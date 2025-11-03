Смъртоносни атаки от въздуха! Колкото повече пехотинци убивате, толкова повече дронове получавате, за да убиете още пехотинци

Украинските военни части се състезават помежду си, като извършват смъртоносни атаки с дронове, за да печелят точки, които могат да бъдат използвани за закупуване на повече оръжия.

Системата за награди, подобна на видеоигри, се оказва много популярна, заяви първият вицепремиер на Украйна, като в нея участват стотици подразделения. Стартирала преди година, сега тя се разширява до разузнавателни, артилерийски и логистични операции, според съобщенията.

"Това стана наистина популярно сред подразделенията", заяви Михайло Федоров пред The ​​Guardian. "Всички отбранителни сили знаят за това и има конкуренция за точките, за получаване на тези дронове, системи за електронна война и други неща, които да им помогнат във военните действия."

"Колкото повече пехотинци убивате, толкова повече дронове получавате, за да убиете още пехотинци. Това се превръща в един вид самоподсилващ се цикъл."

Войниците, които извършват успешни удари, печелят точки, които могат да бъдат обменени за закупуване на повече оръжия в онлайн магазин наречен Brave1, включително дронове и автономни превозни средства.

Най-малко 400 дронове използват "Системата за бонуси", която уби или рани 18 000 руски войници през септември, съобщи вестникът. Това е двойно повече от миналия октомври, след като украинското правителство удвои наградите за убиване на руска пехота от шест на 12 точки.

Дронове и автономни превозни средства могат да бъдат закупени от онлайн пазара с "е-точки", които се присъждат на подразделения за потвърдено унищожаване на вражеска техника или личен състав.

Безпилотният летателен апарат Kolibri 7 беше най-евтиният дрон, който можеше да бъде закупен с точки, като цената му беше 13 410 украински гривни (UAH), еквивалент на около 280 евро. Най-скъпият, MACUVA BpAK, беше на продажба за 41 506 466 украински гривни, или приблизително 865 000 евро.

Федоров заяви, че решението за прилагане на точкова система за руските жертви е един от многото начини, по които Украйна се опитва да бъде "по-ефективна".

"Водим война четири години поред и е трудно", каза той. "Просто търсим начини да бъдем по-ефективни. Мислим за това като за част от ежедневната ни работа. Тук почти няма емоционално размишление. Усеща се като просто техническа работа."

"Защото, ако не спрете врага, той ще убие вашите военнослужещи, а след като военнослужещите са мъртви, ще дойде в някой град и ще го завладее, ще го разруши и ще убие цивилни."

Той предупреди, че Русия изглежда разработва своя собствена версия на същата система, позовавайки се на украински разузнавателни източници.