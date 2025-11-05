Израелски министър нападна новия кмет на Ню Йорк: „Поддръжник е на Хамас“

Израелският министър по въпросите на диаспората Амихай Шикли остро разкритикува новоизбрания кмет на Ню Йорк, Зохран Мамдани, като го нарече „поддръжник на Хамас“, съобщава Франс прес, предава БТА.

Шикли, който направи изявлението си в социалната мрежа X, заяви, че „градът, който някога беше символ на свободата, предаде ключовете си на човек, подкрепящ терористична организация“. Министърът призова еврейската общност в Ню Йорк да емигрира в Израел.

Мамдани, на 34 години, ще встъпи в длъжност през януари и ще бъде първият мюсюлманин, избран за кмет на Ню Йорк.

Шикли сравни възгледите му с тези на „фанатичните джихадисти, които преди 25 години убиха три хиляди души“ - препратка към атентатите от 11 септември 2001 г.

Новият кмет от години изразява подкрепа за палестинската кауза. Той нарича Израел „режим на апартейда“ и определя израелската операция в ивицата Газа като „геноцид“, позиции, които предизвикаха остри реакции както в САЩ, така и в Израел.