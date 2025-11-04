Новини
Заобикаляне на международните санкции! Северна Корея е разположила 5000 бойци в Русия от септември насам
  Тема: Украйна

Заобикаляне на международните санкции! Северна Корея е разположила 5000 бойци в Русия от септември насам

4 Ноември, 2025 18:23

Според разузнавателната служба около 10 000 севернокорейски войници в момента са разположени близо до руско-украинската граница

Заобикаляне на международните санкции! Северна Корея е разположила 5000 бойци в Русия от септември насам - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Около 5000 севернокорейски войници са изпратени в Русия от септември досега, за да участват във "възстановяване на инфраструктурата", заяви днес южнокорейски депутат, цитиран от Франс прес, след като бе информиран от разузнавателните служби, пише БТА.

"Около 5000 севернокорейски войници са били разположени в Русия на етапи от септември насам и се очаква да бъдат мобилизирани за възстановяване на инфраструктура", каза И Сонг-гън. "Има трайни признаци за обучение и подбор на военен персонал за допълнително разполагане на войници", добави той.

Според разузнавателната служба около 10 000 севернокорейски войници в момента са разположени близо до руско-украинската граница.

Северна Корея активно участва във войната на Русия, осигурявайки хиляди войници, които в периода между края на 2024 и пролетта на 2025 г. отблъснаха украинските войски, превзели малка част от граничната Курска област.

Около 600 севернокорейски войници са били убити, а хиляди ранени в сраженията, съобщиха още южнокорейските разузнавателни служби.

Според експерти Пхенян получава значителна финансова помощ, военни технологии, храна и енергийна помощ от Москва. Това е начин за заобикаляне на международните санкции, наложени над Северна Корея, заради ядрената и ракетната ѝ програма, отбелязва АФП.

Сеул обяви, че вчера Северна Корея е изстреляла няколко артилерийски ракети час, преди американският министър на отбраната Пийт Хегсет да посети вътрешнокорейската граница.

Според И Сонг-гън обаче южнокорейското разузнаване смята, че Ким Чен-ун е готов за диалог със САЩ и ще "се опита да установи контакт при подходящи условия".


Южна Корея
  • 1 Pyccкий Карлик

    5 24 Отговор
    Единствения шанс на прогнила Русия е Ким да влезне с 5000 войници в Кремъл !!!

    Коментиран от #8

    18:27 04.11.2025

  • 2 Четвърти пол

    19 2 Отговор
    "международните" санкции се състоя само от ЛГБТ режимите на запад. Вереай им н а западните лъжи народе ахахах

    Коментиран от #14

    18:27 04.11.2025

  • 3 Пудинг

    11 0 Отговор
    кви санкциии, ко туй?

    Коментиран от #19

    18:27 04.11.2025

  • 4 Раждащи мъже

    11 1 Отговор
    Слава на Сащ, Косово, Израел, демократите, третия пол, могрантите обогатители, свободните западни медии и третия пол.

    Коментиран от #55

    18:28 04.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 оня с коня

    2 17 Отговор
    Амао нали Русия се борела САМА срещу НАТО в Украйна,пък то излизи че С.Корея се сражавала там в комбинация със Чечения и още редица Държави от ОНД,което значи че...Руските Войници са отдавна ликвидирани БЕЗ Парични компенсации за близките им,щото НЯМА РУБЛИ.

    Коментиран от #37

    18:28 04.11.2025

  • 7 Последния Софиянец

    4 10 Отговор
    Това е тактика на Чан Чин Чон.... колкото по дълго време останеш жив на фронта, толкова по дълго ще имаш възможност да заспиваш сит. Хората отиват за парче хляб и за още по малко парченце риба

    18:28 04.11.2025

  • 8 До едно

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":

    Единственият шанс да се интегрираш е ако родиш от мъжа си.

    18:29 04.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 пешо

    12 0 Отговор
    натовските колко са в украйна

    Коментиран от #40

    18:30 04.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 С. Корея

    11 2 Отговор
    има споразумение с Русия за взаимопомощ при нападение на която и да е от двете държави. Затова се намесиха в Курска област.

    18:31 04.11.2025

  • 13 Ким спаси Путин

    5 12 Отговор
    Курс трябва да се орекръсти на Севернокорейска Област
    Защото щяха да си го върнат на Куково лято

    18:31 04.11.2025

  • 14 вечна дружба вечна любов

    6 7 Отговор

    До коментар #2 от "Четвърти пол":

    Навремето вярвахме само на страстните целувки уста в уста на Живков и Брежнев. Като ги видим кръстосали езици,радостно подскачахме и ръкопляскахме, защото знаехме, че другаря Живков пак ще се жертва е името на партията

    Коментиран от #43

    18:31 04.11.2025

  • 15 Много осведомен грантояд

    3 9 Отговор
    Западните медии са свободни, а руските лъжат.

    18:32 04.11.2025

  • 16 Анатолчо колко натЮфци има в покрайна

    13 2 Отговор
    И се бият за бандерите ....и колко ги изпратиха от там със чували , що не пишеш за това ?

    Коментиран от #53

    18:32 04.11.2025

  • 17 Злобен Бункер

    2 13 Отговор
    Северна кореа спаси Путин от Рязко падане от високо

    Коментиран от #39

    18:32 04.11.2025

  • 18 Закривай бардака инфаркти !!!!!!

    7 0 Отговор
    Вреден е за БЪЛГАРИЯ !!!!!!!

    18:34 04.11.2025

  • 19 Pyccкий Карлик

    4 12 Отговор

    До коментар #3 от "Пудинг":

    Обикновения руснак винаги се е раждал и умирал беден като мишка още от времето от Рюрик насам.
    В Русия доволно живеят само наследниците на монголите - Юсупови, Бабаеви, Джанибекови.
    От монголското иго насам нищо ново за деревенщината, все си е под санкции ))

    Коментиран от #23

    18:34 04.11.2025

  • 20 виктория

    5 0 Отговор
    Е и !!!

    18:35 04.11.2025

  • 21 Надупчените факти

    9 1 Отговор
    Се дупят все на запад .....що тъй ?

    18:35 04.11.2025

  • 22 Даа...

    2 11 Отговор
    Добре, че е Ким-чо да спаси ходещата на токчета мyмия.
    Вече московските opки могат да се похвалят, че имат в армията си поне 5 000 военни, останалото е nyмия.

    18:36 04.11.2025

  • 23 Тъз бозъ дет надраска

    8 1 Отговор

    До коментар #19 от "Pyccкий Карлик":

    ко общо има с темата? Да не питам и ква полза имаш.

    Коментиран от #45

    18:36 04.11.2025

  • 24 Мисля

    1 0 Отговор
    че са от 1 ноември насам!

    18:36 04.11.2025

  • 25 1111

    11 1 Отговор
    "Пхенян получава значителна финансова помощ, военни технологии"

    Мбуаххаха, военни технологии, е как ве, нали руснаците имаха само крилати лопати, балистични мотики и друга огнева земеделска техника? Как е възможно, кви технологии, кви 5 лева?

    Освен това, руснаците по тяхната си граница могат да разполагат, ако искат, и щайги със шведски домати, границата си е тяхна, могат да си слагат квот искат, кво ви пречи?

    18:38 04.11.2025

  • 26 Умираш

    1 7 Отговор
    или от глад,или от украински дрон!

    18:38 04.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 az СВО Победа 80

    11 0 Отговор
    "международните санкции" какво пък е това животно???

    18:38 04.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Тома

    8 1 Отговор
    По добре северно корейци отколкото коломбиици които плачат че искат да се прибират но бандеровци не ги пускат.

    Коментиран от #34

    18:40 04.11.2025

  • 31 АБВ

    8 2 Отговор
    "По данни на Die Welt, притокът на чуждестранни доброволци от Южна Америка към ВСУ е толкова голям, че в някои бригади са формирани отделни роти от тях. Ако по-рано са приемали само военни, сега приемат и без опит. Преди изпращане на фронта, чуждестранните доброволци преминават обучение.
    Изданието Hromadske през август тази година съобщи, че в Сухопътните войски на ВСУ има около 8000 чуждестранни доброволци от различни страни. Около 40% от тях са от страни от Южна Америка.
    Много чуждестранни доброволци се присъединяват към ВСУ заради заплатата (около 3000 евро на месец).
    Украинският икономист Роман Шеремета написа на страницата си в социалната мрежа X, че към 27 октомври 2025 г. 348 колумбийци са загинали, воювайки в състава на Силите за отбрана на Украйна срещу руските окупатори.
    Освен това във войната с руските окупатори са дали живота си 100 граждани на САЩ, 91 граждани на Грузия, над 50 граждани на Беларус, 49 граждани на Руската федерация, над 40 граждани на Великобритания, 37 граждани на Азербайджан, над 30 граждани на Бразилия, 20 граждани на Франция и други.
    Общо доброволци от 65 страни по света са загинали, защитавайки Украйна от нахлуването на руската армия."
    НА КУЧЕТАТА - КУЧЕШКА СМЪРТ !

    Коментиран от #44

    18:40 04.11.2025

  • 32 Добри новини

    0 8 Отговор
    Бойците на ГУР превзеха територията на Каховското водохранилище и издигнаха украинския флаг. Видео

    Коментиран от #42

    18:41 04.11.2025

  • 33 Нъл Путин покани журналята.

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хи хи хи . Голям майтап !":

    Тоз Толчо ходи в Красноармейск и ги брои. Хахаха.

    18:41 04.11.2025

  • 34 Българин

    1 7 Отговор

    До коментар #30 от "Тома":

    Колумбийците като азовците - режат руски тикви. Както и 90 % от населението на земята.

    18:42 04.11.2025

  • 35 факуса

    9 1 Отговор
    а бе как таз северна корея кат е все под санкции успя и ядрени оръжия да направи,уж бедна и в изолация а българия в тоз велик съюз нищо и то огромно нищо

    Коментиран от #38

    18:43 04.11.2025

  • 36 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 5 Отговор
    От руснак войник не става. В това е проблема.

    18:45 04.11.2025

  • 37 си пън

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    чети бе конярче,пише в русия не в осрайна

    18:46 04.11.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 факуса

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Злобен Бункер":

    не,трупа ценен опит,ся наред са самсунгите,говедарските подлоги

    18:47 04.11.2025

  • 40 Пешо черешо

    2 4 Отговор

    До коментар #10 от "пешо":

    НАТО вските си спят по казармите, а иначе се лее руска кръв в изобилие не НАТО всака

    18:48 04.11.2025

  • 41 Българин

    3 5 Отговор
    Предните 20 000 ВСУ ги изпрати на Ким насипно.

    Коментиран от #46

    18:48 04.11.2025

  • 42 кабул

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Добри новини":

    да не като знака на границата който
    местиха те и руснаците издигнзха
    своето знаме в Куев ама ти не си го видял

    18:49 04.11.2025

  • 43 Аман

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "вечна дружба вечна любов":

    Така е, но като видяхме целувката на Брежнев с Хонекер каква дива ревност ни обзе!

    18:51 04.11.2025

  • 44 ГДЕ

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "АБВ":

    Правилно руските окупатори собаки собачая смерть

    18:52 04.11.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Ха ХаХа

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Българин":

    Корейците направиха бандерите на шкембе чорба

    19:01 04.11.2025

  • 47 ПОГРОМ ЗА ПУТИН

    0 1 Отговор
    При Покровск...и коренчетата няма да го спасят.

    Коментиран от #49

    19:02 04.11.2025

  • 48 Пандо барабата

    0 1 Отговор
    Путин е на голяма далавера! Завода за ладички прегрява, но за кyрейчетата не са предвидени, а и не се знае имат ли книжки и пътища! Глътка въздух за автомобилната индустрия на Китай!

    Коментиран от #54

    19:04 04.11.2025

  • 49 В Покров

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "ПОГРОМ ЗА ПУТИН":

    Руснаците разфасоваха укросвинете на парчета

    19:05 04.11.2025

  • 50 Ха хи хо

    0 0 Отговор
    Голям юроатлантически вой тъдява! Значи нещата вървят на добре !

    19:05 04.11.2025

  • 51 Бълнуванв

    0 0 Отговор
    Кви "международни санкции" кви 5 лева. Кой каза, че са международни? Между кои народи? Я да ги преброим тия международници и да видим кой се крие зад подобни думички.

    19:05 04.11.2025

  • 52 ?????

    1 0 Отговор
    Малко сравнения.
    България е 110 000 кв. км. Северна Корея 120 000 кв. км.
    През 1985 г. България гони 9 000 000. Северна Корея е 18 000 000.
    Днес България е около 6 000 000. Северна Корея е 26 000 000.
    Тва след като ядоха трева и ги разстрелваха със зенитни оръдия според свободната преса.
    И им наложиха квито се сетят санкции.
    Днешните севернокорейски технологии ние в България не можем и да ги сънуваме камо ли да измислим или произведем нещо такова.
    Та да попитам коя от тези две държави накъде се движи?
    А едно евентуално обединение на равни начала на двете Кореи(не поглъщане или унищожавне на едната от другата) с допълващите се технологии ги прави лидер не само в техния регион, но и в световен мащаб. Но тва са само фантазии. Нито Китай, нито Щатите ще им позволят някакво такова обединение.

    19:05 04.11.2025

  • 53 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Анатолчо колко натЮфци има в покрайна":

    Натовско оръжие громи ...руснаците.

    19:05 04.11.2025

  • 54 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Пандо барабата":

    Каруца не можеш да направиш автомобили коментираш.
    Въшльо тъп

    19:06 04.11.2025

  • 55 Синчето на Соловьов

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Раждащи мъже":

    И на мен...Слава

    19:07 04.11.2025

