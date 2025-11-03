Новини
Латвия арестува предполагаем руски шпионин

3 Ноември, 2025 13:49 740 23

Гражданин на ЕС и НАТО е обвинен в събиране на отбранителна информация за Русия

Латвия арестува предполагаем руски шпионин - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Властите в Латвия арестуваха гражданин на държава-членка на ЕС и НАТО по подозрение в шпионаж в полза на Русия, съобщава ДПА, предава БТА.

Според изявление на латвийската държавна служба за сигурност, лицето е обвинено в събиране на информация за отбранителния сектор на Латвия, която е предавана на руската военна разузнавателна агенция ГРУ.

Особено внимание било отделено на частната авиационна инфраструктура на страната и на присъствието на военни от НАТО в Латвия.

Властите не разкриват самоличността или пола на заподозрения. Лицето остава в ареста, а разследването продължава.


Подобни новини


  • 1 честен ционист

    3 13 Отговор
    Ако е с фамилия завършваща на -ов - ев, то 100% е руски шпионин.

    Коментиран от #4, #5

    13:51 03.11.2025

  • 2 голям смях

    12 2 Отговор
    ето сега вече русия го закъса щом са го хванали тоя

    13:52 03.11.2025

  • 3 Желяз

    10 0 Отговор
    От държава членка на ЕС и НАТО, още от сега ви казвам, че е България.

    Коментиран от #16

    13:52 03.11.2025

  • 4 пак некой

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    ганмо

    Коментиран от #7

    13:52 03.11.2025

  • 5 Повечето с тези

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Повечето с тези фамилии са като теб @золисци, а не руски шпиони.!

    13:54 03.11.2025

  • 6 Я пък тоя

    14 5 Отговор
    Какви времена настанаха!
    Може да арестуват всеки само защото предполагат.
    Къде отиде: Невинен до доказване на противното.
    Или първо арестуване, после търсене на доказателства.

    Коментиран от #8, #10, #12

    13:55 03.11.2025

  • 7 честен ционист

    10 3 Отговор

    До коментар #4 от "пак некой":

    По-скоро някой заблуден Ганчо щракал снимки в летището в Рига, та само са чакали да извади телефона и му щракнали белезниците и като видели руска фамилия, ооо чакай Ганя.

    13:56 03.11.2025

  • 8 честен ционист

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "Я пък тоя":

    Този е арестуван само защото е по-вероятно да е от 80% процента русофили в България.

    13:58 03.11.2025

  • 9 БГЛВ

    5 0 Отговор
    Латвийски гражданин е. Вероятно от малцинството.

    14:11 03.11.2025

  • 10 защо

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Я пък тоя":

    преди 2014 защо никого не спираха и никого не арестуваха? Независимо от това че взривихте два български склада с муниции и убихте българи в тях.

    14:13 03.11.2025

  • 11 мхм

    1 4 Отговор
    Нашия баш Льотчик възседнал грипена и снима ли снима вражеската инфраструктура.

    14:16 03.11.2025

  • 12 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "Я пък тоя":

    А в една западнала, северно-азиатска империя, арестуват само за това, че държиш празен лист.

    Коментиран от #13, #14

    14:18 03.11.2025

  • 13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":

    А онези от ЗАПАНалИТЕ ЮжНАЦИ
    бомбят рибарски лодки със самолети,
    само защото ПРЕДОЛАГАЛИ, ЧЕ МОЖЕ БИ, ЕВЕНТУАЛНО, НА БОРДА МОБЕ ДА Е ИМАЛО
    наркотици❗

    14:24 03.11.2025

  • 14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":

    А тук имаме няколко самоНЕЛЕТА еФ ‼️

    14:25 03.11.2025

  • 15 ЯСНО!

    4 1 Отговор
    Тия Балтийски Пуделчета,нали са възпитаници на СССР,не ги напуска Сталинската Шпиономания...!

    14:34 03.11.2025

  • 16 Генерал Насето Гномов!

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Желяз":

    Не 100%,а 200% е Руски Шпионин на Путин...!

    14:35 03.11.2025

  • 17 Трите балтийски пинчера

    5 0 Отговор
    и по времето на предишната световна война са били на страната на фашистка германия. И днес са си същите. Те, подобно на укра, малтретират етническите руснаци и ги дискриминират. Забраняват им да работят, не им издават документи, забраняват им езика, културата и религията, в училищата тормозят русначетата... А пропаднали-западнали, като Германия днес правят там военни бази, да ги защитават от Русия??? Значи защитават фашаги, а? Пак се намериха същите, както преди 80 години? Техните издевателства и терор над собственото им население (но руски етнос) си е чист расизъм, но пък Натото е длъжно да ги пази от възмездието на Русия? Същото, както с укра се проявява и при тях... Три микро държавици ще направят голяма война, понеже по природа са си фашаги!

    14:35 03.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Историк

    1 6 Отговор
    Защо веднага триете истината- отровите на Кремъл са плъзнали по света и тормозят живота и мира. Докато главата на змията не бъде обезвредена, няма да има спокойствие никъде. Нашите освирепели путинолизци да заминават за Москва.

    Коментиран от #22, #23

    14:42 03.11.2025

  • 20 Тома

    2 0 Отговор
    Ако Христо Грозев потвърди значи е руски шпионин

    14:49 03.11.2025

  • 21 Тореро

    0 0 Отговор
    Абсолютна лъжа!!

    14:50 03.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Историк":

    Така е, от Кремъл са плъзнали по света и даже тормозят САШтинското посолство у нас ,
    та вече година никой не смее да стане посРаник, че дори и пърВА секретарКА не смее да дойде ‼️

    15:11 03.11.2025

