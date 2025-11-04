Зеленски призова Орбан: Не блокирай присъединяването на Украйна към ЕС

Украинският президент Володимир Зеленски днес призова унгарския си колега Виктор Орбан да не блокира страната му за ЕС, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Наистина бихме искали унгарският премиер да ни подкрепи или поне да не ни блокира", каза Зеленски по време на форум за разширяването на ЕС, организиран от "Евронюз" в Брюксел.
Украинският президент добави, че би желал страната му да се присъедини към ЕС преди 2030 г.
Зеленски призова и САЩ да останат отворени към доставката на Киев на оръжия с голям обсег за военните му действия срещу Русия.
Украинският президент направи изказването си пред делегатите в срещата, посветена на разширяването на ЕС, по видеоконферентна връзка от района на Покровск в Източна Украйна, откъдето той призова и за още санкции срещу Русия – включително срещу газовия и ядрения ѝ сектор.
След публикуването на последния доклад на Европейската комисия за напредъка по пътя към членството в ЕС, президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че страната му уверено се движи към присъединяване към съюза и е готова да отвори три преговорни глави, а именно главите 1, 2 и 6, предаде Укринформ.
"Докладът на Европейската комисия за разширяването на ЕС потвърждава едно нещо: Украйна уверено се движи към членство в ЕС и е готова да отвори клъстерите 1, 2 и 6. Това е най-добрата оценка до момента – доказателство, че дори докато се защитаваме от пълномащабната агресия на Русия, Украйна продължава да се подобрява и трансформира в съответствие с европейските стандарти. Напредъкът на Украйна по пътя към ЕС се постига благодарение на усилията на милиони наши граждани", заяви Зеленски.
Той също така заяви, че очаква решителни действия от страна на блока за преодоляване на всички изкуствени препятствия пред една силна и обединена Европа. "Единството и силата са два ключови елемента за успеха на европейския проект и за осигуряване на безопасност, просперитет и гарантиран мир за всички европейски народи, общности и семейства", добави Зеленски.
Премиерът на Украйна Юлия Свириденко също коментира доклада : "Днес сме с една крачка по-близо до членството в ЕС. Украйна получи най-високите си оценки в доклада за напредъка към ЕС за 2025 г., който току-що беше публикуван от Европейската комисия.", заяви Свириденко.
Тя отбеляза, че това е най-добрият резултат за Украйна за последните три години по пътя ѝ към присъединяването към ЕС. "И най-важното е, че Украйна никога не е получавала отрицателна оценка за "отстъпление" ", добави Свириденко.
Докладът подчертава също така напредъка на Украйна в подготовката за преговорите за присъединяване, заедно с готовността ѝ да започне преговори по отделните теми.
"Пътят към членство в ЕС остава сред основните приоритети на нашия президент, парламент и правителство. Уверено вървим към пълноправно членство – цел, която защитаваме и преди почти 13 години събра милиони украинци на Майдана, както и я заложихме в нашата конституция. Украйна е неразделна част от Европа", заяви Свириденко.
Унгария, позовавайки се на правилото за единодушие на ЕС по отношение на разширяването на съюза, продължава да блокира стартирането на преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС.
Заместник министър-председателят на Украйна Тарас Качка отбеляза, че докато държавите-членки на ЕС финализират условията за започване и приключване на преговорите за присъединяване след преглед на украинското законодателство, Украйна подготвя национална програма за приемане на законодателството на ЕС, която ще включва подробен график за изпълнение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тео
Коментиран от #73
17:55 04.11.2025
2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
17:56 04.11.2025
3 по Гляма
17:56 04.11.2025
4 Атина Палада
17:58 04.11.2025
5 тоя слуша ли се кви ги дрънка бе
17:58 04.11.2025
6 Pyccкий Карлик
Коментиран от #10
17:58 04.11.2025
7 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Стратегията на Украйна се простира отвъд реториката и се превръща във военна реалност чрез формирането на батальони от етнически малцинства, които разглеждат войната в Украйна като неразделна част от собствената си борба за независимост. Най-малко 1000 чеченски бойци служат в украинските сили в различни подразделения, най-вече в батальона "Джохар Дудаев"
Карелският национален батальон, кръстен на Василий Левонен, който води карелското въстание срещу Съветска Русия през 1921 г., беше създаден през януари 2023 г. с изричната цел "освобождаване на Карелия от руската окупация и независимост на региона".
Тюркските народи пък са организирана в батальона "Туран" и ротата "Башкорт"
Единствено когато Русия престане да бъде империя, тя ще престане да бъде заплаха за Украйна и нейните съседи.
Коментиран от #14, #18, #20, #53
17:59 04.11.2025
8 604
18:00 04.11.2025
9 Мимч
18:01 04.11.2025
10 ПАТРАВ
До коментар #6 от "Pyccкий Карлик":ТЕ ПРАВИЛ
18:01 04.11.2025
11 Обективни истини
Коментиран от #19, #27
18:01 04.11.2025
12 Слугата мрази свободния и смелия !
Утре такива примати няма и да се замислят защо децата им бягат на Запад, в държави, в които не е стъпвал руски ботуш, в които не управляват мутри и крадци.
Няма да се замислят и защо утре няма да има кой да им при пи кае гроба, на който пише "Тук почива един русофил".
Коментиран от #68
18:01 04.11.2025
13 Шопо
Коментиран от #23
18:02 04.11.2025
14 Той
До коментар #7 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Украйна е страна, в която на власт са хора без съвест, обясняващи на хора без гащи колко е добре да живеят БЕЗ ПАМЕТ!
Коментиран от #24, #33
18:02 04.11.2025
15 Иво
18:02 04.11.2025
16 Неуспял комедиант
18:02 04.11.2025
17 Боруна Лом
18:02 04.11.2025
18 Йода
До коментар #7 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Укpaйнa щe ce нyждae oт $100 млpд. нa гoдинa зa дa пpoдължи бaвнo дa гyби тepитopиитe и мнoгo пo-бъpзo нaceлeниeтo cи.
Коментиран от #31
18:02 04.11.2025
19 Tётя Мyтpaфановна
До коментар #11 от "Обективни истини":Очаквам с нетърпение, още утре сутринта пред посоль. Вземи със себе си цялата рода.
Веднага ще ти изпълня желанието.
Коментиран от #22
18:03 04.11.2025
20 Левски
До коментар #7 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Само абсолютно луд евролиберал или болен фашист може да си помисли че държавата с най голяма територия и най много полезни изкопаеми в света и най голямата ядрена сила в света Русия може да загуби каквато и да е война и с когото и да е било.Ако я няма Русия няма да го има и половината свят.
Коментиран от #40, #51
18:03 04.11.2025
21 Бялджип
18:03 04.11.2025
22 Обективни истини
До коментар #19 от "Tётя Мyтpaфановна":Колко часа ?
Как да ви разпозна?
18:04 04.11.2025
23 Град Козлодуй
До коментар #13 от "Шопо":Руска територия.
Коментиран от #32
18:04 04.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 пешо
18:05 04.11.2025
26 Филип
Коментиран от #38
18:05 04.11.2025
27 Pyccкий Карлик
До коментар #11 от "Обективни истини":"...Предлагам ние да излезнеме..."
Myнчo ....a cи излезнал от ЕС, а си умрел от глад като племето бхуто в Африка. България без външна хранилка не може оцелее, а Рассийката гладната няма да ни рани.
18:05 04.11.2025
28 Макробиолог
Коментиран от #34
18:06 04.11.2025
29 Тоя пък нещастник
18:06 04.11.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Реално
До коментар #18 от "Йода":Това е само 0,5% от БВП на ЕС,може да си го позволим.
Зад Украйна стоят още два пъти по толкова капитали.
Коментиран от #41
18:07 04.11.2025
32 Да де
До коментар #23 от "Град Козлодуй":Ти и още трима кретена това го пишете четвърта година година. Вратите на Кобзон са руска територия.
18:07 04.11.2025
33 Наблюдател
До коментар #14 от "Той":Браво! Много точно казано.
Коментиран от #36
18:08 04.11.2025
34 Футурулог
До коментар #28 от "Макробиолог":Орбан ще храни шараните в Дунав.,а ти ще си обилаляш кофите за смет докато си жив.
Коментиран от #46
18:10 04.11.2025
35 Енд Гейм
18:11 04.11.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Pyccкий Карлик
До коментар #26 от "Филип":"....Украйна е като раков тумор в тялото на Русия... "
Много точно сравнение, туморът се завъжда там където нещо гние, умира и мирише. Русия е Тумора на планетата Земя и колкото по-бързо я изрежем, толкоз по-дълго и читаво будем жить 😁👍
Коментиран от #47
18:13 04.11.2025
39 Реално,
Коментиран от #44
18:14 04.11.2025
40 Клета невежа копейка 🤪
До коментар #20 от "Левски":Кратка справка за успеха на войните, които РФ води от създаването си до сега.
- Първата чеченска война (1994 - 1996)
Резултат: загубена. Република Ичкерия става независима.
- Втора чеченска война (1999 – 2003)
Резултат: загубена. Към властта идва кланът на Кадирови, който: направи Чечня де факто независима, а РФ – данъкоплатец; Чечня става важна част от федералната власт и един от центровете за вземане на решения.
- Карабах (1992-2023)
Резултат: загубена. Проруският карабахски клан претърпява едновременно 2 поражения: губи Армения, където управлява от 1994 г., и губи самият Карабах.
- Сирия (2015-2024)
Резултат: загубена. Режимът на Асад е унищожен, а ал-Шараа, когото Москва обявява няколко пъти за убит, насред Кремъл изисква предаването на Асад и поставя условия за базите в Сирия.
При нито един от тези конфликти РФ не воюва с противник, който е систематично и редовно подпомаган от западни съюзници.
Коментиран от #43, #45, #56
18:14 04.11.2025
41 Йода
До коментар #31 от "Реално":Реалното всъщност е парадоксално, всички плащаме през инфлацията тази украинска авантюра, не смяташ ли така?
Ако мислиш обратното попитай хората навсякъде около тебе
Аз лично не желае и един евро да дам от моите пари на тази страна, а ти ?
Коментиран от #49
18:14 04.11.2025
42 Ако блокира
18:16 04.11.2025
43 Левски
До коментар #40 от "Клета невежа копейка 🤪":Зеленски да не се бави, ами да отива в Москва и да подписва пълна и безусловна капитулация! При това ще му бъде предоставен подробен план за действие, с който да спаси останалото от държавата и народа си. Ако има топки, ще го направи, ако ли не, ще продължава да изпълнява указанията на спонсорите си, воюващи срещу Русия, за които всеки ден война е печалба и не им пука за украинските войничета, жени и деца, умиращи на и около фронта.
Коментиран от #57
18:16 04.11.2025
44 Източна Германия
До коментар #39 от "Реално,":Изкуфел ли си?
18:17 04.11.2025
45 Pyccкий Карлик
До коментар #40 от "Клета невежа копейка 🤪":Имаш плюс - беззъба мечка не кусается 😄
18:17 04.11.2025
46 Шараните
До коментар #34 от "Футурулог":ще се хранят с Орбан?
18:18 04.11.2025
47 На майка ти клитора
До коментар #38 от "Pyccкий Карлик":е най-добре да изрежем...-с нокторезачка!!!
18:19 04.11.2025
48 Не блокирай щотоо!
18:21 04.11.2025
49 Pyccкий Карлик
До коментар #41 от "Йода":"...Аз лично не желае и един евро да дам от моите пари на тази страна, а ти ?..."
Първо ти нямаш пари, имаш това което Европа ти подхвърля да не умреш от глад. Ако искаш да напуснеш Европа, прав ти път в Русия - фронта те чака 😁👍
Коментиран от #59
18:21 04.11.2025
50 Орбан
18:22 04.11.2025
51 Логика
До коментар #20 от "Левски":Между 15 май 1988 и 15 февруари 1989 г., Москва започна позорното си изтегляне от Афганистан, оставяйки след себе си два милиона жертви за десет години, плюс 16 000 руснаци! Последва сгромолясване на мощния СССР и разпада му.
Логиката и събитята сочат, че това ще стане и сега! Ще бъде много по-болезнен и кървав разпад.
Ядреният потенциал на Русия не е гаранция за успех. Съединените щати, които са напуснали Виетнам, Корея и Афганистан с не по-малък ядрен потенциал, отколкото Руската федерация има днес.
Коментиран от #75
18:22 04.11.2025
52 Охрайна приключи цирка беславно завинаги
18:23 04.11.2025
53 9ти септември
До коментар #7 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":България е с Русия
Коментиран от #70
18:24 04.11.2025
54 Орбан и Фицо
18:25 04.11.2025
55 Покровск падна
Коментиран от #66
18:26 04.11.2025
56 Жалка жълтопаветна измет
До коментар #40 от "Клета невежа копейка 🤪":РУСИЯ диктува правилата
Коментиран от #58
18:26 04.11.2025
57 Клета невежа копейка 🤪
До коментар #43 от "Левски":Зеленски чака с нетърпение ходещия на токчета портиер от КГБ, вече 4-та година чака "Киев за 3 дня". 🤣
18:29 04.11.2025
58 Клета невежа копейка 🤪
До коментар #56 от "Жалка жълтопаветна измет":Диктуват ти къде да застанеш на магистралата, че да обслужиш повече турски тираджии.
18:30 04.11.2025
59 Руснак
До коментар #49 от "Pyccкий Карлик":Няма нужда никой българин да ходи в Русия! Ние и без друго и сами ще дойдем тук...Ще върнем България на собственния и народ, така, както и друг път сме го правили! Търпение по-малки братя, потърпете още само малко!
Коментиран от #67
18:32 04.11.2025
60 Смешник
18:33 04.11.2025
61 Търновец
18:34 04.11.2025
62 ФАШАГИТЕ ГО КТРЕПЯТ , ЗА ТОВА Е НАЧЛЕЦ
ВМЕСТО ДА СЕ МОЛИ /ДУМИ НА ТРЪМП/ , ТО ПРИЗОВАВА ,НАРЕЖА ,ЧЕ И СЕ ЗАКАНВА ДАЖЕ!!!! НООО, НА ФАШАГИТЕ ИМ ДОПАДА, ЧЕ СЧРЕЗ НЕГО СИ РЕАЛИЗИРАТ ЦЕЛИТЕ!
18:35 04.11.2025
63 Баш Балък
18:37 04.11.2025
64 Благодарение на САЩ
18:37 04.11.2025
65 Когато се гласува
18:40 04.11.2025
66 Закъснял си
До коментар #55 от "Покровск падна":с няколко месеца!
18:42 04.11.2025
67 Pyccкий Карлик
До коментар #59 от "Руснак":"....Търпение по-малки братя, потърпете още само малко!..."
Четири Года българския народ чакаше монголите на Дунав мост !!! Щом мечката не идва при Петър, Петър ще иде при нея да си прибере Волжка България, Чувашия, Азбуката и Езика. Говорете и пишете на Вашите си монголски език и кривулки 😁
Коментиран от #72
18:43 04.11.2025
68 ежко
До коментар #12 от "Слугата мрази свободния и смелия !":Нямате държава която ако може да отблъсне неприятел от границата си, да не се поне опита да го направи!Влизането на Украйна в ЕС май върви в пакет с влизането в НАТО!Ако в Мексико се настанят руски войски, как би реагирал САЩ,а?Защо руската национална сигурност да е по-маловажна от американската, която междувпрочем не се ограничава до нейните граници!
18:48 04.11.2025
69 хех
18:52 04.11.2025
70 Възpожденец 🇧🇬
До коментар #53 от "9ти септември":Само шепата кресливи рашисти и доизживяващи живота си съветски индивиди сте с руссия, но вие нямате нищо общо с българите.
И то сте с русия, ама отдалече, удобно настанени в ЕС, паразитирайки над европейската социална система. Не си и помислите да отидете вие или да пратите деца и внуци в "русския мир".
С една дума мишки !
Коментиран от #71
18:54 04.11.2025
71 Всеки човек с достойнство
До коментар #70 от "Възpожденец 🇧🇬":застава на страната на истината и се отвращава от лъжата. Затова достойните хора се отвратиха от лъжите и пропагандата на Украйна и запада.
18:56 04.11.2025
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 бастардо
До коментар #1 от "Тео":дано да е скоро,а аз вече се вкисвам като кисело зеле като видя заглавие със зелю.само виждам заглавието,и повече не поглеждам.
19:03 04.11.2025
74 Курд Околянов
19:03 04.11.2025
75 кабул
До коментар #51 от "Логика":Абе мало….. ник ти видял ли си видеото
как се изнесоха руснаците от Афганистан
с ген Лебед изгледай го има го в интернет
с маршова стъпка и в колона
после изгледай как избягаха нато и амери
канците от Кабул висящи на колелетата
на самолетите или преоблечени като
жени и тогава пиши или демокрацията
ти е изпила мозъка
19:03 04.11.2025
76 дедо
19:03 04.11.2025
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 хххх
19:05 04.11.2025
79 Този коментар е премахнат от модератор.