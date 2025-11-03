Новини
Свят »
Русия »
Русия пусна на вода нова атомна подводница "Хабаровск"! Предназначена е да носи подводния ядрен дрон "Посейдон“

Русия пусна на вода нова атомна подводница "Хабаровск"! Предназначена е да носи подводния ядрен дрон "Посейдон“

3 Ноември, 2025 22:17 969 40

  • русия-
  • подводница-
  • торпедо-
  • ракети-
  • владимир путин-
  • андрей белоусов

Подводницата е създадена за унищожаване на пристанища и военноморски бази чрез собствените си унищожителни оръжия и чрез цунамито, което възниква при експлозията, причинена при изтрелваните от нея ядрени оръжия

Русия пусна на вода нова атомна подводница "Хабаровск"! Предназначена е да носи подводния ядрен дрон "Посейдон“ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Новата руска атомната подводница "Хабаровск" беше спусната на вода в Северодвинск, съобщи Министерството на отбраната на Русия в канала си в Telegram, предава News Onair, цитирана от Фокус.

Най-новата руска атомна подводница, носи името "Хабаровск“. Тя e предназначена да носи подводния ядрен дрон "Посейдон“, известен още като "ракета на Страшния съд“, способен на междуконтинентални пътувания и огромни разрушения.

"Хабаровск“ беше тържествено пусната на вода в корабостроителницата "Севмаш“ в Северодвинск от руския министър на отбраната Андрей Белоусов, в присъствието на началника на военноморския флот на Русия адмирал Александър Моисеев и други висши служители на корабостроенето.

Белоусов нарече това важен момент за руския флот.

Новата подводница е създадена за унищожаване (а също и за радиационно замърсяване) на пристанища и военноморски бази както чрез собствените си унищожителни оръжия, така и чрез цунамито, което възниква при експлозията, причинена при изтрелваните от нея ядрени оръжия.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 матю хари

    7 29 Отговор
    Всичко руско е една бутафория. Нали си спомняте как преди години показваха някакви велики танкове, които се повреждаха още на Красная площад - половината от тях не стигнаха до Украйна, а другата половина изгоряха като факли малко след като преминаха границата.

    Коментиран от #10, #11, #30

    22:19 03.11.2025

  • 2 НИЕ

    17 3 Отговор
    С Путин в бъдещето!

    Коментиран от #19, #24

    22:19 03.11.2025

  • 3 Браво, са ако може и да оправите

    13 0 Отговор
    правописа ще сте супер.😁😆🤣❤️🇧🇬

    Коментиран от #20

    22:20 03.11.2025

  • 4 Пич

    25 3 Отговор
    Тръмп :
    - Донесете ми веднага манивелата , да завъртя за изстрелването на Томахоука...
    Мелания:
    - Муции , пак ще секнеш кръста...

    Коментиран от #35

    22:20 03.11.2025

  • 5 генерал Наско

    6 23 Отговор
    Русийката ще фалира също като СеСеСеРе-то.

    22:20 03.11.2025

  • 6 Хаха

    7 24 Отговор
    Чисто нова пребоядисана от времето на Сталин.

    22:21 03.11.2025

  • 7 az СВО Победа 80

    20 3 Отговор
    Пуснали са новината под рубриката "Новина на часа", а новината е от преди два дни....
    🤣🤣🤣

    Усещате ли как ни "информират"?
    🤣🤣🤣

    22:21 03.11.2025

  • 8 Посейдон Буревестников

    6 22 Отговор
    Само смях и съжаление предизвикват нелепите лъжи на рашистите (и русофилите)...

    Коментиран от #12

    22:21 03.11.2025

  • 9 Биймо Скаля

    4 11 Отговор
    докато спре да мърда.

    22:21 03.11.2025

  • 10 Ама

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    Нали видя каква бутафория ти излезе дилдото, след като те нацелих с истинския!

    22:21 03.11.2025

  • 11 Митко

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    Не си прав. Аз имам ВЕФ и още работи.

    22:22 03.11.2025

  • 12 Еее...

    13 2 Отговор

    До коментар #8 от "Посейдон Буревестников":

    И ти предизвикваш съжаление у родителката ти! Добре че аз я усмихвам!

    22:23 03.11.2025

  • 13 Иван Симеонов

    5 20 Отговор
    Не могат да превземат Покровск на 150 км. от Раша, тръгнали да плашат целия свят с железата си.

    Коментиран от #18

    22:24 03.11.2025

  • 14 си дзън

    4 19 Отговор
    Дали има въже за буксир новата подводница, че 100% ще и трябва.

    22:24 03.11.2025

  • 15 Име

    12 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:26 03.11.2025

  • 16 генерал Наско

    3 17 Отговор
    Руската техника плаши само със своята примитивност.

    Коментиран от #25

    22:26 03.11.2025

  • 17 Ултра къса памет

    3 18 Отговор
    Свръх модерните, подводница Курск и непотопяемият крацер Москва, утанули!

    22:26 03.11.2025

  • 18 Ванче

    13 1 Отговор

    До коментар #13 от "Иван Симеонов":

    Пий си протеиновото млекце и питай мама как да правиш по добри битки/мибитки!

    22:27 03.11.2025

  • 19 Такова бъдеще имаш с

    4 13 Отговор

    До коментар #2 от "НИЕ":

    Тази баба путн с трите зъба ! Защо не ходиш при нея да се гушкате

    22:28 03.11.2025

  • 20 Скоро ще падне на дъното

    3 13 Отговор

    До коментар #3 от "Браво, са ако може и да оправите":

    Като корабмето муцква

    22:29 03.11.2025

  • 21 Дедо Дончо

    4 6 Отговор
    Нито крачка не правя извън бункера

    22:29 03.11.2025

  • 22 Сталин

    13 3 Отговор
    Слава Путина,когато България стане република на СССР и ние ще притежаваме такива чудеса на науката и техниката

    Коментиран от #29, #40

    22:30 03.11.2025

  • 23 ИМПЕРИАЛИСТ

    3 11 Отговор
    "...пусна на вода...", а дали може и под вода?

    22:30 03.11.2025

  • 24 Руската подводница

    4 14 Отговор

    До коментар #2 от "НИЕ":

    Няма равна по света! Нито плава отгоре нито се потапя отдолу ! Голям къс метал с който никой не смее да плава ! А само го гледат от брега като голям камък

    22:31 03.11.2025

  • 25 оня с питон.я

    14 1 Отговор

    До коментар #16 от "генерал Наско":

    мани мани руснаците страшни първобити, а натюто не смеят да припарат и само лаят отдалече

    22:31 03.11.2025

  • 26 Коронавирус и война

    10 0 Отговор
    Големи новини. Кажете им на ония дето са ги били в училище навремето и днес искат да командват света, че не ни дреме. Ядохме, пихме и другото. Психо атаките да си ги прилагат в Западна Европа.

    22:31 03.11.2025

  • 27 Ще бягат украинците

    10 0 Отговор
    Нямат против Посейдон оръжие. Но разработват и ще продават на ЕС . Та да финансират войната. До 2045 г ще имат. А може и да нямат. Ще видим .

    22:32 03.11.2025

  • 28 Твърде лично

    4 10 Отговор
    С тази ще ходят дс приберат другата дефектирала до Гибралтар!

    22:32 03.11.2025

  • 29 Хахаха

    1 11 Отговор

    До коментар #22 от "Сталин":

    Като хладилник Мраз или газ , уаз ,маз нали ? хохо

    22:32 03.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 .......

    13 0 Отговор
    Украйна пусна еднорози с акваланг, които да неутрализират заплахата.

    22:34 03.11.2025

  • 32 Фен

    12 0 Отговор
    Е това е от два дни. Вие да не получавате руските вестници по пощата? Или чакате одобрение от ПосолствоТО? Ма май вече урсулското.

    22:35 03.11.2025

  • 33 Pyccкий Карлик

    3 8 Отговор
    Хабаровск......
    Myxocpaнск приляга по-добре за име на падводница 😄

    22:39 03.11.2025

  • 34 Хахахаха

    1 8 Отговор
    Мдааа. Ясно. На фронта нещата не вървят за рашите.

    22:42 03.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Знае

    11 1 Отговор
    Хабаровск е втората атомна подводница след Белгород можеща да бъде носител 12 атомни торпеда Посейдон. Атомното торпедо Посейдон е торпедо с авнономна атомна установка позволяваща му с години да стои в засада и при команда да порази със 100 мегатонният му термоядрен заряд указаната цел . Максималната скорост на Посейдон е над 200 киломера в час . Потапя се безпроблемно на 1 километър дълбочина и радиусът му на действие е практически неограничен ! Мощността на Посейдон е 6666 пъти по голяма от атомната бомба хвърлена от САЩ над Хирошима. 1 Посейдон взривен в устието на Темза ще унищожи Британия. 1 Посейдон взривен на десетина километра от Ню Йорк ще унищожи не само града , но и щата Ню Йорк.

    Коментиран от #37

    22:45 03.11.2025

  • 37 Орколюб

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Знае":

    ПЛАШИ ГАРГИТЕ ! ЧЕРНОМОРСКИЯ МУ ФЛОТ Е НА ДЪНОТО Т.Е . НЕ МОЖЕ ДА СИ ОПАЗИ СВОЕТО , А НЯКОГА СИ ЩЯЛ ДА СЕ ЦЕЛИ ПО ЧУЖДИ ЦЕЛИ ?????!!!!! ТУЙ СА КРЕПОСТНИТЕ !

    22:50 03.11.2025

  • 38 ивелин

    0 0 Отговор
    Прекрасна новина това е "Мечът на Възмездието " но това не плащи цивилизованите и демократични колонизатори престъпници те както "Лудият не го е страх защото е луд " така и те не се страхуват .

    23:03 03.11.2025

  • 39 Николов

    0 0 Отговор
    Унищожение,войни ,"ракета на Страшния съд“,огромни разрушения?????Кой би се радвал на това ?Заменяме с думите ,Изграждане,мир,Виенско колело,въртележки за деца,руски цирк за деца и възрастни,огромни стройтелни постижения,огромен въздушен балон за разходка за деца и възрастни ,Феноменални постижения за пътуване във времето,познания и открития за напредък и изучаване на Вселената/още нищо незнаем.../

    23:05 03.11.2025

  • 40 Да ти го напиша

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Сталин":

    Ще притежаваш най-много на Цола Драгойчева кюлотите и.

    23:07 03.11.2025

