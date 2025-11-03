Маршрутът през Босна в момента е ключов за нелегалната миграция

Миграционният маршрут през Босна и Херцеговина в момента е най-привлекателен за тези, които се опитват да влязат нелегално в Европейския съюз, което прави сигурността на границите приоритет, заяви европейският комисар по вътрешните работи и миграцията Магнус Брунер, цитиран от ХИНА, предаде БТА.

Брунер, който посети Босна миналата седмица за откриването на нова мисия на „Фронтекс“, заяви пред босненския всекидневник „Независне новине“ от Баня Лука, че по-строгият граничен контрол на страната е станал от решаващо значение, след като трафикантите са променили маршрутите си, за да избегнат засилените полицейски операции в Сърбия.

„Фронтекс“ е разположила служители и в пет други страни в региона, включително Молдова, посочва ХИНА.

Брунер каза още, че сътрудничеството с местната полиция вече е дало резултати, разбивайки множество мрежи за контрабанда и подобрявайки безопасността на границите. Повече от 100 служители на „Фронтекс“ ще наблюдават седем гранични пункта в Босна заедно с граничната полиция на страната.

Брунер подчерта необходимостта „да изпреварим новите предизвикателства, особено дигиталните рискове“, и каза, че ЕС и Западните Балкани засилват съвместните усилия за защита на гражданите и за подкрепа по пътя на региона към членство в ЕС.

Той заяви, че новата система за влизане и излизане на ЕС функционира ефективно и ще подобри сигурността на Шенген, като същевременно са въведени мерки за справяне с евентуални забавяния.

„Въведени са гъвкави механизми, които да позволят на държавите членки да реагират адекватно на евентуални трудности“, добави той, цитиран от ХИНА.