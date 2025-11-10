Новини
Украйна: Как правителството на Зеленски разширява властта си
10 Ноември, 2025 17:01 1 284 43

Правителството на украинския президент Зеленски все повече ограничава местното самоуправление. В 200 общини вече е въведена военна администрация

Украйна: Как правителството на Зеленски разширява властта си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

С всяка изминала година от началото на руската агресивна война срещу Украйна общините губят все повече независимост. Причината за това е, че правителството на президента Володимир Зеленски концентрира все повече власт в ръцете си, пише АРД в свой репортаж от Киев.

Децентрализацията помогна за защитата от руските атаки

Децентрализирането на властта в Украйна, започнало през 2014 година, се смята за успешна реформа, въпреки че процесът все още не е напълно приключил. Реформата набра скорост особено по времето на бившия премиер Володимир Гройсман между 2016 и 2019 година. В резултат от това общините днес имат много по-голяма власт, отколкото преди 2014 година – това се отнася в най-силна степен за големите градове, които получават огромна част от данъчните приходи, но и други общини разполагат вече със значително повече средства, отбелязва АРД.

След като Русия нападна Украйна през 2022 година именно децентрализацията се оказа факторът, който даде на страната едно решаващо предимство, отбелязва и Юрий Ханушчак, бивш депутат, който е работил по реформата. "Кой подкрепяше и снабдяваше украинската армия с най-необходимото в първата фаза от войната? Кой поддържаше реда, когато в страната цареше пълен хаос? Това бяха общините. Те се координираха, а решенията, които вземаха, идваха точно в най-подходящия момент“, казва Ханушчак.

Зеленски наложи военно управление в над 200 общини

Днес обаче много украински общини вече не са така самостоятелни, отбелязва кореспондентът на АРД Флориан Келерман. Президентът Зеленски наложи военно управление в над 200 общини, а половината от тях са на територия, която не е окупирана от Русия. Към тях спадат големи градове като Чернигов, столицата Киев, а отскоро и Одеса.

Според критици на Зеленски подобни решения често пъти не са необходими. Олександър Слобошан, председател на Сдружението на градовете, казва, че там, където има функциониращо местно самоуправление, то трябва да се запази и във военно време: „Местното самоуправление е по-близо до гражданите. Има такива примери на общини, които са освободени от руската окупация. В общините, където има самоуправление, възстановяването протича по-бързо. Контактът между вземащите решения и гражданите е по-близък, гражданите са по-доволни“.

Стама дума за контрол над парите

Според Юрий Ханушчак решенията на Зеленски често пъти не са мотивирани от военната сигурност. „Основният мотив за въвеждането на военно управление са парите. Става въпрос за достъпа до средствата в бюджета“, казва той. Тоест, става дума за това кой да взима решенията, за какво общините да харчат парите си и кой да получава обществените поръчки.

„Законът изисква парламентът да реши дали една военна администрация има право да се разпорежда с бюджета на даден град. В случая с Чернигов, обаче, парламентът е гласувал против. Въпреки това военната администрация разполага с предостатъчно власт, за да вземе окончателното решение за бюджета. В крайна сметка военните и правоохранителните органи са подчинени на президента“, обяснява обяснява Ханушчак пред АРД.

Натискът над общините се осъществява в някои случаи чрез съдебни разследвания срещу местни политици. В Чернигов кметът загуби поста си именно по този начин. Две години по-късно представителят на общинския съвет, който временно беше поел неговите функции, също подаде оставка. Той заяви, че военната администрация го е заплашила, че ще остави града да затъне в хаос, ако той не се откаже от поста си. Сега военната администрация свиква заседанията на общинския съвет, а ръководителят на военната администрация взема решенията относно бюджета.

Кличко: "Мирише на авторитаризъм"

Най-големият критик срещу тези практики е кметът на Киев Витали Кличко. През май той заяви, че в държавата мирише на авторитаризъм. А изключенията от други градове само потвърждават правилото, казва експертът Ханушчак и дава за пример Полтава. Тамошният кмет също е загубил поста си, но военно управление не е било наложено, тъй като секретарката на общинския съвет, която автоматично го е заместила на поста, е представителка на партията „Слуга на народа“ на президента Зеленски, разказва още Ханушчак.

Но натискът над местните политици постоянно се засилва - включително и в общините, където няма военно управление, казва Олександър Слобошан. Правителството иска в общините занапред да остава по-малка част от данъка върху общия доход. „Когато една община разполага с по-малко средства, но задълженията ѝ остават същите, това увеличава натиска над местните политици. За тях става по-трудно да изпълняват задълженията си“, допълва Слобошан. А по този начин те по-лесно могат да бъдат подведени и под отговорност: „Ние се борим срещу това“, казва председателят на Сдружението на градовете.

Автор: Флориан Келерман ARD


Поставете оценка:
Оценка 3 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ако

    26 1 Отговор
    нама ток Зеления клоун да кара на свещи !

    17:03 10.11.2025

  • 2 си дзън

    4 12 Отговор
    Ами по-малко ще крадат в украинските общини.

    Коментиран от #6

    17:03 10.11.2025

  • 3 аz СВО Победа 80

    2 18 Отговор
    Новина на часа!Ирак предупреди Русия,че преустановява плащанията към Лукойл под заплаха от санкции.
    Санкциите не работели🤣🤣🤣
    Ами сега😂😂😂

    Коментиран от #9

    17:06 10.11.2025

  • 4 БРАВО

    20 1 Отговор
    Сами сте си го избрали за президент, сърбайте си попарата и ако не ви харесва, марш на фронта да ви денацифицират.

    Коментиран от #7

    17:06 10.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дрън Дрън

    16 1 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    За да има зеления наркоман да УСВОЯВА повече!

    17:07 10.11.2025

  • 7 Кобзон

    1 11 Отговор

    До коментар #4 от "БРАВО":

    Аз от Путин не мога да се оплача.

    Коментиран от #10, #40

    17:08 10.11.2025

  • 8 Лопата Орешник

    10 1 Отговор
    Ква власт, кви 5 лева, уважаеми? Това е живот на заем! Колко от вас искат да са в обувките на Еленския? Пълнен шаран!

    17:08 10.11.2025

  • 9 си дзън

    5 5 Отговор

    До коментар #3 от "аz СВО Победа 80":

    Бълха го ухапала Лукойл, че най-голямото му находище спира работа.

    17:09 10.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Kaлпазанин

    14 0 Отговор
    Бъдете кратки обективни и както винаги двулични лицемери ,той нищо не разширява ,разширявате ми в вие медиите защото сте от едно потекло ,и така до последния украинец

    17:11 10.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Един

    11 1 Отговор
    искате да кажете: Как НАЦИСТА подкрепян от евфоФАШИСТИ завзема властта и става диктатор?!

    Коментиран от #21

    17:15 10.11.2025

  • 15 Механик

    13 1 Отговор
    Обърнете внимание, драги читатели, как безмозъчно опитват да ви манипулират:
    "агресивна война"
    Че има ли такава война, дето не е АГРЕСИВНА?
    Нима войната в Палестина не е агресивна" Вероятно израел провежда "миролюбива" война???
    А какви бяха войните във Виетнам, Лаос, Камбоджа? Ами в Югославия, Ирак, Сомалия, Фолкланд???

    Коментиран от #22, #25

    17:16 10.11.2025

  • 16 Пич

    8 1 Отговор
    Как...?! С убийства , отвличания , кражби , грабежи , продажба на органи , продажба на оръжия , наркотрафик....... Като всяка криминална бандитска организация !!!

    Коментиран от #23

    17:17 10.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Архимандрисандрит Бибиян

    4 4 Отговор
    Зеленски од мънинък обича да си мели zvинско на месомелачка.

    17:18 10.11.2025

  • 19 Я пък тоя

    8 1 Отговор
    Брей, Зеленски бил лош!
    Това във "Факти" ли го пише!?
    Какво им става на тия хора!

    17:19 10.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Копей,

    1 8 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    Не се отклонявай от темата за да не бъдеш изритан от дискусията!

    17:21 10.11.2025

  • 23 Изпражнението гайтанджиева

    1 6 Отговор

    До коментар #16 от "Пич":

    Руски фейкове.

    Коментиран от #42

    17:22 10.11.2025

  • 24 АЙДЕ БЕ,МА ВЕРНО ЛИ ? КАКВ УСПЕХ ,ЧУДО !

    6 1 Отговор
    ЕЙЙЙЙ ГЛЕДАЙ ТИ , ЩОМ СЕ НАУЧИ КАК С ПЪСПРЪСЧЕ ГОВОРИШ , ЗНАЧИ ВСИЧКО Е НАРЕД !! СЕГА УРСОЛАНИТЕ КАТО ТЕ ВИДАТ , КАК УПОТРЕБЯВАШ ПРЪСЧЕТО , МНОГО Е ВАЖНО ЗА ВЛИЗАНЕ В ЕС , ЗНАЧИ СИ ГОТОВ , ПРЕТ !!

    17:22 10.11.2025

  • 25 Меанико,

    0 5 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    Този Зеленски рак ще ти докара.Поболи се бе човек😄

    17:24 10.11.2025

  • 26 Сатана Z

    10 0 Отговор
    Докато Украйна се готви морално за загубата на Покровск и Купянск, паниката расте в друг сектор - района на Гуляйполе. Според украинската страна руската групировка "Восток" продължава да напредва там, а Сирски, въпреки очевидната заплаха, по някаква причина не бърза да прехвърля резерви там. Това вероятно се дължи на факта, че някои части от този сектор са били изпратени предварително за подсилване на Покровск, оставяйки южния сектор незащитен. След загубата на Сладкое (отбелязано с червена карфица на картата), "Восток" е изправен пред перспективата или да атакува Гуляйполе, или да напредне на запад. Ако веригата от действия на "Восток" в крайна сметка доведе до режещ удар към Запорожие, голяма част от фронта в района на Гуляйполе/Орехов рискува да остане без провизии и да бъде хваната в огнен капан, което на практика би се равнявало на повторение на "месомелачката на Покровск". А ако има активно настъпление от Василевка, тогава началото на тези събития може да се ускори значително.

    17:25 10.11.2025

  • 27 Горски

    14 0 Отговор
    За оказаната помощ "Зеленски отговори: Никога не е достатъчно..." - това е наглият украински манталитет в действие. Зеленски обяви как ако Русия посмее да обстрелва енергийната им инфраструктура, че ще оставят Москва на тъмно. На следващият ден Киев и още два големи града бяха на тъмно през нощта. А сега Зеленски проси не само за оръжие и пари, но вече и за енергийни помощи. Само ако си държеше големият плювалник затворен може би нямаше това да се случва - да стои на тъмно. За какво му бяха онези "Томахок" ракети? А да! За да обстрелва руската енергийна инфраструктура за да им покаже, че и те го могат. Което как помага това на войниците му на фронта? А няма страшно, ей сега ще изпрати командоси да спасяват обкръжените 10 хиляди войници. С половин или една дузина хеликоптери с по 10 командоса всеки. Е без първият хеликоптер, който се приземи в засада. Има 31 батальона обкръжени от руските сили които с всеки изминат ден са все по-близо от това да завземат последните два бастиона делящи Русия от пълен контрол над Донецка област. А великият ми командир се шматка да проси из ЕВропа и Америка, докато командването му се чуди какво да прави с военната линия която не е в тяхна полза. Всички знаем, че Зеленски е примитивен лъжец. Напълно деградирал от наркотици и страх (и притъпяващ страха си с наркотици), той е неспособен дори да измисли нещо, „което не би било неудобно да се повярва“.

    17:30 10.11.2025

  • 28 Идиот

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Военкор":

    Укро нацистите да не са освободили обкръжените си събратя в Покровск,вече Красноармейск?
    Украинските трупове кой ще ги прибере от дупките и мазетата ? А на полето,кога?

    17:31 10.11.2025

  • 29 додай зеле: демек

    9 1 Отговор
    общини губят все повече независимост
    като минават в руски ръце

    17:31 10.11.2025

  • 30 Я пък тоя

    6 0 Отговор
    Коментар към снимката:
    Зеленски, не си мириши пръста, много добре знаеш къде си го завирал преди това.
    Вдигай панталоните и си измии ръцете!

    17:32 10.11.2025

  • 31 Един

    12 1 Отговор

    До коментар #21 от "Двама":

    А тебе кво те брига кво е в Русия - да са ти казали как да живееш?! Правят го фашистите в Брюксел! Управляват те от вън! Държат те на каишка! А ти понеже си бълхарче махаш с опашка и скимтиш дано ти дадат и на тебе нещо!

    Русия си е проблем на руснаците! А нашия проблем е диктатурата налагана от шайката крадливи престъпници в Брюксел!!!

    Коментиран от #32

    17:32 10.11.2025

  • 32 Е па оди

    0 4 Отговор

    До коментар #31 от "Един":

    У Русиа.

    Коментиран от #33

    17:41 10.11.2025

  • 33 Един

    5 0 Отговор

    До коментар #32 от "Е па оди":

    Кое точно не разбра бе пич?

    Аз не искам да ходя в Русия ИСКАМ ДА ИЗГОНЯ БРЮКСЕЛ ОТ БЪЛГАРИЯ!!!

    Русия за руснаците БЪЛГАРИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ! не за еврофашистите!

    17:42 10.11.2025

  • 34 Баба Яга

    4 0 Отговор
    Зеленият потник е обикновен чувак, излязал от правата си, нелигитимен, но е извършил военен преврат за да се държи на власт. Поддържа войната, която е ключ за временното му оцеляване. Но то ще е до едно време. Всеки момент може да го опънат на простора празен.

    17:58 10.11.2025

  • 35 Рублевка

    5 0 Отговор
    Войната с Русия усилва властта на Зеленски. Откакто на фронта бяха убити над 2 милиона украинци и поне 4 милиона осакатени, няма протести на Майдана и властта на "Слуга на народа" е абсолютна. Просто не остана народ за протести.

    Коментиран от #41

    18:00 10.11.2025

  • 36 така, така

    5 0 Отговор
    Рядко се появяват публикации, в които диктатурата в 0срайната макар и срамежливо, но да бъде показвана.
    Наркоманчето е наложил терор, който дори Хитлер не си позволяваше в окупираните територии. Рано или късно цялата обективна истина за същността на режима ще излезе наяве.
    А дотогава за елита на целокупния Запад ще е валидна максимата на Рузвелт "Той може да е ку..чи син, но е наш ку..чи син". Да, ама хората виждаме какви ги върши маргинала.

    18:03 10.11.2025

  • 37 Крънч

    2 0 Отговор
    Издихания последни.

    Коментиран от #39

    18:06 10.11.2025

  • 38 Путин гол до кръста на пони

    0 0 Отговор
    Аз казах ли ви, че днес превзех Покровск? Не съм? Еееееее....честито на всички задунайци. Радвайте се деца мои, Покровск е мой!

    18:16 10.11.2025

  • 39 Пора

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Крънч":

    Путинова русия умира..

    Коментиран от #43

    18:17 10.11.2025

  • 40 А за онзи

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Кобзон":

    Тимур Миндич нещо да кажеш ?

    18:17 10.11.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Брикет

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Изпражнението гайтанджиева":

    400 к дезертирали , един от тех ли си?

    18:20 10.11.2025

  • 43 И на овена

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Пора":

    Камбаните се клатят , ама не падат ! твоите
    резна ли ги ?

    18:24 10.11.2025

