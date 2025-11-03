Новини
Русия съобщи, че напредва в Покровск и нанася масирани удари срещу украинските сили
  Тема: Украйна

Русия съобщи, че напредва в Покровск и нанася масирани удари срещу украинските сили

3 Ноември, 2025 14:34

Москва заяви, че руските сили са изтласкали войските на Киев от позициите им около друг град - Купянск

Русия съобщи, че напредва в Покровск и нанася масирани удари срещу украинските сили - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на Русия съобщи днес, че руските сили са напреднали в град Покровск в Донецка област и са нанесли масирани удари тази нощ срещу украински военно-промишлени обекти, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Руските сили унищожават това, което Москва описа като обкръжени украински формирования близо до железопътната гара и индустриалната зона на Покровск, съобщи руското ведомство, като уточни, че руските сили са навлезли в Пригородния район на града, където са се окопали.

Министерството на отбраната в Москва заяви, че ударите през нощта са били насочени срещу украинско военно летище, база за ремонт на военна техника и оборудване и съоръжения от военно-промишления комплекс, както и срещу газови инфраструктурни съоръжения, които ги поддържат.

Москва заяви, че руските сили са изтласкали войските на Киев от позициите им около друг град - Купянск, се посочва в информация на руските държавни новинарски агенции, които се позовават на министерството на отбраната. Агенция Ройтерс не може да потвърди по независим път информацията от бойното поле.

Руските сили продължават да напредват в ключовия град Покровск в Източна Украйна на фона на ожесточени сражения според военния канал в „Телеграм“ „ДийпСтейт“, цитиран от ДПА. Каналът, за който се смята, че поддържа близки връзки в украинското правителство, не предостави повече подробности.

Началникът на украинския Генерален щаб Олександър Сирски по-рано каза, че операциите за отблъскване на руските подразделения от града, който се намира на ключов транспортен възел в Донецка област, продължават. Довоенното население на града възлизаше на около 60 000 души.


Оценка 4.2 от 21 гласа.
Оценка 4.2 от 21 гласа.
  • 1 си дзън

    9 45 Отговор
    Какво напредва бе. Нали падна преди седмица. Тя и една рафинерия в Саратов
    тази нощ ударила няколко дрона.

    Коментиран от #5, #10, #12

    14:37 03.11.2025

  • 2 Немое да обядвам,а веч е 15 часа...!

    47 6 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски...🙄😟😨😓😒🤭?!

    Коментиран от #16

    14:38 03.11.2025

  • 3 Червендалеста гъгрица(подстилник)

    7 39 Отговор
    Ама то от пролетта просията уж съобщава за "натиск и напредък" ,а още лазят в тинята пред града, ногу лъжат тея пияндурници бря!!! 😂😂😂

    Коментиран от #8

    14:40 03.11.2025

  • 4 Може и по добре да бият урко фашистите

    29 6 Отговор
    Урки банера ви чака при свети петър

    14:40 03.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тома

    35 3 Отговор
    Агенция ройтерс ще потвърди чак като бандерите излязат от мазетата на Покровск на букаи както в Мариупол

    14:43 03.11.2025

  • 7 гай Баньо

    30 4 Отговор
    Руснаците напредват , а укрите само лаят и накрая - едно голямо НИЩО !

    14:43 03.11.2025

  • 8 ,,Лъжат" викаш?!

    35 3 Отговор

    До коментар #3 от "Червендалеста гъгрица(подстилник)":

    Ами нали точно затова Путин покани журналисти от цял свят и Украйна включително,да заповядат на място в Покровск и се уверят,че хиляди воини са блокирани в котел и отписани от Зеленски...!

    14:45 03.11.2025

  • 9 Хасковски каунь

    22 3 Отговор
    Май има насрещен план до 7-ми Ноември сдаване на екипа

    14:45 03.11.2025

  • 10 Губещ!

    19 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Винаги ще си такъв!!!

    14:46 03.11.2025

  • 11 Ха сега де...

    5 25 Отговор
    Е нали още преди седмица беше напълно обграден и превзет? То и Курска област беше 100% разчистена от украински войски още по Великден, но руската авиация още сипе десетки бомби КАБ през ден-два. Кого ли обстрелва?

    Коментиран от #46

    14:47 03.11.2025

  • 12 УРААА...!

    21 3 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Падна ,след 4 года аедин парапет на Кримският мост...😝

    14:47 03.11.2025

  • 13 Един

    24 4 Отговор
    Браво! Сривай Вова! Научи ги да не лаят срещу мечката!

    14:47 03.11.2025

  • 14 8888

    33 3 Отговор
    Докато четем повечето статии си мислим че Украйна почти е спечелила войната и после бууум, реалността излиза на яве. Нали нямаше проблеми в Покровск според Украйна? или всеки път като трябва да обявят нещо се казва "Украйна призна за Еди какво си", всичко друго е да залъжем Европа да праща пари, нищо че половина уксраина емигрира, над милион загинаха на бойното поле и дори днес да приключи войната на страната ще ти трябват поне 20 години да се възстанови от към хора и инфраструктура. но важното е пари да идват...

    14:48 03.11.2025

  • 15 Великобритания тайно е прехвърлила

    16 4 Отговор
    нова партида крилати ракети Storm Shadow на Украйна. Запасите им, според източници, "трябва да са достатъчни за зимата". Става дума за оръжия с голям обсег, които Киев използва, за да нанася удари по територията на Русия. Собщил е Bloomberg. Великобритания отново е предоставила военна подкрепа на Киев и този път го е направила в най-затворения режим. Според източника Лондон тайно е предал на Киев допълнителна партида крилати ракети Storm Shadow. Тези ракети са били използвани повече от веднъж за удари по цели на територията на Русия и сега, според източници на агенцията, "запасите им трябва да са достатъчни за зимата". Точният брой доставени боеприпаси не се разкрива, но е известно, че решението е взето веднага след отказа на американския лидер Доналд Тръмп да прехвърли "Томахоук" на Киев. Така Лондон всъщност поема ролята на основен доставчик на оръжия с голям обсег за въоръжените сили на Украйна. Защо Зеленски си мълчи и не се хвали?

    Коментиран от #18, #19, #20

    14:49 03.11.2025

  • 16 8888

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Немое да обядвам,а веч е 15 часа...!":

    мисли се в момента

    14:49 03.11.2025

  • 17 11 години напредват

    5 24 Отговор
    Към Кобзон. Което е чудесно.

    14:52 03.11.2025

  • 18 8888

    20 2 Отговор

    До коментар #15 от "Великобритания тайно е прехвърлила":

    Tези ракети отдавна ги ловят, томахук са доста по-добри защото летят ниско и следват терена.
    а и факта че Украйна чака подаяние за да "има за зимата" е ясно до къде води тази воина.

    14:54 03.11.2025

  • 19 Защото зеленияпоре скромен

    19 3 Отговор

    До коментар #15 от "Великобритания тайно е прехвърлила":

    Ще се похвали чак когато обсади Владивосток.
    Но да внимава, да не падне някоя ракета на Курилските острови щото японците ще се разсърдят.

    14:55 03.11.2025

  • 20 си дзън

    5 21 Отговор

    До коментар #15 от "Великобритания тайно е прехвърлила":

    Ще се похвали след като думнат по-сериозно 20 руски рафинерии
    и 20 ТЕЦ-а

    14:55 03.11.2025

  • 21 Русия

    12 2 Отговор
    Фашистите,евро-либералите и натовците се бият и унищожават 24/7 Победа !

    14:59 03.11.2025

  • 22 Слава Росии

    13 4 Отговор
    Натовските и бандеровски бандити висят по клони,диреци и дърве надолу с капацунире! Чакаме славната руска армия да ни освободи от европските и натовски разбойници с леп и сол на Дунава!

    Коментиран от #25

    15:01 03.11.2025

  • 23 Така напредват

    5 15 Отговор
    ушанките, че Путлер уволни генерала на армията, която се провали на север от Покровск и трябваше да затвори обсадата!

    Сега го чакаме да падне от прозореца!

    15:03 03.11.2025

  • 24 Дедо ви...

    17 3 Отговор
    А ма напредват и в Купянск. Четири укрепени позициите на бандеритае на левия бряг на р Оскол са превзети...

    15:04 03.11.2025

  • 25 Прати жена ти

    4 6 Отговор

    До коментар #22 от "Слава Росии":

    да чака, нея и да я уважат, може и да й хареса, ама теб ако те уважат може и да не можеш да седиш!

    15:05 03.11.2025

  • 26 стоян георгиев

    3 13 Отговор
    Русия ще загуби огромно количество хора отново.от авдеевка до покровск умря около половин милион руснака.около 30 км.

    Коментиран от #29

    15:05 03.11.2025

  • 27 Гаргамел

    1 11 Отговор
    Ударена е рафинерията в Саратов ,която преработва 4,8 млн.тона нефт годишно ,а в момента е ангажирана изключително да покрива нуждите на армията и авиацията .

    Мъдър е Путян ,предвидливо минаха на магарета ,тунджа нЕма ,нЕма и да има.
    Мадяр каза ,че и тока ще им спре .

    15:07 03.11.2025

  • 28 Пешко

    1 10 Отговор
    На концерта на Кобзон ще има и много правостоящи май! Залата е препълнена вече!

    Коментиран от #43

    15:07 03.11.2025

  • 29 мдаа, Сисо

    10 1 Отговор

    До коментар #26 от "стоян георгиев":

    1/36 в полза на Русия и в ущърб на 404. Оди да помагаш на Бандеро.

    Коментиран от #30

    15:08 03.11.2025

  • 30 стоян георгиев

    0 7 Отговор

    До коментар #29 от "мдаа, Сисо":

    Кое е едно към 3?и даже да е така пак са много! Не знам вие като любители на русия не съжалявате ли убитите руснаци?

    Коментиран от #34, #44, #51

    15:09 03.11.2025

  • 31 ШЕФА

    11 0 Отговор
    Само абсолютно луд евролиберал или болен фашист може да си помисли че държавата с най голяма територия и най много полезни изкопаеми в света и най голямата ядрена сила в света Русия може да загуби каквато и да е война и с когото и да е било.Ако я няма Русия няма да го има и половината свят.

    15:10 03.11.2025

  • 32 Пенсионер 69 годишен

    10 1 Отговор
    Покровск е отново Красноармейск, а урките се умориха да ядат изпражнения от глад по мазетата и се предават за паница топла каша.

    Коментиран от #37, #40

    15:11 03.11.2025

  • 33 Хардлайнер

    1 11 Отговор
    Бат Зеленски волна птица, точки важни той облита, като мaйчица орлица пази ни от руския бащица! Днес на фронтови позиции, утре среща с политици, неуморен всеки час, бат Зеленски бди над нас! А нейде долу под земята, в дълбок бункер между два свята се крие сатаната! Червена му главата, кат на турчин чалмaта! Ден и нощ гърмовен тътен се чува, та чак до небесата, това е смехът на сатаната!

    15:11 03.11.2025

  • 34 1/36 бе Сисо

    10 0 Отговор

    До коментар #30 от "стоян георгиев":

    Освен, че не можеш да пишеш...не можеш и да четеш.
    Много ми е мъчно за убитите украинчета. Много ме е яд на зеления пор, с бялото носле. Уби си народа.

    Коментиран от #36

    15:13 03.11.2025

  • 35 Жечко

    11 1 Отговор
    Покров ,Миргород и Крупянск вече са руски!
    Месомелачката този път беше брутална.Десетки хиляди пленени и убити украинци. Вижда се края....

    Коментиран от #38, #54

    15:13 03.11.2025

  • 36 стоян георгиев

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "1/36 бе Сисо":

    Естествено че ми е мъчно и за украинците и за руснаците.на теб не ти ли е?

    15:14 03.11.2025

  • 37 аz СВО Победа 80

    3 9 Отговор

    До коментар #32 от "Пенсионер 69 годишен":

    Един детайл от днес!Пленен руски войник край Покровск му разрешават да говори с майка си:
    -Мамо аз съм пленен!
    Къде си пленен?
    В Украйна съм мамо.(плаче).🤣
    Майка му-Поне купи долари😂😂😂

    Коментиран от #39

    15:15 03.11.2025

  • 38 Да де

    1 6 Отговор

    До коментар #35 от "Жечко":

    Това и още трима кретена го пишете четвърта годин

    Коментиран от #41

    15:17 03.11.2025

  • 39 Няма край руският позор

    1 7 Отговор

    До коментар #37 от "аz СВО Победа 80":

    Няма.Изпратила детето си на смърт за няколко долара.

    15:18 03.11.2025

  • 40 Цецко

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Пенсионер 69 годишен":

    Ще вземеш ли следващата пенсия?

    15:18 03.11.2025

  • 41 Не го пише той

    7 0 Отговор

    До коментар #38 от "Да де":

    с оня кр€тен украта Ермах. Те всички са такива

    15:19 03.11.2025

  • 42 Пенсионер 69 годишен

    7 0 Отговор
    Синът на мой колега, полусляп, работеше в бандеровският изпълком, едвам го изтегли баща му навънка! Ловят всички наред. Наци батальона хвърля насила мобилизираните в окопите и се изтегля за следващите. Отзад са заградителните отряди и оператори на дронове, които стрелят по бягащите да се спасят.

    15:19 03.11.2025

  • 43 Николай

    9 0 Отговор

    До коментар #28 от "Пешко":

    Опашка за обяд ,ако може и за вечеря при Бандера са се струпали хиляди, чакат и не питат за час, ще има за всеки.

    15:20 03.11.2025

  • 44 Пъстър свят

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "стоян георгиев":

    Повечето стояновци сте лаладжии , но теб съм те признал ,щото си голам палавник с тясна яка .

    15:21 03.11.2025

  • 45 Информира ТАСС

    1 1 Отговор
    А баба Гицка от първия етаж съобщи, че московските татаро-монголи ги тепат като маче у дувар.
    Баба Гицка всичко знае

    15:23 03.11.2025

  • 46 ТЪЙ ДЕ!

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ха сега де...":

    Ами нали точно затова Путин покани журналисти от цял свят и Украйна включително,да заповядат на място в Покровск и се уверят,че хиляди воини са блокирани в котел и отписани от Зеленски...!
    А реакцията на официалната Киевска власт беше-
    Забрана и заплаха към украински журналисти,ако посмеят дори да си помислят,да отидат на място ,в Покровск и се убедят ,с очите си кой лъже...!
    Тия са Бетер от Гьобелс...!

    15:24 03.11.2025

  • 47 !!!?

    2 2 Отговор
    Е нали Копейките побиха руското знаме в Покровск..., а то още чували се разнасят из татаромонголските степи...!!!

    15:25 03.11.2025

  • 48 Българският народ подкрепя Украйна !

    3 2 Отговор
    Българи, не си правете труда да четете и слушате пропагандни постове или препостването им в профили и групи. Още от първите редове се вижда, че е боклук на ФСБ и написан от тяхната пропаганда, която вече не знае какво да прави, какво да пише и изсмуква боклуци и мръсотия от последните си мозъци, опитвайки се да угоди на глупаците.
    Умните хора, без врачки или екстрасенси, разбират, че жалките им опити удължават агонията им, която ще ги застигне с огромни крачки. Не си губете времето с идиоти, не четете бръщолевенията на луди, не отделяйте време, внимание и коментари на пропагандистите.
    Те са на ръба на пропаст, в която вече летят... Кацането ще бъде ужасяващо.
    Виковете на враговете, включително скритите рашистски въшки , са без значение. Наказанието ще ги намери.
    Слава на Украйна! Слава на Героите!

    15:25 03.11.2025

  • 49 🤔.....

    3 2 Отговор
    Пак ли превзеха Покровск?

    15:25 03.11.2025

  • 50 Колю въшката

    0 0 Отговор
    Забелязал съм нещо забележително! Русуфилът кoпейка е многократно по активен в оценките от русофоба! Вероятно избива комплекси, и в отделенията е получавал все слаби оценки! За висшисти между тях, да не говорим, дефицит!

    15:26 03.11.2025

  • 51 Айдеее...

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "стоян георгиев":

    Почна се!
    Отново заплака и захленчи за ,,руските жертви"...!
    А бе ти да не си Русофил,под прикритие,та толкова много си загрижен за тях...?!
    Много си ми съмнителен!
    Сериозно,не се шегувам!

    15:27 03.11.2025

  • 52 Пенсионер 69 годишен

    1 0 Отговор
    Дано да си спасят живота урките. Има много работа в калта на Сибир. Трябва да копат въглища и руди за Европа. Откакто РФ инсталира Посейдон, Европа се успокои и започна да връща руските пари.

    15:27 03.11.2025

  • 53 Всичко от московия е лъжа и измама !

    2 0 Отговор
    Чудо оръжието - ядрения „Буревестник“
    Неотдавна руският президент обяви успешно изпитание на новото чудо оръжие - крилата ракета „Буревестник“ с ядрен двигател. Твърди се, че тя е летяла 15 часа и е прелетяла цели 14 000 км ниско над земята.
    Възникват обаче въпроси на които няма отговор.
    Първо ядреният двигател трябва да се нагрява до висока температура за да може съответно да нагрее преминаващият през/около него поток въздух и последният да създаде нужната реактивна тяга. Това означава неизбежно отделяне на продукти на деленето и дори частици от горивото и попадането им в атмосферата, т.е. оставяне на „радиоактивна среда“. Такава обаче не е засечена нито от сателитното наблюдение на МААЕ нито от специализираните за тази цел самолети на САЩ.
    Вторият основен въпрос на който няма отговор – къде е летяла тази ракета и къде е завършила полета си. Най-вероятно изглежда крайната точка да е някъде в океана. При попадане в студени води нагретият до висока температура ядрен реактор вероятно ще се разпадне/експлоадира поради термичния шок и отделената кинетична енергия.Няма сведения такова да е засечено от специализираните сателити и самолети.
    С оглед на тези и други съображения , цялата тази история е пропаганден блъф за сплашване на хора, които не могат да мислят логически, както и за повдигане духа на руските войски и населението. Нищо ново – преди нацистка Германия да капитулира нейната пропаганда непрекъснато твърди, че има нови чудо оръжия, които ще ос

    15:29 03.11.2025

  • 54 И кога ще е този край?

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Жечко":

    Кога ще го видим?, този век ли ще е?

    15:29 03.11.2025

  • 55 Дори Вучич

    1 0 Отговор
    предаде Путлер!

    Предлага сръбските боеприпаси на Украйна!

    15:29 03.11.2025

