3 Ноември, 2025 11:28 1 959 72

  • украйна-
  • олеся бида-
  • русия-
  • окупация-
  • война

Това разказва Игор, който е успял да избяга от селото си. То се намира в окупираните от Русия територии, където руснаците се опитват да русифицират децата.

"Щяха да ме принудят да се бия срещу Украйна" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Русия систематично набира млади хора от окупираните украински територии за своята армия. Това показва нов документален филм на журналистическия колектив Kyiv Independent. Русия иска да принуди младите украинци да се бият срещу собствената си държава и евентуално дори в други войни, казва авторката на филма Олеся Бида. "Притеснява ме, че почти никой в международната общност не обръща внимание на това", коментира тя пред германската обществена телевизия АРД.

Един от протагонистите във филма е Игор (името му е сменено). Момчето е от украинско село, което бързо е превзето от руската армия след началото на пълномащабната инвазия, разказва филмът на Бида. Преди няколко месеца той и семейството му успяват да избягат от окупираните територии - малко преди Игор да навърши пълнолетие. "Когато ми казаха да си подам документите за армията, осъзнах, че няма да мога да си тръгна, след като навърша 18", разказва той. "Щяха да ме принудят да се бия срещу собствената си страна. Изобщо не ми се мисли за това."

Още новини от Украйна

Русия не изпраща новобранците на фронта, но много от тях са принуждавани да се запишат на професионална служба още преди да завършат военното си обучение. Неправителствени организации сигнализират, че това обикновено се случва след психически тормоз.

"Русия - мой хоризонт": задължителен курс в училищата

Филмът на украинската режисьорка показва как децата и тийнейджърите в окупираните територии биват русифицирани и израстват с милитаристична идеология. Първата стъпка са уроците в училище. Там украинският език и история вече не се преподават. Вместо това има задължителен курс "Русия - мой хоризонт", разказва Игор. А в училищата редовно има посещения на руски войници, които възвеличават войната срещу Украйна. Това потвърждават и други украинци, които са избягали от окупираните територии и са разговаряли с екипа на Kyiv Independent.

В семействата, които отхвърлят окупаторския режим, често възникват проблеми. Игор разказва, че неговата сестра е добра ученичка и получава награди в руското училище, които я радват. Затова семейството много внимавало и говорело възможно най-малко с нея за политика и войната. Родителите му се притеснявали, че дъщеря им може без да се усети да разкаже нещо в училище, което да им създаде големи трудности. "Именно през децата руските окупатори често стигат до семействата, които са критични към войната и Русия", казва Игор.

Руските окупационни власти вече следели семейството на Игор, защото родителите отказали да получат руско гражданство. Последвали обиски и заплахи, че децата ще бъдат изпратени в интернат, разказва майката на Игор във филма. В същото време двете деца тайно посещавали часове и в украинско училище онлайн. Семейството криело в стаята на бабата мобилния телефон, с който се включвали в украинските часове.

Какво правят руските детски и младежки организации?

Преди всичко обаче руските детски и младежки организации са тези, които привличат младите хора към армията, става ясно от филма. В него се разказва как по време на срещите на организациите младежите пишат писма до руските войници на фронта и се учат да боравят с оръжия. В училище се оказва натиск върху тях да се присъединят към организациите, потвърждава Игор.

Подобни руски организации вече са открили десетки офиси в окупираните територии. Сред тях са организациите "Младежка армия" и "Воин". Оксана е прекарала няколко седмици в тренировъчен лагер на "Воин", след като я излъгали, че това ще е лагер за почивка в Крим. Във филма младата жена разказва как е протекло обучението. След закуска всички са трябвало да се явят и да пеят руския химн, разказва АРД. "От девет часа имахме занятия – военна тактика, медицина, радиовръзка, как да се облича правилно униформата, как да се управляват дронове." В практическата част Оксана е била разпределена в минна единица, където се учели да минират и разминират терен. Част от обучението е било и как да се използват гранати, както и копаенето на окопи.

Нарушение на международното право?

Руските медии също отразяват военния младежки лагер на организацията "Воин", разказва АРД. Учебният полигон, който използват, се намира близо до Волгоград. Местните медии публикуваха изявлението на губернатора на региона Андрей Бочаров, според което около 2000 младежи участват в такъв лагер. В цитат, разпространен от руските медии, Бочаров казва, че повечето от участниците са от анексираните украински територии.

Украинските правозащитни организации считат, че с действията си в окупираните територии Русия нарушава международното право. Според международното право Русия не може да прави подготовки в окупираните територии за включване на млади мъже в армията си. Филмът на Kyiv Independent посочва отговорните лица и организаторите на военното обучение на украински младежи, сред които има много руски участници във войната в Украйна.

Как Русия влияе на украинските деца и младежи в своя полза, показват и последните изявления на руската пълномощничка за правата на децата Мария Лвова-Белова, пише АРД. В интервю с проправителствения журналист Вячеслав Манучаров тя описва живота си с осиновения си син Филип от Мариупол.

Русия превзема града през първите месеци на пълномащабната война през 2022 година. Филип пристига в семейството ѝ травматизиран от военните действия, разказва Лвова-Белова. Тя признава, че в началото той не е искал да живее в Русия и е търсил проукраинско съдържание в интернет. Благодарение на дългите разговори с Филип, неговото отношение към Русия се е променило, твърди Лвова-Белова, на която е издадена заповед за арест от Международния наказателен съд в Хага за отвличането на украински деца в Русия.

Автор: Флориан Келерман (ARD)


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 38 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отец Дионисий

    45 3 Отговор
    Борбата с Фашизма е дълг на всеки честен човек.

    Коментиран от #5

    11:30 03.11.2025

  • 2 ъхъ

    60 4 Отговор
    Пълни глупости! Защо не пишете, как ТКЦ ловят украинци, като кучета по улиците и ги пращат на смърт да мрат за един наркоман и бандата му нацисти?

    11:30 03.11.2025

  • 3 Свят без раша

    5 41 Отговор
    Един много по хубав свят

    Коментиран от #11

    11:31 03.11.2025

  • 4 накратко

    48 3 Отговор
    Не чета на Дойче веле-то щуротиите ! Жалко за дългия пасквил .

    11:31 03.11.2025

  • 5 Хахахаха

    5 37 Отговор

    До коментар #1 от "Отец Дионисий":

    Така е. За това трябва да се помага с всичко на Украйна, за да победи фашизма!

    Коментиран от #9, #18, #19, #57

    11:32 03.11.2025

  • 6 Ивелин Михайлов

    36 2 Отговор
    А украинците защо се опитват да украинизират децата?!

    11:32 03.11.2025

  • 7 КАК ДЕЛА В

    27 2 Отговор
    ПОКРОВСК КАЗАНА ЗАВРЯ НОВИНИ ИОК ШУТА С НАПУДРЕНИЯТ НОС НАПРЕДВА ЛИ БУДАНОВ СЪБОРИ ЛИ КРЕМЪЛ

    11:33 03.11.2025

  • 8 Пич

    31 2 Отговор
    Алоуу...... немощните от ДВ !!! Скандала е , защо криминалната хунта на Зелю избива украинци по улиците , за да да ги прати да бъдат избити на фронта !!! Не на мен тези номера !!!

    11:33 03.11.2025

  • 9 Отец Дионисий

    13 15 Отговор

    До коментар #5 от "Хахахаха":

    Украйна ще победи Бандеровците и пак ще е свободна.

    11:33 03.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ПИТАИ ПИЛЕ

    24 2 Отговор

    До коментар #3 от "Свят без раша":

    ШАРЕНО ЩО СЕ СЛУЧВА В ПОКРОВСК-ЧЕ НЕЩО МЕДИИТЕ МЪЛЧАТ КАТО МУШНАТИ ГАИДИ

    11:34 03.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Pyccкий Карлик

    5 12 Отговор
    Правильно !!!
    Щом тъпите укри не мобилизират селяните, Русия ще го стори. Одобряю 😁👍

    Коментиран от #20

    11:39 03.11.2025

  • 15 Полковник Картошкин

    24 3 Отговор
    Поредната повър ня от Дой че Идиот ен

    11:39 03.11.2025

  • 16 Аас

    15 2 Отговор
    Нищо ткцето на укритие ще го закарат на фронта да го гръмнат

    11:39 03.11.2025

  • 17 Изпражнението DW

    24 1 Отговор
    Това е Фейк. Антируска пропаганда стил Гьобелс.

    11:39 03.11.2025

  • 18 Хи хи хи

    16 3 Отговор

    До коментар #5 от "Хахахаха":

    неккъв ЛЕОПАРД ЦЯЛ ЦЕЛЕНИЧЪК С ЕКИПАЖ ОТ ТРИМА НАТОВЦИ ПАПАЛ -ТРОФЕИ

    11:40 03.11.2025

  • 19 Боруна Лом

    14 2 Отговор

    До коментар #5 от "Хахахаха":

    ЗАМИНАВАЙ , БЕ ИЗГНИЛ ГЕЙЗЕР!

    Коментиран от #41

    11:42 03.11.2025

  • 20 Ми как са

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "Pyccкий Карлик":

    те изтървали бе Галош градски---или се скри под завивките

    11:43 03.11.2025

  • 21 Някой

    18 0 Отговор
    А какво правят техните за набиране и първоначално точно от регионите с малцинствата, където всъщност украинците са малцинство. Как пък веднъж не упрекнаха за нещо Зеленски? Освен за закон срещу корупцията. Разследвайте и от другата страна.

    11:44 03.11.2025

  • 22 Обективни истини

    23 0 Отговор
    Не го четох, направо към коментарите отивам. Пълна боза и пропаганда.

    11:44 03.11.2025

  • 23 Пропи

    13 0 Отговор
    Щяха, ама не са. И аз шях да съм милионер преди години, ама нямах желание. Пропаганди разни.

    11:45 03.11.2025

  • 24 Истината

    17 0 Отговор
    Това е Поредната Лъжлива Фейк новина на НЕФАКТИ!

    11:45 03.11.2025

  • 25 Трол

    8 0 Отговор
    Освен това ги товари насила в бусове.

    Коментиран от #28

    11:45 03.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ахахахаа

    8 0 Отговор
    Ми много ясно, че ще се биеш след като си записал военно обучение

    11:48 03.11.2025

  • 28 Антиватник

    1 16 Отговор

    До коментар #25 от "Трол":

    Освен това умряха и бяха осакатени 2 милиона руснаци.

    Коментиран от #39, #40

    11:48 03.11.2025

  • 29 Урсулите

    13 0 Отговор
    Страх и ужас тегнат в Украйна:
    Ловят мъже по улиците и в спортните зали и ги мобилизират
    Да загиват по фронтовете!

    11:48 03.11.2025

  • 30 Е, много ясно

    14 0 Отговор
    Срещу украйна няма как да се биеш, но срещу хунтата на фашиста зеленски, е дълг на всеки украинец!

    11:49 03.11.2025

  • 31 Васил

    15 2 Отговор
    Когато видя емблемата на ДВ знач че е платена пропаганда. Тр пишат едно и също, колко лоши са рашъните и колко великодушни и велики са Ук рите. Бусификация има и от двете страни, само че рашъните си плащат със пари а Укоропите прескачат плащането, направо бият и пращат на фронта.

    11:49 03.11.2025

  • 32 дедо

    13 1 Отговор
    Да бяхте написали, кой е майчиният език на Игор. Нататък и сами можем да си направим изводите. Пропагандата на Дойче веле няма граници.

    11:50 03.11.2025

  • 33 Тончев

    11 1 Отговор
    Оо това е статия на Дойче вече...
    Правото го нарушиха Меркел с Макрон, когато излъгаха руснаците с Минския договор. Скришком помпайки украина с оръжия. Руснаците може да са миролюбиви обаче не са глупави.

    11:51 03.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 @@@

    9 0 Отговор
    Опасни инциденти с Украинци с предоставена временна закрила в България.
    Злополуките станаха по Южното Черноморие в събота около 22.10 ч. в Свети Влас самостоятелно катастрофира "Форд" управляван от 38-годишен украински гражданин с предоставена временна закрила
    Нанесени са материални щети по метален стълб за уличното осветление.
    Украинецът е тестван за употреба на алкохол. Дрегерът отчита 2.51
    Отказал е кръвна проба!

    11:53 03.11.2025

  • 38 Вельо Дойчев

    4 0 Отговор
    Требе да се компенсират лошотиите от фронта с "добри" новини за "лошите" руснаци и "добрите" "окупирани" деца...
    Само където забравяме, че имаше референдуми и републиките решиха къде им е мястото!!!

    11:55 03.11.2025

  • 39 Димитринчо

    1 4 Отговор

    До коментар #28 от "Антиватник":

    Повечко са.

    11:55 03.11.2025

  • 40 Андон

    1 5 Отговор

    До коментар #28 от "Антиватник":

    2 милиона руски и са без мъже. Три милона руски сираци.

    11:57 03.11.2025

  • 41 Хахахаха

    0 4 Отговор

    До коментар #19 от "Боруна Лом":

    Ами заминавайте да борите фашизма, бе копейки. Какво правите в западна държава, като според вас е фашистка! Бягайте в раша, да воювате да се борите срещу фашизма.

    11:58 03.11.2025

  • 42 Пенсионер 69 годишен

    4 0 Отговор
    Рашаните плащат на семействата на загиналите, а 0крайна е отложила плащанията пет години😜. Пари няма, действайте! Наци батальона захвърля в окопите насила мобилизираните и се изтегля за следващите, като оставя заградителни отряди.

    Коментиран от #49

    11:58 03.11.2025

  • 43 Хардлайнер

    1 2 Отговор
    Свършиха ли ватянкити, та посягат на украинците? Ами ако обърне автомата към руснетата, както им е набрал!

    12:01 03.11.2025

  • 44 Лъжи дочо зелевски,

    2 0 Отговор
    измислици и простотии изсмукани от чужди пръсти.

    12:02 03.11.2025

  • 45 000

    3 0 Отговор
    Предсмъртните стонове та либерал-глобалистката шайка е музика за ушите. Благодяря, факти!

    12:02 03.11.2025

  • 46 Перо

    2 0 Отговор
    Човек само като види DW и трябва да прескочи статията!

    12:03 03.11.2025

  • 47 Тръмп

    2 0 Отговор
    Томахавки няма! Предай се урко золдатен! Рашан дава топла каша!

    12:03 03.11.2025

  • 48 коз

    2 0 Отговор
    Бля,бля,бляяяя,отново пропаганда и медийно изкривяване на фактите и действителноста.Абе колко ви останаха вярващите?Ползваме ви сайта само за подигравка.Много сте далеко от реалността и истината.

    12:03 03.11.2025

  • 49 Хардлайнер

    2 5 Отговор

    До коментар #42 от "Пенсионер 69 годишен":

    Руснаците чекат за китайски ладички, както ние едно време, по 10 години!

    12:03 03.11.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Бре, бре, бре

    6 0 Отговор
    Един руснак избягал от фронта и цял роман а че на двадесет милиона избягаха от Украйна няма никакъв проблем! Скрийте се! Жалки сте но в същото време и смешни...

    12:05 03.11.2025

  • 52 604

    4 0 Отговор
    Никой не ви чете пропагандатъ щот е неграмотнъ! Дъ гу д- ти люмпини! С тая некъдърщинъ само ни позоционирате към раша!

    12:06 03.11.2025

  • 53 Лицемерни 60клуци

    7 2 Отговор
    В Украйна ги гонят и хващат насилствено по/из улиците, онзи ден даваха как украинци,стари и млади,мъже и жени, обръщат микробусите на военните центрове и гонят служебните лица,но няма статии или документални филми,особено от Дойче веле, сега тръгнали с евтина пропаганда за някакъв украинец,аналогия с тези нашите клошари,които им приписват хотели

    12:06 03.11.2025

  • 54 Кръговрат на веществата

    3 0 Отговор
    Спокойно, вашите ще те хванат и с шут към фронта

    12:07 03.11.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Рашистката Чума е проклятие

    2 3 Отговор
    За Човечеството!
    А фюрера пеДОФил е АНТИХРИСТА!!

    12:08 03.11.2025

  • 57 Фашизъм и нацизъм са

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Хахахаха":

    в Киев и 00zeta Крайна.

    Коментиран от #60

    12:08 03.11.2025

  • 58 Раша дава каша!

    2 1 Отговор
    Предай се урко золдатен! Не си яж изпражненията. Раша дава каша!

    12:09 03.11.2025

  • 59 Механик

    3 1 Отговор
    Къде е избягал Игорчо? Що не е избягал в Украина толкова време?
    Такива като тоя "патриот" в БГ ги има къде 100 хиляди. Лятото са по моренцето, а зимата на балкана.
    Голям живот си живеят.

    12:10 03.11.2025

  • 60 Коментиращ

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Фашизъм и нацизъм са":

    Те бг жълтопаветните-тролеи си мислят, че като драскат срещу центове за урсулите, и това ще ги спаси от пращане на фронта (като чували с картофи, както правят бандеровците, публично налично от вече десетки видеа и свидетелства на украинци)!!!

    12:14 03.11.2025

  • 61 Григор

    2 2 Отговор
    За протокола. В Донецка, Луганска,Херсонска и Запорожка области живеят около 7-8 милиона етнически руснаци.На тях им беше забранено да говорят и да изучават езика си.Ако влезеш в магазина да пазаруваш, трябва да го направиш на украински. Защо? Кому беше нужно това?На 9 май Денят на победата, ако те видят с Георгиевска лентичка, която е символ на победата над фашизма и в затвора можеш да влезеш.Да не говорим, че повечето паметници от Великата отечествена война са или разрушени, или осквернени. Защо?Кому беше нужно това?Нали тази битка беше обща и на двата народа?

    Коментиран от #65, #72

    12:15 03.11.2025

  • 62 ФАКТ

    1 2 Отговор
    2 МИЛИОНА москалчета имигрираха бягайки от Мобилизацията на Узкоглазия фюрер пеДОФил!
    Палеха и гърмяха Военкомите а педофила им обещаваше...бели Лади и...3 дня
    Ха-ха-ха

    12:16 03.11.2025

  • 63 Копейки,

    2 1 Отговор
    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    12:17 03.11.2025

  • 64 В В.П.

    1 2 Отговор
    Поредната жертва на окрсинския реваншизъм..Като си смотан заминавай за Киев ,там ще заставят да се биеш срещу руските ..Омиране ИМА ,отърваане НяЯМА..

    12:18 03.11.2025

  • 65 Изпражнението гайтанджиева

    0 1 Отговор

    До коментар #61 от "Григор":

    Руски фейкове.

    12:18 03.11.2025

  • 66 737373727272

    2 0 Отговор
    Още ли има иоти ,коитобда гледат такива филми ,уж документален ама не е чак толкова документален.

    12:20 03.11.2025

  • 67 това го има и в България

    0 0 Отговор
    в Историческия парк е същата руска секта.

    12:20 03.11.2025

  • 68 Ами така е при рашките

    1 1 Отговор
    Доброволци, който иска защитява Родината си... всичко е доброволци за разлика от х0х0лия където всичко е доброзорно... гонят ги по сокаци, пазари, домове и паланки, а по границата ги стрелят като зайци!!!

    12:21 03.11.2025

  • 69 Етнически рус

    0 0 Отговор
    Нормално е окупаторйт да мобилизира и да ютилизира окупираното население, а да пази своите орки. Така е било и при Александър Велики и при Ченгиз хан, така е и в Руската империя.

    12:21 03.11.2025

  • 70 Още новини от Украйна

    1 1 Отговор
    "Щяха да ме принудят да се бия срещу Украйна"
    А мен ме принудихте неистово да се смея на жалката ви пропаганда.

    12:21 03.11.2025

  • 71 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор
    Мхм... Драсканиците на немец в Дойче зеле са истина, а видеата в Тубата, в които ловят украинци от улицата били фейк... 😂😂😂😂

    12:23 03.11.2025

  • 72 НЕ-- грамотен ХУ есос))))

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Григор":

    Правиш ли разлика от ..ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК и забрана на други езици, прид--- урак?!? Хахахааа В България кой е ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК? Руско говорящи НЕ означава ,че да "рушняци"!! Защото такъв ЕТНОС не съществува
    Хахахаха

    12:24 03.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания