Новини
Свят »
Испания »
Необходим е спешен напредък по програмата за бъдещия европейски боен самолет

Необходим е спешен напредък по програмата за бъдещия европейски боен самолет

7 Ноември, 2025 17:38 865 15

  • нато-
  • изтребители-
  • дронове-
  • ракети-
  • катрин вотрен

Стартиран през 2017 г. от Ангела Меркел и Еманюел Макрон, преди към него да се присъедини и Испания, проектът се оценява на близо 100 милиарда евро

Необходим е спешен напредък по програмата за бъдещия европейски боен самолет - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Френската министърка на въоръжените сили на отбраната Катрин Вотрен заяви, че има "спешна" нужда от постигане на напредък по програмата за европейски изтребител FCAS (Future Combat Air System – Бъдеща въздушна бойна система), въпреки блокирането на преговорите, водени между френски и германски индустриалци, което дразни Испания, третата страна в този деликатен въпрос, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Логично е трите страни да могат да работят заедно и индустриите на трите страни да могат да участват в изграждането на изтребителя", заяви Вотрен в Мадрид, като определи проекта като "изключително важен" за европейската отбрана.

Министърката се изказа в испанската столица на пресконференция с испанската си колежка Маргарита Роблес.

Вотрен припомни "крайния срок 2040 г.", когато бъдещата въздушна бойна система трябва да замести френските изтребители "Рафал" и германските и испанските изтребители "Юрофайтър".

Стартиран през 2017 г. от Ангела Меркел и Еманюел Макрон като демонстрация на сътрудничеството в областта на отбраната между Берлин и Париж, преди към него да се присъедини и Испания, проектът се оценява на близо 100 милиарда евро. Той обаче се възпрепятства от напрежение между индустриалните лидери на трите страни. Напрежението се засили още повече, след като френският самолетостроител "Дасо" (Dassault) започна да изисква по-голяма автономност в ролята си на главен изпълнител по проекта, което дразни Мадрид и Берлин.

В изявление пред медиите в петък испанската министърка на отбраната Маргарита Роблес призова всички страни да "полагат усилия", тъй като този проект трябва да бъде "доведен до край".

"Ще направим всичко възможно, за да превърнат нашите три държави тази програма в успех", добави Роблес, като уточни, че програмата е сред "конкретните въпроси", които ще бъдат обсъдени по време на днешните разговори с Катрин Вотрен.

Предвид блокирането на дискусиите, в края на септември френски представител увери, че Франция е готова да разработи "сама" бъдещ боен самолет, преди Еманюел Макрон да успокои духовете, призовавайки Париж и Берлин "да работят за (намиране на) общи решения".


Испания
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    11 2 Отговор
    Спешно трябва да напреднат евро некадърните крадци, че докато не ни крадат парите, ние хората си ги харчим необезпокоявано! Възмутително.

    Коментиран от #6

    17:41 07.11.2025

  • 2 Гост

    10 1 Отговор
    Бла бла бла, самолети няма... Тц тц тц

    17:41 07.11.2025

  • 3 голям смях

    11 2 Отговор
    на меркел инженерите ще ви направят нови самолети само още малко почакайте

    17:48 07.11.2025

  • 4 Герги

    13 0 Отговор
    .............Френската министърка....е само в твоята глава Анатоли...с колко пищова взе изпита....

    17:48 07.11.2025

  • 5 Уса

    8 1 Отговор
    Кой ще го измисли и направи,като нямате руски и китайски учени.САЩ не наложи рестрикции на учените от изтока и смело чертаят своето бъдеще.Сключват сделки с Русия и Китай без да се съобразяват с никого

    17:50 07.11.2025

  • 6 Видьо Видев

    4 9 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Руснаците са забравили, че ако не бяха САЩ, парадът на Хитлер щеше да е на Червеният площад!
    Затова сега руснаците си въобразяват, че ще превземат Украйна!

    Коментиран от #11

    17:51 07.11.2025

  • 7 Просто

    2 0 Отговор
    Се чудят как да се обогатят и да си решат финансовите проблеми. Гаранция Франция.

    18:22 07.11.2025

  • 8 Тео

    2 1 Отговор
    Който ще бъде от дърво и стиропор

    18:33 07.11.2025

  • 9 Опаааа

    2 0 Отговор
    Ааааа Европейски изтребител 6 то поколение..Ами това е боен дрон без пилот...много пари за оръжия а за хората смърт глад мизерия.,. браво

    18:46 07.11.2025

  • 10 Алекса

    0 1 Отговор
    Усрайнен да каже от кой модел перални ще трябва да взимат чипове за тия самолети ...Европа никога не е била такова дъно !

    Коментиран от #13

    18:47 07.11.2025

  • 11 0001

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Видьо Видев":

    Знам един същия каро теб! Той е син на стринка си а баща му е девер на леля му. И той разбира добре политиката като теб!

    18:56 07.11.2025

  • 12 Ццц

    0 2 Отговор
    Докато тука напредналите работим по собствен проект за първи европейски фърчоплан, изостаналите копейки правят ракети от бъдещето...

    19:03 07.11.2025

  • 13 Ццц

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Алекса":

    Може и по-зле. Трябва само да дадем на Урсул трети мандат, за да ни довърши.

    19:05 07.11.2025

  • 14 6135

    1 1 Отговор
    Що просто не купите Су-35? И евтино, и добро!

    19:09 07.11.2025

  • 15 Хи хи хи

    2 0 Отговор
    Френската министърка на въоръжените сили на отбраната
    ???!

    ХЪъъъъ ???!

    19:12 07.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания