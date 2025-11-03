Смъртоносни атаки от въздуха! Колкото повече пехотинци убивате, толкова повече дронове получавате, за да убиете още пехотинци

Украинските военни части се състезават помежду си, като извършват смъртоносни атаки с дронове, за да печелят точки, които могат да бъдат използвани за закупуване на повече оръжия.
Системата за награди, подобна на видеоигри, се оказва много популярна, заяви първият вицепремиер на Украйна, като в нея участват стотици подразделения. Стартирала преди година, сега тя се разширява до разузнавателни, артилерийски и логистични операции, според съобщенията.
"Това стана наистина популярно сред подразделенията", заяви Михайло Федоров пред The Guardian. "Всички отбранителни сили знаят за това и има конкуренция за точките, за получаване на тези дронове, системи за електронна война и други неща, които да им помогнат във военните действия."
"Колкото повече пехотинци убивате, толкова повече дронове получавате, за да убиете още пехотинци. Това се превръща в един вид самоподсилващ се цикъл."
Войниците, които извършват успешни удари, печелят точки, които могат да бъдат обменени за закупуване на повече оръжия в онлайн магазин наречен Brave1, включително дронове и автономни превозни средства.
Най-малко 400 дронове използват "Системата за бонуси", която уби или рани 18 000 руски войници през септември, съобщи вестникът. Това е двойно повече от миналия октомври, след като украинското правителство удвои наградите за убиване на руска пехота от шест на 12 точки.
Дронове и автономни превозни средства могат да бъдат закупени от онлайн пазара с "е-точки", които се присъждат на подразделения за потвърдено унищожаване на вражеска техника или личен състав.
Безпилотният летателен апарат Kolibri 7 беше най-евтиният дрон, който можеше да бъде закупен с точки, като цената му беше 13 410 украински гривни (UAH), еквивалент на около 280 евро. Най-скъпият, MACUVA BpAK, беше на продажба за 41 506 466 украински гривни, или приблизително 865 000 евро.
Федоров заяви, че решението за прилагане на точкова система за руските жертви е един от многото начини, по които Украйна се опитва да бъде "по-ефективна".
"Водим война четири години поред и е трудно", каза той. "Просто търсим начини да бъдем по-ефективни. Мислим за това като за част от ежедневната ни работа. Тук почти няма емоционално размишление. Усеща се като просто техническа работа."
"Защото, ако не спрете врага, той ще убие вашите военнослужещи, а след като военнослужещите са мъртви, ще дойде в някой град и ще го завладее, ще го разруши и ще убие цивилни."
Той предупреди, че Русия изглежда разработва своя собствена версия на същата система, позовавайки се на украински разузнавателни източници.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И толкова повече
Коментиран от #14, #47, #74
20:19 03.11.2025
2 И така
20:20 03.11.2025
3 стоян георгиев
20:20 03.11.2025
4 Един
Не се ли занули тая територия с атом ще погребе цяла европа с глупостите си
Коментиран от #12
20:20 03.11.2025
5 Абе това "404"
В мрежата Х всички изписват так украйна.
Коментиран от #65
20:22 03.11.2025
6 Тома Неверни
20:22 03.11.2025
7 Ачо
Коментиран от #17
20:22 03.11.2025
8 пешо
20:22 03.11.2025
9 Отговорът
20:23 03.11.2025
10 Мимч
20:24 03.11.2025
11 За първи път виждам
20:25 03.11.2025
12 Волгин
До коментар #4 от "Един":Абе вие във форумите тези атоми ги хвърляте като люспи по земята, когато люпите семки с двулитрова бира в PVC. Айде малко по-спокойно и уравновесенo.
20:25 03.11.2025
13 Пешко
Коментиран от #38
20:26 03.11.2025
14 Не знам
До коментар #1 от "И толкова повече":Не мога да определя естеството на написаното. Човеконенавист, или човекомразие, или касапско усърдие, или загуба на човешка същност ...със сигурност става въпрос за загуба на ум и разум.
Дай Боже, потскоро край на войната.
Коментиран от #49
20:26 03.11.2025
15 Баш Балък
Коментиран от #63
20:27 03.11.2025
16 Истината
20:27 03.11.2025
17 Ха ХаХа
До коментар #7 от "Ачо":Имат на Марко Тотев струмента
20:27 03.11.2025
18 Перо
20:28 03.11.2025
19 Войната
20:28 03.11.2025
20 Българин
Коментиран от #69, #78
20:28 03.11.2025
21 Гориил
20:31 03.11.2025
22 Украина пуска обяви
Голяма касапница ще падне за маскалите!
20:31 03.11.2025
23 Пръцко
20:31 03.11.2025
24 Поредните
20:33 03.11.2025
25 Е добре де,
За украинските военни части ясно, съвсем съзнателно го правят за да защитават родината си и територията си от чужд нашественик, но руските знаят ли за какво се състезават извършваки смъртоносни атаки? За Путин и СИЕ ли, ами много тъпо.
Коментиран от #35
20:33 03.11.2025
26 В историята никой не е печелил войни
Така че , путлер може да си завре орешниците отзад!
20:34 03.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Pyccкий Карлик
Коментиран от #71
20:34 03.11.2025
29 Укрий Квартерон
20:36 03.11.2025
30 Боко
20:36 03.11.2025
31 ТехноЛог
20:37 03.11.2025
32 И Киев е Руски
20:37 03.11.2025
33 Биймо Скаля
20:37 03.11.2025
34 Мнението ми
20:38 03.11.2025
35 Хасан Хаспела
До коментар #25 от "Е добре де,":Пррррцко ,ти за мнооо интеуегентен ли се имаш ,аааа муци 👄 ?
20:39 03.11.2025
36 Ного блатна ЛЕШ, ного нЯщо
Убавиня
20:41 03.11.2025
37 Гориил
Коментиран от #39, #42
20:41 03.11.2025
38 Боко
До коментар #13 от "Пешко":А за твоя ауспух изглежда няма желаещи😮 дали е много разбит 😳 или изпуска постоянно💩?
20:41 03.11.2025
39 Цъ, петух...
До коментар #37 от "Гориил":Гера симав има срок до 15 ноември да превземе селото ПОКРОВСК , след Това отива при... КГБ ГИРКИН
АааааааХахахаха
12 год НЕ СТИГАТ на Петушарите от могучая да превземат поне 1 ОБЛАСТ
АааааааХахахаха
20:45 03.11.2025
40 Ъъъъъъъъъ
Ако отворите украинските източници, на ден умират по минимум 1300 руснаци, което означава поне 39 000 на месец. Кви са тия 18 000 сега?🤔
20:46 03.11.2025
41 Гориил
Коментиран от #53
20:47 03.11.2025
42 Ти кажи
До коментар #37 от "Гориил":Руските войници защо гинат кат мухи
20:48 03.11.2025
43 Украински дрон за многократна употреба
20:48 03.11.2025
44 Копейко
20:50 03.11.2025
45 Гориил
Коментиран от #51
20:50 03.11.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 ян бибиян
До коментар #1 от "И толкова повече":За почти 12 години война са превзели 20 процента от Украйна. Тази армия ли била самая магучая?
20:51 03.11.2025
48 Да да
20:52 03.11.2025
49 ян бибиян
До коментар #14 от "Не знам":Пиши на Путлер да напуска Украйна, като си такъв миролюбец. Може и от дивана, не боли.
20:53 03.11.2025
50 Фактите говорят
3 ДНЕВЕН БЛИЦКРИГ но...във СИРИЯ!
1 Бригада десантчици Освободиха 2 РЕПУБЛИКИ за 5 ДНИ а смешната могучая и Оризо-Гризачите на Ким...след ГОДИНА и половина все още си ги връщат!!
Абе тия монголяци и Пе-- дрили на ЦАЛИВАЩИЯ КУ РАна педофил с...кой воюват бе дееа?!?
Коментиран от #56, #62
20:53 03.11.2025
51 Няма
До коментар #45 от "Гориил":Край руската немощ ,няма ,Сирски ще ви го дава със сиренце да га папкате
Коментиран от #58
20:54 03.11.2025
52 Мишел
Вече повече от година Русия има пълно количествено и качествено превъзходство при всички видове дронове на фронта.
Коментиран от #59
20:56 03.11.2025
53 Гуреел
До коментар #41 от "Гориил":Где га чети таз новина ,в камсамолская правда ли ,или в пенсионерски новости
Коментиран от #57
20:56 03.11.2025
54 Дедо ви….
20:56 03.11.2025
55 Рублевка
20:57 03.11.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Дедо ви!
До коментар #53 от "Гуреел":Първо се научи да пишеш
20:59 03.11.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Имат по.. га ЗО...ВУ-на
До коментар #52 от "Мишел":АааааааХахахаха
Поне слушай москал ТВ и соло вьев, за да разбереш че иранските и китайските дронове на КЕН -ефа са 2 пъти по- малко от тези на ВСУ!
Така наречените " пе деРуски дронове" са китайски от Алиекспрес и ги сглобяват със дърводески винтове
Хехехехехе
21:02 03.11.2025
60 Украинските военни части
тефлонени тигани от кауфланд
21:02 03.11.2025
61 миСирски
21:04 03.11.2025
62 Чебурашка
До коментар #50 от "Фактите говорят":Не фактите, звездите ти говорят явно! Уважи фармацията! Пий си редовно предписаното! Даже и да не ти помогне, няма да ти навреди!
21:09 03.11.2025
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Ловния сезон за орки
21:10 03.11.2025
65 Една несъщесвуваща държава
До коментар #5 от "Абе това "404"":направи на кайма "вторая"
21:14 03.11.2025
66 В В.П.
21:14 03.11.2025
67 Абе
До коментар #58 от "Дедо ви!":Дедка у йо то ти са метка ,бабата не може да га фане да ти га насветка
21:15 03.11.2025
68 Сирски
21:17 03.11.2025
69 Опаа,
До коментар #20 от "Българин":"българинът" от Анадола пак се изходи ...
21:18 03.11.2025
70 Странности
21:18 03.11.2025
71 Абе,
До коментар #28 от "Pyccкий Карлик":укристанец , толкова години живееш на наш гръб, поне се научи да пишеш правилно !
Коментиран от #73
21:20 03.11.2025
72 Ценоразпис
21:20 03.11.2025
73 Ти па!
До коментар #71 от "Абе,":Украинец не може да напише правилно думата насериозно. Те и повечето българи не могат.
21:23 03.11.2025
74 Киев за три дни
До коментар #1 от "И толкова повече":Путин закопава Русия при СССР! Вече въведе купони и ергенски данък. По днешният курс на БНБ, рублата не струва и две стотинки.
21:24 03.11.2025
75 диво
21:25 03.11.2025
76 🤔.....
21:26 03.11.2025
77 УКРАЙНА 🇺🇦
21:30 03.11.2025
78 АЛЕЯТА НА АНГЕЛИТЕ
До коментар #20 от "Българин":Много си болен
21:30 03.11.2025
79 В В.П.
21:31 03.11.2025
80 Някой
21:32 03.11.2025
81 000
21:32 03.11.2025