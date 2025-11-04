Новини
Белгийската армия получи заповед да сваля неидентифицирани дронове над военни бази

4 Ноември, 2025 10:06 631 8

Началникът на Генералния щаб Фредерик Вансина обяви, че страната ускорява програмата си за защита от дронове след серия от инциденти край ключови бази

Белгийската армия получи заповед да сваля неидентифицирани дронове над военни бази - 1
Снимкa: БГНЕС
Белгийските въоръжени сили имат заповед да свалят всички неидентифицирани дронове, засечени над военни авиобази. Това съобщи началникът на белгийския генерален щаб Фредерик Вансина, цитиран от Belga News Agency, предава Фокус.

Вансина подчерта, че програмата за защита на Белгия от безпилотни апарати се развива с ускорени темпове и че актуализираният план за противодействие ще бъде представен на правителството в близките седмици.

Към момента Белгия разполага с ограничени ресурси за борба с неидентифицирани дронове - включително оборудване за откриване, заглушаване на сигналите и специализирани противодронови оръдия.

„Ако над военни бази се появят още дронове, нашите сили вече имат разрешение да ги свалят. Заповедта е издадена,“ заяви Вансина по време на церемония в Зебрюге. Той уточни, че дроновете могат да бъдат свалени само при гарантирана безопасност, без риск от странични щети.

Военният командир призна, че задачата не е лесна, тъй като повечето дронове летят нощем, имат малки размери и са изключително маневрени.

Преди броени дни белгийските власти започнаха разследване след поява на няколко дрона над военна база в южната част на страната. Малко по-късно нови подозрителни апарати бяха засечени над базата „Клайне-Брогел“ в източна Белгия - стратегически обект, където се намират изтребители F-16.

Белгийският министър на отбраната Тео Франкен заяви, че целта на тези дронове вероятно е била разузнаване на позициите на военната авиация и събиране на чувствителна информация.


