Новини
Свят »
Босна и Херцеговина »
Маршрутът през Босна в момента е ключов за нелегалната миграция
  Тема: Кризата с бежанците

Маршрутът през Босна в момента е ключов за нелегалната миграция

3 Ноември, 2025 14:50 399 1

  • мигранти-
  • бежанци-
  • магнус брунер-
  • босна и херцеговина-
  • фронтекс

Новата система за влизане и излизане на ЕС функционира ефективно и ще подобри сигурността на Шенген

Маршрутът през Босна в момента е ключов за нелегалната миграция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Миграционният маршрут през Босна и Херцеговина в момента е най-привлекателен за тези, които се опитват да влязат нелегално в Европейския съюз, което прави сигурността на границите приоритет, заяви европейският комисар по вътрешните работи и миграцията Магнус Брунер, цитиран от ХИНА, предаде БТА.

Брунер, който посети Босна миналата седмица за откриването на нова мисия на „Фронтекс“, заяви пред босненския всекидневник „Независне новине“ от Баня Лука, че по-строгият граничен контрол на страната е станал от решаващо значение, след като трафикантите са променили маршрутите си, за да избегнат засилените полицейски операции в Сърбия.

„Фронтекс“ е разположила служители и в пет други страни в региона, включително Молдова, посочва ХИНА.

Брунер каза още, че сътрудничеството с местната полиция вече е дало резултати, разбивайки множество мрежи за контрабанда и подобрявайки безопасността на границите. Повече от 100 служители на „Фронтекс“ ще наблюдават седем гранични пункта в Босна заедно с граничната полиция на страната.

Брунер подчерта необходимостта „да изпреварим новите предизвикателства, особено дигиталните рискове“, и каза, че ЕС и Западните Балкани засилват съвместните усилия за защита на гражданите и за подкрепа по пътя на региона към членство в ЕС.

Той заяви, че новата система за влизане и излизане на ЕС функционира ефективно и ще подобри сигурността на Шенген, като същевременно са въведени мерки за справяне с евентуални забавяния.

„Въведени са гъвкави механизми, които да позволят на държавите членки да реагират адекватно на евентуални трудности“, добави той, цитиран от ХИНА.


Босна и Херцеговина
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 6 Отговор
    Ганчо е депото преди Шенген.

    14:52 03.11.2025