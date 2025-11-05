Украински пилот на дронове заяви пред Hromadske, че руските сили вече контролират 60% от град Покровск в Донецка област, за който се водят ожесточени сражения.

Градът, който преди войната е имал население от близо 60 000 души, е стратегически важен за Киев. Украинският военнослужещ Валери (истинското му име е скрито) ситуацията вече е безнадеждна в Покровск и намиращият се в съседство Мирноград.

Властта в Киев отрича, че украинските войски са обкръжени и градът на практика вече е загубен. Но според свидетелства от мястото на сраженията руснаците вече контролират по-голямата част от Покровск и ситуацията за украинските защитници става все по-трудна.

Според военни анализатори, Украйна не е успяла да спре руските разузнавателни и диверсионни групи, които многократно са прониквали в града от юли насам. Въпреки че повечето руски войници са били неутрализирани, Украйна все още не е успяла да стабилизира достатъчно фронта – главно поради недостатъчното разполагане на пехота на място, пише Focus.de.

Руската армия също така непрекъснато увеличава присъствието си в региона през последните месеци. Руснаците засилиха фланговите си атаки, което означава, че останалите войски в части от Прокровск и Мирноград са заплашени от обкръжение. Генералният щаб на Украйна твърди, че нито едно подразделение на украинските въоръжени сили не е обкръжено в Покровск.

Киев дори обяви, че на място са били изпратени командоси в опит да стабилизират ситуацията.

Според украинския пилот на дронове информацията от военното ръководство на Украйна не е вярна. „Тези, които са на фронтовата линия в Покровск, вече са практически обкръжени и почти няма шанс да се измъкнат. Има сгради, жилищни блокове и улици, които човек трябва да пресече, без да бъде обстрелван, което е почти невъзможно“, казва той. Украинският пилот на дрон описва ситуацията в Покровск като „ужасна“.

Освен това лошото време в момента затруднява използването на дронове и по този начин спирането на настъпващите руснаци става трудно за украинските сили.

Емил Кастехелми, военен анализатор във финландската Black Bird Group, смята, че Украйна може да повтори грешките от миналото, чакайки до последния момент, за да се изтегли. Той вижда изоставянето на Покровск и Мирноград като по-благоприятно решение. Загубата на градовете би имала само ограничено въздействие върху ситуацията и Русия не би набрала непременно инерция. Ако Украйна се оттегли, като същевременно запази колкото се може повече личен състав и избегне най-лошите сценарии, крайният резултат може да се разглежда като пирова победа за руснаците.

Ако Украйна обаче се оттегли от Покровск, това значително би усложнило отбраната на останалата част от Донбас. Руските сили ще създадат плацдарм в Покровск, от който ще извършват атаки по други цели на фронта.

Русия заяви днес, че украинските войници в Покровск и Купянск са обкръжени и следва да се предадат, тъй като в противен случай нямат шанс да оцелеят, предаде „Ройтерс“. Агенцията отбелязва, че Русия се опитва да установи контрол върху Покровск от миналата година, като част от плана си да превземе цялата Донецка област, около 10% от която все още е под контрола на украинските сили.