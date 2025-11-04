Владимир Путин нареди изготвяне на пътна карта за добива на редкоземни минерали

Руският президент Владимир Путин възложи на правителството до 1 декември да изготви пътна карта за развитие на добива на редкоземни минерали, съобщава агенция „Ройтерс“, предава News.bg.

Списъкът със задачи, публикуван на официалния сайт на Кремъл, включва и указания за подобряване на транспортните връзки на Русия с Китай и Северна Корея – региони, които Москва разглежда като ключови партньори в икономическото си развитие.

Редкоземните елементи, използвани в смартфони, електрически автомобили и оръжейни системи, придобиват все по-голямо стратегическо значение в международната търговия.

През април американският президент Доналд Тръмп подписа споразумение с Украйна, което предоставя на САЩ преференциален достъп до украински находища и възможности за инвестиции във възстановяването на страната.

Русия също е изразила интерес към сътрудничество със САЩ в тази област, но военният конфликт в Украйна и липсата на напредък към неговото прекратяване възпрепятстват подобно партньорство.

Междувременно Китай – световен лидер в производството на редкоземни елементи – реагира на американските мита, като тази година въведе ограничения върху износа им, което засили глобалното напрежение в сектора.

Планът на Путин, обобщен след Икономическия форум за Далечния изток във Владивосток, включва и развитие на мултимодални транспортни и логистични центрове по границите с Китай и Северна Корея.

Руският президент подчерта, че тези обекти трябва да обхващат два съществуващи железопътни моста към Китай и нов мост към Северна Корея, планиран за пускане в експлоатация през 2026 г.

Китай и Северна Корея задълбочават икономическото си сътрудничество с Москва, откакто Западът наложи тежки санкции срещу Русия заради войната в Украйна.