Новини
Свят »
Австрия »
Австрия и Швеция призоваха за твърда и последователна миграционна политика
  Тема: Кризата с бежанците

Австрия и Швеция призоваха за твърда и последователна миграционна политика

21 Октомври, 2025 13:44 550 3

  • бежанци-
  • мигранти-
  • швеция-
  • австрия

Друга централна тема на работната среща беше създаването на центрове за депортация

Австрия и Швеция призоваха за твърда и последователна миграционна политика - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Aвстрийският министър на вътрешните работи Герхард Карнер се обяви за „твърда и последователна политика по отношение на убежището“. Той направи това след работна среща с шведския министър на миграцията Йохан Форсел, който е във Виена за годишната конференция по миграция на европейския Международен център за развитие на миграционната политика (ICMPD), съобщи австрийското радио и телевизия (ОРФ), предаде БТА.

Карнер подчерта, че двете страни са на едно мнение по въпроси като охраната на външните граници, центровете за връщане и процедурите извън Европа. Форсел заяви, че Швеция, както и Австрия, се нуждае от висококвалифицирани имигранти и че имиграцията с цел получаване на убежище трябва да бъде намалена.

Нужно е Европа да стане „по-строга, по-твърда и по-решителна”, за което са необходими депортации дори в страни като Афганистан и Сирия, заяви Карнер. Има много неща, които могат и трябва да се направят, добави Форсел, който видя общи интереси във връщането на отхвърлените кандидати за убежище.

Според Министерството на вътрешните работи и двете страни се застъпват за това депортациите в страни като Афганистан да станат отново възможни. Австрия, Швеция и 18 други държави от ЕС изпратиха съвместно писмо до Европейската комисия, за да призоват за предприемането на съответните стъпки.

Друга централна тема беше създаването на центрове за депортация и изнасяне на процедурите за предоставяне на убежище извън Европа.


Австрия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перо

    6 0 Отговор
    Нуждаят се от пакистански и афганистански инжинери и хирурзи имигранти, идващи с лодки и работещи без пари! Наплива е огромен към двете страни!

    13:51 21.10.2025

  • 2 Ауууу, ама и шведите ли

    4 0 Отговор
    искат да ограничат миграцията?
    Ти да видиш.

    14:24 21.10.2025

  • 3 Мара Мароканката

    1 0 Отговор
    Сетила се Мара да се побара.

    15:03 21.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания