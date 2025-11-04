Новини
„Русия ще бъде направена на прах“: експерт коментира ядрения блъф на Путин
  Тема: Украйна

„Русия ще бъде направена на прах“: експерт коментира ядрения блъф на Путин

4 Ноември, 2025 08:55

Европейските политици трябваше постоянно да убеждават американския президент „да не сключва някаква мръсна сделка с Путин“

„Русия ще бъде направена на прах“: експерт коментира ядрения блъф на Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Експерт предупреждава, че Доналд Тръмп и западните страни не трябва да се поддават на ядрените заплахи на Владимир Путин, пише германското издание Focus.de.

Йоахим Краузе, директор на Института за политика на сигурността към Университета в Кил, заяви пред Ntv, че „мирната дипломация на Тръмп е причинила повече вреда, отколкото полза“.

Европейските политици трябваше постоянно да убеждават американския президент „да не сключва някаква мръсна сделка с Владимир Путин“.

„Войските на Путин се опитват да постигнат победа в Покровск от две години. Той е загубил 120 000 души в процеса, опитвайки се да завладее град, който е имал население от 60 000 души преди войната. Така не изглежда един успешен военен лидер“, заяви Краузе.

Според него Путин отново отправя ядрени заплахи като блъф, за да накара западните страни да приемат ултиматумите на Москва. „Заплахите са доста странни. Ако Путин използва тези оръжия срещу САЩ, Русия ще бъде направена на прах. Не вярвам, че той възнамерява да направи това“.

Междувременно агенция AFP съобщава, че Покровск на ръба на обкръжението. Руските войски са превзели 461 квадратни километра през октомври. Това е малко повече, отколкото през септември, когато руската армия е превзела 447 квадратни километра украинска територия. Според изчисленията, руското настъпление е било най-силно в Донецка област, където са били завладени 169 квадратни километра – средно малко над пет квадратни километра на ден. Московските войски са постигнали особено значителни териториални придобивки около стратегически важния град Покровск.

Военни наблюдатели подозират, че агломерацията около Покровск скоро може да бъде обкръжена и в крайна сметка да попадне под руски контрол. В събота украинската армия обяви, че е в ход сложна операция с участието на специални части за прогонване на руски войници, настъпили в Покровск.


