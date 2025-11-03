САЩ и Южна Корея обсъждат ролята на американските войски на фона на растящото напрежение в региона

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет пристигна днес в Южна Корея за разговори, посветени на бъдещата роля на американските войски в страната и на мерките за стабилност в региона. Очаква се Хегсет да посети и демилитаризираната зона на границата със Северна Корея, съобщи Ройтерс, предава БТА.

Министърът на отбраната на Южна Корея Ан Гю-пак и Хегсет ще проведат утре годишната Консултативна среща по въпросите на сигурността, на която ще бъде определен курсът на двустранния военен съюз и отбранителната стратегия срещу ядрено въоръжената Северна Корея.

Съвместна отбрана и нови предизвикателства

Двамата министри ще обсъдят готовността за съвместна защита, както и регионалното сътрудничество в сферите на киберсигурността и ракетната отбрана, уточни южнокорейското министерство на отбраната.

Очаква се също да разгледат планове за отговор на променящата се обстановка в сферата на сигурността и да обсъдят начини за укрепване на съюза между САЩ и Южна Корея.

Вашингтон обмисля по-гъвкав подход към ролята на американските сили в Корея, за да поддържа баланса на силите в Азия на фона на засилващото се влияние на Китай в Южнокитайско море и Тайванския проток.

Военно присъствие и стратегическо значение

В Южна Корея са разположени около 28 500 американски войници - наследство от Корейската война (1950–1953). Сеул разчита на американския ядрен чадър за защита от Китай, Русия и Северна Корея, а съюзът с Вашингтон остава ключов за военната проекция на САЩ в региона.

Макар че Сеул дълго време се противопоставяше на промени в статута на американските сили, през последните две десетилетия страната усилено развива собствения си отбранителен капацитет с цел да поеме военното командване на обединените сили, включващи и 450 000 южнокорейски войници.

Южна Корея планира и най-голямото увеличение на бюджета за отбрана от години насам през 2026 г. - частично в отговор на настояването на американския президент Доналд Тръмп съюзниците да поемат по-голяма финансова тежест за американското военно присъствие.

Севернокорейската заплаха остава

Междувременно Северна Корея продължава да игнорира предложенията за диалог от страна на Тръмп и южнокорейския президент И Дже-мьон, като значително подобрява своите ракетни и военни способности.