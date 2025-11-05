Русия вече контролира 60% от Покровск. Украински пилот: Всичко свърши

Украински пилот на дронове заяви пред Hromadske, че руските сили вече контролират 60% от град Покровск в Донецка област, за който се водят ожесточени сражения.
Градът, който преди войната е имал население от близо 60 000 души, е стратегически важен за Киев. Украинският военнослужещ Валери (истинското му име е скрито) ситуацията вече е безнадеждна в Покровск и намиращият се в съседство Мирноград.
Властта в Киев отрича, че украинските войски са обкръжени и градът на практика вече е загубен. Но според свидетелства от мястото на сраженията руснаците вече контролират по-голямата част от Покровск и ситуацията за украинските защитници става все по-трудна.
Според военни анализатори, Украйна не е успяла да спре руските разузнавателни и диверсионни групи, които многократно са прониквали в града от юли насам. Въпреки че повечето руски войници са били неутрализирани, Украйна все още не е успяла да стабилизира достатъчно фронта – главно поради недостатъчното разполагане на пехота на място, пише Focus.de.
Руската армия също така непрекъснато увеличава присъствието си в региона през последните месеци. Руснаците засилиха фланговите си атаки, което означава, че останалите войски в части от Прокровск и Мирноград са заплашени от обкръжение. Генералният щаб на Украйна твърди, че нито едно подразделение на украинските въоръжени сили не е обкръжено в Покровск.
Киев дори обяви, че на място са били изпратени командоси в опит да стабилизират ситуацията.
Според украинския пилот на дронове информацията от военното ръководство на Украйна не е вярна. „Тези, които са на фронтовата линия в Покровск, вече са практически обкръжени и почти няма шанс да се измъкнат. Има сгради, жилищни блокове и улици, които човек трябва да пресече, без да бъде обстрелван, което е почти невъзможно“, казва той. Украинският пилот на дрон описва ситуацията в Покровск като „ужасна“.
Освен това лошото време в момента затруднява използването на дронове и по този начин спирането на настъпващите руснаци става трудно за украинските сили.
Емил Кастехелми, военен анализатор във финландската Black Bird Group, смята, че Украйна може да повтори грешките от миналото, чакайки до последния момент, за да се изтегли. Той вижда изоставянето на Покровск и Мирноград като по-благоприятно решение. Загубата на градовете би имала само ограничено въздействие върху ситуацията и Русия не би набрала непременно инерция. Ако Украйна се оттегли, като същевременно запази колкото се може повече личен състав и избегне най-лошите сценарии, крайният резултат може да се разглежда като пирова победа за руснаците.
Ако Украйна обаче се оттегли от Покровск, това значително би усложнило отбраната на останалата част от Донбас. Руските сили ще създадат плацдарм в Покровск, от който ще извършват атаки по други цели на фронта.
Русия заяви днес, че украинските войници в Покровск и Купянск са обкръжени и следва да се предадат, тъй като в противен случай нямат шанс да оцелеят, предаде „Ройтерс“. Агенцията отбелязва, че Русия се опитва да установи контрол върху Покровск от миналата година, като част от плана си да превземе цялата Донецка област, около 10% от която все още е под контрола на украинските сили.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мдааа
Коментиран от #5
16:50 05.11.2025
2 Делю Хайдутин
16:50 05.11.2025
3 ГОСТ
16:52 05.11.2025
4 Русия
16:52 05.11.2025
5 ,❗❗❗❗❗
До коментар #1 от "мдааа":Думите му потвърждава и украински военен, който участва в отбраната на Мирноград, на около 7 километра източно от Покровск.
„Дори и да получим заповед за отстъпление, вероятно няма да оцелеем. Най-вероятно никой от нас няма да стигне жив до Родинское (село на 12 км. северно от Покровск и Мирноград). Единственият ни шанс да оццелем е да останем на позициите си и да чакаме, докато ни освободят или ни пленят“, отбелязва той.
На фона на боевете в Украйна отново се разгаря дискусията около решенията на Володимир Зеленски: мнозина сравняват сегашната ситуация с тази в Бахмут (Артьомовск), когато украинския президент, въпреки съветите на генералите си, дълго отказваше да даде заповед за отстъпление.
Коментиран от #37
16:52 05.11.2025
6 Пич
16:53 05.11.2025
7 Аидеееее
16:53 05.11.2025
8 Зеленски е в Покровск
Градът, който е стратегически център в Донецка област, се намира на ключов път за снабдяване на украинската армия и от повече от година е сред основните цели на Москва.
Според президента Володимир Зеленски, до 300 руски войници участват в боевете в града в рамките на нова офанзива. По негови данни сигурно има още няколкостотин преоблечени като цивилни. ,,Изваждаме ги от канали,шахти,дупки под земята". Заяви Зеленски по време на посещение при войските край Покровск.
Коментиран от #40, #41
16:53 05.11.2025
9 Украинец бе крак
16:53 05.11.2025
10 0001
16:54 05.11.2025
11 Една жена чула
вЕрваме само на тов. Путин, Песков и Герасимов!
До скоро вЕрвахме и на Лавров, ама чухме, че нещо се издънил пред тов. Путин и нещо се загуби?! Дали не е паднал от прозореца?
Те никога не лъжат!
И на тов. Кьопке вЕрваме, той е наш, нищо , че е шваба
Коментиран от #31
16:55 05.11.2025
12 Глупаци
16:55 05.11.2025
13 Кви 60%
Вчера писахте 0%, днес 60%,след седмица ще си признаете, тпци
16:56 05.11.2025
14 Съгласен
16:56 05.11.2025
16 Фен
16:57 05.11.2025
17 Ко стана бе,
Да чакаме ли там с питите , че много студено стана?!
16:57 05.11.2025
18 Беше
16:57 05.11.2025
20 666666
16:59 05.11.2025
21 Ха ХаХа
Само ненормалник може да напише подобно нещо.
Ако са неутрализирани по голямата част тогава украинците побеждават...
16:59 05.11.2025
22 Голямата грешка
Коментиран от #27
16:59 05.11.2025
23 ТАСС съобщава:
Пабеда будет за нами!
17:00 05.11.2025
24 Съветският пeHиc аkp00батTTTTТT
17:00 05.11.2025
25 инициативата „Върни се жив“
Коментиран от #30
17:00 05.11.2025
26 към вчера
Коментиран от #35
17:00 05.11.2025
27 Ако на влашки
До коментар #22 от "Голямата грешка":е игла, но на румънски..губерка.
17:02 05.11.2025
28 az СВО Победа 80
1. Пак ни се поднася информация отпреди два дни! По същество дезинформация...
2. Към днешна дата руснаците са освободили над 80% от Красноармейск.
ВСУ присъства само в малка част от най-североизточната част на града, отвъд път Т0405.
Въпрос на дни е руснаците да демилитаризират остатъците на ВСУ и там.
Коментиран от #65
17:03 05.11.2025
29 име
Коментиран от #36
17:03 05.11.2025
30 Ха ХаХа
До коментар #25 от "инициативата „Върни се жив“":Украинците са герои срещу цивилни
17:03 05.11.2025
31 разкажи Снегурачка
До коментар #11 от "Една жена чула":где бъила разкажи тъи милая как дела
17:03 05.11.2025
32 Русия мачка и напредва към Берлин!
Коментиран от #77
17:03 05.11.2025
33 000
17:04 05.11.2025
34 Ееее па нема лабаво
17:04 05.11.2025
37 име
До коментар #5 от ",❗❗❗❗❗":Схемата за отстъпление е през зона, широка около два километра и широка около 5, която е под контрол на руските дронове. Пътища няма, унищоже ни са, бандерите трябва да се придвижват пеш и стават лесна цел на дроновете.
17:06 05.11.2025
38 Ха ХаХа
До коментар #35 от "Азовци се":Преоблечени като жени ги ловят като гъски
17:06 05.11.2025
39 Ключовата дума:
17:06 05.11.2025
40 стоян георгиев
До коментар #8 от "Зеленски е в Покровск":Зеления хазарски пор сега е у свинегогата да се моли там на рогатия ви юдейск (бог) да му запази сатаната жалкия му мизерен животец
17:08 05.11.2025
41 Българин
До коментар #8 от "Зеленски е в Покровск":АЗОВ режат руски тикви в Покровск и Купянск.
Коментиран от #56
17:08 05.11.2025
42 Факти
Коментиран от #47, #50
17:09 05.11.2025
43 Весо
Коментиран от #70
17:10 05.11.2025
44 плевен
Но като гледам картата на Мирноград, там нещата са различни. Украинците са обкръжени ., но са на компактна територия. Колко ще успеят да избягат зависи от това, дали Зеленски ще им разреши да отстъпят. 10%- 20% ????
17:11 05.11.2025
45 Чака Раков
17:12 05.11.2025
46 Евронюз
Заяви че Тръмп го е търсил по телефона и му е казал да изтегли ушите на Орбан за да разреши влизането на Украйна в ЕС.Тръмп казал ОК щом е за теб.
Кой знае колко пъти е звънял наркомана а тайното място му е бункерът в Иваново Вознесенск който му струва 1,5 млрд.д.
17:12 05.11.2025
47 Рублевка
До коментар #42 от "Факти":Край. Всичко свърши. Ще учим на китайски "добре дошли" и ще ги посрещнем с мляко с ОРИЗ! ГЕРБ ПОБЕДА!
Коментиран от #52
17:12 05.11.2025
49 Диванен стратег
Зеленски голям курбан даде на Началниците.
Коментиран от #55
17:14 05.11.2025
50 Мечтата
До коментар #42 от "Факти":На простакът.....
17:15 05.11.2025
51 Град Козлодуй
17:16 05.11.2025
52 Ха ХаХа
До коментар #47 от "Рублевка":С тези художествени измислици ще ви погребем под Альоша
Коментиран от #112, #122
17:16 05.11.2025
53 Националната банка на
17:17 05.11.2025
54 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Коментиран от #117
17:17 05.11.2025
55 1, 3 милиона убити и осакатени руснаци.
До коментар #49 от "Диванен стратег":Прави разлика.
Коментиран от #93
17:18 05.11.2025
57 Стига бе....
17:18 05.11.2025
58 az СВО Победа 80
1. Бавно и полека подготвят аудиторията, че фортеця Покровск и фортеця Мирноград са загубени.
2. Информацията умишлено се поднася със закъснение.
3. След като всичко свърши от Киев ще ни обясняват поне още месец, че украинските "херои" храбро отбраняват двете фортяци! 🤣, а после ще заявят, че са загубили стратегическо знсчение и са се превърнали в дотационни територии....
Нищо ново!
Коментиран от #59, #60, #62
17:18 05.11.2025
59 Гошо
До коментар #58 от "az СВО Победа 80":Неграмотен нахалник!
17:20 05.11.2025
61 Евронюз
Заяви че Тръмп го е търсил по телефона и му е казал да изтегли ушите на Орбан за да разреши влизането на Украйна в ЕС.Тръмп казал ОК щом е за теб.
Кой знае колко пъти е звънял наркомана а тайното място му е бункерът в Иваново Вознесенск който му струва 1,5 млрд.д.
Коментиран от #73
17:22 05.11.2025
62 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #58 от "az СВО Победа 80":Кремълски лъжи.
Нищо ново от 4 години.
17:23 05.11.2025
64 Русначе зомби
17:24 05.11.2025
65 Копейка
До коментар #28 от "az СВО Победа 80":А на нас каква ни е далаверата?
17:25 05.11.2025
66 Сергей Лещенко, член на надзорния съвет
17:25 05.11.2025
67 ВСВ продължи четири години
17:25 05.11.2025
68 Инж1
А и дори да го превземат това малко злощастно полуразрушено градче - какво!?!?!?!?
Болшевишката пропаганда само бълва "кафява субстанция" и лъжи най-вече.....
Знаем си го от Соц-а!!!!
17:25 05.11.2025
69 Путинистче идиотче
17:27 05.11.2025
70 Остави това.
До коментар #43 от "Весо":Путлер продаде РФ Китай. Няма Русия вече.
Коментиран от #72, #91
17:27 05.11.2025
71 стоян георгиев
17:28 05.11.2025
74 бай Ставри
До коментар #17 от "Ко стана бе,":Монката Паси, ти ли си бе !? Тичай бързо на дунав мост, че изпусна. Тагарев и Ленчето Поптодорова са вече там.
Коментиран от #80
17:31 05.11.2025
75 Национал интерест Вяшингтон
До коментар #73 от "Советскае телевидение":Най скъпият бункер в света е на Зеленски
17:32 05.11.2025
76 инициативата „Върни се жив“
17:33 05.11.2025
78 Всичко свърши
17:34 05.11.2025
79 Отдавна е капитулирала
До коментар #77 от "RIP Сесесере 1920 1991💀":На изкуствено дишане с твоите пари боклукоф
Коментиран от #88
17:35 05.11.2025
80 Я пъ тоа
До коментар #74 от "бай Ставри":Копекйн и Нинова отдавна са на дунава, с червени знаменца в ръка
17:35 05.11.2025
81 Възрожденче кретенче
Коментиран от #82
17:37 05.11.2025
82 Ха ХаХа
До коментар #81 от "Възрожденче кретенче":Че си кратен,кретенск, но чак пък толкова голям кратен...
Недоучен педулескоф
17:38 05.11.2025
83 Жуков, Георгий Константинович
17:41 05.11.2025
84 Истината:
ЗеленияНаркоман: Всичко за Украйна - свърши
17:43 05.11.2025
85 Добър ден!
17:45 05.11.2025
86 стоян георгиев-π4оka
17:45 05.11.2025
90 Решението
До коментар #88 от "ЛОЛ ЛОЛ":Всички к00пейки да събират багажа и да напускат лошия Европейски съюз защото данъците им биват ползвани за подкрепа на още по лошата Украйна!!💸💸💸 единственото спасение е да се откажат да са ЕС граждани и да заминават в блатния Рай там е безаналогово и данъците им ще подкрепят мадър раша💸💸💸
Коментиран от #96, #98, #101, #105
17:47 05.11.2025
91 Мехмед Ефенди 🇹🇷
До коментар #70 от "Остави това.":Източна Румелия е отдавна турска ,само че още неофициално .
17:47 05.11.2025
92 Сатана Z
"Генералният щаб и оперативните операции се опитват да отворят коридор за бягство на поне част от обкръжените части на украинските въоръжени сили в агломерацията Покровск-Мирноград. Но засега това е безуспешно. Всички сили са съсредоточени върху спасяването на собствената си кожа от бунта.
Друг проблем е, че украинските въоръжени сили загубиха високите сгради в Покровск, за което писахме още в началото на октомври, а сега там са се установили голям брой руски групи безпилотни летателни апарати. Те не само контролират цялата агломерация, но и вече нанасят удари по тила на украинските въоръжени сили в Доброполе и другаде, изгаряйки целия транспорт и оборудване. Всеки войник в тази посока ще ви го каже. В момента във всеки един момент в небето може да има 300 дрона, което прави тази зона за лов пълна „зона на поражение“ с 1-8% шанс за оцеляване.
Всички контраатаки срещу Родинско струват скъпо на украинските въоръжени сили. Те напредват под артилерийски, противовъздушен и дронов огън. Загубите са колосални, а по полетата има хиляди трупове. Но кой ги брои, когато е време да спаси кожата на този, който се опитва да се бие?
Писахме, че украинските въоръжени сили са понесли два до три пъти повече жертви в кратера Покровская, отколкото в месомелачката Бахмутовски, тъй като средният живот на войника в тази посока е четири дни."
17:48 05.11.2025
93 нннн
До коментар #55 от "1, 3 милиона убити и осакатени руснаци.":Статията е за Красноармейск.
А по принцип, на война се лъже, но някои много лъжат
17:48 05.11.2025
94 Покровск, Мирноград
Кремълските партенки в стил един войник каза не важат!
17:48 05.11.2025
95 Механик
"Украйна не е успяла да спре р.уските разузнавателни и ди.версионни групи, коит.о многократно са прониквали в града от юли насам."
И:
"Въпреки че п.овечето руски в.ойници са били неутрализирани"
А кажете ми с коя част на талото трябва да произведеш подобна безмислица? Как хем "неутрализират" всички руснаци, хем не успяват да ги сапрат???
Коментиран от #100, #103
17:48 05.11.2025
96 Учуден
До коментар #90 от "Решението":Защо копейките като ги пращат да живеят в Русия гледат като отровени от гъби, сърдят се, пенявят се и си плюят в пазвата?
17:49 05.11.2025
97 Хахаха
17:49 05.11.2025
98 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #90 от "Решението":Как пък нито един жълтопаветен Утре Пак не замина на терен в Украйна да я защитава !Предварително ви благодаря за многото +ове ,дори хора 👌!
17:49 05.11.2025
100 Елементарно
До коментар #95 от "Механик":ВСУ избиват орките на поточна линия. Ти си смятай метри и сантиметри.
Коментиран от #106
17:51 05.11.2025
101 Още новини от Украйна
До коментар #90 от "Решението":Взимайте си заработените центове и се спасявайте с 200 защото в България няма да оцелеете,също като американските подлоги в Афганистан,които се катереха по колесниците на самолетите при бягството
17:51 05.11.2025
102 В Украйна държавната власт напомня
Електричество: Поддържайте заредени захранващи банки и станции за зареждане, запасете се със свещи, фенерчета и батерии. По време на обстрелване са възможни внезапни спадове на напрежението, така че е по-добре да изключите домакинските уреди, за да не изгорят.
Вода: Винаги имайте запас от питейна и техническа вода за няколко дни.
Връзки: Активирайте телефон с бутон, който може да задържи заряд до една седмица.
Парите: Запасете се с пари в брой, в случай че банкоматите не работят.
Аптечка: Купувайте основни лекарства за няколко седмици.
Информация: Разберете адреса на точката на бомбоубежището.
"Най-лошото за украинците е да очакват, че комуналните услуги, енергетиката и местните власти ще решат всичко вместо тях. Тази зима ще изисква лична отговорност", заключава Александър Харченко, директор на Центъра за енергийни изследвания.
17:51 05.11.2025
103 То е щпто си тежко глупав.
До коментар #95 от "Механик":Не от друго.
17:52 05.11.2025
106 Ха ХаХа
До коментар #100 от "Елементарно":Избиват себе си боклуците укросвински
17:54 05.11.2025
107 Промоция
17:54 05.11.2025
108 Факти
Какви 60 %??
Зеленски каза, че има 200 руснака там,които скоро ще бъдат зачистени!
17:55 05.11.2025
109 Ха ХаХа
До коментар #105 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Той идва тук а ти в Сибир при тунгусите
17:55 05.11.2025
110 Механик
Лека вечер, възпаленички мои! И си пазете нервите, щото още тегло в и чака.
17:55 05.11.2025
111 Днес във Виницка област град Ладыжин
17:57 05.11.2025
112 На На Наа
До коментар #52 от "Ха ХаХа":С тези литературно укро хохлятско бандерски Хиперболи и неонацистки укро измислици,
ще ва заровим под статията на Свободата..а по нагло устатите балкански продажни цървули
-Право на рибите у морето.
Няма Липсвате, на никого освен, на англо саксонските си Господари.
17:57 05.11.2025
113 Фродо fpv
17:58 05.11.2025
114 Стига бе
Коментиран от #121
17:58 05.11.2025
116 ООрана държава
17:59 05.11.2025
117 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #54 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Ма на ф тине смучкаш ли смучкаш ли в Блиц сиренясали фуЮве !
Коментиран от #120
17:59 05.11.2025
118 Ало, сайта?
18:00 05.11.2025
120 Мартин БлиЦа ФлиГорната
До коментар #117 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Най редовно ,щото обичам естествено сиренье .
18:02 05.11.2025
121 Последния Софиянец
До коментар #114 от "Стига бе":Всички русораби го чакат, те друга надежда нямат в живота, така се радваха и за Бапмут, още не са излезнали от него 3 година, а замина и там над 100 000 вата груз!
18:02 05.11.2025
122 Делю Хайдутин
До коментар #52 от "Ха ХаХа":Альошката ще гние при мочата и тя на бунището.
18:03 05.11.2025
123 Слава Украина
18:04 05.11.2025
124 стоян георгиев
18:06 05.11.2025
125 Ехааааааа
До коментар #119 от "Град Козлодуй БАШ ОРИГИНАЛА":Абе козудуйци яко ви е ударила радиацията и се размножихте като хлебарки , град Козлодуй , истинския град козлодуй , козлодуй баш оригинала !!!!! Я отивайте на преглед докато е време защото пишете само простотии !
18:07 05.11.2025
126 Сводка
18:09 05.11.2025