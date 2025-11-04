Новини
В Мексико ликвидираха 13 души от наркокартела "Синалоа" при нападение на престъпниците

В Мексико ликвидираха 13 души от наркокартела "Синалоа" при нападение на престъпниците

4 Ноември, 2025 06:03

Местните власти бяха атакувани от въоръжена група вчера следобед

В Мексико ликвидираха 13 души от наркокартела "Синалоа" при нападение на престъпниците - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Мексиканските власти в щата Синалоа на тихоокеанското крайбрежие на Мексико бяха атакувани от въоръжена група вчера следобед, като инцидентът доведе до смъртта на 13 от нападателите, съобщи министърът на сигурността и защитата на гражданите Омар Гарсия Харфуч, предаде Ройтерс.

Харфуч добави, че още четирима души са били задържани и мексиканските власти са освободили други девет души, които преди това са били отвлечени.

През изминалата една година този мексикански щат бе засегнат от вълна на насилие между фракциите на наркокартела "Синалоа", докато властите се опитват да си върнат контрола над района.


Мексико
