Зеленски призова Орбан: Не блокирай присъединяването на Украйна към ЕС
  Тема: Украйна

Зеленски призова Орбан: Не блокирай присъединяването на Украйна към ЕС

4 Ноември, 2025 17:53, обновена 4 Ноември, 2025 18:46 1 709 79

  • володимир зеленски-
  • виктор орбан-
  • украйна-
  • унгария-
  • русия

Украинският президент призова и САЩ да останат отворени към доставката на Киев на оръжия с голям обсег за военните му действия срещу Русия

Зеленски призова Орбан: Не блокирай присъединяването на Украйна към ЕС - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски днес призова унгарския си колега Виктор Орбан да не блокира страната му за ЕС, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Наистина бихме искали унгарският премиер да ни подкрепи или поне да не ни блокира", каза Зеленски по време на форум за разширяването на ЕС, организиран от "Евронюз" в Брюксел.

Украинският президент добави, че би желал страната му да се присъедини към ЕС преди 2030 г.

Зеленски призова и САЩ да останат отворени към доставката на Киев на оръжия с голям обсег за военните му действия срещу Русия.

Украинският президент направи изказването си пред делегатите в срещата, посветена на разширяването на ЕС, по видеоконферентна връзка от района на Покровск в Източна Украйна, откъдето той призова и за още санкции срещу Русия – включително срещу газовия и ядрения ѝ сектор.

След публикуването на последния доклад на Европейската комисия за напредъка по пътя към членството в ЕС, президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че страната му уверено се движи към присъединяване към съюза и е готова да отвори три преговорни глави, а именно главите 1, 2 и 6, предаде Укринформ.

"Докладът на Европейската комисия за разширяването на ЕС потвърждава едно нещо: Украйна уверено се движи към членство в ЕС и е готова да отвори клъстерите 1, 2 и 6. Това е най-добрата оценка до момента – доказателство, че дори докато се защитаваме от пълномащабната агресия на Русия, Украйна продължава да се подобрява и трансформира в съответствие с европейските стандарти. Напредъкът на Украйна по пътя към ЕС се постига благодарение на усилията на милиони наши граждани", заяви Зеленски.

Той също така заяви, че очаква решителни действия от страна на блока за преодоляване на всички изкуствени препятствия пред една силна и обединена Европа. "Единството и силата са два ключови елемента за успеха на европейския проект и за осигуряване на безопасност, просперитет и гарантиран мир за всички европейски народи, общности и семейства", добави Зеленски.

Премиерът на Украйна Юлия Свириденко също коментира доклада : "Днес сме с една крачка по-близо до членството в ЕС. Украйна получи най-високите си оценки в доклада за напредъка към ЕС за 2025 г., който току-що беше публикуван от Европейската комисия.", заяви Свириденко.

Тя отбеляза, че това е най-добрият резултат за Украйна за последните три години по пътя ѝ към присъединяването към ЕС. "И най-важното е, че Украйна никога не е получавала отрицателна оценка за "отстъпление" ", добави Свириденко.

Докладът подчертава също така напредъка на Украйна в подготовката за преговорите за присъединяване, заедно с готовността ѝ да започне преговори по отделните теми.

"Пътят към членство в ЕС остава сред основните приоритети на нашия президент, парламент и правителство. Уверено вървим към пълноправно членство – цел, която защитаваме и преди почти 13 години събра милиони украинци на Майдана, както и я заложихме в нашата конституция. Украйна е неразделна част от Европа", заяви Свириденко.

Унгария, позовавайки се на правилото за единодушие на ЕС по отношение на разширяването на съюза, продължава да блокира стартирането на преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС.

Заместник министър-председателят на Украйна Тарас Качка отбеляза, че докато държавите-членки на ЕС финализират условията за започване и приключване на преговорите за присъединяване след преглед на украинското законодателство, Украйна подготвя национална програма за приемане на законодателството на ЕС, която ще включва подробен график за изпълнение.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тео

    58 3 Отговор
    Зелени наркоман само проси и командири, но кога ли ще му свърши "царството" и ще се окаже овесен на някой стълб❓

    Коментиран от #73

    17:55 04.11.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    48 2 Отговор
    И тоА не разбира от НЕ❗

    17:56 04.11.2025

  • 3 по Гляма

    41 1 Отговор
    простотия не може да ИМА

    17:56 04.11.2025

  • 4 Атина Палада

    45 3 Отговор
    Зеленски още ли не е разбрал,че остатъчна Украйна отива в новия ЕС воден от Чехия, Унгария,Словакия и Полша..

    17:58 04.11.2025

  • 5 тоя слуша ли се кви ги дрънка бе

    48 3 Отговор
    украйна утече в канала какъв ес какви 5 лв

    17:58 04.11.2025

  • 6 Pyccкий Карлик

    3 31 Отговор
    Когато мечката е патрава и най-големия дypaк изглежда като мъж 😄😄😄

    Коментиран от #10

    17:58 04.11.2025

  • 7 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    3 53 Отговор
    Украйна се опитва не само да спечели на фронта, а и да подбуди останалите народи в Руската федерация да започнат да мислят за свобода. Киев насърчава милионите неруски граждани, живеещи в Руската федерация, да се борят за независимост
    Стратегията на Украйна се простира отвъд реториката и се превръща във военна реалност чрез формирането на батальони от етнически малцинства, които разглеждат войната в Украйна като неразделна част от собствената си борба за независимост. Най-малко 1000 чеченски бойци служат в украинските сили в различни подразделения, най-вече в батальона "Джохар Дудаев"
    Карелският национален батальон, кръстен на Василий Левонен, който води карелското въстание срещу Съветска Русия през 1921 г., беше създаден през януари 2023 г. с изричната цел "освобождаване на Карелия от руската окупация и независимост на региона".
    Тюркските народи пък са организирана в батальона "Туран" и ротата "Башкорт"

    Единствено когато Русия престане да бъде империя, тя ще престане да бъде заплаха за Украйна и нейните съседи.

    Коментиран от #14, #18, #20, #53

    17:59 04.11.2025

  • 8 604

    12 1 Отговор
    то дъ бяши саму Чорбън.........

    18:00 04.11.2025

  • 9 Мимч

    34 2 Отговор
    То няма да има държава Крайна до 2030 г. Той в Европа ще присъединявал.Смешник.Туи си ли ще присъедини...

    18:01 04.11.2025

  • 10 ПАТРАВ

    18 1 Отговор

    До коментар #6 от "Pyccкий Карлик":

    ТЕ ПРАВИЛ

    18:01 04.11.2025

  • 11 Обективни истини

    33 2 Отговор
    Предлагам ние да излезнеме , те да влизат. Този ЕС е пълен батак, нищо не сме видяли хубаво от него

    Коментиран от #19, #27

    18:01 04.11.2025

  • 12 Слугата мрази свободния и смелия !

    1 32 Отговор
    Омразата към украинския народ е породена от невъзможността на кокосовите глави да допуснат, че някой може да се противопостави на руските мародери, че някой може да се бори за свободата си.
    Утре такива примати няма и да се замислят защо децата им бягат на Запад, в държави, в които не е стъпвал руски ботуш, в които не управляват мутри и крадци.
    Няма да се замислят и защо утре няма да има кой да им при пи кае гроба, на който пише "Тук почива един русофил".

    Коментиран от #68

    18:01 04.11.2025

  • 13 Шопо

    35 3 Отговор
    Украйна не е държава а територия.

    Коментиран от #23

    18:02 04.11.2025

  • 14 Той

    29 3 Отговор

    До коментар #7 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Украйна е страна, в която на власт са хора без съвест, обясняващи на хора без гащи колко е добре да живеят БЕЗ ПАМЕТ!

    Коментиран от #24, #33

    18:02 04.11.2025

  • 15 Иво

    25 2 Отговор
    Украйна е на изкуствено дишане и изцяло да издръжка на ЕС и подаяния,този кого си въобразява,че му вярва,че изпълняват някакви критерии за слизане в общността?!? Явно си мислят,че ще са на вечна издръжка на работещите европейци.Наглеци

    18:02 04.11.2025

  • 16 Неуспял комедиант

    25 2 Отговор
    Прави се на мъж и спира петрола и газта, а сега призовавал... Късно е либе за китка, ще жънеш каквото си си посял, второразряден комедианте...

    18:02 04.11.2025

  • 17 Боруна Лом

    24 1 Отговор
    АБЕ УКРИ, ОРБАН ДА НЕ Е НАШИЯТ ГНИЛ ДОМАТ КЪДЕТО ВИ ПОДАРИ МИЛИАРДИ!

    18:02 04.11.2025

  • 18 Йода

    28 2 Отговор

    До коментар #7 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Укpaйнa щe ce нyждae oт $100 млpд. нa гoдинa зa дa пpoдължи бaвнo дa гyби тepитopиитe и мнoгo пo-бъpзo нaceлeниeтo cи.

    Коментиран от #31

    18:02 04.11.2025

  • 19 Tётя Мyтpaфановна

    2 16 Отговор

    До коментар #11 от "Обективни истини":

    Очаквам с нетърпение, още утре сутринта пред посоль. Вземи със себе си цялата рода.
    Веднага ще ти изпълня желанието.

    Коментиран от #22

    18:03 04.11.2025

  • 20 Левски

    28 1 Отговор

    До коментар #7 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Само абсолютно луд евролиберал или болен фашист може да си помисли че държавата с най голяма територия и най много полезни изкопаеми в света и най голямата ядрена сила в света Русия може да загуби каквато и да е война и с когото и да е било.Ако я няма Русия няма да го има и половината свят.

    Коментиран от #40, #51

    18:03 04.11.2025

  • 21 Бялджип

    25 1 Отговор
    Този глупак дали сериозно вярва, че Евросъюза иска разбитата му и съсипана държава? Не усеща ли, че сега му подават моркова, за да продължава да избива народа си, а после ще му покажат тоягата?

    18:03 04.11.2025

  • 22 Обективни истини

    11 1 Отговор

    До коментар #19 от "Tётя Мyтpaфановна":

    Колко часа ?
    Как да ви разпозна?

    18:04 04.11.2025

  • 23 Град Козлодуй

    16 1 Отговор

    До коментар #13 от "Шопо":

    Руска територия.

    Коментиран от #32

    18:04 04.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 пешо

    10 1 Отговор
    що ще му обявиш война ли

    18:05 04.11.2025

  • 26 Филип

    19 1 Отговор
    При какви условия, как може да приключи военният конфликт в Украйна? Той може да завърши само с пълна победа за Русия, тоест с постигането на всички заявени цели на Владимир Путин. Крайната цел на Русия вероятно е интегрирането на Украйна в Съюза, създаден от Русия и Беларус, и изгонването на структурите на НАТО от страните, граничещи с Русия. Руската федерация никога няма да позволи на контролирания от англосаксонците Запад да продължи политиката си на използване на Украйна като раков тумор в тялото на Русия, която провежда от 1948 г. насам.

    Коментиран от #38

    18:05 04.11.2025

  • 27 Pyccкий Карлик

    3 18 Отговор

    До коментар #11 от "Обективни истини":

    "...Предлагам ние да излезнеме..."

    Myнчo ....a cи излезнал от ЕС, а си умрел от глад като племето бхуто в Африка. България без външна хранилка не може оцелее, а Рассийката гладната няма да ни рани.

    18:05 04.11.2025

  • 28 Макробиолог

    17 2 Отговор
    След време ще има паметни плочи в цяла Европа с лика на Орбан. На закъсалите локомотиви на ЕС/за конския вагон--бг е излишно да се споменава/само това им липсва,неколко трилиони разходи по възстановяване на укр отломки.

    Коментиран от #34

    18:06 04.11.2025

  • 29 Тоя пък нещастник

    22 2 Отговор
    Какъв си ти бе продажен фашист, седнал на Орбан да говори.

    18:06 04.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Реално

    0 18 Отговор

    До коментар #18 от "Йода":

    Това е само 0,5% от БВП на ЕС,може да си го позволим.
    Зад Украйна стоят още два пъти по толкова капитали.

    Коментиран от #41

    18:07 04.11.2025

  • 32 Да де

    1 14 Отговор

    До коментар #23 от "Град Козлодуй":

    Ти и още трима кретена това го пишете четвърта година година. Вратите на Кобзон са руска територия.

    18:07 04.11.2025

  • 33 Наблюдател

    11 2 Отговор

    До коментар #14 от "Той":

    Браво! Много точно казано.

    Коментиран от #36

    18:08 04.11.2025

  • 34 Футурулог

    2 15 Отговор

    До коментар #28 от "Макробиолог":

    Орбан ще храни шараните в Дунав.,а ти ще си обилаляш кофите за смет докато си жив.

    Коментиран от #46

    18:10 04.11.2025

  • 35 Енд Гейм

    0 1 Отговор
    Станислав Крапивник: опасен край на прокси войната Нато-Русия

    18:11 04.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Pyccкий Карлик

    2 19 Отговор

    До коментар #26 от "Филип":

    "....Украйна е като раков тумор в тялото на Русия... "

    Много точно сравнение, туморът се завъжда там където нещо гние, умира и мирише. Русия е Тумора на планетата Земя и колкото по-бързо я изрежем, толкоз по-дълго и читаво будем жить 😁👍

    Коментиран от #47

    18:13 04.11.2025

  • 39 Реално,

    15 2 Отговор
    Полша, Унгария не са съгласни Украйна да е в ЕС, прибави към това Словакия и Източна Германия, България.

    Коментиран от #44

    18:14 04.11.2025

  • 40 Клета невежа копейка 🤪

    3 17 Отговор

    До коментар #20 от "Левски":

    Кратка справка за успеха на войните, които РФ води от създаването си до сега.
    - Първата чеченска война (1994 - 1996)
    Резултат: загубена. Република Ичкерия става независима.
    - Втора чеченска война (1999 – 2003)
    Резултат: загубена. Към властта идва кланът на Кадирови, който: направи Чечня де факто независима, а РФ – данъкоплатец; Чечня става важна част от федералната власт и един от центровете за вземане на решения.
    - Карабах (1992-2023)
    Резултат: загубена. Проруският карабахски клан претърпява едновременно 2 поражения: губи Армения, където управлява от 1994 г., и губи самият Карабах.
    - Сирия (2015-2024)
    Резултат: загубена. Режимът на Асад е унищожен, а ал-Шараа, когото Москва обявява няколко пъти за убит, насред Кремъл изисква предаването на Асад и поставя условия за базите в Сирия.
    При нито един от тези конфликти РФ не воюва с противник, който е систематично и редовно подпомаган от западни съюзници.

    Коментиран от #43, #45, #56

    18:14 04.11.2025

  • 41 Йода

    11 2 Отговор

    До коментар #31 от "Реално":

    Реалното всъщност е парадоксално, всички плащаме през инфлацията тази украинска авантюра, не смяташ ли така?
    Ако мислиш обратното попитай хората навсякъде около тебе
    Аз лично не желае и един евро да дам от моите пари на тази страна, а ти ?

    Коментиран от #49

    18:14 04.11.2025

  • 42 Ако блокира

    0 2 Отговор
    да получи тротинет!

    18:16 04.11.2025

  • 43 Левски

    15 2 Отговор

    До коментар #40 от "Клета невежа копейка 🤪":

    Зеленски да не се бави, ами да отива в Москва и да подписва пълна и безусловна капитулация! При това ще му бъде предоставен подробен план за действие, с който да спаси останалото от държавата и народа си. Ако има топки, ще го направи, ако ли не, ще продължава да изпълнява указанията на спонсорите си, воюващи срещу Русия, за които всеки ден война е печалба и не им пука за украинските войничета, жени и деца, умиращи на и около фронта.

    Коментиран от #57

    18:16 04.11.2025

  • 44 Източна Германия

    1 4 Отговор

    До коментар #39 от "Реално,":

    Изкуфел ли си?

    18:17 04.11.2025

  • 45 Pyccкий Карлик

    3 9 Отговор

    До коментар #40 от "Клета невежа копейка 🤪":

    Имаш плюс - беззъба мечка не кусается 😄

    18:17 04.11.2025

  • 46 Шараните

    1 9 Отговор

    До коментар #34 от "Футурулог":

    ще се хранят с Орбан?

    18:18 04.11.2025

  • 47 На майка ти клитора

    6 3 Отговор

    До коментар #38 от "Pyccкий Карлик":

    е най-добре да изрежем...-с нокторезачка!!!

    18:19 04.11.2025

  • 48 Не блокирай щотоо!

    6 2 Отговор
    Ще направя още две магистралки и отивам на Кино

    18:21 04.11.2025

  • 49 Pyccкий Карлик

    2 16 Отговор

    До коментар #41 от "Йода":

    "...Аз лично не желае и един евро да дам от моите пари на тази страна, а ти ?..."

    Първо ти нямаш пари, имаш това което Европа ти подхвърля да не умреш от глад. Ако искаш да напуснеш Европа, прав ти път в Русия - фронта те чака 😁👍

    Коментиран от #59

    18:21 04.11.2025

  • 50 Орбан

    6 0 Отговор
    ще блокира!Както 19 пакета санкции!И последните американски!

    18:22 04.11.2025

  • 51 Логика

    1 14 Отговор

    До коментар #20 от "Левски":

    Между 15 май 1988 и 15 февруари 1989 г., Москва започна позорното си изтегляне от Афганистан, оставяйки след себе си два милиона жертви за десет години, плюс 16 000 руснаци! Последва сгромолясване на мощния СССР и разпада му.
    Логиката и събитята сочат, че това ще стане и сега! Ще бъде много по-болезнен и кървав разпад.
    Ядреният потенциал на Русия не е гаранция за успех. Съединените щати, които са напуснали Виетнам, Корея и Афганистан с не по-малък ядрен потенциал, отколкото Руската федерация има днес.

    Коментиран от #75

    18:22 04.11.2025

  • 52 Охрайна приключи цирка беславно завинаги

    9 2 Отговор
    Невм да има нито население нито такава държава само гледайте

    18:23 04.11.2025

  • 53 9ти септември

    12 1 Отговор

    До коментар #7 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    България е с Русия

    Коментиран от #70

    18:24 04.11.2025

  • 54 Орбан и Фицо

    12 1 Отговор
    останаха единствените трезво мислещи европейци. Да приемеш Украйна, означава да унищожиш Европа приемайки и стотиците милиарди задължения.

    18:25 04.11.2025

  • 55 Покровск падна

    13 1 Отговор
    Прави се зачистване в града. Зеленски , защо остави над 10 хиляди бойци дазагинат, след като стана явно, че са напълно обкръжени.

    Коментиран от #66

    18:26 04.11.2025

  • 56 Жалка жълтопаветна измет

    13 1 Отговор

    До коментар #40 от "Клета невежа копейка 🤪":

    РУСИЯ диктува правилата

    Коментиран от #58

    18:26 04.11.2025

  • 57 Клета невежа копейка 🤪

    1 12 Отговор

    До коментар #43 от "Левски":

    Зеленски чака с нетърпение ходещия на токчета портиер от КГБ, вече 4-та година чака "Киев за 3 дня". 🤣

    18:29 04.11.2025

  • 58 Клета невежа копейка 🤪

    1 8 Отговор

    До коментар #56 от "Жалка жълтопаветна измет":

    Диктуват ти къде да застанеш на магистралата, че да обслужиш повече турски тираджии.

    18:30 04.11.2025

  • 59 Руснак

    11 2 Отговор

    До коментар #49 от "Pyccкий Карлик":

    Няма нужда никой българин да ходи в Русия! Ние и без друго и сами ще дойдем тук...Ще върнем България на собственния и народ, така, както и друг път сме го правили! Търпение по-малки братя, потърпете още само малко!

    Коментиран от #67

    18:32 04.11.2025

  • 60 Смешник

    8 2 Отговор
    От какъв район на Покровск прави изявление Зеления пор не се ли страхува че може да бъде гръмнат

    18:33 04.11.2025

  • 61 Търновец

    10 2 Отговор
    Украйна в ЕС? Много лоша идея, ЕС все повече се превръща във възродената Отоманска империя

    18:34 04.11.2025

  • 62 ФАШАГИТЕ ГО КТРЕПЯТ , ЗА ТОВА Е НАЧЛЕЦ

    9 1 Отговор
    НАГЛО, ДОЛНОПРОБНО СЪЩЕСТВО . ТОРМОЗИ КОЙ ЛИ НЕ , НО НАЛИ РАБОТИ ПОСЛУШНО ЗА ФАШАГИТЕ , ТЕ ГО ЛАНСИРАТ И ТО СЕ ПЕРЧИ САЙ-БЕЗЦЕРЕМОННО ,ТА ДОРИ И ТРЪМП НЕ ГО ПОНАСЯ .
    ВМЕСТО ДА СЕ МОЛИ /ДУМИ НА ТРЪМП/ , ТО ПРИЗОВАВА ,НАРЕЖА ,ЧЕ И СЕ ЗАКАНВА ДАЖЕ!!!! НООО, НА ФАШАГИТЕ ИМ ДОПАДА, ЧЕ СЧРЕЗ НЕГО СИ РЕАЛИЗИРАТ ЦЕЛИТЕ!

    18:35 04.11.2025

  • 63 Баш Балък

    12 1 Отговор
    Орбан правилно си гледа интересите на страната си, не да плаща десетки милиарди за недоразумението Покраина.

    18:37 04.11.2025

  • 64 Благодарение на САЩ

    13 1 Отговор
    С Ковида ЕС не можа да обеднее, но с Украйна ще фалира. САЩ набараха чалъма как да фалират ЕС и да спечелят всичко от него.

    18:37 04.11.2025

  • 65 Когато се гласува

    0 6 Отговор
    Орбан ще е в тоалетната!

    18:40 04.11.2025

  • 66 Закъснял си

    0 1 Отговор

    До коментар #55 от "Покровск падна":

    с няколко месеца!

    18:42 04.11.2025

  • 67 Pyccкий Карлик

    2 8 Отговор

    До коментар #59 от "Руснак":

    "....Търпение по-малки братя, потърпете още само малко!..."

    Четири Года българския народ чакаше монголите на Дунав мост !!! Щом мечката не идва при Петър, Петър ще иде при нея да си прибере Волжка България, Чувашия, Азбуката и Езика. Говорете и пишете на Вашите си монголски език и кривулки 😁

    Коментиран от #72

    18:43 04.11.2025

  • 68 ежко

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Слугата мрази свободния и смелия !":

    Нямате държава която ако може да отблъсне неприятел от границата си, да не се поне опита да го направи!Влизането на Украйна в ЕС май върви в пакет с влизането в НАТО!Ако в Мексико се настанят руски войски, как би реагирал САЩ,а?Защо руската национална сигурност да е по-маловажна от американската, която междувпрочем не се ограничава до нейните граници!

    18:48 04.11.2025

  • 69 хех

    0 3 Отговор
    Кефи ме колко е мил и любезен Зеления докато анихилира стотици хиляди терористи. Кога ли ще му писне от това корумпе копейкаджийско и ще му прати някоя тротинетка?!

    18:52 04.11.2025

  • 70 Възpожденец 🇧🇬

    0 3 Отговор

    До коментар #53 от "9ти септември":

    Само шепата кресливи рашисти и доизживяващи живота си съветски индивиди сте с руссия, но вие нямате нищо общо с българите.
    И то сте с русия, ама отдалече, удобно настанени в ЕС, паразитирайки над европейската социална система. Не си и помислите да отидете вие или да пратите деца и внуци в "русския мир".
    С една дума мишки !

    Коментиран от #71

    18:54 04.11.2025

  • 71 Всеки човек с достойнство

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Възpожденец 🇧🇬":

    застава на страната на истината и се отвращава от лъжата. Затова достойните хора се отвратиха от лъжите и пропагандата на Украйна и запада.

    18:56 04.11.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 бастардо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тео":

    дано да е скоро,а аз вече се вкисвам като кисело зеле като видя заглавие със зелю.само виждам заглавието,и повече не поглеждам.

    19:03 04.11.2025

  • 74 Курд Околянов

    1 0 Отговор
    За членство ще им се постави условие подобно на Северна Македония, да запишат руснаците в Конституцията си, щото проблема е същия.

    19:03 04.11.2025

  • 75 кабул

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Логика":

    Абе мало….. ник ти видял ли си видеото
    как се изнесоха руснаците от Афганистан
    с ген Лебед изгледай го има го в интернет
    с маршова стъпка и в колона
    после изгледай как избягаха нато и амери
    канците от Кабул висящи на колелетата
    на самолетите или преоблечени като
    жени и тогава пиши или демокрацията
    ти е изпила мозъка

    19:03 04.11.2025

  • 76 дедо

    0 1 Отговор
    Вие не разбирате ли ,че 40 милиона украинци не желаят да бъдат част от Русия. Как така игнорирате желанието на 40 милиона човека. Смятате ,че насила ще станат част от Русия. По тази логика ,ако Турция поиска българите да станат турци , само защото Турция ще ни смачка и така е решила и ние трябва да се подчиним ,защото ще дразним такива като Орбан и Тръмп ,че им нарушаваме интересите.

    19:03 04.11.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 хххх

    0 0 Отговор
    Орбан, Путин, Радев... това са хора които цял живот са били хрантутници на държавата си и без държавната хранилка не са постигнали нищо. Професионални паразити, които не могат да стъпят и на малкия пръст на мъж като Зеленски. Затова ще ги бие когато и където пожелае, заедно и поотделно. И на фронта и в политиката и в бизнеса и в "нежната част". Затова и толкова го мразят, а не че им е направил нещо.

    19:05 04.11.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

