Новата руска атомната подводница "Хабаровск" беше спусната на вода в Северодвинск, съобщи Министерството на отбраната на Русия в канала си в Telegram, предава News Onair, цитирана от Фокус.
Най-новата руска атомна подводница, носи името "Хабаровск“. Тя e предназначена да носи подводния ядрен дрон "Посейдон“, известен още като "ракета на Страшния съд“, способен на междуконтинентални пътувания и огромни разрушения.
"Хабаровск“ беше тържествено пусната на вода в корабостроителницата "Севмаш“ в Северодвинск от руския министър на отбраната Андрей Белоусов, в присъствието на началника на военноморския флот на Русия адмирал Александър Моисеев и други висши служители на корабостроенето.
Белоусов нарече това важен момент за руския флот.
Новата подводница е създадена за унищожаване (а също и за радиационно замърсяване) на пристанища и военноморски бази както чрез собствените си унищожителни оръжия, така и чрез цунамито, което възниква при експлозията, причинена при изтрелваните от нея ядрени оръжия.
Русия пусна на вода нова атомна подводница "Хабаровск"! Предназначена е да носи подводния ядрен дрон "Посейдон“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 матю хари
Коментиран от #10, #11, #30
22:19 03.11.2025
2 НИЕ
Коментиран от #19, #24
22:19 03.11.2025
3 Браво, са ако може и да оправите
Коментиран от #20
22:20 03.11.2025
4 Пич
- Донесете ми веднага манивелата , да завъртя за изстрелването на Томахоука...
Мелания:
- Муции , пак ще секнеш кръста...
Коментиран от #35
22:20 03.11.2025
5 генерал Наско
22:20 03.11.2025
6 Хаха
22:21 03.11.2025
7 az СВО Победа 80
🤣🤣🤣
Усещате ли как ни "информират"?
🤣🤣🤣
22:21 03.11.2025
8 Посейдон Буревестников
Коментиран от #12
22:21 03.11.2025
9 Биймо Скаля
22:21 03.11.2025
10 Ама
До коментар #1 от "матю хари":Нали видя каква бутафория ти излезе дилдото, след като те нацелих с истинския!
22:21 03.11.2025
11 Митко
До коментар #1 от "матю хари":Не си прав. Аз имам ВЕФ и още работи.
22:22 03.11.2025
12 Еее...
До коментар #8 от "Посейдон Буревестников":И ти предизвикваш съжаление у родителката ти! Добре че аз я усмихвам!
22:23 03.11.2025
13 Иван Симеонов
Коментиран от #18
22:24 03.11.2025
14 си дзън
22:24 03.11.2025
15 Име
22:26 03.11.2025
16 генерал Наско
Коментиран от #25
22:26 03.11.2025
17 Ултра къса памет
22:26 03.11.2025
18 Ванче
До коментар #13 от "Иван Симеонов":Пий си протеиновото млекце и питай мама как да правиш по добри битки/мибитки!
22:27 03.11.2025
19 Такова бъдеще имаш с
До коментар #2 от "НИЕ":Тази баба путн с трите зъба ! Защо не ходиш при нея да се гушкате
22:28 03.11.2025
20 Скоро ще падне на дъното
До коментар #3 от "Браво, са ако може и да оправите":Като корабмето муцква
22:29 03.11.2025
21 Дедо Дончо
22:29 03.11.2025
22 Сталин
Коментиран от #29, #40
22:30 03.11.2025
23 ИМПЕРИАЛИСТ
22:30 03.11.2025
24 Руската подводница
До коментар #2 от "НИЕ":Няма равна по света! Нито плава отгоре нито се потапя отдолу ! Голям къс метал с който никой не смее да плава ! А само го гледат от брега като голям камък
22:31 03.11.2025
25 оня с питон.я
До коментар #16 от "генерал Наско":мани мани руснаците страшни първобити, а натюто не смеят да припарат и само лаят отдалече
22:31 03.11.2025
26 Коронавирус и война
22:31 03.11.2025
27 Ще бягат украинците
22:32 03.11.2025
28 Твърде лично
22:32 03.11.2025
29 Хахаха
До коментар #22 от "Сталин":Като хладилник Мраз или газ , уаз ,маз нали ? хохо
22:32 03.11.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 .......
22:34 03.11.2025
32 Фен
22:35 03.11.2025
33 Pyccкий Карлик
Myxocpaнск приляга по-добре за име на падводница 😄
22:39 03.11.2025
34 Хахахаха
22:42 03.11.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Знае
Коментиран от #37
22:45 03.11.2025
37 Орколюб
До коментар #36 от "Знае":ПЛАШИ ГАРГИТЕ ! ЧЕРНОМОРСКИЯ МУ ФЛОТ Е НА ДЪНОТО Т.Е . НЕ МОЖЕ ДА СИ ОПАЗИ СВОЕТО , А НЯКОГА СИ ЩЯЛ ДА СЕ ЦЕЛИ ПО ЧУЖДИ ЦЕЛИ ?????!!!!! ТУЙ СА КРЕПОСТНИТЕ !
22:50 03.11.2025
38 ивелин
23:03 03.11.2025
39 Николов
23:05 03.11.2025
40 Да ти го напиша
До коментар #22 от "Сталин":Ще притежаваш най-много на Цола Драгойчева кюлотите и.
23:07 03.11.2025