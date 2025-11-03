Новини
Смъртоносни атаки от въздуха! Колкото повече пехотинци убивате, толкова повече дронове получавате, за да убиете още пехотинци
  Тема: Украйна

3 Ноември, 2025 20:17 2 893 81

Войниците, които извършват успешни удари, печелят точки, които могат да бъдат обменени за закупуване на повече оръжия в онлайн магазин наречен Brave1, включително дронове и автономни превозни средства

Смъртоносни атаки от въздуха! Колкото повече пехотинци убивате, толкова повече дронове получавате, за да убиете още пехотинци - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Украинските военни части се състезават помежду си, като извършват смъртоносни атаки с дронове, за да печелят точки, които могат да бъдат използвани за закупуване на повече оръжия.

Системата за награди, подобна на видеоигри, се оказва много популярна, заяви първият вицепремиер на Украйна, като в нея участват стотици подразделения. Стартирала преди година, сега тя се разширява до разузнавателни, артилерийски и логистични операции, според съобщенията.

"Това стана наистина популярно сред подразделенията", заяви Михайло Федоров пред The ​​Guardian. "Всички отбранителни сили знаят за това и има конкуренция за точките, за получаване на тези дронове, системи за електронна война и други неща, които да им помогнат във военните действия."

"Колкото повече пехотинци убивате, толкова повече дронове получавате, за да убиете още пехотинци. Това се превръща в един вид самоподсилващ се цикъл."

Войниците, които извършват успешни удари, печелят точки, които могат да бъдат обменени за закупуване на повече оръжия в онлайн магазин наречен Brave1, включително дронове и автономни превозни средства.

Най-малко 400 дронове използват "Системата за бонуси", която уби или рани 18 000 руски войници през септември, съобщи вестникът. Това е двойно повече от миналия октомври, след като украинското правителство удвои наградите за убиване на руска пехота от шест на 12 точки.

Дронове и автономни превозни средства могат да бъдат закупени от онлайн пазара с "е-точки", които се присъждат на подразделения за потвърдено унищожаване на вражеска техника или личен състав.

Безпилотният летателен апарат Kolibri 7 беше най-евтиният дрон, който можеше да бъде закупен с точки, като цената му беше 13 410 украински гривни (UAH), еквивалент на около 280 евро. Най-скъпият, MACUVA BpAK, беше на продажба за 41 506 466 украински гривни, или приблизително 865 000 евро.

Федоров заяви, че решението за прилагане на точкова система за руските жертви е един от многото начини, по които Украйна се опитва да бъде "по-ефективна".

"Водим война четири години поред и е трудно", каза той. "Просто търсим начини да бъдем по-ефективни. Мислим за това като за част от ежедневната ни работа. Тук почти няма емоционално размишление. Усеща се като просто техническа работа."

"Защото, ако не спрете врага, той ще убие вашите военнослужещи, а след като военнослужещите са мъртви, ще дойде в някой град и ще го завладее, ще го разруши и ще убие цивилни."

Той предупреди, че Русия изглежда разработва своя собствена версия на същата система, позовавайки се на украински разузнавателни източници.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 45 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 И толкова повече

    61 21 Отговор
    земя губите

    Коментиран от #14, #47, #74

    20:19 03.11.2025

  • 2 И така

    62 18 Отговор
    до последния украинец.

    20:20 03.11.2025

  • 3 стоян георгиев

    80 19 Отговор
    Баати ти тъпата укро пропаганда.

    20:20 03.11.2025

  • 4 Един

    67 19 Отговор
    Тия ежедневно доказват, че са пълни извратеняци!
    Не се ли занули тая територия с атом ще погребе цяла европа с глупостите си

    Коментиран от #12

    20:20 03.11.2025

  • 5 Абе това "404"

    49 12 Отговор
    стана символ в цял свят за Украйна.
    В мрежата Х всички изписват так украйна.

    Коментиран от #65

    20:22 03.11.2025

  • 6 Тома Неверни

    46 16 Отговор
    Това ми звучи доста психопатско. Точно като в някаква дистопия.

    20:22 03.11.2025

  • 7 Ачо

    22 50 Отговор
    Украинците имат по 8 дрона за главата на всеки руснак!Дронове от нов вид Чиста касапница за ватенките

    Коментиран от #17

    20:22 03.11.2025

  • 8 пешо

    42 10 Отговор
    тия задминаха и македонците

    20:22 03.11.2025

  • 9 Отговорът

    31 9 Отговор
    Ше събирате точки на небето

    20:23 03.11.2025

  • 10 Мимч

    41 14 Отговор
    Давайте братушки,неотстъпвайте.Колкото повече укри елеминирате,толкова по добре. Само вперёд...

    20:24 03.11.2025

  • 11 За първи път виждам

    38 12 Отговор
    някой така неистово да иска да се самоунищожи. Тея укри саПсихопати.

    20:25 03.11.2025

  • 12 Волгин

    24 11 Отговор

    До коментар #4 от "Един":

    Абе вие във форумите тези атоми ги хвърляте като люспи по земята, когато люпите семки с двулитрова бира в PVC. Айде малко по-спокойно и уравновесенo.

    20:25 03.11.2025

  • 13 Пешко

    13 26 Отговор
    Явно има доста желаещи да умрат за Путин!

    Коментиран от #38

    20:26 03.11.2025

  • 14 Не знам

    32 9 Отговор

    До коментар #1 от "И толкова повече":

    Не мога да определя естеството на написаното. Човеконенавист, или човекомразие, или касапско усърдие, или загуба на човешка същност ...със сигурност става въпрос за загуба на ум и разум.
    Дай Боже, потскоро край на войната.

    Коментиран от #49

    20:26 03.11.2025

  • 15 Баш Балък

    34 7 Отговор
    Някой има ли идея колко идиотски перверзно звучи всичко това?!?

    Коментиран от #63

    20:27 03.11.2025

  • 16 Истината

    8 24 Отговор
    Руснаците започнаха ли да дават жертви или още никой от тях не е умрял за родината ?

    20:27 03.11.2025

  • 17 Ха ХаХа

    20 5 Отговор

    До коментар #7 от "Ачо":

    Имат на Марко Тотев струмента

    20:27 03.11.2025

  • 18 Перо

    33 7 Отговор
    Руснаците ползват дронове засичащи точната локация на излъчване на сигналите за управление на украинските дронове. После се обработват данните за координати и последва огнен смерч заличаващ пункта за управление!

    20:28 03.11.2025

  • 19 Войната

    31 8 Отговор
    Продължава четвърта година и последствията от нея вече са много ясни. Убиването на хора се възнаграждава с дронове и някакви точки. Има и подобна компютърна игра, която очевидно в Украйна с помощта на правителството и се популяризира много. И тия щели да стават членове на ЕС. Бежанците които нахлуват на територията на Европа ще ни сторят като ангелчета спрямо украинците които биват обучавани да убиват за удоволствие да получат дрон и награждаващи точки. И после ни разправят, че руснаците били варвари.

    20:28 03.11.2025

  • 20 Българин

    7 28 Отговор
    Мед ми капе на душата от черните чували около Покровско пълни с руска карантия

    Коментиран от #69, #78

    20:28 03.11.2025

  • 21 Гориил

    26 4 Отговор
    Армията ви е обкръжена, без никакъв шанс.

    20:31 03.11.2025

  • 22 Украина пуска обяви

    10 20 Отговор
    Търсят се 15 000 високоплатени оператори на дронове!
    Голяма касапница ще падне за маскалите!

    20:31 03.11.2025

  • 23 Пръцко

    12 17 Отговор
    Браво - юнаци! Системно, рутинно, систематично, професионално, но и авангардно! Напомнят ми професионалистите от ХЕИ, които по подобен начин изтребиха гнусните плъхове, позволили си да налазят мазето ми.

    20:31 03.11.2025

  • 24 Поредните

    20 5 Отговор
    укро неолиберални простотии

    20:33 03.11.2025

  • 25 Е добре де,

    23 16 Отговор
    "Украинските военни части се състезават помежду си, като извършват смъртоносни атаки с дронове, за да печелят точки, които могат да бъдат използвани за закупуване на повече оръжия."

    За украинските военни части ясно, съвсем съзнателно го правят за да защитават родината си и територията си от чужд нашественик, но руските знаят ли за какво се състезават извършваки смъртоносни атаки? За Путин и СИЕ ли, ами много тъпо.

    Коментиран от #35

    20:33 03.11.2025

  • 26 В историята никой не е печелил войни

    7 18 Отговор
    с ракети! Ако беше така Хитлер щеше с ФАУ да победи Англия!
    Така че , путлер може да си завре орешниците отзад!

    20:34 03.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Pyccкий Карлик

    8 16 Отговор
    Четири Года мухи и червени линии доведоха ру3ката кoчина до невиждан разпад. Дори Литва и Естония не възприемат Русия насериозно и масово забраняват руския език и култура 👍

    Коментиран от #71

    20:34 03.11.2025

  • 29 Укрий Квартерон

    19 4 Отговор
    Не знам, Чернобил ли е?, ДНК ли е?, ама тези са-тотал щета! Имаш чувството, че живеят в паралелна реалност! Когато си увреден на ментално ниво- спасение няма!

    20:36 03.11.2025

  • 30 Боко

    9 4 Отговор
    И значи укрите от 404 били на център с акъло🤪

    20:36 03.11.2025

  • 31 ТехноЛог

    15 22 Отговор
    Докато дроноводите печелеха точки и днес отново поне 2000 хохохола излетяха с 200 през комините на мобилните германски крематориуми Rauch Max Pro и се възвисиха .Заложете на Истинското Германско качество със славни традиции от далечната 1943 г..

    20:37 03.11.2025

  • 32 И Киев е Руски

    17 23 Отговор
    С точките си купуват парцели за вечни времена

    20:37 03.11.2025

  • 33 Биймо Скаля

    19 10 Отговор
    докато стане на пихтия.

    20:37 03.11.2025

  • 34 Мнението ми

    10 0 Отговор
    Добре, че има цензура в YouTube...

    20:38 03.11.2025

  • 35 Хасан Хаспела

    8 8 Отговор

    До коментар #25 от "Е добре де,":

    Пррррцко ,ти за мнооо интеуегентен ли се имаш ,аааа муци 👄 ?

    20:39 03.11.2025

  • 36 Ного блатна ЛЕШ, ного нЯщо

    4 6 Отговор
    Ако,...Нека ...Ще !!
    Убавиня

    20:41 03.11.2025

  • 37 Гориил

    13 4 Отговор
    Полевите командири на украинските въоръжени сили настояват Сирски да бъде отстранен от поста си на главнокомандващ на украинските въоръжени сили заради неспособността му да контролира ситуацията и откровените му лъжи за обстановката на фронтовата линия.

    Коментиран от #39, #42

    20:41 03.11.2025

  • 38 Боко

    5 3 Отговор

    До коментар #13 от "Пешко":

    А за твоя ауспух изглежда няма желаещи😮 дали е много разбит 😳 или изпуска постоянно💩?

    20:41 03.11.2025

  • 39 Цъ, петух...

    4 10 Отговор

    До коментар #37 от "Гориил":

    Гера симав има срок до 15 ноември да превземе селото ПОКРОВСК , след Това отива при... КГБ ГИРКИН
    АааааааХахахаха
    12 год НЕ СТИГАТ на Петушарите от могучая да превземат поне 1 ОБЛАСТ
    АааааааХахахаха

    20:45 03.11.2025

  • 40 Ъъъъъъъъъ

    7 4 Отговор
    "...която уби или рани 18 000 руски войници през септември, съобщи вестникът."

    Ако отворите украинските източници, на ден умират по минимум 1300 руснаци, което означава поне 39 000 на месец. Кви са тия 18 000 сега?🤔

    20:46 03.11.2025

  • 41 Гориил

    9 3 Отговор
    Ако това беше вярно, авторитетни и уважавани вестници щяха да пишат за това.Читателите на вестника са склонни да бъдат с ляво наклонение по отношение на британската политика, което означава, че презират и мразят Русия.

    Коментиран от #53

    20:47 03.11.2025

  • 42 Ти кажи

    5 9 Отговор

    До коментар #37 от "Гориил":

    Руските войници защо гинат кат мухи

    20:48 03.11.2025

  • 43 Украински дрон за многократна употреба

    5 8 Отговор
    Много вата съм уплътнил в Груз 200

    20:48 03.11.2025

  • 44 Копейко

    5 8 Отговор
    Тьотя каза ,че украинските дронове били по скъпи от руския войник,и затова украинците щели да загубят

    20:50 03.11.2025

  • 45 Гориил

    9 2 Отговор
    Полевите командири искат незабавната оставка на Сирски, без да чакат украинските въоръжени сили да бъдат победени в кратера Покровски. Андрей Йермак е дал на главнокомандващия седмица, за да вдигне обсадата на Мирноград. Ако градът падне, Сирски ще бъде отстранен.

    Коментиран от #51

    20:50 03.11.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ян бибиян

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "И толкова повече":

    За почти 12 години война са превзели 20 процента от Украйна. Тази армия ли била самая магучая?

    20:51 03.11.2025

  • 48 Да да

    9 3 Отговор
    Трябва да печелят точки за да им дадат още дронове виждаш ли. Защото иначе не им дават. Приказки под шипковия храст. И накрая 1000 към 19.

    20:52 03.11.2025

  • 49 ян бибиян

    5 6 Отговор

    До коментар #14 от "Не знам":

    Пиши на Путлер да напуска Украйна, като си такъв миролюбец. Може и от дивана, не боли.

    20:53 03.11.2025

  • 50 Фактите говорят

    4 8 Отговор
    2 Милиона монголяк алкаше ФИРА и....за 12 години НИТО ЕДНА ПРЕВЗЕТА ОБЛАСТ!
    3 ДНЕВЕН БЛИЦКРИГ но...във СИРИЯ!
    1 Бригада десантчици Освободиха 2 РЕПУБЛИКИ за 5 ДНИ а смешната могучая и Оризо-Гризачите на Ким...след ГОДИНА и половина все още си ги връщат!!
    Абе тия монголяци и Пе-- дрили на ЦАЛИВАЩИЯ КУ РАна педофил с...кой воюват бе дееа?!?

    Коментиран от #56, #62

    20:53 03.11.2025

  • 51 Няма

    3 9 Отговор

    До коментар #45 от "Гориил":

    Край руската немощ ,няма ,Сирски ще ви го дава със сиренце да га папкате

    Коментиран от #58

    20:54 03.11.2025

  • 52 Мишел

    8 4 Отговор
    Украинската пропаганда пуска такива материали тогава, когато ВСУ са без никакви успехи на фронта.
    Вече повече от година Русия има пълно количествено и качествено превъзходство при всички видове дронове на фронта.

    Коментиран от #59

    20:56 03.11.2025

  • 53 Гуреел

    2 8 Отговор

    До коментар #41 от "Гориил":

    Где га чети таз новина ,в камсамолская правда ли ,или в пенсионерски новости

    Коментиран от #57

    20:56 03.11.2025

  • 54 Дедо ви….

    8 3 Отговор
    Фвкти се превърна в осоаински нужник…. А осраинците скоро ще минат от видеоигри на играчки за 8-10 годишни деца, че не останаха мъже в осраината

    20:56 03.11.2025

  • 55 Рублевка

    9 3 Отговор
    Урките са като буйни луди, които скачат да бият докторите, опитващи се да ги лекуват. Само трепане ще ги оправи тия психопати!

    20:57 03.11.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Дедо ви!

    6 2 Отговор

    До коментар #53 от "Гуреел":

    Първо се научи да пишеш

    20:59 03.11.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Имат по.. га ЗО...ВУ-на

    1 6 Отговор

    До коментар #52 от "Мишел":

    АааааааХахахаха
    Поне слушай москал ТВ и соло вьев, за да разбереш че иранските и китайските дронове на КЕН -ефа са 2 пъти по- малко от тези на ВСУ!
    Така наречените " пе деРуски дронове" са китайски от Алиекспрес и ги сглобяват със дърводески винтове
    Хехехехехе

    21:02 03.11.2025

  • 60 Украинските военни части

    8 1 Отговор
    се състезават да печелят точки, които могат да бъдат използвани за закупуване на повече
    тефлонени тигани от кауфланд

    21:02 03.11.2025

  • 61 миСирски

    7 2 Отговор
    Как само набивах крак на парада на Червения площад, когато бях курсант! Целувах знамето и се клех в партия и родина. Подлъгаха ме украинките да зарежа клетва, род, родина и родната си майка. Майка ми се спомина в Русия, но родата ми се отказа от мене и не искат да чуят за мене!

    21:04 03.11.2025

  • 62 Чебурашка

    6 1 Отговор

    До коментар #50 от "Фактите говорят":

    Не фактите, звездите ти говорят явно! Уважи фармацията! Пий си редовно предписаното! Даже и да не ти помогне, няма да ти навреди!

    21:09 03.11.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Ловния сезон за орки

    3 8 Отговор
    е в разгара си

    21:10 03.11.2025

  • 65 Една несъщесвуваща държава

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "Абе това "404"":

    направи на кайма "вторая"

    21:14 03.11.2025

  • 66 В В.П.

    7 1 Отговор
    Пускай ятома на тия диванета че ще заразят половината свят със шизофрения и сифилиз...Егати и глупостите .. АХАХА

    21:14 03.11.2025

  • 67 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Дедо ви!":

    Дедка у йо то ти са метка ,бабата не може да га фане да ти га насветка

    21:15 03.11.2025

  • 68 Сирски

    2 3 Отговор
    Е открил лова на му со ри,плаща по 5$ на орка

    21:17 03.11.2025

  • 69 Опаа,

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    "българинът" от Анадола пак се изходи ...

    21:18 03.11.2025

  • 70 Странности

    2 1 Отговор
    Потресаващ е броят на труповете които разменят. Много повече от страната която твърди че е убила повече, което води до определени изводи. Спряха да говорят за мобилизираните и дрзертьорите изведнъж. Може би са спрели да дезертират. Същото и за мобилизацията странна работа. Може би нещата еървят отлично и изведнъж са де появили нови хора. А томахоук без насочване от американски войници е абсурд. От цялата работа ние ще плащаме

    21:18 03.11.2025

  • 71 Абе,

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Pyccкий Карлик":

    укристанец , толкова години живееш на наш гръб, поне се научи да пишеш правилно !

    Коментиран от #73

    21:20 03.11.2025

  • 72 Ценоразпис

    2 2 Отговор
    За един червей дават 8 фпв дрона. Затова казаците не пестят дроновете и думкат по руснака докато му разхвърлят компонентите в радиус 20 метра.

    21:20 03.11.2025

  • 73 Ти па!

    1 1 Отговор

    До коментар #71 от "Абе,":

    Украинец не може да напише правилно думата насериозно. Те и повечето българи не могат.

    21:23 03.11.2025

  • 74 Киев за три дни

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "И толкова повече":

    Путин закопава Русия при СССР! Вече въведе купони и ергенски данък. По днешният курс на БНБ, рублата не струва и две стотинки.

    21:24 03.11.2025

  • 75 диво

    1 0 Отговор
    АРМИЯ ОТ ПРОСЯЦИ МОЛЕЩА ЗА ПОДАЯНИЕ И ИЗТЪКВАЩА СЕ КАТО НЕПОБЕДИМА.Виждаме ги как се предават с веейки бялата кърпа с вдигнати ръце или в черен чувал.Големи герой.Това е укро армията от орки.

    21:25 03.11.2025

  • 76 🤔.....

    0 0 Отговор
    Тази точкова система не можели да се въведе и за копейки?

    21:26 03.11.2025

  • 77 УКРАЙНА 🇺🇦

    0 2 Отговор
    Слава на геройте бийте руските гадове

    21:30 03.11.2025

  • 78 АЛЕЯТА НА АНГЕЛИТЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    Много си болен

    21:30 03.11.2025

  • 79 В В.П.

    1 0 Отговор
    Окропистан ,бившата територия на абсурда ,.На мафията ,и терора ..На кой му дреме за тия циганя?

    21:31 03.11.2025

  • 80 Някой

    0 0 Отговор
    Скоро ще им плащат в точки.

    21:32 03.11.2025

  • 81 000

    0 0 Отговор
    Учете руски!

    21:32 03.11.2025

