Новини
Свят »
Германия »
Русия се готви за нова продължителна война
  Тема: Украйна

Русия се готви за нова продължителна война

3 Ноември, 2025 07:08 1 752 23

  • украйна-
  • маркус райзнер-
  • русия-
  • война-
  • покровск-
  • владимир путин

Австрийският военен експерт Маркус Райзнер казва пред DW, че Русия продължава да е убедена, че може да постигне целите си на оперативно ниво

Русия се готви за нова продължителна война - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В момента всички погледи са насочени към Покровск. Как оценявате текущата ситуация и какво да очакваме?

М. Райзнер: През последните седмици наблюдаваме непрекъснато влошаване на ситуацията около Покровск. Русия се опитва да насочи удара си в т.нар. централно направление. Украйна успява да отблъсне опита за пробив северно от Покровск, но руснаците увеличиха сериозно натиска си и успяха да проникнат в южните райони на града.

Още новини от Украйна

Какво може да се случи след превземането на Покровск от руските войски?

М. Райзнер: Ще видим същото развитие на събитията, каквото многократно наблюдавахме по-рано в битките за други градове: Угледар, Бахмут или Авдеевка. Видяхме как руснаците превземат поредния град, но не успяват да постигнат истински оперативен пробив. Пробивът, който руснаците много искаха да постигнат това лято, не беше осъществен и сега, в края на тяхното провалено лятно настъпление, виждаме неговата кулминация - превземането на няколко града и села - по всяка вероятност и на Покровск в близките дни или седмици.

А какво става в момента около Купянск и Лиман?

М. Райзнер: На фронта има шест огнища на напрежение: Купянск, Лиман, Северск, Новопавловка, Покровск и Константиновка. Според мен, три от тях трябва да се наблюдават внимателно. Първо, това е Купянск, защото руснаците успяха да напреднат на запад от града и украинските войски вече започнаха евакуация. Второ, Северск, който е най-важната опора в централната част на фронта. Трето, ситуацията в самия Покровск, както и южно от него - защото там руските войски се опитват да напреднат към Днепър.

Каква е ситуацията на фронта като цяло?

М. Райзнер: Благодарение на използването на дронове Украйна е в състояние да изгради много добре планирана отбрана и да компенсира недостига на ресурси и особено на жива сила. Проблемът е, че Русия се опитва да постигне ефект практически по целия фронт, нанасяйки едновременни удари. Ако те не бъдат ефективно отблъснати, рано или късно градовете един след друг ще бъдат подложени на бомбардировки, което ще доведе до тяхното падане.

Украйна или трябва да премине отново в настъпление, или да засили натиска до такава степен, че Русия да бъде принудена да седне на масата за преговори.

Украйна полага такива усилия и вече виждаме някои първи признаци за успехи, но на оперативно ниво все още няма концепция, която би могла реално да промени хода на събитията. Защото руснаците държат инициативата от миналото лято, макар и да напредват с бавни темпове. Този напредък трябва да бъде спрян.

Американското разузнаване смята, че Владимир Путин не иска да прекрати войната и в момента действа още по-решително. Така ли е?

М. Райзнер: Русия продължава да е убедена, че може да постигне целите си на оперативно ниво. Забележително е, че САЩ се опитват да засилят натиска върху Русия, включително като подкрепят Украйна в атаките срещу цели в Русия, преди всичко срещу важни обекти за преработка на нефт и газ, за да лишат руснаците от ресурсите, необходими за водене на тази продължителна война.

И сега виждаме как САЩ, следвайки стратегията "сваряване на жабата", отново нажежават обстановката. Отчасти това се дължи на мащабното затягане на санкциите, включително по отношение на страни като Китай и Индия, както и на подкрепата за Киев, която му позволява да извършва мащабни атаки с дронове в дълбочина на руска територия.

Тази решителност на Путин свързана ли е по някакъв начин с изпитанията на ракетата "Буревестник", които руските военни обявиха за успешни, и с разполагането на ракети "Орешник" на територията на Беларус?

М. Райзнер: Да, това може да се разглежда в този контекст. Във войната вече имаше три ескалации. Първата беше през лятото на 2022 година, когато Русия обмисляше възможността за използване на тактическо ядрено оръжие, но САЩ успяха да неутрализират това. Втората беше в края на мандата на предишната американска администрация, когато на руска територия бяха използвани западни оръжейни системи с по-голям обсег. Русия отговори с използването на ракетата "Орешник", както и с няколко хибридни атаки. И третата ескалация, която преживяваме сега, според мен започна с атаката срещу голям военен завод в Брянск, където, по всичко личи, бяха използвани ракети "Storm Shadow". И след това, като следствие, видяхме изпитанието на руската крилата ракета "Буревестник" с ядрена установка. Според мен това се вписва в типичния модел на взаимните заплахи.

Автор: Олга Тихомирова


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Делю Хайдутин

    15 3 Отговор
    Дядо Иван е на Дунава.Месете погачите.

    07:09 03.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ООрана държава

    22 2 Отговор
    "Русия продължава да е убедена, че може да постигне целите си....... " така като гледам целите си ги постигаг, а вече дали е бързо или бавно няма как да знаем стратегията им, така че айде специалистите да престанат да гадаят

    07:11 03.11.2025

  • 4 Дрон през макарон

    11 0 Отговор
    Русия си беше готова още преди началото на СВО, но очевидно НАТО не беше. И явно още не е, три години след началото на войната.

    07:16 03.11.2025

  • 5 Pyccкий Карлик

    4 13 Отговор
    Когато германците Рюрик, Руар, Руан и Руалд са основавали Русия, са нямали никаква представа какво бедствие ще докарат на Земята 😁👍

    Коментиран от #21

    07:20 03.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тити

    2 11 Отговор
    4 години Рашистите не могат да победят Украйна срива темпо ще им е нужно още 50 години.

    Коментиран от #12

    07:28 03.11.2025

  • 9 И так дале

    1 1 Отговор
    Аскера ще изпука от пушилката на танковате бе

    07:28 03.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Факт е,

    1 4 Отговор
    че руснаците превзеха без бой части от Донбас, Запорожието и Херсонска област. За дни достигнаха и влязоха в Херсон, в Бердянск, Мелитопол, Заеха Запоржоката АЕЦ... Но тогава на украинците не им беше до изтока, защото трябваше да спасяват Киев. След като прогониха руснаците под Киев и от другите северни области се обърнаха на изток и спряха руснаците там, докъдето бяха стигнали без бой. От тогава напредват с по сто метра за месец.

    07:36 03.11.2025

  • 12 Ха ха ха ха ха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Тити":

    Абе незнам любимите ти хазарски чиф-ути от украйна какво сриват, ама ти срина бг.граматика отвсякъде 🤣🤦‍♂️
    Да беше сложил една запетайка ей тъй за декорация ако не за друго.

    07:36 03.11.2025

  • 13 В В.П.

    5 1 Отговор
    Спрете да утешавате ,Окропите и подлогите им..ДВ винаги греши ,т.е.,казва нещата на обратно...

    07:38 03.11.2025

  • 14 В В.П.

    3 0 Отговор
    Окрсина е геополитическа грешка ..

    07:39 03.11.2025

  • 15 име

    5 1 Отговор
    Джобове с обсадени бандери има в Костантиновка, Гуляйполе, Новопавловка, Северск, Леман, Купянск и Покровск. Покровск е само едно от местата.

    Коментиран от #20

    07:40 03.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Историк

    1 3 Отговор
    Империята на злото,лъжата и войната само това може и затова е заплаха за мира в целия свят. Тя не може да се промени, още повече когато начело е кагебист, пълен с отровите на Кремъл. 4 години цивилизования свят се бори цивилизовано с варварите терористи, но не става нищо, докато не бъде смачкана главата но змията. С терористи не се преговаря, а се действа. Нашите освирепели от злоба и омраза путинолизци до заминават при него да му се радват.

    07:43 03.11.2025

  • 18 АБЕ МАНИ...

    1 3 Отговор
    ОнОва монголоидното фюрерче 15 год. се готви за войната в Украйна!
    То нема модернизации, превъоръжаване на аскера,Безаналогови оръжия,..3 ДНЯ и...пи--- здец!
    АааааааХахахаха
    12 год и...още са в ДОНБАС и щурмуват херойски селото ПОКРОВСК на 25 км от Донецк
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #22

    07:43 03.11.2025

  • 19 В В.П.

    3 0 Отговор
    Каквито и коментари да пишете ,режимът ще бъде размазана ..Истинската територия е около 90000 км .
    Земята на степан Бандерата ,около Лвов .Бързите победи ги правят само янките по филмите ..на брус Уилис.

    07:44 03.11.2025

  • 20 Дай дата за Парада

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "име":

    На пеДо-фила у Киев, Дамаск и Лисабон!

    07:45 03.11.2025

  • 21 Кобург гота

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Pyccкий Карлик":

    А Фердинанд унищожи България завинаги ама трайкаме а ?

    07:47 03.11.2025

  • 22 Е да де

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "АБЕ МАНИ...":

    Ама имат само 2 Милиона монголяци Фира!
    Ска беева каза...2 ДНЯ

    07:47 03.11.2025

  • 23 В В.П.

    0 0 Отговор
    Само 10 Мин са нужни ,Киев да се превърне в радио нива ..Никому Нее нужно това .Руските воюват за руската земя ..Малко по малко, метър по метър ..Бързите победи ги правят само американските Супермен и..

    07:47 03.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания