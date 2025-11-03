Латвия арестува предполагаем руски шпионин

Властите в Латвия арестуваха гражданин на държава-членка на ЕС и НАТО по подозрение в шпионаж в полза на Русия, съобщава ДПА, предава БТА.
Според изявление на латвийската държавна служба за сигурност, лицето е обвинено в събиране на информация за отбранителния сектор на Латвия, която е предавана на руската военна разузнавателна агенция ГРУ.
Особено внимание било отделено на частната авиационна инфраструктура на страната и на присъствието на военни от НАТО в Латвия.
Властите не разкриват самоличността или пола на заподозрения. Лицето остава в ареста, а разследването продължава.
1 честен ционист
Коментиран от #4, #5
13:51 03.11.2025
2 голям смях
13:52 03.11.2025
3 Желяз
Коментиран от #16
13:52 03.11.2025
4 пак некой
До коментар #1 от "честен ционист":ганмо
Коментиран от #7
13:52 03.11.2025
5 Повечето с тези
До коментар #1 от "честен ционист":Повечето с тези фамилии са като теб @золисци, а не руски шпиони.!
13:54 03.11.2025
6 Я пък тоя
Може да арестуват всеки само защото предполагат.
Къде отиде: Невинен до доказване на противното.
Или първо арестуване, после търсене на доказателства.
Коментиран от #8, #10, #12
13:55 03.11.2025
7 честен ционист
До коментар #4 от "пак некой":По-скоро някой заблуден Ганчо щракал снимки в летището в Рига, та само са чакали да извади телефона и му щракнали белезниците и като видели руска фамилия, ооо чакай Ганя.
13:56 03.11.2025
8 честен ционист
До коментар #6 от "Я пък тоя":Този е арестуван само защото е по-вероятно да е от 80% процента русофили в България.
13:58 03.11.2025
9 БГЛВ
14:11 03.11.2025
10 защо
До коментар #6 от "Я пък тоя":преди 2014 защо никого не спираха и никого не арестуваха? Независимо от това че взривихте два български склада с муниции и убихте българи в тях.
14:13 03.11.2025
11 мхм
14:16 03.11.2025
12 РФ е един смърдящ КЕН eф !
До коментар #6 от "Я пък тоя":А в една западнала, северно-азиатска империя, арестуват само за това, че държиш празен лист.
Коментиран от #13, #14
14:18 03.11.2025
13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #12 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":А онези от ЗАПАНалИТЕ ЮжНАЦИ
бомбят рибарски лодки със самолети,
само защото ПРЕДОЛАГАЛИ, ЧЕ МОЖЕ БИ, ЕВЕНТУАЛНО, НА БОРДА МОБЕ ДА Е ИМАЛО
наркотици❗
14:24 03.11.2025
14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #12 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":А тук имаме няколко самоНЕЛЕТА еФ ‼️
14:25 03.11.2025
15 ЯСНО!
14:34 03.11.2025
16 Генерал Насето Гномов!
До коментар #3 от "Желяз":Не 100%,а 200% е Руски Шпионин на Путин...!
14:35 03.11.2025
17 Трите балтийски пинчера
14:35 03.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Историк
Коментиран от #22, #23
14:42 03.11.2025
20 Тома
14:49 03.11.2025
21 Тореро
14:50 03.11.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #19 от "Историк":Така е, от Кремъл са плъзнали по света и даже тормозят САШтинското посолство у нас ,
та вече година никой не смее да стане посРаник, че дори и пърВА секретарКА не смее да дойде ‼️
15:11 03.11.2025