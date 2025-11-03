Новини
Свят »
САЩ »
САЩ и Южна Корея обсъждат ролята на американските войски на фона на растящото напрежение в региона

САЩ и Южна Корея обсъждат ролята на американските войски на фона на растящото напрежение в региона

3 Ноември, 2025 10:32 389 4

  • сащ-
  • южна корея-
  • американска войска-
  • напрежение-
  • пийт хегсет

Пийт Хегсет пристигна в Сеул за срещи, фокусирани върху съюза срещу Северна Корея и влиянието на Китай

САЩ и Южна Корея обсъждат ролята на американските войски на фона на растящото напрежение в региона - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет пристигна днес в Южна Корея за разговори, посветени на бъдещата роля на американските войски в страната и на мерките за стабилност в региона. Очаква се Хегсет да посети и демилитаризираната зона на границата със Северна Корея, съобщи Ройтерс, предава БТА.

Министърът на отбраната на Южна Корея Ан Гю-пак и Хегсет ще проведат утре годишната Консултативна среща по въпросите на сигурността, на която ще бъде определен курсът на двустранния военен съюз и отбранителната стратегия срещу ядрено въоръжената Северна Корея.

Съвместна отбрана и нови предизвикателства

Двамата министри ще обсъдят готовността за съвместна защита, както и регионалното сътрудничество в сферите на киберсигурността и ракетната отбрана, уточни южнокорейското министерство на отбраната.
Очаква се също да разгледат планове за отговор на променящата се обстановка в сферата на сигурността и да обсъдят начини за укрепване на съюза между САЩ и Южна Корея.

Вашингтон обмисля по-гъвкав подход към ролята на американските сили в Корея, за да поддържа баланса на силите в Азия на фона на засилващото се влияние на Китай в Южнокитайско море и Тайванския проток.

Военно присъствие и стратегическо значение

В Южна Корея са разположени около 28 500 американски войници - наследство от Корейската война (1950–1953). Сеул разчита на американския ядрен чадър за защита от Китай, Русия и Северна Корея, а съюзът с Вашингтон остава ключов за военната проекция на САЩ в региона.

Макар че Сеул дълго време се противопоставяше на промени в статута на американските сили, през последните две десетилетия страната усилено развива собствения си отбранителен капацитет с цел да поеме военното командване на обединените сили, включващи и 450 000 южнокорейски войници.

Южна Корея планира и най-голямото увеличение на бюджета за отбрана от години насам през 2026 г. - частично в отговор на настояването на американския президент Доналд Тръмп съюзниците да поемат по-голяма финансова тежест за американското военно присъствие.

Севернокорейската заплаха остава

Междувременно Северна Корея продължава да игнорира предложенията за диалог от страна на Тръмп и южнокорейския президент И Дже-мьон, като значително подобрява своите ракетни и военни способности.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 от малкото наивни по света дето им

    4 0 Отговор
    вярват и им дават парите си
    като ес

    10:36 03.11.2025

  • 2 Американска роля

    3 0 Отговор
    Войни ,тероризъм,окупации,кражби та 200години

    10:36 03.11.2025

  • 3 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    НАПРЕЖЕНИЕТО ГО СЪЗДАВА ОБОРА!

    10:42 03.11.2025

  • 4 Руски колхозник

    1 0 Отговор
    САЩ се месят навсякъде, но усещат,че започват да губят контрол

    10:52 03.11.2025