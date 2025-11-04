Новини
Свят »
Украйна »
ВМС на Украйна унищожили елитно специално подразделение на руските сили на сондажна платформа в Черно море ВИДЕО
  Тема: Украйна

ВМС на Украйна унищожили елитно специално подразделение на руските сили на сондажна платформа в Черно море ВИДЕО

4 Ноември, 2025 05:27, обновена 4 Ноември, 2025 05:33 1 431 42

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • черно море-
  • сондажна платформа

Информацията е на изданието "Украинска правда"

ВМС на Украйна унищожили елитно специално подразделение на руските сили на сондажна платформа в Черно море ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Фокус Фокус

Военноморските сили (ВМС) на Украйна са унищожили елитното специално подразделение на руските сили, което се е намирало на сондажна платформа "Сиваш" в Черно море, предава Украинска правда.

ВМС уточниха, че заедно с личния състав на руснаците са унищожени и техническите им средства за разузнаване и наблюдение, както и разчетът на противотанковия ракетен комплекс.

В същото време украинското командване отбелязва, че руската пропаганда се опитва да представи това поражение като победа, разпространявайки кадри от предполагаемото унищожаване на украинската лодка "Ланцет“. Според украинските военни, в този епизод успешно е действал дрон-камикадзе на ВМС на украинските въоръжени сили.

"Сиваш“ е самоподемна сондажна платформа, способна да пробива нефтени кладенци с дълбочина до шест километра. Тя е била част от АД "Черноморнефтегаз“ и е принадлежала към така наречените "кули Бойко“. "Кулите Бойко“ са платформи за добив на газ и нефт край бреговете на Крим в Черно море.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Добро утро...

    42 30 Отговор
    Ами, 🤔 кой каквото търси, рано или късно ще го намери... Агресорите трябва да се унищожават.

    Коментиран от #8

    05:38 04.11.2025

  • 3 Тххххх

    11 14 Отговор
    Тоеа е тероризъм.Тези хора не са в ред.. Лслвото повикало това е обадило.Заслужават си съдбата тези от Трети украински фронт,които са тероризирсли и България и бълг.население когато са влезли в България га 9 IX 1944

    05:39 04.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ха-ха

    28 7 Отговор
    Като прочетох, че укрите са го казали ....дотам ! Все унищожават , а тяхната държавица си заминава , не Русия !

    05:43 04.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Щом

    16 4 Отговор
    информацията е на Украинская правда значи трябва да гали Зелените уши !

    05:56 04.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ако е вярно, утре ще четем

    5 4 Отговор
    как, агресорите със стотици дронове(разбира се "Шахед") и десетки хиперзвукови ракети(разбира се с чипове от украински перални) са потрошили стъклата, на цивилни сгради и детски градини, а на няколко цивилни е оказана медицинска помощ и среща с психолог.

    Коментиран от #32, #39

    06:30 04.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 А и никой не казва

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Ако е вярно, утре ще четем":

    каква работа е имало елитното специално подразделение на руските сили на сондажната платформа

    Коментиран от #35

    06:34 04.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Пенсионер 69 годишен

    2 3 Отговор
    Много ми е интересно, каква ще бъде реакцията на Доналд Тръмп и САЩ ако бъде взривена американска сондажна платформа от някоя страна. Урките упорито се стремят да им бъде обявена война.

    Коментиран от #38

    06:35 04.11.2025

  • 35 Ха ха

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "А и никой не казва":

    Вече няма нито платформа, нито подразделение.

    06:37 04.11.2025

  • 36 Всъщност

    4 2 Отговор
    Нормалните хора разбират и знаят, че укрохунтата са бандеровски нацисти и терористи и само биха изпитвали съжаление за украинския народ

    06:38 04.11.2025

  • 37 Майстора

    2 1 Отговор
    Противотанков ракетен комплекс в морето?!
    Поне да беше притивокорабен.

    06:38 04.11.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ако е вярно, просто са отровили

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Ако е вярно, утре ще четем":

    морето за отчаян медиен пиар и възторжени статии за повдигане на духа.

    А цялата тази идея и партенката за това , че там имало "елитно специално подразделение на руските сили" е на британското разузнаване! Познава се по почерка!

    06:43 04.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Браво на факти!

    2 0 Отговор
    Почти всички антирашистки коментари са изтрити...

    06:47 04.11.2025

  • 42 Теро

    0 0 Отговор
    Сондажниците станаха спец. наз. Следва половин Украйна на тъмно.

    06:49 04.11.2025

