Латвия арестува предполагаем руски шпионин

Властите в Латвия арестуваха гражданин на държава-членка на ЕС и НАТО по подозрение в шпионаж в полза на Русия, съобщава ДПА, предава БТА.

Според изявление на латвийската държавна служба за сигурност, лицето е обвинено в събиране на информация за отбранителния сектор на Латвия, която е предавана на руската военна разузнавателна агенция ГРУ.

Особено внимание било отделено на частната авиационна инфраструктура на страната и на присъствието на военни от НАТО в Латвия.

Властите не разкриват самоличността или пола на заподозрения. Лицето остава в ареста, а разследването продължава.