ВМС на Украйна унищожили елитно специално подразделение на руските сили на сондажна платформа в Черно море ВИДЕО

Военноморските сили (ВМС) на Украйна са унищожили елитното специално подразделение на руските сили, което се е намирало на сондажна платформа "Сиваш" в Черно море, предава Украинска правда.



ВМС уточниха, че заедно с личния състав на руснаците са унищожени и техническите им средства за разузнаване и наблюдение, както и разчетът на противотанковия ракетен комплекс.



В същото време украинското командване отбелязва, че руската пропаганда се опитва да представи това поражение като победа, разпространявайки кадри от предполагаемото унищожаване на украинската лодка "Ланцет“. Според украинските военни, в този епизод успешно е действал дрон-камикадзе на ВМС на украинските въоръжени сили.



"Сиваш“ е самоподемна сондажна платформа, способна да пробива нефтени кладенци с дълбочина до шест километра. Тя е била част от АД "Черноморнефтегаз“ и е принадлежала към така наречените "кули Бойко“. "Кулите Бойко“ са платформи за добив на газ и нефт край бреговете на Крим в Черно море.

