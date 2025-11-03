Германският външен министър проведе разговор с Ван И след отменено посещение

Министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул е провел телефонен разговор с китайския си колега Ван И, след като посещението му в Китай беше отменено в последния момент, съобщава ДПА, предава БТА.

Според говорител на германското външно министерство, разговорът е бил "много добър и конструктивен", като са обсъдени въпроси от взаимен интерес в областта на външната политика, сигурността и икономиката. Двете страни потвърдили, че германо-китайските отношения имат стратегическо значение и за Берлин, и за Пекин.

Китай е отправил покана за посещение и към канцлера Фридрих Мерц и президента Франк-Валтер Щайнмайер.

Министрите Вадефул и Ван И са изразили желание да продължат диалога, започнат през юли, и са се съгласили да поддържат тесни контакти, като визитата на германския министър бъде пренасрочена в близко време.

По-рано този месец Вадефул отмени посещението си в Китай, след като Пекин отказа да потвърди срещи с други високопоставени представители, освен тази с Ван И, припомня ДПА.