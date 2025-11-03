Германският външен министър проведе разговор с Ван И след отменено посещение

Министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул е провел телефонен разговор с китайския си колега Ван И, след като посещението му в Китай беше отменено в последния момент, съобщава ДПА, предава БТА.
Според говорител на германското външно министерство, разговорът е бил "много добър и конструктивен", като са обсъдени въпроси от взаимен интерес в областта на външната политика, сигурността и икономиката. Двете страни потвърдили, че германо-китайските отношения имат стратегическо значение и за Берлин, и за Пекин.
Китай е отправил покана за посещение и към канцлера Фридрих Мерц и президента Франк-Валтер Щайнмайер.
Министрите Вадефул и Ван И са изразили желание да продължат диалога, започнат през юли, и са се съгласили да поддържат тесни контакти, като визитата на германския министър бъде пренасрочена в близко време.
По-рано този месец Вадефул отмени посещението си в Китай, след като Пекин отказа да потвърди срещи с други високопоставени представители, освен тази с Ван И, припомня ДПА.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
- Ван И !
Германеца:
- Еван , И ?
15:56 03.11.2025
2 Майна
Много ги " обичат" германците
Скоро масово ще изразят любовта си- към правителствените чихуахуа
15:57 03.11.2025
3 Лост
16:15 03.11.2025