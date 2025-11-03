Русия съобщи, че напредва в Покровск и нанася масирани удари срещу украинските сили

Министерството на отбраната на Русия съобщи днес, че руските сили са напреднали в град Покровск в Донецка област и са нанесли масирани удари тази нощ срещу украински военно-промишлени обекти, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Руските сили унищожават това, което Москва описа като обкръжени украински формирования близо до железопътната гара и индустриалната зона на Покровск, съобщи руското ведомство, като уточни, че руските сили са навлезли в Пригородния район на града, където са се окопали.

Министерството на отбраната в Москва заяви, че ударите през нощта са били насочени срещу украинско военно летище, база за ремонт на военна техника и оборудване и съоръжения от военно-промишления комплекс, както и срещу газови инфраструктурни съоръжения, които ги поддържат.

Москва заяви, че руските сили са изтласкали войските на Киев от позициите им около друг град - Купянск, се посочва в информация на руските държавни новинарски агенции, които се позовават на министерството на отбраната. Агенция Ройтерс не може да потвърди по независим път информацията от бойното поле.

Руските сили продължават да напредват в ключовия град Покровск в Източна Украйна на фона на ожесточени сражения според военния канал в „Телеграм“ „ДийпСтейт“, цитиран от ДПА. Каналът, за който се смята, че поддържа близки връзки в украинското правителство, не предостави повече подробности.

Началникът на украинския Генерален щаб Олександър Сирски по-рано каза, че операциите за отблъскване на руските подразделения от града, който се намира на ключов транспортен възел в Донецка област, продължават. Довоенното население на града възлизаше на около 60 000 души.