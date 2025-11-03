Новини
Германският външен министър проведе разговор с Ван И след отменено посещение

3 Ноември, 2025 15:54 617 3

Берлин и Пекин обсъдиха сигурността и икономическите отношения, визитата ще бъде пренасрочена

Германският външен министър проведе разговор с Ван И след отменено посещение - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул е провел телефонен разговор с китайския си колега Ван И, след като посещението му в Китай беше отменено в последния момент, съобщава ДПА, предава БТА.

Според говорител на германското външно министерство, разговорът е бил "много добър и конструктивен", като са обсъдени въпроси от взаимен интерес в областта на външната политика, сигурността и икономиката. Двете страни потвърдили, че германо-китайските отношения имат стратегическо значение и за Берлин, и за Пекин.

Китай е отправил покана за посещение и към канцлера Фридрих Мерц и президента Франк-Валтер Щайнмайер.

Министрите Вадефул и Ван И са изразили желание да продължат диалога, започнат през юли, и са се съгласили да поддържат тесни контакти, като визитата на германския министър бъде пренасрочена в близко време.

По-рано този месец Вадефул отмени посещението си в Китай, след като Пекин отказа да потвърди срещи с други високопоставени представители, освен тази с Ван И, припомня ДПА.


Германия
  • 1 Пич

    3 0 Отговор
    Китаеца:
    - Ван И !
    Германеца:
    - Еван , И ?

    15:56 03.11.2025

  • 2 Майна

    2 0 Отговор
    Тези се веят по света като смешници..
    Много ги " обичат" германците
    Скоро масово ще изразят любовта си- към правителствените чихуахуа

    15:57 03.11.2025

  • 3 Лост

    2 0 Отговор
    Германия пратила Вадефул,но Китай им показал Роял флъш и го натирил като мръсно коте.

    16:15 03.11.2025

