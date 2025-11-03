Русия съобщи, че напредва в Покровск и нанася масирани удари срещу украинските сили

Министерството на отбраната на Русия съобщи днес, че руските сили са напреднали в град Покровск в Донецка област и са нанесли масирани удари тази нощ срещу украински военно-промишлени обекти, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Руските сили унищожават това, което Москва описа като обкръжени украински формирования близо до железопътната гара и индустриалната зона на Покровск, съобщи руското ведомство, като уточни, че руските сили са навлезли в Пригородния район на града, където са се окопали.
Министерството на отбраната в Москва заяви, че ударите през нощта са били насочени срещу украинско военно летище, база за ремонт на военна техника и оборудване и съоръжения от военно-промишления комплекс, както и срещу газови инфраструктурни съоръжения, които ги поддържат.
Москва заяви, че руските сили са изтласкали войските на Киев от позициите им около друг град - Купянск, се посочва в информация на руските държавни новинарски агенции, които се позовават на министерството на отбраната. Агенция Ройтерс не може да потвърди по независим път информацията от бойното поле.
Руските сили продължават да напредват в ключовия град Покровск в Източна Украйна на фона на ожесточени сражения според военния канал в „Телеграм“ „ДийпСтейт“, цитиран от ДПА. Каналът, за който се смята, че поддържа близки връзки в украинското правителство, не предостави повече подробности.
Началникът на украинския Генерален щаб Олександър Сирски по-рано каза, че операциите за отблъскване на руските подразделения от града, който се намира на ключов транспортен възел в Донецка област, продължават. Довоенното население на града възлизаше на около 60 000 души.
1 си дзън
тази нощ ударила няколко дрона.
14:37 03.11.2025
2 Немое да обядвам,а веч е 15 часа...!
14:38 03.11.2025
3 Червендалеста гъгрица(подстилник)
14:40 03.11.2025
4 Може и по добре да бият урко фашистите
14:40 03.11.2025
6 Тома
14:43 03.11.2025
7 гай Баньо
14:43 03.11.2025
8 ,,Лъжат" викаш?!
До коментар #3 от "Червендалеста гъгрица(подстилник)":Ами нали точно затова Путин покани журналисти от цял свят и Украйна включително,да заповядат на място в Покровск и се уверят,че хиляди воини са блокирани в котел и отписани от Зеленски...!
14:45 03.11.2025
9 Хасковски каунь
14:45 03.11.2025
10 Губещ!
До коментар #1 от "си дзън":Винаги ще си такъв!!!
14:46 03.11.2025
11 Ха сега де...
14:47 03.11.2025
12 УРААА...!
До коментар #1 от "си дзън":Падна ,след 4 года аедин парапет на Кримският мост...😝
14:47 03.11.2025
13 Един
14:47 03.11.2025
14 8888
14:48 03.11.2025
15 Великобритания тайно е прехвърлила
14:49 03.11.2025
16 8888
До коментар #2 от "Немое да обядвам,а веч е 15 часа...!":мисли се в момента
14:49 03.11.2025
17 11 години напредват
14:52 03.11.2025
18 8888
До коментар #15 от "Великобритания тайно е прехвърлила":Tези ракети отдавна ги ловят, томахук са доста по-добри защото летят ниско и следват терена.
а и факта че Украйна чака подаяние за да "има за зимата" е ясно до къде води тази воина.
14:54 03.11.2025
19 Защото зеленияпоре скромен
До коментар #15 от "Великобритания тайно е прехвърлила":Ще се похвали чак когато обсади Владивосток.
Но да внимава, да не падне някоя ракета на Курилските острови щото японците ще се разсърдят.
14:55 03.11.2025
20 си дзън
До коментар #15 от "Великобритания тайно е прехвърлила":Ще се похвали след като думнат по-сериозно 20 руски рафинерии
и 20 ТЕЦ-а
14:55 03.11.2025
21 Русия
14:59 03.11.2025
22 Слава Росии
15:01 03.11.2025
23 Така напредват
Сега го чакаме да падне от прозореца!
15:03 03.11.2025
24 Дедо ви...
15:04 03.11.2025
25 Прати жена ти
До коментар #22 от "Слава Росии":да чака, нея и да я уважат, може и да й хареса, ама теб ако те уважат може и да не можеш да седиш!
15:05 03.11.2025
26 стоян георгиев
15:05 03.11.2025
27 Гаргамел
Мъдър е Путян ,предвидливо минаха на магарета ,тунджа нЕма ,нЕма и да има.
Мадяр каза ,че и тока ще им спре .
15:07 03.11.2025
28 Пешко
15:07 03.11.2025
29 мдаа, Сисо
До коментар #26 от "стоян георгиев":1/36 в полза на Русия и в ущърб на 404. Оди да помагаш на Бандеро.
15:08 03.11.2025
30 стоян георгиев
До коментар #29 от "мдаа, Сисо":Кое е едно към 3?и даже да е така пак са много! Не знам вие като любители на русия не съжалявате ли убитите руснаци?
15:09 03.11.2025
31 ШЕФА
15:10 03.11.2025
32 Пенсионер 69 годишен
15:11 03.11.2025
33 Хардлайнер
15:11 03.11.2025
34 1/36 бе Сисо
До коментар #30 от "стоян георгиев":Освен, че не можеш да пишеш...не можеш и да четеш.
Много ми е мъчно за убитите украинчета. Много ме е яд на зеления пор, с бялото носле. Уби си народа.
15:13 03.11.2025
35 Жечко
Месомелачката този път беше брутална.Десетки хиляди пленени и убити украинци. Вижда се края....
15:13 03.11.2025
36 стоян георгиев
До коментар #34 от "1/36 бе Сисо":Естествено че ми е мъчно и за украинците и за руснаците.на теб не ти ли е?
15:14 03.11.2025
37 аz СВО Победа 80
До коментар #32 от "Пенсионер 69 годишен":Един детайл от днес!Пленен руски войник край Покровск му разрешават да говори с майка си:
-Мамо аз съм пленен!
Къде си пленен?
В Украйна съм мамо.(плаче).🤣
Майка му-Поне купи долари😂😂😂
15:15 03.11.2025
38 Да де
До коментар #35 от "Жечко":Това и още трима кретена го пишете четвърта годин
15:17 03.11.2025
39 Няма край руският позор
До коментар #37 от "аz СВО Победа 80":Няма.Изпратила детето си на смърт за няколко долара.
15:18 03.11.2025
40 Цецко
До коментар #32 от "Пенсионер 69 годишен":Ще вземеш ли следващата пенсия?
15:18 03.11.2025
41 Не го пише той
До коментар #38 от "Да де":с оня кр€тен украта Ермах. Те всички са такива
15:19 03.11.2025
42 Пенсионер 69 годишен
15:19 03.11.2025
43 Николай
До коментар #28 от "Пешко":Опашка за обяд ,ако може и за вечеря при Бандера са се струпали хиляди, чакат и не питат за час, ще има за всеки.
15:20 03.11.2025
44 Пъстър свят
До коментар #30 от "стоян георгиев":Повечето стояновци сте лаладжии , но теб съм те признал ,щото си голам палавник с тясна яка .
15:21 03.11.2025
45 Информира ТАСС
Баба Гицка всичко знае
15:23 03.11.2025
46 ТЪЙ ДЕ!
До коментар #11 от "Ха сега де...":Ами нали точно затова Путин покани журналисти от цял свят и Украйна включително,да заповядат на място в Покровск и се уверят,че хиляди воини са блокирани в котел и отписани от Зеленски...!
А реакцията на официалната Киевска власт беше-
Забрана и заплаха към украински журналисти,ако посмеят дори да си помислят,да отидат на място ,в Покровск и се убедят ,с очите си кой лъже...!
Тия са Бетер от Гьобелс...!
15:24 03.11.2025
47 !!!?
15:25 03.11.2025
48 Българският народ подкрепя Украйна !
Умните хора, без врачки или екстрасенси, разбират, че жалките им опити удължават агонията им, която ще ги застигне с огромни крачки. Не си губете времето с идиоти, не четете бръщолевенията на луди, не отделяйте време, внимание и коментари на пропагандистите.
Те са на ръба на пропаст, в която вече летят... Кацането ще бъде ужасяващо.
Виковете на враговете, включително скритите рашистски въшки , са без значение. Наказанието ще ги намери.
Слава на Украйна! Слава на Героите!
15:25 03.11.2025
49 🤔.....
15:25 03.11.2025
50 Колю въшката
15:26 03.11.2025
51 Айдеее...
До коментар #30 от "стоян георгиев":Почна се!
Отново заплака и захленчи за ,,руските жертви"...!
А бе ти да не си Русофил,под прикритие,та толкова много си загрижен за тях...?!
Много си ми съмнителен!
Сериозно,не се шегувам!
15:27 03.11.2025
52 Пенсионер 69 годишен
15:27 03.11.2025
53 Всичко от московия е лъжа и измама !
Неотдавна руският президент обяви успешно изпитание на новото чудо оръжие - крилата ракета „Буревестник“ с ядрен двигател. Твърди се, че тя е летяла 15 часа и е прелетяла цели 14 000 км ниско над земята.
Възникват обаче въпроси на които няма отговор.
Първо ядреният двигател трябва да се нагрява до висока температура за да може съответно да нагрее преминаващият през/около него поток въздух и последният да създаде нужната реактивна тяга. Това означава неизбежно отделяне на продукти на деленето и дори частици от горивото и попадането им в атмосферата, т.е. оставяне на „радиоактивна среда“. Такава обаче не е засечена нито от сателитното наблюдение на МААЕ нито от специализираните за тази цел самолети на САЩ.
Вторият основен въпрос на който няма отговор – къде е летяла тази ракета и къде е завършила полета си. Най-вероятно изглежда крайната точка да е някъде в океана. При попадане в студени води нагретият до висока температура ядрен реактор вероятно ще се разпадне/експлоадира поради термичния шок и отделената кинетична енергия.Няма сведения такова да е засечено от специализираните сателити и самолети.
С оглед на тези и други съображения , цялата тази история е пропаганден блъф за сплашване на хора, които не могат да мислят логически, както и за повдигане духа на руските войски и населението. Нищо ново – преди нацистка Германия да капитулира нейната пропаганда непрекъснато твърди, че има нови чудо оръжия, които ще ос
15:29 03.11.2025
54 И кога ще е този край?
До коментар #35 от "Жечко":Кога ще го видим?, този век ли ще е?
15:29 03.11.2025
55 Дори Вучич
Предлага сръбските боеприпаси на Украйна!
15:29 03.11.2025