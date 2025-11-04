Заобикаляне на международните санкции! Северна Корея е разположила 5000 бойци в Русия от септември насам

Около 5000 севернокорейски войници са изпратени в Русия от септември досега, за да участват във "възстановяване на инфраструктурата", заяви днес южнокорейски депутат, цитиран от Франс прес, след като бе информиран от разузнавателните служби, пише БТА.
"Около 5000 севернокорейски войници са били разположени в Русия на етапи от септември насам и се очаква да бъдат мобилизирани за възстановяване на инфраструктура", каза И Сонг-гън. "Има трайни признаци за обучение и подбор на военен персонал за допълнително разполагане на войници", добави той.
Според разузнавателната служба около 10 000 севернокорейски войници в момента са разположени близо до руско-украинската граница.
Северна Корея активно участва във войната на Русия, осигурявайки хиляди войници, които в периода между края на 2024 и пролетта на 2025 г. отблъснаха украинските войски, превзели малка част от граничната Курска област.
Около 600 севернокорейски войници са били убити, а хиляди ранени в сраженията, съобщиха още южнокорейските разузнавателни служби.
Според експерти Пхенян получава значителна финансова помощ, военни технологии, храна и енергийна помощ от Москва. Това е начин за заобикаляне на международните санкции, наложени над Северна Корея, заради ядрената и ракетната ѝ програма, отбелязва АФП.
Сеул обяви, че вчера Северна Корея е изстреляла няколко артилерийски ракети час, преди американският министър на отбраната Пийт Хегсет да посети вътрешнокорейската граница.
Според И Сонг-гън обаче южнокорейското разузнаване смята, че Ким Чен-ун е готов за диалог със САЩ и ще "се опита да установи контакт при подходящи условия".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Pyccкий Карлик
Коментиран от #8
18:27 04.11.2025
2 Четвърти пол
Коментиран от #14
18:27 04.11.2025
3 Пудинг
Коментиран от #19
18:27 04.11.2025
4 Раждащи мъже
Коментиран от #55
18:28 04.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 оня с коня
Коментиран от #37
18:28 04.11.2025
7 Последния Софиянец
18:28 04.11.2025
8 До едно
До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":Единственият шанс да се интегрираш е ако родиш от мъжа си.
18:29 04.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 пешо
Коментиран от #40
18:30 04.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 С. Корея
18:31 04.11.2025
13 Ким спаси Путин
Защото щяха да си го върнат на Куково лято
18:31 04.11.2025
14 вечна дружба вечна любов
До коментар #2 от "Четвърти пол":Навремето вярвахме само на страстните целувки уста в уста на Живков и Брежнев. Като ги видим кръстосали езици,радостно подскачахме и ръкопляскахме, защото знаехме, че другаря Живков пак ще се жертва е името на партията
Коментиран от #43
18:31 04.11.2025
15 Много осведомен грантояд
18:32 04.11.2025
16 Анатолчо колко натЮфци има в покрайна
Коментиран от #53
18:32 04.11.2025
17 Злобен Бункер
Коментиран от #39
18:32 04.11.2025
18 Закривай бардака инфаркти !!!!!!
18:34 04.11.2025
19 Pyccкий Карлик
До коментар #3 от "Пудинг":Обикновения руснак винаги се е раждал и умирал беден като мишка още от времето от Рюрик насам.
В Русия доволно живеят само наследниците на монголите - Юсупови, Бабаеви, Джанибекови.
От монголското иго насам нищо ново за деревенщината, все си е под санкции ))
Коментиран от #23
18:34 04.11.2025
20 виктория
18:35 04.11.2025
21 Надупчените факти
18:35 04.11.2025
22 Даа...
Вече московските opки могат да се похвалят, че имат в армията си поне 5 000 военни, останалото е nyмия.
18:36 04.11.2025
23 Тъз бозъ дет надраска
До коментар #19 от "Pyccкий Карлик":ко общо има с темата? Да не питам и ква полза имаш.
Коментиран от #45
18:36 04.11.2025
24 Мисля
18:36 04.11.2025
25 1111
Мбуаххаха, военни технологии, е как ве, нали руснаците имаха само крилати лопати, балистични мотики и друга огнева земеделска техника? Как е възможно, кви технологии, кви 5 лева?
Освен това, руснаците по тяхната си граница могат да разполагат, ако искат, и щайги със шведски домати, границата си е тяхна, могат да си слагат квот искат, кво ви пречи?
18:38 04.11.2025
26 Умираш
18:38 04.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 az СВО Победа 80
18:38 04.11.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Тома
Коментиран от #34
18:40 04.11.2025
31 АБВ
Изданието Hromadske през август тази година съобщи, че в Сухопътните войски на ВСУ има около 8000 чуждестранни доброволци от различни страни. Около 40% от тях са от страни от Южна Америка.
Много чуждестранни доброволци се присъединяват към ВСУ заради заплатата (около 3000 евро на месец).
Украинският икономист Роман Шеремета написа на страницата си в социалната мрежа X, че към 27 октомври 2025 г. 348 колумбийци са загинали, воювайки в състава на Силите за отбрана на Украйна срещу руските окупатори.
Освен това във войната с руските окупатори са дали живота си 100 граждани на САЩ, 91 граждани на Грузия, над 50 граждани на Беларус, 49 граждани на Руската федерация, над 40 граждани на Великобритания, 37 граждани на Азербайджан, над 30 граждани на Бразилия, 20 граждани на Франция и други.
Общо доброволци от 65 страни по света са загинали, защитавайки Украйна от нахлуването на руската армия."
НА КУЧЕТАТА - КУЧЕШКА СМЪРТ !
Коментиран от #44
18:40 04.11.2025
32 Добри новини
Коментиран от #42
18:41 04.11.2025
33 Нъл Путин покани журналята.
До коментар #5 от "Хи хи хи . Голям майтап !":Тоз Толчо ходи в Красноармейск и ги брои. Хахаха.
18:41 04.11.2025
34 Българин
До коментар #30 от "Тома":Колумбийците като азовците - режат руски тикви. Както и 90 % от населението на земята.
18:42 04.11.2025
35 факуса
Коментиран от #38
18:43 04.11.2025
36 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
18:45 04.11.2025
37 си пън
До коментар #6 от "оня с коня":чети бе конярче,пише в русия не в осрайна
18:46 04.11.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 факуса
До коментар #17 от "Злобен Бункер":не,трупа ценен опит,ся наред са самсунгите,говедарските подлоги
18:47 04.11.2025
40 Пешо черешо
До коментар #10 от "пешо":НАТО вските си спят по казармите, а иначе се лее руска кръв в изобилие не НАТО всака
18:48 04.11.2025
41 Българин
Коментиран от #46
18:48 04.11.2025
42 кабул
До коментар #32 от "Добри новини":да не като знака на границата който
местиха те и руснаците издигнзха
своето знаме в Куев ама ти не си го видял
18:49 04.11.2025
43 Аман
До коментар #14 от "вечна дружба вечна любов":Така е, но като видяхме целувката на Брежнев с Хонекер каква дива ревност ни обзе!
18:51 04.11.2025
44 ГДЕ
До коментар #31 от "АБВ":Правилно руските окупатори собаки собачая смерть
18:52 04.11.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Ха ХаХа
До коментар #41 от "Българин":Корейците направиха бандерите на шкембе чорба
19:01 04.11.2025
47 ПОГРОМ ЗА ПУТИН
Коментиран от #49
19:02 04.11.2025
48 Пандо барабата
Коментиран от #54
19:04 04.11.2025
49 В Покров
До коментар #47 от "ПОГРОМ ЗА ПУТИН":Руснаците разфасоваха укросвинете на парчета
19:05 04.11.2025
50 Ха хи хо
19:05 04.11.2025
51 Бълнуванв
19:05 04.11.2025
52 ?????
България е 110 000 кв. км. Северна Корея 120 000 кв. км.
През 1985 г. България гони 9 000 000. Северна Корея е 18 000 000.
Днес България е около 6 000 000. Северна Корея е 26 000 000.
Тва след като ядоха трева и ги разстрелваха със зенитни оръдия според свободната преса.
И им наложиха квито се сетят санкции.
Днешните севернокорейски технологии ние в България не можем и да ги сънуваме камо ли да измислим или произведем нещо такова.
Та да попитам коя от тези две държави накъде се движи?
А едно евентуално обединение на равни начала на двете Кореи(не поглъщане или унищожавне на едната от другата) с допълващите се технологии ги прави лидер не само в техния регион, но и в световен мащаб. Но тва са само фантазии. Нито Китай, нито Щатите ще им позволят някакво такова обединение.
19:05 04.11.2025
53 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА
До коментар #16 от "Анатолчо колко натЮфци има в покрайна":Натовско оръжие громи ...руснаците.
19:05 04.11.2025
54 Ха ХаХа
До коментар #48 от "Пандо барабата":Каруца не можеш да направиш автомобили коментираш.
Въшльо тъп
19:06 04.11.2025
55 Синчето на Соловьов
До коментар #4 от "Раждащи мъже":И на мен...Слава
19:07 04.11.2025