Новини
Свят »
Израел »
Израелски министър нападна новия кмет на Ню Йорк: „Поддръжник е на Хамас“

Израелски министър нападна новия кмет на Ню Йорк: „Поддръжник е на Хамас“

5 Ноември, 2025 14:10 735 8

  • израел-
  • поддръжник-
  • хамас-
  • нов кмет-
  • ню йорк-
  • кмет

Амихай Шикли призова евреите от града да се изселят в Израел

Израелски министър нападна новия кмет на Ню Йорк: „Поддръжник е на Хамас“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелският министър по въпросите на диаспората Амихай Шикли остро разкритикува новоизбрания кмет на Ню Йорк, Зохран Мамдани, като го нарече „поддръжник на Хамас“, съобщава Франс прес, предава БТА.

Шикли, който направи изявлението си в социалната мрежа X, заяви, че „градът, който някога беше символ на свободата, предаде ключовете си на човек, подкрепящ терористична организация“. Министърът призова еврейската общност в Ню Йорк да емигрира в Израел.

Мамдани, на 34 години, ще встъпи в длъжност през януари и ще бъде първият мюсюлманин, избран за кмет на Ню Йорк.

Шикли сравни възгледите му с тези на „фанатичните джихадисти, които преди 25 години убиха три хиляди души“ - препратка към атентатите от 11 септември 2001 г.

Новият кмет от години изразява подкрепа за палестинската кауза. Той нарича Израел „режим на апартейда“ и определя израелската операция в ивицата Газа като „геноцид“, позиции, които предизвикаха остри реакции както в САЩ, така и в Израел.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 14 Отговор
    Бай Дончо трябва да проведе едно СВО в Голямата ябълга.

    14:13 05.11.2025

  • 2 Циониста

    14 1 Отговор
    Ще хвърчат еврейски тикви.

    14:13 05.11.2025

  • 3 Новичок

    15 1 Отговор
    Браво на кмета,да не е излъгал за геноцида ???Шикли да си брои шекелите.

    14:16 05.11.2025

  • 4 Ужас

    4 5 Отговор
    Исламизирането продължава с помощта на Сорос и еНДжиОтата му. Избори те са измама. Някои са гласували по няколко пъти, а ИзМамдами е бил два пъти с името си на бюлетината.

    14:21 05.11.2025

  • 5 Чувал с измами - Ето Мамдани!

    2 2 Отговор
    Избори без паспорт!
    Явно в Ню Йорк живеят вече повече мюсулмани от американци.

    Коментиран от #7

    14:27 05.11.2025

  • 6 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    7 0 Отговор
    В Урка се разчиства нова Обетована земя .

    14:28 05.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 име

    0 0 Отговор
    Ционистите действат така още преди създаването на ционистката държава. Например, на евреите в Ирак са им пращали тяхни хора да ги тероризират за да почувстват че са заплашени и да ги принудят да се преселят в ционистан. Да не говорим за договоркйта с островните poдocмecитeли още от ПСВ да им дадат палестинската земя.

    15:06 05.11.2025