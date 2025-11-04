Новини
Владимир Путин нареди изготвяне на пътна карта за добива на редкоземни минерали

4 Ноември, 2025 13:53, обновена 4 Ноември, 2025 13:59 520 15

  • владимир путин-
  • редкоземни минерали

Русия планира да засили стратегическите си ресурси и транспортните връзки с Китай и Северна Корея на фона на глобалното съперничество за редкоземни елементи.

Владимир Путин нареди изготвяне на пътна карта за добива на редкоземни минерали - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин възложи на правителството до 1 декември да изготви пътна карта за развитие на добива на редкоземни минерали, съобщава агенция „Ройтерс“, предава News.bg.

Списъкът със задачи, публикуван на официалния сайт на Кремъл, включва и указания за подобряване на транспортните връзки на Русия с Китай и Северна Корея – региони, които Москва разглежда като ключови партньори в икономическото си развитие.

Редкоземните елементи, използвани в смартфони, електрически автомобили и оръжейни системи, придобиват все по-голямо стратегическо значение в международната търговия.

През април американският президент Доналд Тръмп подписа споразумение с Украйна, което предоставя на САЩ преференциален достъп до украински находища и възможности за инвестиции във възстановяването на страната.

Русия също е изразила интерес към сътрудничество със САЩ в тази област, но военният конфликт в Украйна и липсата на напредък към неговото прекратяване възпрепятстват подобно партньорство.

Междувременно Китай – световен лидер в производството на редкоземни елементи – реагира на американските мита, като тази година въведе ограничения върху износа им, което засили глобалното напрежение в сектора.

Планът на Путин, обобщен след Икономическия форум за Далечния изток във Владивосток, включва и развитие на мултимодални транспортни и логистични центрове по границите с Китай и Северна Корея.

Руският президент подчерта, че тези обекти трябва да обхващат два съществуващи железопътни моста към Китай и нов мост към Северна Корея, планиран за пускане в експлоатация през 2026 г.

Китай и Северна Корея задълбочават икономическото си сътрудничество с Москва, откакто Западът наложи тежки санкции срещу Русия заради войната в Украйна.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT

    5 3 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    14:00 04.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мими Кучева🐕

    5 0 Отговор
    Ние немаме редкоземни метали,но имаме много от другото рядкото.🤣🤗🖕

    14:00 04.11.2025

  • 4 БОЛШЕВИК

    3 2 Отговор
    Сега като прибави и ресурсите на Украйна като стане руска, иди ги гони руснаците!

    14:01 04.11.2025

  • 5 Тръмп ги поиска

    1 3 Отговор
    Путин му ги дава, за да няма Томахоук!

    14:01 04.11.2025

  • 6 Pyccкий Карлик

    3 3 Отговор
    Най-възрастния мъж в Германия сдох !!!
    Путин когда ? 😁😁😁

    Коментиран от #8

    14:02 04.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 БОЛШЕВИК

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Pyccкий Карлик":

    Първо ще са всички русофоби и след това Путин!

    14:04 04.11.2025

  • 9 Защо Русия не изнася велосипеди?

    3 2 Отговор
    Защото не са открили находище на велосипеди.

    Коментиран от #15

    14:05 04.11.2025

  • 10 ООрана държава

    3 2 Отговор
    На тръмпи му изгоряха орхайнските редкоземни

    14:06 04.11.2025

  • 11 хикочко..

    4 2 Отговор
    На новата карта ще бъде и голямото находище на бандерски литий във шевченское..първите тренове с белия метал от складовете на зеления мухал заминаха за масква

    14:06 04.11.2025

  • 12 Пръц

    2 1 Отговор
    Ти мани го Вова, Катар заявиха, че ще спрат доставките на газ за Европа! Глад и мизерия ни чака.

    14:10 04.11.2025

  • 13 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "В 14:00 часа":

    В 15.00 ще ги изпия, споко

    14:13 04.11.2025

  • 14 Шопо

    4 1 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    14:17 04.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

