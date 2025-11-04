Новини
Свят »
Украйна »
Русия извърши масирана атака в Одеска област
  Тема: Украйна

Русия извърши масирана атака в Одеска област

4 Ноември, 2025 09:47 1 804 64

  • украйна-
  • одеска област-
  • русия-
  • одеса

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна

Русия извърши масирана атака в Одеска област - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Енергийната и пристанищна инфраструктура в Одеска област масирано беше атакувана през нощта, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението Телеграм, предаде БТА.

Бяха извършени две атаки с дронове. Въпреки активната работа на противовъздушната отбрана, която свали повечето дронове, имаше поразени цели по обектите на пристанищната и енергийна инфраструктура", каза Кипер.

По негова информация в резултат на ударите са избухнали пожари, които пожарникарите ликвидирали навреме. Нанесени са щети на пътна постилка, производствена техника и оборудване.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен потвърди вчера готовността на ЕС да предостави на Украйна спешна енергийна помощ през зимата, съобщи Укринформ, като се позова на изявление на ръководителката на ЕК в социалната платформа "Екс".

"Украйна няма да бъде оставена сама през тази зима", каза Фон дер Лайен след телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски. Тя потвърди, че Европейският съюз ще предостави на Украйна "спешна енергийна помощ" за следващите месеци.

Председателката на Европейската комисия добави, че в същото време ЕС работи по варианти за отпускане на необходимата трайна финансова помощ на Украйна. "Утре ще приемем нашия пакет за разширяване, който ще похвали забележителната ангажираност на Украйна към европейския ѝ път през изминалата година", посочи тя.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Браво на Русия,

    50 3 Отговор
    само така се действа срещу нацистката киевска хунта и нейните господари западналите еvpogeyтаtsи. Бой до победата над злото нацистко в 00zetа крайна и западналата джендеропа.

    Коментиран от #12, #24, #34

    09:51 04.11.2025

  • 4 дончичо

    31 1 Отговор
    Спокойно пичове,българите са 150 000 и са направили "пътни постилки", каквото и да означава това
    Да пратим 3-те "Д" да поемат опит

    09:51 04.11.2025

  • 5 Целта на путин е

    31 2 Отговор
    да напълни хотелите на Слънчака!

    Коментиран от #45

    09:52 04.11.2025

  • 6 дядото

    2 32 Отговор
    масирани атаки все по-често,та вече четири години.това е всичко друго,но не и сво на кремъл.

    09:53 04.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хм...

    41 3 Отговор
    След последната среща в Истанбул размяната на тела на загинали военни е общо 10060÷152. Съотношение 66÷1 в полза на Русия. Сред евроатлантическите розАви понита обаче цари странно веселие. Не мога да разбера защо.

    Коментиран от #16

    09:54 04.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Аксиома

    2 42 Отговор
    Нaд 100 нapодa ca nод моcковcко колониaлно poбcтво, които cтолетия ca оrpaбвaни и теpopизиpaни.
    Нямa нито еднa cтpaнa, която е в cфеpaтa нa влияние нa Моcквa, която дa не е беднa, коpумnиpaнa и npоnитa от коpуnция и мyтpeнcки тepop. Нямa нито еднa. Никой от nочитaтелите нa Путлеp и блaтниците не може дa кaже и еднa. Не може дa кaже и зaщо децaтa нa вcички олиrapcи от блaтото учaт и живеят нa Зanaд.
    Кaк nък никой от коnейките не cе излъra дa отиде дa живее в pуZкото блaто ????!!!

    Коментиран от #20

    09:55 04.11.2025

  • 12 Браво и на теб

    0 12 Отговор

    До коментар #3 от "Браво на Русия,":

    " Истински българин " ..

    09:56 04.11.2025

  • 13 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT

    19 1 Отговор
    Германия е планирано значително повишаване на данъците. Според Bild, в края на годината страната ще бъде залята от мощна вълна на увеличаване на таксите.
    Общините повишават таксите за транспорт, услуги по извозване на отпадъци, почистване на улици, пречистване на отпадъчни води, паркиране, ползване на спортни съоръжения, притежание на кучета.
    Вече пострадаха: Касел (цена на паркиране до +424%), Фрайзинг (цена за почистване на улици +95%), Любек (извозване на отпадъци и отдих +59%), Лайпциг (данък за кучета +56%).

    Коментиран от #18

    09:56 04.11.2025

  • 14 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT

    14 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    09:57 04.11.2025

  • 15 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT

    24 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #36

    09:57 04.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мдаа...

    15 1 Отговор

    До коментар #13 от "Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT":

    Ние пък ще повишаваме осигурителните вноски.

    09:58 04.11.2025

  • 19 Възраждане

    27 4 Отговор
    Жабата се вари. Скоро цялото нацистко НАТО ще бъде победено и ще плаща репарации на майка Русия

    Коментиран от #32

    09:58 04.11.2025

  • 20 дончичо

    20 2 Отговор

    До коментар #11 от "Аксиома":

    Мамина умница,а твойте хосподари изтребиха индианците и довлякоха црнците да им работят само за хлебчето! ГоувнарьЕ

    10:00 04.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 "Истинските медии "

    3 15 Отговор

    До коментар #17 от "Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT":

    Возмём Украину за три дня " .. Уже четвертый год

    10:02 04.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Лука

    1 20 Отговор

    До коментар #3 от "Браво на Русия,":

    Копейките нямат родина,опитват да седят на два стола. Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава.

    Коментиран от #35, #50

    10:03 04.11.2025

  • 25 Бла

    20 1 Отговор
    Ей, добре, че ни напомнихте, колко са Българите в Одеска област. Бяхме позабравили тая история :D

    Коментиран от #40

    10:04 04.11.2025

  • 26 мдаааа

    2 10 Отговор
    Тука има руzки хакер ...

    10:04 04.11.2025

  • 27 Хм...

    18 2 Отговор
    Освен това, по брой срещи,конференции, инициативи, комитети, коалиции, семинари, комисии ЕсеС отдавна удари руснаците в земята.

    10:04 04.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Помнещ

    31 2 Отговор
    "Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души"

    Ех нямаше да ми върви денят ако Мара не беше ме информирала колко са българите в Одеска област - защо ли мисирките не ни информираха колко са българите преди години когато киевската хунта ги пали и убива, когато рушаха български паметници и горяха българско знаме или когато забраниха българския език.

    Коментиран от #33, #59

    10:05 04.11.2025

  • 30 гадове

    3 24 Отговор
    Руснаците избиват българи в Одеса, а официална България бездейста по отношение подривните действия на руските провокатори в България.

    Коментиран от #51

    10:05 04.11.2025

  • 31 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    20 2 Отговор
    Мецан ще си вземе Одеса ние пък имаме банани целогодишно и сме в клуба на богатите.

    10:06 04.11.2025

  • 32 малиии

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Възраждане":

    Много ЩЕ , ве ... 🤭😁

    10:06 04.11.2025

  • 33 Здрасти

    9 1 Отговор

    До коментар #29 от "Помнещ":

    Абе кво правят 150 хиляди българи в Одеска област? Да не е било българско там?

    10:06 04.11.2025

  • 34 Дали

    15 2 Отговор

    До коментар #3 от "Браво на Русия,":

    Не трябва така да се действа. какво са виновни обикновенните хора за погрешната политика на корумпираните ръководители на Украйна. Същата е ситуацията и при нас, заради "вмирисаната глава" стада целия български народ, разбира се с малки изключения. Крайно време е зеления да предозира някой ден и да го изпращат по живо по здраво.

    Коментиран от #37, #38

    10:06 04.11.2025

  • 35 Запознат

    16 6 Отговор

    До коментар #24 от "Лука":

    "Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава"

    Пък евро-райхът отговаря на всички а критерии - даже и управляващите са наследници на есесовци и да не говорим че не са избирани от никого.

    10:08 04.11.2025

  • 36 Лука

    1 7 Отговор

    До коментар #15 от "Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT":

    Колкото хитлер толкова и кастро могат да са за пример.

    Коментиран от #43

    10:09 04.11.2025

  • 37 Баце,

    11 2 Отговор

    До коментар #34 от "Дали":

    Нали знаеш, че подобни статии са изцяло изсмукана от пръстите пошла пропаганда?

    10:10 04.11.2025

  • 38 Избирател

    12 1 Отговор

    До коментар #34 от "Дали":

    "какво са виновни обикновенните хора за погрешната политика на корумпираните ръководители на Украйна"

    "Обикновените" хора както в България така и в Украйна са виновни че търпят да ги управляват такива "ръководители".

    10:10 04.11.2025

  • 39 Дон Дони

    14 1 Отговор
    Колкото повече помощи праща ЕС толкова повече територии губи Украйна! Всяко протакане на време е загуба за Украйна! Урсула и компания не проумяха вече четвърта година че не печелят, напротив забатачват една държава водена от алчни лидери!

    10:12 04.11.2025

  • 40 мдаааа

    1 13 Отговор

    До коментар #25 от "Бла":

    На петолъчките постоянно трябва да им се припомня ... Защото нямат карта - памет ..

    10:12 04.11.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 хихи

    9 1 Отговор
    Не може да с а150хил. Поне 50хил са по българското Черноморие...

    10:14 04.11.2025

  • 43 Демократ

    10 1 Отговор

    До коментар #36 от "Лука":

    "Колкото хитлер толкова и кастро могат да са за пример"

    Ха ха ха така ли ти казаха от посолството - сигурно зеления наркоман и Урсулка която не е избирана от никого са "пример" за демокрация. Сигурно фалшифицирането на изборите в Молдова и отмяната им в Румъния са върхът на краварската "демокрация". Сигурно цензурата и забраната на руски телевизии пак е един от устоите на краварската "демокрация" да не говорим за купените медии и тоталната пропаганда с лъжи.

    10:15 04.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 хихи

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Целта на путин е":

    ами ДА. Поне 10-тина са негови..

    10:16 04.11.2025

  • 46 Роден в НРБ

    8 2 Отговор
    Браво, но трябва повече. Лвов специално трябва да се заличи от лицето на земята. См@рФ на украйна и евро-атлантиците

    10:16 04.11.2025

  • 47 УКРАЙНА 🇺🇦

    4 2 Отговор
    Идиота Донал дък е виновен

    10:16 04.11.2025

  • 48 Българин

    6 3 Отговор
    Българите са в българия!
    Останалите са слуги на чужденци.

    10:17 04.11.2025

  • 49 Инна

    5 2 Отговор
    Юрий Подоляка съобщи за новия успех на нашите ракетчици: бойците отново подловиха противника на "груповото награждение". Военният обозревател отбеляза, че всичко се е случило в Днепропетровской области в минувшата събота, 1 ноември, и се появи правда благодарение на съобщението на репортера на украинския канал ТСН Дмитрий Святненко – в този период за ВСУ, построени, участва неговият брат и беше ликвидиран нашата ракета.
    Този най-добрият брат, както се обясни, "служи в една от елитните бригади морпехов (35-й) през 2023 г., която се сражаваше още в района на Крынок на левия бряг на Днепра".
    По думите на журналиста, "командването в приказния ред събра особено различни пилоти, командири и пехотинцев бригади за награждаване".

    И като това награждение (без покани) "посетил" руския "Искандер-М". В резултат на удара погибнаха много "най-добрите бойцови бригади" (както пише Святненко),

    - пише Подоляка, подчеркнув, че това е добра операция: "Респект на нашата разведка и ракетчикам".

    10:17 04.11.2025

  • 50 До лукавий Лука

    11 2 Отговор

    До коментар #24 от "Лука":

    Напротив,не копейките,а повечето българи смята режиима на Киев за фашистки.С личното присъствие на В.Нюланд през 2014г.като даваше курабийки на превратаджиите.После техния Конгрес им отпусна 5млрд.$.Нарочно не го споменавате,но хората помнят.

    10:18 04.11.2025

  • 51 Антитрол

    8 3 Отговор

    До коментар #30 от "гадове":

    "Руснаците избиват българи в Одеса"

    А киевската хунта като избиваше българи в Одеса къде беше - или тогава не беше политкоректно да се споменава че има българи там.

    Коментиран от #53, #54

    10:19 04.11.2025

  • 52 Инна

    3 1 Отговор
    Въздушната тревога в Одеса и областта беше обявена в 13:25. Уже през восемь минута беше поразена цел в района на Одесского припортового завода. Атаку потвърди началникът на Одеската областна администрация Олег Кипер.

    «В хода на въздушните атаки руската армия за първи път наложи управлявани авиобомби по инфраструктурата в нашия регион. Това е нова сериозна угроза за Одеса. Такива удари са изключително опасни за хората и могат да причинят значителни разрушения», — обяви Кипер.

    Ночью 4 ноември
    В Одеската област са извършени експлозии в района на порта Измаил, където е закрепен налетът на безпилотните летателни апарати, съобщава местният Telegram-канал «Типична Одеса».

    «Взрывы прогремели в района на село Дунайского и в Измаиле. Съобщава се за експлозии в Харьковской области, там също работят „Герани“. Ракетният удар, според съобщенията, е нанесен върху обектите на противника в Сумской области. Сега, както пишут в местных пабликах, се обявява въздушна тревога в Киеве.

    Въздушната тревога в Одеса и областта беше обявена в 13:25. Уже през восемь минута беше поразена цел в района на Одесского припортового завода. Атаку потвърди началникът на Одеската областна администрация Олег Кипер.

    «В хода на въздушните атаки руската армия за първи път наложи управлявани авиобомби по инфраструктурата в нашия регион. Това е нова сериозна угроза за Одеса. Такива удари са изключително опасни за хората и могат да причинят значителни разрушения», — обяви Кипер.

    По

    10:28 04.11.2025

  • 53 верно ли

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Антитрол":

    Киевската хунта предвождана от Пригожин. Брей, жива да не бях!

    10:28 04.11.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 жик так

    4 1 Отговор
    Като гледам на снимката , кибиците от страни не са никак тъжни , а се хилят на бандерите дето гледат като индианци .

    10:30 04.11.2025

  • 56 хе хе

    1 2 Отговор
    Частната военна компания Вaгнер е създадена през 2014 г. от бизнесмена Евгений Пригожин и бившия офицер от Главно разузнавателно управление Дмит рий Ут кин. Причината за създаването ѝ е да осигури паравоенна сила, която да подкрепя руските интереси в чужбина при конфликти, където официалната руска армия не може или не иска да действа открито.

    Вaгнер първоначално се появява и участва с бойци при анексирането на Крим и конфликта в източна Украйна, а след това дейността ѝ се разширява в Сирия, Либия, Африка и други региони. Пригожин е използвал компанията за подкрепа на руските геополитически цели, включително чрез вербуване на затворници, които да служат във войната срещу Украйна. Той е критикувал открито руското министерство на отбраната и през 2023 г. оглави въоръжен бунт, обединявайки силите на Вaгнер в протест срещу военното ръководство.

    Основният мотив на Пригожин за създаването на Вaгнер е да има гъвкава и ефективна нелегална военна сила, която да действа в сенките, обслужвайки стратегическите интереси на Кремъл, без директна държавна отговорност.

    10:31 04.11.2025

  • 57 нали знаете

    6 1 Отговор
    кво ше напраят българите кога русите влвзнат в одеса...

    10:33 04.11.2025

  • 58 Хи их хи

    5 0 Отговор
    Ох добре, че българите са налице !

    10:35 04.11.2025

  • 59 не може да бъде

    5 5 Отговор

    До коментар #29 от "Помнещ":

    А може би това са предварителни журналистически тренировки за бъдещото отразяване на числеността на българите в България!?Проучвателна мисия така да се каже!?

    10:38 04.11.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Удри Вова

    6 7 Отговор
    Удри британските наемници в Одеса. До крак !

    10:49 04.11.2025

  • 62 Историк

    6 0 Отговор
    Ето какво е казал Путин през 2002 г.: "Това, което не ме изненада, беше намерението на Путин. Например, срещнахме се в Кремъл през 2002 г. и когато го попитах като по-опитен колега какви са целите му, той отговори, че иска да „възстанови велика Русия“. Всеки, който познава миналото, знае, че това е невъзможно без контрол върху Украйна, Беларус, кавказките и централноазиатските държави, поясни той.

    11:00 04.11.2025

  • 63 Хахаха!🎺🥳😀

    0 6 Отговор
    Мара пишеше, че руснаците нямат ракети и се бият със стари лопати от царско време, а сега атака на Одеса.

    11:12 04.11.2025

  • 64 Прям

    6 1 Отговор
    Рашистките боклуци и неможачи не могат друго освен да тероризират украинските градове ...

    11:18 04.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания