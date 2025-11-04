„Русия ще бъде направена на прах“: експерт коментира ядрения блъф на Путин

Експерт предупреждава, че Доналд Тръмп и западните страни не трябва да се поддават на ядрените заплахи на Владимир Путин, пише германското издание Focus.de.
Йоахим Краузе, директор на Института за политика на сигурността към Университета в Кил, заяви пред Ntv, че „мирната дипломация на Тръмп е причинила повече вреда, отколкото полза“.
Европейските политици трябваше постоянно да убеждават американския президент „да не сключва някаква мръсна сделка с Владимир Путин“.
„Войските на Путин се опитват да постигнат победа в Покровск от две години. Той е загубил 120 000 души в процеса, опитвайки се да завладее град, който е имал население от 60 000 души преди войната. Така не изглежда един успешен военен лидер“, заяви Краузе.
Според него Путин отново отправя ядрени заплахи като блъф, за да накара западните страни да приемат ултиматумите на Москва. „Заплахите са доста странни. Ако Путин използва тези оръжия срещу САЩ, Русия ще бъде направена на прах. Не вярвам, че той възнамерява да направи това“.
Междувременно агенция AFP съобщава, че Покровск на ръба на обкръжението. Руските войски са превзели 461 квадратни километра през октомври. Това е малко повече, отколкото през септември, когато руската армия е превзела 447 квадратни километра украинска територия. Според изчисленията, руското настъпление е било най-силно в Донецка област, където са били завладени 169 квадратни километра – средно малко над пет квадратни километра на ден. Московските войски са постигнали особено значителни териториални придобивки около стратегически важния град Покровск.
Военни наблюдатели подозират, че агломерацията около Покровск скоро може да бъде обкръжена и в крайна сметка да попадне под руски контрол. В събота украинската армия обяви, че е в ход сложна операция с участието на специални части за прогонване на руски войници, настъпили в Покровск.
1 Гошо
08:57 04.11.2025
2 Свободен
Те са от чугун и издържат на радиация!
Коментиран от #6, #12, #19, #39
08:57 04.11.2025
3 Този ЕКСПЕРТ
Коментиран от #30
08:59 04.11.2025
4 😆😆😆
09:00 04.11.2025
5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Заявиха Наполеон от пета стая и Хитлер от шеста❗
Коментиран от #28, #44
09:00 04.11.2025
6 И ХЛЕБАР
До коментар #2 от "Свободен":КИТЕ КАТО ТВОЯ МИЛОСТ--издържали до 1200 рада
09:01 04.11.2025
7 Haeмник
09:01 04.11.2025
8 Леле-леле ! 😜
Коментиран от #37
09:02 04.11.2025
10 Вашето мнение
09:03 04.11.2025
11 дрХаус
09:03 04.11.2025
12 Дон Балон
До коментар #2 от "Свободен":Добрата новина е, че ти няма да оцелееш. Амин,! Дай, Боже!
09:03 04.11.2025
13 Пич
09:03 04.11.2025
14 Йоахим Краузе
09:04 04.11.2025
16 Факт
09:06 04.11.2025
17 Евроатлантик
09:07 04.11.2025
19 си пън
До коментар #2 от "Свободен":затуй оди на фронта и защити свободата си
09:08 04.11.2025
20 От чужбина
09:08 04.11.2025
21 В В.П.
09:09 04.11.2025
22 Ахах
09:09 04.11.2025
23 българина
09:09 04.11.2025
24 Пак не разбраха,
09:10 04.11.2025
25 А аз съм "Иксперт"
Коментиран от #41
09:11 04.11.2025
26 АБВ
А прехвалената израелска армия за 2 /две/ години не може да превземе ивицата Газа, която е с площ 365 квадратни километра. И то срещу противник, който няма нито един танк, самолет, вертолет .... А изби десет пъти повече цивилни отколкото загинаха в Украйна и Русия взети заедно. Разрушенията не коментираме.
Резултат - нищо !
09:12 04.11.2025
Да видим дали руснаците ще отговорят на тези любезности от страна на деменциални немци, забравили какво направиха руснаците с дядовците им при Сталинград!
09:12 04.11.2025
28 Разхлабления-Евроатлантик
До коментар #5 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":И Чарли/Шарли -XII(шведски) обитаващ първа стая.
09:13 04.11.2025
29 az СВО Победа 80
09:13 04.11.2025
30 Дядя Ваня™
До коментар #3 от "Този ЕКСПЕРТ":1 Коринтяни 3:18: Ако някой между вас мисли, че е мъдър според този свят, нека стане глупав, за да бъде мъдър.
09:13 04.11.2025
32 Баце ЕООД
09:14 04.11.2025
33 Малкия холандец
Коментиран от #52
34 Хахаха
09:15 04.11.2025
35 Прав е
09:16 04.11.2025
36 Пълни глупости
Коментиран от #55
09:16 04.11.2025
37 Хахахаха
Коментиран от #54, #68
09:16 04.11.2025
38 Асен
09:17 04.11.2025
39 Кит
До коментар #2 от "Свободен":Пак те освободиха от психиатрията?
Поздравления!
09:17 04.11.2025
09:17 04.11.2025
41 И как точно
Коментиран от #49, #50, #56, #57
09:17 04.11.2025
42 Я пък тоя
09:17 04.11.2025
43 007 лиценз ту кил
09:18 04.11.2025
44 Прекалено късо име
До коментар #5 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Ако не бяха англичаните да бият Наполеон и Хитлер, в Москва пак щяха да говорят на френски.
Коментиран от #59
09:18 04.11.2025
45 Българин
09:18 04.11.2025
46 Запада не иска край на войната
09:19 04.11.2025
47 Pyccкий Карлик
Путин има Червен карандаш с който ще начертае магическа Красная линия. Все по плану товарищи, паБеда за нами 😁👍
09:19 04.11.2025
48 Факт
🔻„Фактът, че напреднахме някъде близо до Покровск, е само тактически успех; нямаме успехи на оперативно-тактическо ниво, а на стратегическо ниво претърпяхме поражение във всички посоки.“
🔻„Стратегическо поражение ще доведе до разпадане на Русия“ - той обаче не уточни какво се има предвид под това стратегическо поражение.
🔻„Фактът, че сме изолирани и постоянните членове на Съвета за сигурност на ООН правят изявления в подкрепа на Украйна, вече е наше стратегическо поражение.“
🔻„Нашето ръководство се хвали, че никой няма оръжия като нашите. По-точно би било да се каже, че никъде другаде във военната област не крадат толкова, колкото ние.“
🔻„Вкопчваме се в ракетата „Буревестник“ и ядреното торпедо „Посейдон“ като подгизнал мъх. В действителност САЩ ще могат да ни унищожат, преди да постигнат целта си, ако стреляме по тях.“
ℹ️ За справка: Генерал Ивашов се противопостави на започването на военни операции в Украйна през 2022 г. и призова Путин да не предприема тази стъпка.✍🏻 „Тази война ще застраши самото съществуване на Русия“, пише Ивашов по това време.
09:19 04.11.2025
49 Лъжеш
До коментар #41 от "И как точно":Германия дава над 17 млн жертви. Почти 1/4 от населението си
Коментиран от #53
09:20 04.11.2025
50 От тези 27 млн.
До коментар #41 от "И как точно":19 млн. са цивилни жертви.
09:21 04.11.2025
51 Факт
Дроновете, които преди две години бяха екзотика в ръцете на доброволци и ентусиасти, днес са гръбнакът на украинската тактика. FPV-моделите, сглобявани от части, купени по интернет, вече действат по направление Вугледар, на подстъпите към Покровск и по цялата линия на сраженията в Донецка област. Те летят на ниска височина, без GPS, често водени само по видеосигнал, но нанасят загуби, каквито артилерията не успяваше да постигне дори при най-интензивния огън. В средата на октомври, по данни на самата служба, украинските дронове са унищожили над седем хиляди руски войници и двадесет и три хиляди цели. Дори ако тези цифри са закръглени нагоре, те очертават тенденция, която Москва вече не може да пренебрегне.
Новата вълна от 15 000 места не е само за военни. Половината са отворени за цивилни – IT специалисти, механици, техници по FPV, инженери по навигация, програмисти, които ще служат зад конзолата, без да носят униформа.
09:21 04.11.2025
52 защо
До коментар #33 от "Малкия холандец":Прибалтика, Румъния и България.
Коментиран от #67
09:21 04.11.2025
53 изглежда ... не лъжа
До коментар #49 от "Лъжеш":Германия дава около 5.3 милиона военни жертви по време на Втората световна война, като общата цифра включва и 900 000 войници, мобилизирани извън Германия предвоенно, в Австрия и източна Централна Европа. Освен това, приблизително 350 000 до 500 000 цивилни германци умират при стратегическите бомбардировъчни удари на съюзниците, а жертвите вследствие на бягството и изселването на германци, военни престъпления и принудителния труд в СССР достигат от 500 000 до над 2 милиона.
СССР претърпява най-големи загуби с около 27 милиона жертви (военни и цивилни), като официалната цифра след разпада на СССР е около 26.6 милиона, включваща 8.67 милиона военни загинали. В допълнение има много спорни оценки с някои изследователи, които поставят общите загуби на над 40 милиона, като 15.9-17.4 милиона цивилни са убити на територията на СССР от Германия и съюзниците й.
САЩ дават приблизително 418 500 военни жертви през Втората световна война, като приблизително 72 000 са обявени за безследно изчезнали (MIA). САЩ се бие на три фронта - Европа, Северна Африка и Япония.
Коментиран от #62
09:22 04.11.2025
54 Цък
До коментар #37 от "Хахахаха":Събуди се. 90% от българите живеят по принуда на запад. Защо е безмислено да ти обяснявам. Интересно ми и защо западните грандояди не живият в Европа.
Коментиран от #61, #106
09:22 04.11.2025
55 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #36 от "Пълни глупости":И ти пишеш глупости ❗
Много зависи от мощта на боеприпаса и вида на взрива❗
А за да направят цяла Русия "на стъкло" ще им трябват много взривове, които биха засегнали и САЩ и ЕС❗
САЩ е на НЯМА И ПЕТ КИЛОМЕТРА от Русия❗
09:24 04.11.2025
56 Кит
До коментар #41 от "И как точно":Много си прав, време е Германия да бъде обявена за победител във ВСВ.
Галантен победител, защото след победата учтиво кани победените страни да разположат свои войски на нейна територия!
09:25 04.11.2025
57 Пенсионер 69 годишен
До коментар #41 от "И как точно":5.7 милиона убити? Само робите, откарани след войната в Сибир са 10 милиона.
09:25 04.11.2025
58 чикчирик
09:25 04.11.2025
59 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #44 от "Прекалено късо име":Това опит за политически ВИЦ ли беше❗🤔❓
09:26 04.11.2025
60 експертите по света са различни
09:26 04.11.2025
61 е ми
До коментар #54 от "Цък":Защо не заминат на Изток? Жива да не бях!
09:27 04.11.2025
62 Така пише
До коментар #53 от "изглежда ... не лъжа":само в уикпедията. По-добре намери и прочети сериозна статистическа справка.
Коментиран от #66
09:27 04.11.2025
63 Русия
Коментиран от #65, #75, #80, #81
09:27 04.11.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 така е
До коментар #63 от "Русия":Русия си заминава и без да употреби ЯО.
09:29 04.11.2025
66 верно е
До коментар #62 от "Така пише":ТАСС дава по-добра информация отколкото Википедия.
Коментиран от #85
09:30 04.11.2025
67 Малкия холандец
До коментар #52 от "защо":Писах нация. Съответно велика сила с ядрени оръжия. Изброените от теб са територии не нации:))
Коментиран от #87
09:31 04.11.2025
68 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #37 от "Хахахаха":А интересно ли ти е или не знаеш, че един от сценаристите на "На всеки километър" е избягал в същи този запад, но след няколко години там-
СЕ Е РАЗОЧАРОВАЛ❗
Дали е случайно, че тук се крие частта от писмата му с разочарованието и желанието му да се върне❗
Коментиран от #74
09:32 04.11.2025
69 604
09:34 04.11.2025
70 Факти
09:34 04.11.2025
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Това са безспорни
09:34 04.11.2025
73 Др.Тодор Живков 🇧🇬
09:35 04.11.2025
74 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #68 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Това са фейкове.
Коментиран от #86
09:35 04.11.2025
75 604
До коментар #63 от "Русия":Ще затрият баба си! То те ще стоят и ще гледат при положение че имат хипер носители , а запада има един .!.
Коментиран от #90
09:36 04.11.2025
76 Пора
Коментиран от #83
09:36 04.11.2025
77 Натопорчо
09:36 04.11.2025
78 Механик
Демек, нищо ново.
Коментиран от #88
09:36 04.11.2025
79 Копейкиииии
Коментиран от #89
09:37 04.11.2025
80 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #63 от "Русия":Ами НЕ Е ТОЛКОВА ЛЕСНО❗
Западните служби вече ги предизвикаха да влязат в У...йна, но нещо сметките им излязоха без кръчмар❗
Сега ТРЪмтарътръМП и СеРеУ като САШтински
пр@дн@ли в опера се чудят как да се измъкнат по средата на второ действие ‼️
Коментиран от #82
09:39 04.11.2025
81 аz СВО Победа 80
До коментар #63 от "Русия":Руският полковник Баранец пред Комсомольская правда!
Цитирам:Ако нападнем, която и да е натовска държава от Русия няма да остане нищо.
09:40 04.11.2025
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Урсул фон РептиЛайнян🐍
До коментар #76 от "Пора":Размечтало се едно еврейско-атлантическо кашерно л💩@йно...
09:41 04.11.2025
84 Пенсионер 69 годишен
Когато е била взривена "Цар бомба" или Кузькина мать, както я нарича Хрушчов, Западът се отказва завинаги от тази идея. Взривната вълна обикаля три пъти земята. На 500 километра всичко е унищожено. Самолетът, който я хвърлил оцелял по чудо, но крилете му започвали да се топят. Бомбата, способна да унищожи цяла България била 50 Мегатона.
ТОРПЕДАТА ПОСЕЙДОН СА 200 МЕГАТОНА. Имат атомен двигател и хиляди километра обхват. Взрив в Ламанша ще унищожи напълно Великобритания и почти цяла Европа, Германия включително.
Коментиран от #94
09:41 04.11.2025
85 Викаш руснаците лъжат, че са спечелили
До коментар #66 от "верно е":Втората световна, и Хитлеристка Германия е победила СССР?😂
Коментиран от #91
09:42 04.11.2025
86 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #74 от "Изпражнението гайтанджиева":Кое точно 🤔❓
Че Г.М. е сред сценаристите🤔
Че Г.М. е избягал🤔
Че Г.М. е писал колко е разочарован от живота там🤔
ИЛИ, ЧЕ ТИ СИ РЕШИЛ ДА ПИШЕШ,
ИСТИНАТА Е ФЕЙК‼️
09:43 04.11.2025
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Бла бла
До коментар #78 от "Механик":Пълен погром на руснаците в Купянск и Покровск.
Блестящ капан на ВСУ и в частност на Сирски и Залужни.
Сега ревни!
Коментиран от #97
09:44 04.11.2025
89 Ще контраступваме и перемогваме
До коментар #79 от "Копейкиииии":към Лвов, като бандеровците.
Коментиран от #93
09:44 04.11.2025
90 не са хипер а са Гипер носители
До коментар #75 от "604":Русийката горката можела да произведе до три Орешника годишно. Ако не и мине котка път и няма санкции. Какво да очакваме за безаналоговия Сармат?
В същото време безаналоговата ядрена подлодка Новорусийск буксирова към домой теглена от безаналогов влекач и с толкова много повреди и без изгледи изобщо да излезе на ново бойно дежурство.
09:45 04.11.2025
91 И да се знае!
До коментар #85 от "Викаш руснаците лъжат, че са спечелили":ВСВ я печелят САЩ Великобритания и Ленд-лийза.От Сталин е пушечното месо.
Превъзходството на Запада!!!
Коментиран от #109
09:46 04.11.2025
92 Смешник
09:46 04.11.2025
93 доктор
До коментар #89 от "Ще контраступваме и перемогваме":След като бъде избито доволно количество копейки България ще дръпне напред.
09:47 04.11.2025
94 На преглед
До коментар #84 от "Пенсионер 69 годишен":Трябва и да те освидетелстват .!
09:47 04.11.2025
95 Коко Н
09:47 04.11.2025
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Смешник
До коментар #88 от "Бла бла":Мечтите са безплатни
Коментиран от #102
09:48 04.11.2025
98 Умирам от смях
09:48 04.11.2025
99 Георгиев
09:49 04.11.2025
100 И да се знае!
Превъзходството на Запада!!!
Коментиран от #103
09:49 04.11.2025
101 Дойчо
09:49 04.11.2025
102 Пора
До коментар #97 от "Смешник":Путинова русия си отива.
09:50 04.11.2025
103 Генетично объркан индивид
До коментар #100 от "И да се знае!":А майка ти те е пръскала с LSD като малък. Това, след като първо те е родил втория ти баща.
09:51 04.11.2025
104 Абе
09:51 04.11.2025
106 Хахахаха
До коментар #54 от "Цък":Събуди се. Демокрация е. Можеш да живееш където поискаш! Но явно не искате в раша! Явно искате да направите България втори Донбас, това искате. Копейките искате да докарате войната до България.
09:51 04.11.2025
107 Мара Мара
09:53 04.11.2025
109 Да-знаем!
До коментар #91 от "И да се знае!":Това го папагалиш нон-стоп,защото едната ти клетка,не може да роди нещо ново...🤣🤣🤣😝👍👏!
09:54 04.11.2025
110 Хихихи
09:54 04.11.2025