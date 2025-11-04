Русия извърши масирана атака в Одеска област

Енергийната и пристанищна инфраструктура в Одеска област масирано беше атакувана през нощта, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението Телеграм, предаде БТА.
Бяха извършени две атаки с дронове. Въпреки активната работа на противовъздушната отбрана, която свали повечето дронове, имаше поразени цели по обектите на пристанищната и енергийна инфраструктура", каза Кипер.
По негова информация в резултат на ударите са избухнали пожари, които пожарникарите ликвидирали навреме. Нанесени са щети на пътна постилка, производствена техника и оборудване.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.
Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен потвърди вчера готовността на ЕС да предостави на Украйна спешна енергийна помощ през зимата, съобщи Укринформ, като се позова на изявление на ръководителката на ЕК в социалната платформа "Екс".
"Украйна няма да бъде оставена сама през тази зима", каза Фон дер Лайен след телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски. Тя потвърди, че Европейският съюз ще предостави на Украйна "спешна енергийна помощ" за следващите месеци.
Председателката на Европейската комисия добави, че в същото време ЕС работи по варианти за отпускане на необходимата трайна финансова помощ на Украйна. "Утре ще приемем нашия пакет за разширяване, който ще похвали забележителната ангажираност на Украйна към европейския ѝ път през изминалата година", посочи тя.
